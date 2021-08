Odpudivé. Vejce na Babiše: Zbořil si všiml detailu. A vyděsil se

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Čím se bude házet příště? A na koho?“ Politolog Zdeněk Zbořil komentuje napadení předsedy vlády. A že prý šlape po mrtvých? Oslí most, který někdo hodně dlouho stloukal. „Kříže jsou dílem Milionu chvilek. Kde byla ta organizace v době nejtěžšího covidu? Čím pomohli oni?“ Co se týká jmenování ředitele BIS, politolog předpokládá uplatnění projektu „mlha“. K uplynulému týdnu ve znamení Prague Pride připomíná, že ze školy víme, že „rodina je základ státu“. „Tak budou i státy brzy LGBT?“

Premiér Andrej Babiš uspořádal setkání s voliči a autogramiádu své knihy. Jenže na předvolební akci v Průhonicích začala létat vajíčka. Policie na místě zajistila dvě osoby podezřelé z přestupku. „Dorazili zřejmě příznivci Volného bloku, tedy lidé, kteří stojí proti očkování a opatření. Byli stále agresivnější a vyvrcholilo to tím, že začali házet vajíčka. Mě trefili do hlavy. A kelímek s pivem dostala jedna mladší slečna,“ řekl Babiš televizi CNN Prima News.

„Antibabišovská nenávist je někdy až patologická. To nejsou oponenti předsedy vlády nebo ti, kteří s ním a s jeho stranou chtějí soutěžit o úspěch ve volbách, ale zuřící tlupa, která dnes zatím ještě hází jen vejci. Čím se bude házet příště? A na koho? Ta nenávistná tvář jednoho ze zadržených v okně policejního auta je odpudivější než všechny ty sprosťárny, kterými premiéra jeho kritici častují,“ komentuje politolog Zdeněk Zbořil.



„Možná jsou vakcíny opravdu nebezpečné, ale mnozí si myslí, a nejen u nás za humny, že nikoliv. Tak tedy jak to rozhodnout? V referendu, přímým hlasováním? Neměli bychom trochu víc jeden druhého přesvědčovat a argumentovat pro jedno nebo druhé řešení? A kdo by měl hlasovat – všichni občané od–do, nebo i digitalizovaní adolescenti? Nebo jen lékaři a vědci přesně definované odbornosti? Anebo jen ti statisticky nejvíce nebo nejméně ohrožení nebo ti, kteří vejci hodí nejdál?“ pokládá otázky.

Zároveň Zbořil dodává: „Nevím, zda už je potvrzeno, že nejzuřivější byli ‚příznivci‘ Volného bloku, ale domnívám se, že tento způsob předvolební mobilizace se může obrátit proti těm, kteří si jej zvolili za svou přesvědčovací metodu a věří v její úspěch. Příklad změny názorů paní exredaktorky Peterkové by jim mohl být varováním.“

Chybí už jen zmínka, že nalehnul hrudí na střílnu

Ochranka hned premiéra obstoupila a schovala do blízké cukrárny. „Neschvaluji to, protesty agresivní být nemají, ale Babiš zase ukazuje, co je zač. Paroubek před házením vajec nikdy neutekl. Když dav skandoval před ministerstvem: ‚Kalousku, vylez!‘, vylezl jsem a mluvil s nimi. Tenhle srab naopak zaleze a schová se,“ komentoval Miroslav Kalousek.

„Pan Kalousek je prostě nepřehlédnutelný hrdina. V jeho příběhu snad chybí už jen zmínka, že by byl ochotný nalehnout hrudí na střílnu, jako ty slavné postavy účinkující v pohádkách z Velké vlastenecké války, nebo bojů se zuřivými japonskými samuraji při dobývání tichomořských ostrovů,“ uvedl politolog.



„Pravda ale je, že pan exministr je nejen statečný rváč a bojovník, ale jsou za tím léta dřiny. Rval se za paní ministryni obrany Parkánovou a vložil do této obhajoby sarkastickou kritiku amerického odhadce ceny letadel CASA, popral se s panem Suchým na Malostranském náměstí a riskoval konflikt s představiteli romské menšiny a dokonce i rodícího se LGBT. Kdo by se dnes toho odvážil?“ dodal.



