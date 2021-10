Má tu někdo voliče za nesvéprávné idi*ty? Povolební šok: ANO a ODS „spolu“? Zapomeňte

reklama

Má Jana Maláčová voliče za nesvéprávné idioty?

Anketa Má se o zahraniční politice EU dál rozhodovat jednomyslně, čili i s naším právem veta? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5964 lidí

Chápu, že mnohé může představa takové koalice děsit. Je ale vůbec reálné, že by koalice ANO a ODS vznikla?

Vznikne koalice ANO a ODS?

Ne. Nevznikne. A ani vzniknout nemůže. Proč? Protože to nedává vůbec žádný smysl.

Předseda ODS Petr Fiala vznik téhle koalice opakovaně vyloučil. (Například na Rádiu Impuls zde: https://www.youtube.com/watch?v=j4CUIVJcZ-4) Andrej Babiš se sice k případné koalici staví zdrženlivěji, ale je zřejmé, že má mnohem blíže ke svým současným partnerům a taky třeba k SPD nebo k Přísaze Roberta Šlachty.

Navíc koalice ANO a ODS mohla vzniknout už po minulých volbách. Tehdy měly obě strany dohromady 102 mandátů. Ale nestalo se to. A dokonce se o téhle variantě ani nevedla seriózní koaliční jednání, protože obě strany chápaly, že můžou těžko jít do vlády společně v situaci, kdy na sobě několik předchozích let nenechaly ani nit suchou.

A i pokud bychom popustili uzdu fantazii a představili si, že v ODS proběhne po letošních volbách proti Petru Fialovi nějaký puč s cílem otočit kormidlem ke spolupráci s ANO, pak to nedává smysl. Pokud Fiala ve volbách uspěje, tento puč nebude moci být úspěšný. Úspěch by totiž pučisté mohli slavit jedině v případě, že by strana volebně propadla někam pod 25 mandátů, což byl její zisk v posledních volbách.

A to je tuze málo mandátů na to, aby to stačilo na dvoubarevnou vládu ANO a ODS. Navíc nezapomínejme, že i v takovém případě by těch 25 a méně zvolených bylo patrně převážně loajalistů. Případní pučisté by tak měli poslanecký klub ODS pod kontrolou jen stěží. Naopak by se asi stalo, že by Fiala a jeho věrní klub opustili, štípli stranu a vydali se budovat nějaký společný projekt (klidně pod značkou SPOLU) s lidovci a TOP 09.

Psali jsme: Bělorusko a Polsko: Směřuje to k válce. Opravdu, padlo

Jaké koalice vzniknou?

Hlavně je ale jasné, že pokud opoziční koalice, tj. SPOLU a Piráti a Starostové, získají přes 101 mandát, ta jejich koalice prostě vznikne. Dost možná bude mít jen krátké trvání – podobně jako třeba vláda Ivety Radičové na Slovensku – ale prostě vznikne. Anketa Od jakého věku by měl mít český občan právo volit? Od 16 let 6% Od 18 let 12% Od 21 let 70% Ještě později 12% hlasovalo: 19469 lidí

A stejně tak je jisté, že pokud opoziční koalice nebudou mít většinu, tak ji bude mít ten druhý, Babišův blok. Na této straně je situace o poznání komplikovanější. Například Tomio Okamura nedávno prohlásil, že Andreje Babiše v roli premiéra si už představit nedokáže (viz: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/okamura-babise-jako-premiera-si-uz-predstavit-nedokazu-40362718 ).

A cukat ještě více než posledně se nepochybně budou i sociální demokraté. Pokud se ovšem vůbec do Sněmovny dostanou. Ostatně právě otázka, kdo z malých stran projde do Sněmovny, zdá se, rozhodne volby. Komunisté, sociální demokraté i Přísaha se totiž shodně pohybují v pásmu okolo pěti procent. Pokud jejich hlasy propadnou, bude to Babišův tábor bolet. Pokud naopak se sebevíc odřenýma ušima prolezou, budou moci zvrátit rovnováhu ve prospěch premiérova tábora.

Ty scénáře, jak by taková vláda – a své si k ní řekne a v ní i programově a personálně jistě prosadí i prezident – mohla vypadat, jsou různé. Od toho, že se prostě bude pokračovat na současném půdorysu, přes vstup SPD do vlády a variantu, že by si menší partneři mohli vyvzdorovat, že v té vládě Andrej Babiš nebude premiér a že v ní nebude vůbec, až po scénář, kdy prezident sestaví svoji vlastní vládu „odborníků“, která se ve Sněmovně bude opírat o tenhle tábor stran. A k tomu navrch všechny varianty a subvarianty mezi tím.

Zamíchat celou touhle úvahou by mohli jedině Trikolóra, Svobodní a Soukromníci, kteří se nacházejí mezi oběma tábory, ale těžko můžou jít do vlády na jedné straně s komunisty a na straně druhé s Piráty. Takže snad jediný scénář, ve kterém by nějaká koalice na půdorysu ANO a ODS mohla vzniknout, je situace, kdy by se Trikolóra dokázala přehoupnout přes pět procet, zároveň by získala dostatečný počet mandátů na to, aby překlenula příkop mezi ANO a ODS a zároveň by ani jedna z výše uvedených variant, tedy koalice opozičních koalic ani koalice Babišova tábora, nebyla možná.

Ale to se pohybujeme v hodně teoretické rovině. Protože případný zisk Trikolóry v tomhle scénáři je, řekněme, do deseti křesel. Ten hypotetický scénář, kdy by tohle dávalo smysl, je, že ANO bude brát, řekněme, okolo 60 (posledně získalo 78, ale teď má preference nižní a zároveň budeme mít poměrnější volební systém), ODS bude někde na 25–35 (posledně získali občanští demokraté 25 křesel) a teď by mohli a měli v rámci SPOLU brát zhruba polovinu křesel a SPOLU jako celek by mohla být někde na 50–60 křeslech (tady ale bude hodně záležet na kroužkování a vzhledem k tomu, v jak unikátní situaci se nacházíme, těžko předívat).

Infobox Michal Bok (*1988) (*1988) Na Univerzitě Karlově vystudovaný politolog. Milovník historie, dobrého jídla, cestování a zahradničení. Dlouhodobě žije v zahraničí. Píše pod pseudonymem, protože nechce svého zaměstavatele vystavit tlaku politicky korektních aktivistů.

Z toho plyne, že se skutečně může stát, že by ve velmi nepravděpodobném scénáři mohla existovat nějaká většina pro ANO, ODS a Trikolóru, ale nezapomínejte, že pokud by na to skutečně došlo, klub ODS by se rozštěpil a většina by byla ta tam. Navíc pokud by taková patová situace vznikla, situace by využil prezident Zeman a s chutí by instaloval svoji vlastní „úřednickou vládu“, a dost možná by pro ni dokonce dokázal najít i většinu ve Sněmovně.

Slaměný panák Maláčové a spol.

Myslím si, že tohohle všeho si je vědoma i Jana Maláčová a drtivá většina těch, kteří teď tak hlasitě bubnují do zbraně proti povolební koalici ANO a ODS. Jak ale praví klasik: „Zoufalí lidé dělají zoufalé věci.“ Před koalicí ANO a ODS varují jen proto, že nemají co jiného říct. Takže tady vytáhli tuhle vábničku, tohohle slaměného panáka a teď doufají, že zmanipulují veřejnost.

Sázejí přitom na to, že jsme asi všichni včerejší a že tenhle jejich jednoduchý trik neprokoukneme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.