Piráti jsou vzdělaní, mladí a adaptabilní. Není důvod z nich mít strach, myslí si politolog Jelínek

ROZHOVOR „Mám pocit, že si opozice stále častěji klade nesplnitelné podmínky, že chce modré z nebe, a že se za všech okolností snaží vládu nachytat na švestkách,“ tvrdí politolog Lukáš Jelínek, který pro ParlamentníListy.cz shrnul poslední politické události. Podle něj by hnutí ANO čekal pokles veřejné podpory v každém případě, koronavirus ho jen urychlil. V rozhovoru také vysvětlil, co ho překvapilo na odchodu Václava Klause mladšího z politiky a proč bylo přání Mikuláše Mináře sehnat půl milionu podpisů jen vzdušným zámkem.

Podle průzkumů stoupá podpora veřejnosti Pirátům a Starostům a nezávislým, což se nedá říci o hnutí ANO, které naopak klesá. Jde o účet za to, jak vláda zvládla či nezvládla koronavirovou pandemii v posledním roce?

Koronavirová pandemie se podle mne stala jen akcelerátorem vývoje, protože voliči mají pořád tendenci hledat něco nového, lepšího, neokoukaného. A zvlášť ti voliči, kteří přesedlávají jednou z TOP 09 na Věci veřejné, potom na hnutí ANO a pak na Piráty... takoví názorově a ideově neukotvení voliči mají ve zvyku stále hledat nějakého lepšího správce státu, protože jim vždy na tom dosavadním začne časem něco vadit.

Takže k tomuto vývoji by podle mne došlo i bez koronaviru, ale samozřejmě, že pandemie události urychlila, protože lidé si začali všímat více těžkopádnosti a neefektivity státu a státních institucí. Zároveň spoustě lidí došlo, že Andrej Babiš není tak brilantní manažer, za jakého se původně vydával.

Dá se říci, že koronavirová pandemie pokazila Andreji Babišovi letošní volby do Sněmovny?

Dost možná ano, protože jednak není to Andrej Babiš, který by nyní udával témata předvolební kampaně – za normálních okolností by přišel s úžasnými nápady v rámci sociální politiky, hovořilo se, že chce spustit velkou kampaň na prevenci boje proti rakovině. Ovšem v současnosti lidé mnohem více zajímá covid a odstraňování následků epidemie především v ekonomické oblasti.

V tom okamžiku všichni politici včetně Andreje Babiše musejí klopýtat za všemi a přizpůsobovat se událostem. To není něco, na co by byl Andrej Babiš zvyklý. On, jak je zvyklý dělat politiku především prostřednictvím marketingu, je vždy nejraději, když se může důkladně připravit a když témata určuje on. Také proto možná budou jeho šance uspět mnohem slabší než před čtyřmi nebo osmi lety.

Na adresu Pirátů se často ozývá, že jednoduše nemají dostatek zkušeností. Když s Piráty hovořím, tvrdí, že zkušeností za poslední roky z politiky mají dostatek, navíc mají lidi z různých oborů. Co si o tom myslíte?

Ta pravda bude někde uprostřed. Nemyslím, že by měli méně zkušeností než třeba politici hnutí ANO. Většina z nich přišla také do funkcí čerstvě, poprvé a nevěděli jak řídit stát. V něčem se jim to dařilo, v něčem se jim to nedařilo. Piráti na tom podle mne budou hodně podobně.

Sice mají zkušenosti ze svých oborů, někteří už i z komunální politiky, ale absence zkušeností z vládní exekutivy může být zvlášť na počátku jejich vládnutí, pokud k tomu dojde, velmi citelná. V tomto ohledu mají ty tradiční politické strany mnohem lepší výchozí podmínky. Ale už jenom to, že Piráti jsou z pravidla dobře vzdělaní, mladší a dost adaptabilní, tak se nebojím, že by řízení země nezvládali.