Nebyl to jediný problém, který premiér na místě řešil. Na námětí totiž před konáním setkání Milion chvilek na dlažbu namaloval velké množství bílých křížů. Chtěli premiérovi připomenout, co se stalo v uplynulém roce a půl jeho vlády. Poprask pak vyvolalo, když předseda vlády po křížích přešel. „Šlape po nich,“ poznamenal na adresu křížů za zemřelé poslanec STAN Petr Gazdík. „Tohle naprosto vystihuje celou končící Babišovu éru. Jen divadlo, přetvářka a faleš. Jak jde o něco vážného, nezvládne to, nepostaví se k tomu čelem, šlape po lidech...“ uvedl Ivan Bartoš.

„Tandem pánů poslanců Bartoš – Gazdík je snad ještě roztomilejší než rozzlobený pan exministr financí. Jako kdyby chtěli tvrdit, že Andrej Babiš neumí přeskočit duchaplné překážky na cestě domů nebo z domu, které mu ‚vtipně‘ postavili do cesty,“ říká Zbořil.



„Kříže jsou ale dílem Milionu chvilek. Kde byla ta organizace v době nejtěžšího covidu? Čím pomohli oni? A že někdo ‚šlape po lidech‘, to je opravdu oslí most, který musel někdo hodně složitě stloukat,“ dodal.

Modré špekáčky a ideologická zmrzlina

Ještě před setkáním v Průhonicích si šéf hnutí ANO vzal na paškál pirátskou předvolební zmrzlinu. Piráti a STAN se dohodli, že budou rozvážet jahodový sorbet na tyčce, ale na konkrétní příchuti hledali shodu dlouho a poměrně složitě. „Už jste četli, jak Piráti vymýšleli ideologicky správnou zmrzlinu? Něco tak šíleného si snad nikdo z nás neumí představit. Řešili uhlíkovou stopu, kterou mají naše krávy, stejně jako všechny krávy světa, a za žádnou cenu nechtěli zmrzlinu z jejich mléka,“ napsal Babiš na facebooku.

„Modré špekáčky stejně jako ideologická zmrzlina, Babiš-Ne-Babiš, jsou nápady stejně kreativního talentu a nesvědčí o tom, že po volbách to bude lepší. Jen doufejme, že vážnějšími nápady nás překvapí ještě do voleb, abychom mohli alespoň hádat, jaké by to mohlo být, až slavně zvítězí bezideové strany, které toho zatím moc konkrétního, kromě svých bruselských výletů, nepředvedly,“ uvedl politolog.

„Snad jen zatím v Praze zdražili veřejnou dopravu, těší se, až zaberou prázdné byty, a tak jedním vrzem vyřeší problémy s bydlením... atd. Že hážou vajíčka, je prkotina, že se starají o uhlíkovou stopu krav v souvislosti se zmrzlinou, je směšný – vedle zpráv například z Kuvajtu, kde hoří největší skládka pneumatik na světě. To je stopa,“ dodal.

Koudelka? Hra nejen s českými kartami

Vláda dosud nerozhodla o osudu stávajícího šéfa BIS Michala Koudelky, kterému končí jeho první pětiletý mandát.

„Asi málokdo věří, že tato hra se hraje jen s českými kartami. Pan ředitel Koudelka je navíc osobou tak veřejně známou, že by mohl vystupovat na nějakém politickém jevišti za slavnostního osvětlení. Jistě nebylo jen jeho vinou, že BIS nařizovala prostřednictvím Ministerstva školství, v zemi, která dala světu Jana Amose Komenského, jak učit a učit se dějepisu, že nedokázala ani po sedmi letech někomu odpovědnějšímu než novinářům Respektu alespoň naznačit jak N. V. Gogola připomínající postavy Miškin a Čepiga řádili ve Vrběticích, kdo vlastně ohrožoval na životě pražské hodnostáře Hřiba, Koláře a Novotného, stejně jako zda podklady k snad odůvodněnému vypuzení diplomatů Ruské federace z Prahy jsou napsány v češtině nebo nějakém jiném jazyce, a to už ani nevzpomínáme na rodinu Skřípalovu a na novičok,“ uvedl Zbořil.



Podle politologa se možná pan ředitel Koudelka stal jen nechtěným hromosvodem pro hromy a blesky všech možných středoevropských zájmů a nepřátelství, ale určitě je to muž, se kterým se bude Babišově anebo po něm následující vládě jednat obtížně.

