Nemocnice jsou plné, máme tu nové mutace koronaviru a Havlíček chce otevírat obchody. Je to jasné. Expert zná pravdu

POLITOLOGOVÉ Čeští politici rozjeli předvolební kampaň na sto procent. Ukazuje to rétorika i zbrklé pokusy vlády, jak vysvětlil politolog Lukáš Jelínek, podle něhož si opozice s vládními stranami nemají vůbec co vyčítat. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz také vysvětlil, proč je skeptický k politickým projektům Roberta Šlachty i Mikuláše Mináře a jakou dobrou zprávu vidí v současné rozbouřené politické realitě.

Poradce premiéra a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula se ve čtvrtek účastnil fotbalového zápasu. Za jaký vzkaz obyvatelům země, kteří jsou teď kritizováni za nedodržování opatření ze strany vlády, to považujete?

Roman Prymula nám tím říká, že situace až tak vážná není, a že neplatí některé jeho výhrady, abychom šli do práce, pak domů a už nikam jinam. Je vidět, že by nám doporučil, abychom navštěvovali stadiony a další místa. Myslím, že je to dost nešťastné a nezodpovědné, a to přesto, že je mi jasné, že žádné hygienické pravidlo neporušil, a že se musel posadit na tribunu otestovaný. Ale domnívám se, že je tady důležité hlavně poselství, jak se chovat za epidemické krize. V okamžiku, kdy každý nemá možnost se jít testovat a dívat se na podobný zápas, to zavání i prachobyčejným papalášstvím.

Je tohle chování a neustále se opakující excesy politiků proti pravidlům jedním z důvodů, proč Češi nedobře reagují na vládní opatření?

Docela určitě. Když lidé nevidí, že by se vlastními nařízeními a restrikcemi řídili ústavní činitelé, politici nebo bývalí politici, mají potom sami pocit, že opatření nemusejí dodržovat. Navíc, když slyší trapné výmluvy, jaké zaznívaly od účastníků narozeninové oslavy v teplickém hotelu, mají tendenci sami si vymýšlet vysvětlení, důvody nebo záminky, proč nějaké větší nebo menší pravidlo porušit. Myslím si ale, že jsou zde hned dvě rizika, která s tím souvisejí. Jednak bezprostřední epidemické, že s takovou sotva koronavirus porazíme, a druhé souvisí s klesající důvěrou ve stát a jeho představitele, což může být dost nebezpečné i pro budoucnost demokracie v České republice.

Je tohle, co říkáte, příčinou, že premiérovi Andreji Babišovi (ANO) nezbývalo nic jiného, než Prymulu z jeho funkce sesadit?

Nezbývalo mu nic jiného, ale my jsme už viděli jedno sesazení Romana Prymuly, takže je otázka, jestli ho Babiš neinstaluje někde i potřetí. Něco to vypovídá i o premiérově personální politice a o lidech, kterými se obklopuje, protože Prymula určitě není jediný špičkový epidemiolog, který by mohl radit předsedovi vlády. Tady by si Andrej Babiš mohl sáhnout do svého vlastního svědomí.

Je to koneckonců tým ministerstva zdravotnictví, z něhož odcházejí lidé. Naposledy Zdeněk Blahuta, koordinátor očkování, a Aleksi Šedo, náměstek ministra. Zpětně můžeme připomenout epidemiologa Rastislava Maďara a další. Jak to čtete, o čem to svědčí?

A ten druhý spočívá v komunikační neobratnosti ministra Jana Blatného, nebo tím, že má velmi málo času se radit se svými spolupracovníky, protože není typickým manažerem s nějakou politickou zkušeností. Což se potom pochopitelně odráží i na tom, jak vypadá jeho svěřený resort.

V Poslanecké sněmovně se poslanci nedohodli na prodloužení nouzového stavu. Vláda jednak nesehnala dostatek hlasů ani mezi koaličními spojenci, aby prosadila svůj návrh, a došlo k tomu, že prodloužení nouzového stavu zůstalo na hejtmanech. Babiš to svádí na opozici, opozice na Babiše... Nakolik jsme podle vás svědky volební kampaně?

Na sto procent. Všechny strany už rozjely svoji předvolební kampaň a odpovídá tomu i jejich rétorika na půdě Parlamentu nebo nejrůznější zbrklé pokusy vlády, třeba co se týká úvah o otevírání obchodů, rozvolňování opatření a podobně. V tom si nemá opozice s vládními stranami co vyčítat. Jen je škoda, že to potom odnášejí klíčové věci, jako je například nouzový stav, který byl vlastně jenom obětí předvolebních politických bojů. Naštěstí tím dobrým koncem příběhu je, že vláda se dokázala s opozicí pod tlakem domluvit alespoň na pandemickém zákonu. Víme, jak dlouho tato shoda vydrží, ale pokud se podařilo najít nějaký jiný a nový rámec pro boj s covidem, tak jde alespoň o jednu z dobrých zpráv v rozbouřené politické realitě.

Jde o hazard se zdravím kvůli politickým bodům, které chtějí politici získat, jak se ozývá?