Nouzový stav nakonec vláda schválila, komunisté ji podpořili. Jak ale vidíte neustále dohadování kolem nouzového stavu mezi vládou a opozicí? Vláda tvrdí, že jde o nutnost, jeho neprodlužování by byl hazard se životy a opozice podle ní boj proti koronaviru kazí. Na druhou stranu opozice tvrdí, že vláda neplní sliby, nenabízí žádné jiné řešení, a proto ta podpora není možná. Je i tady pravda někde uprostřed?

Mám pocit, že si opozice stále častěji klade nesplnitelné podmínky, že chce modré z nebe, a že se za všech okolností snaží vládu nachytat na švestkách, jako by její prioritou bylo ukázat neschopnost vlády a ne vyřešit nebo zvládnout nějak koronavirovou epidemii. Tady se opozice chová poměrně dost populisticky a nezodpovědně a těží z toho, že ona vládní odpovědnost neponese. V okamžiku, kdy možná nastoupí do vládních úřadů, bude už epidemie za námi, takže nebude muset poslouchat podobné výtky a připomínky, jako dnes Babišova vláda od ní.

Vlastně si myslím, že opoziční přístup výrazně komplikuje řešení koronavirové epidemie a možná i vinou opozice je nakonec mnohem důležitější, jak se k epidemii staví jednotliví lidé bez ohledu, co se zrovna děje v Poslanecké sněmovně. Prostě chovat se ohleduplně a myslet na zdraví nejenom svoje a svých blízkých, je asi v tuto chvíli mnohem důležitější kritérium než to, co požadují a o čem zrovna diskutují politické strany ve Sněmovně.

Takže argument opozice, že země se v koronaviru nikam neposunula, a že řešení vlády nejsou v pořádku, a proto nouzový stav nechce prodloužit, neberete za platný?

My nevíme, kam by se země mohla nebo měla posouvat. Nevíme, co by se stalo, kdyby platila jiná nebo žádná opatření. Opozice velmi dobře ví, co by se mělo udělat jinak, ale neříká, jaký by to mělo efekt, protože to nikdo neví. Tato situace se asi nedá řešit jinak než metodou pokus omyl. Uzavření okresů a snížení mobility musí podle mne zákonitě přinést efekt a nedá se mluvit o tom, co by se stalo, kdyby se okresy otevíraly. A tak to máme jedno opatření za druhým.

Velmi těžko se poměřuje míra efektivity opatření nebo nějakých neopatření. Z tohoto hlediska je pro mě klíčové, aby všichni politici naslouchali především expertům, epidemiologům, hygienikům a snažili se přetavit do politických rozhodnutí jejich doporučení. Doufám, že to dnes Babišova vláda a především ministr zdravotnictví dělá, a hodně bych se divil, kdyby názory epidemiologů opovrhovala opozice, kdyby byla na místě současné vlády. Předpokládám, že by také byla tlačena k tomu dělat to samé.

Mezi prezidentem Milošem Zemanem a premiérem Andrejem Babišem došlo k výměnám. Zeman v rozhovoru řekl, že by přivítal odchod ministrů Jana Blatného i Tomáše Petříčka. Na to Babiš reagoval, že personální změny neplánuje. Nyní ale poslal Blatnému vytýkací dopis a po posledním společném setkání nejvyšších činitelů mluvil pouze o pudinku a literatuře. Jak to čtete?

O důležitých věcech, o kterých se mluví na schůzkách politiků, se potom nereferuje médiím a nemluví se o nich do mikrofonu a kamer. Proto mě ani nepřekvapilo, že jsme se místo personálních otázek dozvěděli, kdo z ústavních činitelů kolik přibral a kdo si co zajímavého přečetl. Andrej Babiš ani tak nepotřebuje rady Miloše Zemana, který se snaží být zajímavějším tím, že neustále vrtá do personálních otázek a snaží se posilovat své kompetence na úkor premiéra.

Andrej Babiš sám dobře ví, k čemu se mu hodí například ministr Blatný. On ho prostě potřebuje především jako obětního beránka, kterého obětuje v okamžiku, kdy situace začne být kritická, neúnosná a kdy začne stoupat voda až k Babišovým kolenům.