„Je to vlastně pozoruhodné, že se tolik veřejně i neveřejně diskutuje okolo jedné osoby, když jde o chod bezpečnostní služby a všechny možné i nemožné úrovně odborníků jí podléhající. Anebo je to celé jakási zvláštní kamufláž a pan ředitel Koudelka, jak jsme poučeni z amerických filmů z tohoto prostředí, svůj úřad už dávno nemá na povel,“ komentuje Zbořil.

Vláda možná ani nerozhodne, a BIS dočasně povede Koudelkův zástupce Jan Pavlásek. O příštím šéfovi BIS by tak mohla rozhodnout až další vláda.

„Jistě málokdo věří, že právě já jsem ten, který by mohl dát na tuto otázku alespoň mlhavou odpověď. Ale pamatuji ještě, jako jistě mnozí jiní, politickou anekdotu o třech dopisech – sveď všechno na svého předchůdce, napiš sebekritiku a nakonec napiš tři dopisy.

Na někoho se ty patálie svést musí, a proto si myslím, že dojde na projekt, který v podobných případech má krycí název ‚mlha‘,“ podotýká Zbořil.

Zaznívají komentáře o tom, že se Babiš bojí prezidenta Miloše Zemana, který dává nepokrytě najevo, že by se Koudelky rád zbavil. Pakliže by premiér Andrej Babiš nenavrhnul nynějšího šéfa BIS Michala Koudelku na pokračování ve funkci ředitele kontrarozvědky, chce koalice SPOLU svolat mimořádnou schůzi Sněmovny. Potřebné podpisy již údajně sesbírala.

„To je zase jeden nápad hodný velikosti koalice SPOLU. To by se o řediteli BIS mohlo jednat i na Obecním úřadu v Černošicích. Tam sedí mnoho zasvěcených a vševědoucích, a pokud jde o jejich kompetentnost, jistě si myslí, že je dostatečná. Trochu to vypadá na přátelskou radu ze senátních lavic a pokus, zda by se ještě nedalo stihnout hlasování o vyslovení důvěry, nedůvěry vládě,“ předpokládá politolog.

Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 připomněla nedávnou kauzu výbuchu muničního areálu ve Vrběticích. „Moc dobře víme, kdo sehrál klíčovou úlohu k tomu, aby se podařilo pachatele identifikovat,“ řekla pochvalně směrem k rozvědce. Změnou na postu šéfa BIS by podle ní bylo údajně nadšené Rusko.

„To je zvláštní, TOP 09 zase všechno ví! Policie ČR a BIS tápou, nebo to tak alespoň vypadá, a představa, že v Kremlu bude někdo radostí tančit kozáčka je také dost pozoruhodná. Co tím vlastně paní poslankyně myslí? Že mají v RF nějaké tajné ministerstvo ‚pro nadšení‘, kde se bouchá šampaňské pokaždé, když se v Praze vymění nějaký psychologicky opotřebovaný úředník?“ komentuje Zbořil.

Konečně mohou tvůrci české extremistologie triumfovat

Pirátský poslanec Ondřej Profant překvapivě zhodnotil, co by měli občané dělat, aby se urychlil proces schvalování zákona o manželství pro všechny. „Problém je zcela jednoduchý. Sněmovna je plná konzervativních bílých páprdů a velká část inklinuje k fašismu. V této situaci je to prosazovat docela těžké. A kdo tomu nevěříte, tak se podívejte na projednávání prvního čtení manželství pro všechny.“ Podle něj někteří dnešní poslanci neoddiskutovatelně inklinují k extremismu.

„Nic nového pod sluncem. Všichni Řekové jsou lháři, řekl prý slavný řecký filozof. Jen aby na to pan poslanec nezapomněl. Třeba by si o něm někdo mohl myslet, že i on je konzervativní a bílý páprda, fašista a extremista,“ komentuje Zbořil.



„Konečně mohou tvůrci české ‚extremistologie‘ triumfovat. Stačí se obávat ‚manželství pro všechny‘ nebo naopak mu fandit a je to extremistické. Nevíme sice, co to přesně znamená, ale když slovo začíná na ex, tak to musí být tak trochu fuj. A hned je občan fašistou. Tím pravým italským, nebo tím ruským, německým?“ dodává.

