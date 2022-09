Nálada se mění, koalici voliči odcházejí. Hlavně se budou chtít vyhnout předčasným volbám, odhaduje politolog

„Výsledky voleb podle mě budou ovlivněny celostátní politikou hlavně v těch největších městech,“ upozornil politolog Lukáš Jelínek. „Samozřejmě že se nálada ve společnosti mění a z průzkumů vidíme, že voliči odcházejí koaličním stranám i občanským demokratům, kteří jsou z nich nejsilnější, nejrůznějšími směry. Bude důležité, kdo zklamané koaliční voliče podchytí. I jak se s tím koaliční strany poperou. První, co je však bude napadat, je, že je pro ně nejdůležitější se vyhnout předčasným volbám. Ty by nejspíš dokázaly současnou politickou mapu poměrně výrazně překreslit,“ konstatoval.

reklama

Budou komunální a senátní volby referendem o vládě? Bude daň za vládu tentokrát při volbách vysoká? Objevují se výzvy, aby lidé nevolili vůbec žádné koaliční politiky, i když je třeba mají i rádi, ale nesouhlasí s vládou. „Už si to konečně uvědomte a zburcujte lidi kolem sebe, aby nevolili nikoho z pětikoalice – nikdo z ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Piráti a STAN! To je jediný ‚jasný signál‘, který můžete vyslat vládě,“ vzkázal občanům například právník Tomáš Tyl. Dalším je bloger říkající si Vidlák. Ten už i okomentoval reakce na svoji výzvu: „Já už registruji i první známky paniky v pětikoaličním táboře. Dostal jsem několik e-mailů od různých starostů, kteří mají nad svým jménem některou z pětistran. Jejich voliči jim začali nosit můj text a oznamují jim, že je volit nebudou. Promiň, Franto, jsi dobrej kluk, nic proti tobě nemáme, ale Vidlák má pravdu – ty nám energie nezajistíš, ty nám pracovní místa nezachráníš...“

Opravdu lidé nebudou volit úspěšného starostu jen proto, že je z koaliční strany? „Bude to místo od místa. Právě tam, kde mají šikovného starostu, který dokázal, že se umí o své obyvatele postarat, spíše přehlédnou vládní problémy. Budou si říkat – tohle je přesně člověk, který by měl sedět ve vládě, a musíme ho tady podpořit, protože je dobrý. Tam, kde to funguje, se lidé budou více orientovat podle stavu obce a schopností komunálních politiků,“ myslel si politolog Lukáš Jelínek.

„Tam, kde to nefunguje, a ve větších městech, kde vztah voličů ke komunálním politikům je také už docela odtažitý, může vládní politika skutečně výsledky ovlivnit. Myslím, že nedělní projev Petra Fialy a jeho vyznění bylo nastavené tak, aby ještě zatáhl za ruční brzdu, protože si uvědomuje, jak můžou ve velkých městech koaliční strany špatně dopadnout,“ konstatoval.

„Jiná věc je, co se bude dít po volbách. Předpokládám, že úspěšnější komunální politici, a to i z koaličních stran, budou dávat najevo mnohem větší nespokojenost s tím, jak funguje vláda. Nová komunální zastupitelstva, nové radnice se budou natolik cítit silné v kramflecích, že se tady možná vytvoří další oponentní platforma pro vládní politiku. Výsledky podle mě budou ovlivněny celostátní politikou hlavně v těch největších městech,“ upozornil Lukáš Jelínek.

Senátní volby docela dobře odrazí vztah lidí k celostátní politice hlavně v prvním kole

V Senátu má současná koalice výraznou většinu a je to typ voleb, který spíše vyhovuje jejich voličům. Dá se čekat i u nich nějaká změna? „Senátní volby nahrávaly koaličním stranám ze dvou důvodů. Koaliční, středopravicoví voliči, jsou spíše smířeni s existencí Senátu a chápou ji a podporují ji. Svoji roli však hraje i to, že osm let do senátních voleb kandidovali z opozičních lavic a v tomto se situace nyní změní. Bude zajímavé sledovat, zda se nespokojenost s vládní politikou nepřelije i do senátních voleb, kdy lidé půjdou cíleně podpořit opoziční kandidáty a ti z toho přinejmenším v prvním kole mohou těžit,“ uvědomoval si.