Proto se premiér jistí těmi vytýkacími dopisy, aby se v určitém okamžiku, až se mu to bude hodit, mohl s Blatným rozloučit, což samozřejmě rád a nemilosrdně udělá, protože Blatný nemá žádné politické zastání, žádné mocenské centrum kolem sebe a je z tohoto hlediska naprosto odevzdaný Babišovi na milost, či nemilost. Stejně podle mě vyčkává, co se odehraje na sjezdu sociální demokracie, protože mnohem snadněji by se mu pochopitelně střídali jeho vlastní ministři v případě, že by byla poptávka na střídání ministrů i v sociální demokracii po jejím sjezdu.

V politice skončil Václav Klaus mladší. Po odchodu z ODS před rokem založil hnutí Trikolóra, kterou teď opustil. Je to proto, že neviděl možnou úspěšnost v parlamentních volbách? Pokazila mu záměr koronavirová pandemie?

Rychlost ústupu Václava Klause mě hodně překvapila a pořád si říkám, jestli za tím nejsou nějaké spíše osobní než politické důvody. Každopádně epidemie slabiny Trikolóry odhalila, ale i u ostatních malých stran je odhalila velmi citelně. Špatně se přichází s nějakou vlastní agendou a nějakými vlastními nápady, když se všichni soustředí jenom na covid a na boj s ním. Z tohoto hlediska si voliči vystačí někde mezi vládou a současnou opozici a není moc prostoru, aby na tom ještě rostly nějaké nové malé strany.

Tam by byla jediná šance, kdyby se radikální pravice dokázala spojit se všemi hnutími Chcípl PES a podobně. Zkrátka dát dohromady tradiční klasickou krajní pravici se současnými odpírači vládních opatření. Kdyby vzniklo jedno velké, silné hnutí, které by se vyjadřovalo především ke covidu, tak by ještě možná mělo šanci spoustu malých aktérů zachránit.

Ale za prvé se jakákoliv podobná integrace jen velmi těžko, velmi špatně realizuje a navíc nevíme, jestli se přece jen vládě náhodou nepodaří s pandemií pohnout, takže i budoucnost takového projektu by byla diskutabilní nebo nejistá. A z tohoto úhlu pohledu prostě Václav Klaus mladší zhodnotil své osobní síly, schopnosti a předpoklady, a kdyby to jeho rozhodnutí bylo motivováno čistě jen politicky, tak by stálo i za určité ocenění, protože se nestává moc často, aby nějaký politik odešel sám, dobrovolně a bez nějaké aféry či kauzy.

Byl pokus Mikuláše Mináře s jeho spolkem PRO ČR o půl milionu podpisů marnou snahou? Ty nezískal, a tak i on se boje o funkci ve Sněmovně vzdal.

To podle mne byla marná snaha a vzdušný zámek od samého začátku, protože nelze na jedné straně vyzývat voliče, aby začali výrazně podporovat protibabišovskou opozici a potom voliče protibabišovské opozici krást. Vůbec jsem nechápal, kde chce Minář nějaké hlasy sebrat. Sám mluvil jednak o nevoličích, jednak o dosavadních sympatizantech hnutí ANO, ale ti všichni podle mne dokážou uspokojit stávající strany.

Zvlášť, když vidíme velký nárůst Pirátů a Starostů a nezávislých, kdy je vidět, že lidé jsou prostě rádi, když se objeví nějaký nový závodník na čele pelotonu s nějakým odstupem. Mají pak tendenci přihazovat už na rostoucí hromádku i svoji podporu a v tom okamžiku jakékoliv nové projekty, které by se podobaly jakkoliv stávající parlamentní opozici, už nedávaly smysl. To, o co se pokoušel Mikuláš Minář, souviselo především s jeho osobními ambicemi. Souviselo to s tím, že se nedokázal úplně zařadit do stávajícího stranického spektra, ale doufat, že by sehnal byť jen hlasy na podporu svého hnutí, natož voličské hlasy, bylo iluzorní od samého počátku.