Prague Pride je prý moc mírný, a tak se na Hradčanském náměstí uskutečnil i radikální protest queer komunity. Podle organizátorů je třeba se postavit šikaně, které jsou vystaveny sexuální menšiny. „Radikálnější, hlasitý, a především aktivistický protest v České republice chybí. Během celého týdne dává Prague Pride prostor k oslavě LGBTQI+ komunity, vzdělávání se v queer tématech a rozšíření povědomí o nich směrem k širší veřejnosti. Stonewallské nepokoje ovšem nebyly oslavou, ale demonstrací proti šikaně ze strany státních úřadů i společnosti,“ stojí v prohlášení pořadatelů akce. Je čas na radikálnější postoje?

„Nemyslím si to, ale to není důležité. Spíše se obávám, jak nedávno upozornil jeden přispěvatel PL, aby LGBT nebylo za chvíli povinné. Nejprve jen ve školách, pak na veřejnosti a konečně i v rodinách. A protože si ze školy ještě pamatujeme, že ‚rodina je základ státu‘, tak budou i státy brzy LGBT. A když nebudou, tak alespoň pan Profant je prohlásí za extremistické, i když sám je až podezřele bílý,“ říká politolog.

Po sítích v době festivalu Prague Pride začalo kolovat video, a to rozhovor s oblíbenou herečkou Jiřinou Bohdalovou. Všiml si ho i premiér Andrej Babiš. V něm Bohdalová bez obalu říká, že ti, co přemýšlejí nad více pohlavími, prostě nemají co dělat. „Vždyť je to příšerný. Vždyť je to proti zdravýmu rozumu. Já nevím, kde ty pohlaví mám, jestli v podpaždí nebo jestli mi je tatínek zapomněl udělat. Vždyť ty lidi mluvěj blbosti. To mě na tom straší,“ mínila v květnu tohoto roku.

„Jistě budou tato slova Jiřiny Bohdalové komentována s letní škodolibostí, ale doufejme, že ne se zlobou. Nejde o nějaké prohlášení celebrity, ale o interview a paní Bohdalová si dělá legraci i svou pražskou češtinou,“ říká Zbořil.

„Jen s trochou hořkosti připomínám, že žijeme ve světě, který jsme si vyzvonili a kdoví, jak budou vypadat příští léta. Zatím je to tak, že ti, co touží po pochopení a toleranci, považují, podobně jako pan Profant, ty ‚jiné‘ za extremisty inklinující k fašismu,“ dodal.

Piráti ztrácí. Vědí, kdo je jejich skutečný nepřítel?

Koalice Pirátů a STAN musí zabrat, chce-li v nadcházejících sněmovních volbách vyhrát. Podle předvolebních průzkumů z poslední doby totiž u voličů ztrácí. Chystá tak podle serveru Novinky.cz změnu v kampani. Členové mají vybrat tři hlavní témata, jež se budou primárně řešit. Plánují refresh kampaně, vyrazí do regionů.

„Asi je jejich kampaň ovlivněna až příliš optimistickými očekáváními Pirátstva a jejich poradců a sponzorů. Potenciální voliči se zřejmě polekali výroků a veřejných vystoupení všech, kteří zatím dokázali bojovat jen s Andrejem Babišem a létat do Bruselu,“ uvedl politolog. „Času na změnu mají ale ještě dost. Teď jen, aby jim to ještě někdo věřil. A aby si sami Piráti všimli toho, kdo je jejich skutečný nepřítel, nikoliv jen soupeř,“ dodal.



I podle posledního průzkumu agentury Median si ANO drží první příčku, druhá koalice SPOLU, Piráti se STAN se posouvají na třetí pozici. Přísaha Roberta Šlachty by předstihla ČSSD i KSČM.

„Opět nic nového. Vlastně je to opsané ze současného složení Poslanecké sněmovny s malými, téměř nepatrnými korekcemi. Všechny ankety v posledních dnech se zdají přibližováním k předpokládaným výsledkům prostě jen proto, aby si zase neudělaly ostudu. Median opatrně fandí Přísaze, ale to je stále zatím zanedbatelné. Tak uvidíme po dovolených a prázdninách, a hlavně, co si voliči z těch svých letních radostí přivezou domů,“ říká politolog. „Pokud vím, SPD není u Medianu ve velké oblibě. Ale ten model nejisté většiny nebo menšinové vlády s příležitostnou podporou, který se s jedinou výjimkou smlouvy mezi ODS a ČSSD zdá být do České republiky importován volebními experty z Evropy i okolí, zajišťuje trvalou nestabilitu a produkci nedostatečně suverénní politiky. A o to vlastně jde,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.