Samozřejmě je to hazard se zdravím jak ze strany opozice, která velmi správně kritizovala sice spoustu vládních kroků, ale zároveň zapomínala, že bez nouzového stavu by se epidemická situace mohla výrazně zhoršit, což by v první řadě poznali zdravotníci, a to by nakonec dolehlo na celou republiku. Stejně tak sledujeme upřednostňování nějakých jiných zájmů před zdravím i z vládní strany, protože v okamžiku, kdy jde vicepremiér Karel Havlíček na vládu s nápadem otevírat obchody a rozvolňovat opatření v okamžiku, kdy se šíří další nové a nebezpečné mutace koronaviru, kdy se opět plní nemocnice a dostáváme se do nejhorších čísel za poslední rok, mi návrhy Havlíčka a dalších členů vlády připadají jenom jako snaha vést předvolební boj a někomu se zalíbit třeba i na úkor ochrany veřejného zdraví, což má podle mne za úkol vláda jako celek.

Připomeňme, že požadavky otevřít obchody, služby a zároveň pustit děti do škol byly podmínkou hejtmanů, aby byli ochotni prodloužit nouzový stav.

Už jsem to jednou řekl, vláda si tady nemá s opozicí co vyčítat. Všechny strany bojují o voličské hlasy. Na všechny se obracejí nejrůznější zájmové a lobbistické skupiny, ovšem úkolem vlády je těmto tlakům odolávat. To oni mají odpovědnost za tak zásadní věci, jako je státní celistvost, bezpečnost nebo veřejné zdraví; a je jedno, jestli ministr řídí resort zdravotnictví, nebo průmyslu a obchodu. Vždy by si měl být těchto priorit vědom. Zatímco opozice odpovědnost nenese a může si prakticky říkat, co chce, protože stejně nemusí nic zásadního změnit. Ale ministři by si tuto odpovědnost uvědomovat měli.

Zdá se, že opozici se to vyplácí, protože se poprvé v průzkumech ukazuje, že by Piráti společně se Starosty a nezávislými mohli porazit hnutí ANO, které, zdá se, poprvé po dlouhé době začalo opakovaně ztrácet. Je to důsledek koronaviru a současné situace?

Domnívám se, že by k tomu trendu došlo i bez koronaviru, že je zde stále se opakující poptávka občanů po něčem novém, po nějakých nových projektech. Kdysi zazářila TOP 09, kdysi Věci veřejné, pak hnutí ANO, nyní jdou nahoru Piráti navíc v kombinaci se Starosty a nezávislými. Takže jsou poptávky po nějakých nových vládcích, po umírněné středové politice, která se ale zároveň vymezuje vůči politice dosavadní. Ale je pravda, že koronavirus tento vzestup Pirátů a Starostů a nezávislých jenom zrychlil, protože se na pozadí boje s infekcí ukázala celá řada nedostatků nebo chyb při vládnutí, které jdou na vrub Andreje Babiše. Určitě celá řada voličů, kteří od něj měli velká očekávání, se můžou cítit být zklamáni a hledat nějaké nové reprezentanty.

Zajímalo by mne, jak si podle vás vede v posledních měsících KSČM, která bývá také velmi kritizována právě za své počínání a přístup k celé věci?

Tomu chování KSČM moc nerozumím. Zatímco ještě v prosinci jsem tleskal Vojtěchu Filipovi, když ve Sněmovně hovořil o tom, jak je potřeba nadřadit ochranu veřejného zdraví nad ekonomické zájmy a prodlužovat nouzový stav nejlépe po celé měsíce, tak uplynulo pár dní a stanovisko komunistů bylo najednou úplně jiné, opačné a začali se pasovat do role zastánců nebo reprezentantů lyžařů, s nimiž se kdysi zaštiťoval Václav Klaus. Tato obrátka komunistů do značné míry souvisí s tím, že cítí potřebu odtrhnout se od hnutí ANO a od Babišovy vlády. Ukázat radikálním voličům, že nejsou ještě úplně definitivní součástí establishmentu a dokážou se distancovat od vlády.

A stejně tak to souvisí s vnitřním bojem v KSČM o post předsedy, protože je vidět v desítce uchazečů o post po Vojtěchu Filipovi, že mají převahu ti, kdo jsou naladěni mnohem radikálněji než on, a kteří jsou kritičtí k toleranci komunistické strany vůči Babišově vládě. To se potom odráží i na chování a hlasování komunistických poslanců, ať už o nouzovém stavu, o státním rozpočtu nebo o dalších klíčových věcech, na kterých vládě záleží.

Jak zajímavé pro vás zatím je hnutí Přísaha Roberta Šlachty?

Vůbec. Já moc nevěřím tomu, že by tady v tuto chvíli byl prostor pro nějaký projekt, který by dokázal vzniknout na zelené louce. K tomu je potřeba nejenom jedna výrazná osoba, ale mnohem širší tým známých tváří, atraktivní program a v neposlední řadě politické zkušenosti. Proto jsem stejně skeptický jak k projektu Roberta Šlachty, tak i k projektu Mikuláše Mináře.

Voliči v tuto chvíli spíše oceňují, že se začíná integrovat stávající parlamentní prostor, že stávající strany šly do sebe a hledají nějaké průniky. Bylo by pro mě velmi velkým překvapením, kdyby se našla ještě nějaká skulinka, do které by mohla vklouznout nějaká nová politická strana. Myslím, že půl roku před volbami je na to strašně málo času.

Nevylučuji, že se časem mohou nové strany profilovat na senátní úrovni, v krajské politice, ale vidíme to i na příkladu Klausovy Trikolóry, že vůbec není jednoduché postavit se na vlastní nohy a vytáhnout do politického zápasu proti těm stávajícím, relativně silným parlamentním stranám.

