Kdo je tu pr*se. Zbořil nejen o Kalouskovi

Máme za sebou první adventní neděli. Pane doktore, co vás takhle na začátek adventu napadá?

„Vypadá to, že konec předsedání ČR EU přichází á tempo. Nemohlo být a ani nebylo příliš oslňující, ale přiznejme si, že na tom mají svůj podíl všechny strany. Tolik velkých slov o svornosti, jednotě a spolupráci bylo až udivující. Zejména s ohledem na to, jaké zprávy o nejednotě a nespolupráci máme z velkých evropských členských zemí a také o tom, jak se k EU chová nově zformovaný ‚anglosaský‘ svět. A to v neustále opakovaných a veřejně proklamovaných vyjádřeních o svobodném obchodu, vzájemné spolupráci při obhajobě míru a bezpečnosti na ‚teritoriu‘ NATO, uznávání svrchovanosti rozhodování a tvorby zákonů jednotlivých zemí a práv jejich občanů. I v posledních několika dnech a týdnech bylo vidět až příliš mnoho velkých a ze své podstaty dysfunkčních shromáždění politiků, na kterých se nešetřilo úsměvy, společnými fotografiemi účastníků a jejich scénováním, občanům EU nedostatečně srozumitelných prohlášení, která dávala každému možnost vysvětlovat je po návratu domů trochu jinak,“ uvedl politolog.

„Zdálo se mi, že všechno je ve skutečnosti naopak, že velká přátelství v EU neexistují a hlavním heslem těchto aktivit bylo – co můžeš urvat, urvi, co nemůžeš… (Chybí mi zde rým, ale snad si ho každý domyslí.) Z těch politických miniatur mne zaujala šála Viktora Orbána s mapou velkých předtrianonských Uher a ozvěna bonmotu českého MZV Lipavského, že „Rus musí dostat na budku“ (nebo ještě agresivněji formulovaný výrok, kterému věnovala pozornost některá česká média). Jak říká maďarský předseda vlády, mohli bychom zůstat v klidu (… take it easy!), ale stojí za to si obě události zapamatovat, abychom věděli, jaký je rozdíl v postojích a výrocích politiků spřátelených zemí v okamžicích, kdy si myslí, že jsou důležití, anebo si jen tak zažertovali,“ říká politolog.

Možná si někteří lidé chtějí uchránit něco z české národní a křesťanské tradice

Terčem kritiky se staly vánoční stromky. Dokonce se objevují srovnání s válečnými zónami. Na Ukrajině nemůžou topit, svítit, uvařit si aspoň čaj a my tady rozsvěcujeme na náměstí pitomý vánoční stromy. Stydím se, že tohle tolik lidí považuje za důležitý a nezbytný a ani letos si to v současný energetický situaci prostě nedokážou odpustit,“ pohoršuje se na Twitteru například lékařka Kateřina Fuxová.



„Nevím, zda slova paní MUDr. Fuxové najdou, nebo nenajdou své obdivovatele, ale možná si někteří lidé na rozdíl od ní chtějí uchránit něco z české národní a křesťanské tradice a obávají se, abychom nemuseli zdobit vánoční stromy a stromy modro-žlutou bikolórou. Po Vánocích se dá vánočními stromky topit v kamnech, anebo by se nemusely některé z nich dovážet z Ukrajiny jako v minulých letech. Doufám, že stud paní doktorky neznamená, že se stydí za symboliku, kterou vánoční strom představuje, a nechce po vzoru některých našich reprezentantů v EU a Evropském parlamentu odstraňovat i ty poslední maličkosti, které jsou projevem národní kultury,“ uvedl Zbořil.

„Možná by se dalo také zakázat zpívání vánočních koled. Ono takové to Narodil se Kristus pán… v době, kdy pan prezident Zelenskyj mluví o potřebě dalších peněz z rozpočtu EU a národních států, by se jí také mohlo zdát jako provokace,“ dodal.

Obavy, že velkým příkladem nejsme, mají nejen demonstranti

Petr Fiala hovořil v otázkách Václava Moravce o tom, že situaci zvládá a dělá konkrétní kroky. „V mnoha příkladech budeme moct být příkladem pro jiné země,“ věří Fiala. Co na to říkáte?

Snad stačilo jen říct, co vláda zvládá, v čem může být příkladem a zda si pan premiér s panem Moravcem myslí, že tomu můžeme věřit. A oba pánové si mohli ušetřit spoustu času a my se mohli v ČT dívat na něco zajímavějšího. Obavy z toho, že velkým příkladem nejsme, mají nejen demonstranti na náměstích a ulicích. I česká média nás informují o tom, že němečtí giganti VW a BASF přesouvají své aktivity nejen do Číny, ale i do jiných asijských zemí a že je možná jejich strach z českého vládnutí oprávněný,“ uvedl Zbořil.

Oproti jiným si žijeme jako prasata v žitě, když je někdo lempl, měl by si to přiznat, uvedl Miroslav Kalousek v pořadu Prostor X, který je součástí publicistiky serveru a časopisu Reflex. Bývalý ministr financí také zmínil možný důvod nespokojenosti mnoha lidí s vlastním životem. Je podle něj daleko snazší hodit svoje neúspěchy na někoho jiného než se vypořádat s tím, že si za ně člověk může sám. Co na to říkáte?

