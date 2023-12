Konec. „Lékaři a učitelé, pak zbraně.“ Docent Valeš: Už vidí i voliči Fialy

„Jestli si odbory mají v ČR zachovat nějakou akceschopnost a zbytek důvěryhodnosti, tak by tu stávku měl paradoxně odnést pan Středula.“ Politolog docent Lukáš Valeš hodnotí, že Středula je „prosystémový“. A že jsme od doby nástupu Fialovy vlády neustále svědky arogance vůči „ovládaným“. „Myslím si, že mnozí i z řad vládních voličů předpokládají, že tady končí legrace,“ podotkl. Za nejslabší článek vlády považuje ODS. Zmínil i důvod, proč by měla česká a slovenská strana připravovat více slušnou návštěvu.

Uskutečnila se výstražná stávka ČMKOS, stávkovali i odboráři KOVO, zapojilo se snad přes 70 % škol. Zajímalo by mě, s jakým dojmem jste sledoval reakce vlády vůči odborářům, a naopak?

Když to řekneme velmi jemně, byly to velmi hloupé reakce. Vláda částečně situaci odsuzovala, i když byla původcem problémů a konečně i stávky nebo demonstrace. Na druhou stranu, odboráři byli zase až příliš vstřícní, protože místo radikálních hrozeb zaznívalo donutit vládu k obvyklému dialogu, a to by mělo být standardní.

To, že pan premiér Fiala odjel na venkov, a ještě na statek k bratrovi ministra práce a sociálních věcí, že se vyjádřil, že nechápe, proč se vůbec stávkuje a že neustoupí, to nesvědčí o jeho politické prozíravosti. Má přitom proti sobě partnery, kteří jsou podle mého soudu až velmi vstřícní. Je otázkou, zda by odbory také neměly přitvrdit.

Někteří volají po generální stávce; to od Josefa Středuly s jeho způsobem uvažování asi nelze očekávat, že?

Právě. Pan Středula je velkou záhadou a trošku se divím, že stále ještě je předsedou ČMKOS, když je evidentní, že se stávka měla konat už před více než půl rokem, kdy se radikálně zvýšila inflace a ČR se dostala do problémů s cenami. Odbory se trochu svezly. Nebýt toho, že vláda vyhnala doslova do stávky učitele a lékaře, tak by vlastně žádná stávka ani možná ty protesty v Praze nebyly. Odbory jsou spíš ve vleku toho, co se teď děje, a to zejména odbory, které vede pan Středula.

Jestli je stávka něčí selhání, tak to je nejen selhání vlády, ale také pana Středuly. I to, jak proběhla odborářská stávka před rokem, že se vzdal kandidatury ve prospěch paní Nerudové. To všechno ukazuje, jak pan Středula je prosystémový a že radikální kroky od něho nemůžeme čekat.

Co očekávat od mimoparlamentní opozice? Daly se dohromady různé občanské inciativy, které budou organizovat další protesty?

Máme několik segmentů. Daly se dohromady v rámci stávky, ale pořád musíme rozlišovat, že každý stávkuje nebo manifestuje za něco jiného a patří k trošku jiné sociální skupině. Sympatizanti PRO nebudou pocházet z lékařské nebo učitelské veřejnosti. Právě odbory by mohly být tím sjednocujícím článkem, aby dokázaly jednotlivé odborové svazy spolupracovat a ukázaly vládě, že si nemůžou dovolit překročit elementární hranice sociálního smíru.

Takhle je situace hodně roztříštěná, a každý si hraje na svém malém písečku. Tahle nynější stávka byla jakýsi malý zázrak, který ukázal, jak velká je nespokojenost. Jestli se ovšem ta nespokojenost přetaví v nějaký zásadní moment, na to situace zatím nevypadá.

Domníváte se, že budou odboráři stupňovat svůj nátlak, že by dali jinak najevo svou nespokojenost znovu, jinak, více?