„Problém však samozřejmě je, že když hnutí ANO a SPD dlouhodobě zpochybňují Senát a jeho existenci, tak na poslední chvíli přesvědčit voliče, že má smysl jít a volit do Senátu, to nevím, jestli toto u veřejného mínění zabere. Myslím však, že senátní volby docela dobře odrazí vztah lidí k celostátní politice hlavně v prvním kole, kdy každý bude volit toho, kdo mu je skutečně nejbližší. Předpokládám, že při postupech do druhého kola uvidíme najednou mnohem více politiků hnutí ANO nebo i dalších opozičních seskupení než v těch předchozích senátních volbách,“ okomentoval politolog.

Psali jsme: Přestože dvě městské firmy vyrábějí elektřinu, brněnské autobusy stále nemají zajištěny energie pro příští rok, upozornil Jirků Primátor Bělica: Nové výtahy mají moderní design, jsou tiché a rychlé Žatec: Na projekty participativního rozpočtu bude připraveno 800 tisíc korun Pelhřimov: Do bazénu s čipovými hodinkami. Návštěvníci dostanou za stejné peníze lepší služby

Sněmovní volby by v září vyhrálo hnutí ANO se třiceti procenty hlasů, druhé by bylo další opoziční hnutí, SPD, těsně před vládní ODS. Vyplývá to z volebního modelu STEM pro CNN Prima NEWS, který televizní stanice zveřejnila v nedělní Partii. V ní se v superdebatě střetli Ivan Bartoš, (Piráti), Martin Kupka (ODS), Radim Fiala (SPD) a Karel Havlíček (ANO). Karel Havlíček si svým vystupováním v debatě získal velmi výraznou přízeň diváků, kteří v průběhu celého pořadu mohli zasílat SMS zprávy či hlasovat přes QR kód pro svého oblíbence. Havlíček zvítězil na celé čáře, měl více než 59 procent přízně, druhý skončil s odstupem Radim Fiala (SPD) s více než dvaceti procenty, poté se umístil Martin Kupka s patnácti procenty.

O čem to vypovídá? „Samozřejmě že se nálada ve společnosti mění a z průzkumů vidíme, že voliči odcházejí koaličním stranám i občanským demokratům, kteří jsou z nich nejsilnější, nejrůznějšími směry. Bude důležité, kdo zklamané koaliční voliče podchytí. Může to vést ke dvěma tendencím. Jednak k tomu, že se vládní koalice semkne, protože bude vědět, že nejhorší, co by ji mohlo potkat v nadcházejícím období, by byly nějaké předčasné volby. Takže se koaliční lídři pokusí fungovat lépe a sehraněji než doposud. Na druhou stranu členská základna v koaličních stranách bude mít tendenci přicházet s vlastními stranickými recepty, třeba i nezávisle na vládní úrovni. Změna v preferencích i výsledky voleb můžou nahlodávat koalici zezdola z řad jednotlivých členů a lidí z měst a obcí. To bude zajímavé sledovat, jak se s tím koaliční strany poperou. První, co je však bude napadat, je, že je pro ně nejdůležitější se vyhnout předčasných volbám. Ty by nejspíš dokázaly současnou politickou mapu poměrně výrazně překreslit,“ uzavřel Lukáš Jelínek.



Psali jsme: Česká krajina: Rozkvetlá louka místo pole. Úhor na okraji rezervace divokých koní oživují semena z pestrých porostů v okolí Senátor Fischer naříká, Maďarsko opět zvedlo ruku jinak, než chtěl Volfová (ANO): Oceněným ještě jednou za jejich činnost a aktivitu děkuji Kroměříž: Město připravuje opravu komunikace v části města Těšnovice

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.