Kdykoli Piráti řekli, co si myslí, skončilo to špatně. Fiala odstrčen. Babiš je pořád král, říká politolog

Využijme letních měsíců a zamysleme se společně, co by jednotlivé strany a koalice musely nebo měly udělat, aby uspěly. Volební menu nám nabízí výběr ze tří favoritů a čtyř digestivů.

Tři wannabe vítězové

Babiš, Bartoš, Fiala. To jsou tři nejskloňovanější jména premiérů. Nakonec to bude jen jeden z nich, nebo dokonce možná ani jeden. První na ráně je a bude Andrej Babiš. Začněme tedy náš rozbor právě u něj.

ANO

Andrej Babiš se může těšit ze stabilně vysokých preferencí. Jednu dobu byl s přehledem dominantní. V posledních šetřeních však upadá. Hodně bude záležet, jak jeho vláda zvládne finále covidu. Zatím jsou její výsledky poměrně rozpačité a zvláště pokud Andrej Babiš hlásal, že bude stát řídit jako firmu, derou se na mysl úvahy, jak to vlastně (ne)řídí.

Co mu hraje do karet? Nikdo zatím nic lepšího nepředvedl, a dokonce ani nenabídl. Andrej Babiš je možná raněný jelen, ale pořád je to král lesa, kterému konkurence nesahá ani po krk.

To je jeho největší síla pro podzimní volby. Spoustu lidí může štvát, ale opozice nedokázala za poslední čtyři roky nijak nahlodat jeho sdělení. To se může do voleb změnit, ale neexistuje moc důvodů myslet si, že by to mohlo být radikálně jinak.

Piáti a Starostové

Na samotném vrcholu fouká nejvíce. Piráti a Starostové se o tom mohli přesvědčit na vlastní kůži. Rychlý vzestup do role favoritů s sebou nese i rychlý pád.

Koalice se patrně udrží na stupních vítězů, ale pokud by chtěla pomýšlet na první místo, musela by přijít s něčím přesvědčivým, a hlavně s něčím, co lidi zajímá.

Momentálně se utápí v pseudotématech jako gender a křečovitě se vyhýbá mít na cokoli názor. Protože doposud pokaždé, když Piráti nějaký názor projevili, tak to skončilo špatně. Na úvahy o tom, jak máme předat další pravomoci do Bruselu, ani na to, jak máme platit vyšší daně, není nikdo zvědavý.

Piráti tak mohou v konečném zúčtování zaplakat nad výdělkem, když neskončí ani první ani druzí, a hlavně když je jejich koaliční partneři z řad Starostů a nezávislých překroužkují.

SPOLU

Podobně jako Piráti je na tom ODS. Občanští demokraté stojí v čele koalice SPOLU, ve které je doplňují lidovci a TOP 09. Mýlil by se však ten, kdo by čekal postarší, dobře udržovanou dámu, která na sebe navěsila dva exkluzivní šperky. Anketa Vadí vám, že od 1. září by si neočkovaní měli pravidelné testy na covid-19 platit sami? Vadí 52% Nevadí 44% Je mi to jedno 4% hlasovalo: 5196 lidí

ODS koalici nevede, ale je v programovém i prezentačním závěsu za svými koaličními partnery. V posledních dnech zářil zejména Marian Jurečka, který si odjel odmakat tornádo na jižní Moravě.

A možná je to pro SPOLU dobře. Protože kdyby tam dojel Petr Fiala v sáčku a v lakýrkách, tak by to asi moc nefungovalo.

Základní problém SPOLU je podobný jako u Pirátů. Ta koalice nic nenabízí. Respektive nabízí, že není Babiš. Ale teď si představte, že by volby dopadly tak, že to spolu složí SPOLU a Piráti a STAN. Těchto pět stran se shodne na tom, že Babiš je špatně (nehodnotím, jestli mají pravdu), problém nastane v momentě, kdy ho nahradí, protože bořit je mnohem jednodušší než tvořit a trvání téhle pětikoalice může být hodně krátké.

Něco mezi

Než přejdeme k trpaslíkům, zastavme se u strany, která bude středně velká. SPD je českými mainstreamovými médii často přehlížená.

SPD

Okamura a spol. však můžou překvapit. Ostatně zdá se, že je téměř jisté, že skončí čtvrtí s dostatečně velkým počtem mandátů na to, aby ovlivnili složení nové vlády.

Ani Piráti, ani SPOLU s nimi nebude moci jít. Posledně tlačil prezident Zeman Andreje Babiše, aby do toho šel právě s Okamurou. Babiš tehdy nevyhověl a radši vládu složil s KSČM. Na podzim však může být situace jiná a paradoxně se může stát, že tím, jak SPOLU a Piráti a Starostové odmítají koalici s ANO, nakonec naženou mandáty Babišovu hnutí.

Trpaslíci, kteří to možná rozhodnou

Trikolóra a spol., ČSSD, KSČM a Šlachtova Přísaha. Všechny tyto strany se potácejí okolo pětiprocentní hranice.

A nejlépe na tom je Šlachta a jeho Přísaha. Bývalý policejní důstojník, a teď mu můžeme nebo nemusíme věřit, dokázal za sebou shromáždit dostatečně velkou sílu.

Oproti ostatním má výhodu. Je nový. Nic víc vlastně nepotřebuje. Novost mu stačí a dost možná mu zajistí rozhodující pozici, až se po volbách budou rozdávat karty.

Všichni zbývající jsou do počtu.

Pokud budou, budou mít hodně moci a vlivu. Pokud nebudou, zavře se za nimi voda. A tohle platí o stálicích v podobě komunistů nebo sociálních demokratů úplně stejně jako o Trikolóře.

Všechny tyhle strany balancují nad propastí. A vlastně vůbec netuší, jakým směrem se pohnout.