Vidím poměrně zásadní rozdíly mezi postoji centra a lidí, kteří jsou sdružení např. ve svazu KOVO, který jasně správně řekl, že jestli se bude situace zhoršovat, tak stávkovat budou znovu a dvakrát tak déle. Je vidět, že lidé z odborových svazů skutečně žijí na pracovišti s ostatními, mají také radikálnější postoje a požadavky.

Pan Středula, který pracoval někdy v listopadu 1989 naposledy v Opavě a od té doby se stal profesionálním funkcionářem, je už natolik srostlý se systémem, že už není schopen vnímat nálady zespodu. Jestli si odbory mají v ČR zachovat nějakou akceschopnost a zbytek důvěryhodnosti, tak by tu stávku měl paradoxně odnést pan Středula.

Řada lidí už vládě nevěří, protože vědí, že je pro ni prioritou více zbrojení než české školství a zdravotnictví. Myslíte si, že už může jít i přes polovinu národa, která už takto uvažuje?

Velmi důležitá otázka. Kdosi řekl, že kdyby bylo z čeho dávat, tak v této situaci nejsme. Myslím si, že mnozí lidé i z řad vládních voličů předpokládají, že tady končí legrace. Největší problém této vlády je, že lidé měli obrovská očekávání, že se změní svět a málem nastane ráj na zemi, když se odstraní Babiš – ale najednou se ukazuje, že tak jednoduché to není.

A co hůř, vláda prohospodařila obrovské očekávání lidí a vklad důvěry od lidí, protože se ukázalo, že je na vládnutí naprosto nepřipravená. Program „antibabiš“ bylo to jediné, co měla nejen ve vládních v šuplících. Jsme od té době neustálými svědky arogance vůči „ovládaným“.

Vláda nemá koncepční politiku, která by skutečně reálně vyvedla zemi z ekonomických problémů, které jsou nejhorší v Evropě, nerosteme, nedostali jsme se na předcovidovou úroveň ekonomiky, máme druhou největší inflaci, nejrychlejší zadlužování atd. Vláda slibovala, že tohle všechno zvládne bez zvyšování daní, že sníží spotřební výdaje státu, ale ty naopak rostly. Vláda se uchýlila k tomu, co se pravici nikdy neodpouští, to znamená zvyšování daní.

Tábor nespokojenců už se neomezuje na tzv. dezoláty nebo voliče ANO a SPD. Viděli jsme na té stávce, že se proti vládě postavili její vlastní lidé, čili učitelé a lékaři, kteří ji volili. Měli požadavek, že nejdřív učitelé, lékaři, a až pak zbraně. Ten požadavek byl logický. Otázka zbrojení je mnohem háklivější, než byla před rokem.

Koho považujete za nejslabší článek vlády?

ODS. Z ODS, která byla euroskeptická, obhajovala národní zájmy a byla na straně svobody podnikatelské, se stala stranou, která najednou navrhuje zavedení eura a navrhuje zavedení vrchního cenzora, dohlížitele nad dezinformacemi. I v rámci ODS je to například vidět na názorech Martina Kuby, že existuje určitá deziluze. Petr Fiala se výrazně odchýlil od ideálů, na kterých byla ódéeska postavena.

Ještě by mě zajímala vaše reakce na návštěvu slovenského premiéra?

Z obou stran to nebylo úplně šťastné. Pan Fico se setkal i s předsedou strany PRO, no dobře… Ale každopádně je tragické možná hlavně to, že politické špičky včetně prezidenta ČR a premiéra, místo toho, aby jim bylo v zásadě jedno, kdo v Bratislavě vládne a aby se snažili o udržení nadstandardních česko-slovenských vztahů, tak ještě před zvolením Roberta Fica se snažili dávat najevo, že to není jejich favorit a že není jejich kandidát.

Návštěva ukázala na určitou vzájemnou nedůvěru. Místo toho, aby panu Ficovi byla dána šance ukázat, jak moc bere vážně své předvolební sliby, tak se mu zavřely dveře. Myslím si, že obě strany by měly připravovat podstatně slušnější návštěvu, z obou stran.