„To je zase něco z autopsie nebo subjektivních názorů v křesťanské lásce vychovaného pana ing. Kalouska. Není mi moc jasné, kdo je ten lempl nebo prase. Ale Jean-Paul Sartre upravil skoro dva tisíce let starý výrok, že ‚… každá lidská bytost žije a umírá sama, o nic méně cizí sobě než ostatním.‘ V české lidové moudrosti … nesuď, abys nebyl souzen! Třeba si o panu Kalouskovi někdo může myslet, že je ‚lempl‘ a ‚prase‘. A o tom, jak si žije, se vyprávějí pohádky. Nemusíme jim sice věřit, ale dávno už také víme, že čeho je srdce plné, tím ústa přetékají.“

„Je těžké si přiznat, že za svou neutěšenou životní situaci si mohu sám. Mnohem jednodušší je obvinit z toho Fialu, Brusel, Ukrajince, Českou televizi,“ pokračoval k tématu dál Kalousek na svém twitterovém účtu.

„Je to taková trochu vulgární psychologie, ale v podstatě je to pravda. Lidé si neradi přiznávají své chyby a omyly, ale na druhé straně to není omluva pro ty, kteří dělají chyby a chybná rozhodnutí, kdo se chová třeba i za válečného stavu nelidsky a kdo nemluví pravdu, nic než pravdu v televizním nebo jakémkoli zpravodajství. Ani pan exministr se neubránil omylům, když třeba obdarovával parádní šavlí ukrajinsko - nebo rusko-ukrajinskou pilotku, která jen o pár měsíců později skončila ve vězení. Nemohu si v této chvíli vzpomenout, ale za ta léta jsem neslyšel od pana Kalouska nic o tom, kde tu šavli vzal, a ani nevysvětlil, proč se tak osudově mýlil. Pokud se z toho vyznal třeba i jen u zpovědi, snad bychom mu to mohli protentokrát prominout,“ uvedl Zbořil.

Češi pořádají nájezdy na polské obchody. „Jedu na noční, všude Češi, vracím se z noční, všude Češi,“ postěžoval si podle ČTK obyvatel polského příhraničí a ptal se, zda Češi vůbec spí. Důvod? V Polsku jsou ceny potravin výrazně nižší díky kurzu zlotého a zrušení DPH na některé základní potraviny. Češi dělají nájezdy na polské obchody blízko hranic a Poláci si stěžují, že na ně zbudou jen prázdné regály, že se nedostanou k čerstvému ovoci a zelenině, a mají obavy z toho, co bude před Vánoci. Jídlo vyvolává nevraživost. „V jednotě je síla, tvrdí celá EU a její hofráti, ale když někdo někomu sáhne na peníze, nebo dokonce na chleba, je celá solidarita rázem zapomenuta. Snad Polsko a ČR nepovedou války nebo spory o pohraniční území. To bychom snad ještě přežili, ale až dojde na uhlí, naftu, plyn, pak ani dobrá víra pánů Fialy a Síkely nepomůže. Ještě že nám to zase jednou při nějaké příležitosti vysvětlí pan Kalousek. Nemusí nikomu nadávat do prasat a lemplů, ale jako bývalý ministr financí bude mít lepší nápady než přeshraniční nájezdníci,“ komentuje Zbořil.

Že je někdo lepší, nemusí znamenat, že je dobrý

V Otázkách Václava Moravce připustil premiér, že se nebrání debatě o snížení DPH, ale konkrétní příklad zásadně nechce. „My jdeme určitě rozumnou cestou tak, že nikdo nepadne,“ ujistil.

„To je pozitivní postoj, jen by pan premiér měl prozradit, na jaké úrovni tu debatu o snížení DPH povede. Zda ve vládě s těmi svými nedostatečně kvalifikovanými ministry, v Parlamentu ČR, ať už je to Poslanecká sněmovna nebo Senát, zda jen s vládními politickými stranami, které se tak obávají o své úřady, že jejich rozhodnutí známe předem, s opozicí, se kterou se zřejmě nedokáže dohodnout, anebo dokonce na úrovni svých rozvětvených poradních orgánů, které si jmenoval a které platí a o jejichž nezaujatém poradenství lze předem pochybovat. Ale jen to, že svá slova zakončil sebechválou a slibem toho, jak to všechno bude malované, v nás zanechávají trochu nedůvěry,“ komentuje Zbořil.

A jak hodnotit celé vystoupení Petra Fialy v Otázkách Václava Moravce? „Špatně se hodnotí cokoliv a kdokoliv, kdo musí vystupovat v tomto pořadu, který má předem daná pravidla a o kterém už při jeho zahájení víme, jaký musí být jeho výsledek. Proto jen stručně – vydržet se to celé nedalo, a to při vší úctě k vyjadřování a chování Petra Fialy. Tomu snad můžeme přiznat, že se od mnoha svých kolegů liší svým vystupováním, ale jak už někdo v ParlamentníchListech.cz konstatoval, to, že je někdo lepší, nemusí ještě znamenat, že je dobrý.



