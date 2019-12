Pozor na vidláky, Milione chvilek, varuje Zdeněk Zbořil. A to není vše

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Rozhoduje se podle zákonů? A kterých? Nebo jen podle zvůle někoho, kdo se bojí pouličních demonstrací a ‚tekutého hněvu‘?“ Politolog Zdeněk Zbořil komentuje audit Evropské komise i obnovení trestního stíhání premiéra. „Co znamená, že je audit důvěrný, když je během dvou dnů v rukou kdekoho, jenom ne právního zástupce dotčené firmy? Agrofert je již souzen a veřejně odsouzen, aniž ví, proč si to Evropská komise myslí, a to zrovna v posledních dnech svého ‚odcházení‘?“ K iniciativě „chvilkařů“ dodává: „Snad jen pozor, aby na ta nádraží nepřijeli také ‚vidláci‘, nemuselo by se to vždy vyvíjet podle přání pořadatelů.“ A spor mezi Piráty a TOP 09? „Několik hašteřivých dam a jeden pražský primátor jsou možná pro Piráty větším nebezpečím než několik Kalousků z TOP 09.“

Audit Evropské komise týkající se českého premiéra byl hlavním politickým tématem uplynulých dní. Auditoři poslali koncem listopadu do Česka anglickou verzi dokumentu o podnikání firem spojených se společností Agrofert, na kterou má podle předcházející předběžné zprávy Babiš stále vliv. Zatímco česká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová prohlašovala, že nejnovější audit definitivní není, od mluvčího EK přicházely informace, že se již měnit nebude. Bruselský audit podle některých médií čerstvě potvrdil, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů, a debatuje se o tom, kolik nás to bude stát. Zprávu postupně média zveřejňují.

„I ze strany EK je tolik nejasného, že se bojím soudit. Mohl bych se začít chovat jako většina českých zpravodajů, komentátorů a politiků, kteří se nám svěřují spíše se svými sympatiemi nebo antipatiemi vůči Andreji Babišovi a Agrofertu. Někteří se dokonce ani nestydí mluvit o pádu vlády, ke kterému musí dojít po rezignaci premiéra, nebo dokonce o expropriaci soukromého majetku. Tedy toho symbolu politické a ekonomické transformace, o kterém posloucháme třicet let, že je nedotknutelný a jeho znárodnění bylo největším zločinem minulého režimu,“ uvedl politolog Zdeněk Zbořil.

Jak dál zmiňuje, otázek je v této souvislosti více než odpovědí. „Např. co znamená, že je audit důvěrný, když je během dvou dnů v rukou kdekoho, jenom ne právního zástupce dotčené firmy? Agrofert je již souzen a veřejně odsouzen, aniž ví, proč si to Evropská komise myslí, a to zrovna v posledních dnech svého ‚odcházení‘? Andrej Babiš je podle některých médií, jak správně říkáte, ve střetu zájmů, podle některých zase ve střetu být nemusí. Kdo o tom vlastně rozhoduje? Pan Wagenknecht nebo nějaká nezisková organizace, která je možná ve službě konkurenčních politiků nebo firem? Rozhoduje se podle zákonů? A kterých? Nebo jen podle zvůle někoho, kdo se bojí pouličních demonstrací a ‚tekutého hněvu‘?“

Premiér zopakoval, že Česko bude mít dva měsíce od doručení českého překladu dokumentu na to, aby k němu uplatnilo své připomínky. Totéž tvrdí i Ministerstvo pro místní rozvoj. Evropská komise podle Babiše zcela absurdně a nesmyslně vykládá český zákon o střetu zájmů. Premiér trvá na tom, že v souladu s jeho novelou vložil Agrofert do svěřenského fondu, takže předpisům vyhověl. Hovořil takto i pro Rádio Impuls.

„Thierry Breton, bývalý ministr financí Francie, nyní evropský komisař, se prý jen před několika dny vzdal řízení své IT firmy ATOS. Jakým způsobem tak učinil a zda podobně jako Andrej Babiš, nevíme, stejně jako asi nikdo neví, ani v Transparency International, zda na tuto obří firmu nemá i nadále nějaký vliv. Dokonce i manžel předsedkyně EK pan dr. Heiko von der Leyen dostává ročně na provoz a výzkum ve svém soukromém ústavu a nemocnici, tedy soukromé firmě, od EU asi 3,5 mil. eur a dosud to nikoho nevzrušovalo,“ komentuje politolog.

„Nejsem právník a nevím, zda mají nejen unijní zákony, ale i její pravidla a doporučení přednost před zákony ČR. Proto bych doporučoval některým zběsilým, aby se ještě chvilku zdrželi svého vzrušení. Mohlo by se stát, že by pod tlakem veřejnosti a protiprávního chování některých politických stran a jednotlivců mohlo dojít k porušení právního stavu, a někdo, podobně jako Diag Human, by mohl žádat na českém státu kompenzaci za poškození investic v ČR a v zahraničí. V případě Diag Human je již belgickým soudem rozhodnuto o úhradě školy ve výši 15 miliard Kč a přepokládám, že by něco podobného mohlo následovat i po zveřejňování ‚důvěrných‘ evropských dokumentů. A této platby by české daňové poplatníky nemusely zbavit ani dva nebo tři miliony chvilek pro demokracii,“ dodal.

„Z toho tajení a nervozity je evidentní, že ten audit dopadl v neprospěch premiéra Babiše,“ řekl České televizi šéf Transparency International David Ondráčka. Znamená to podle něj, že Komise potvrdila svůj původní verdikt, že Babiš je ve střetu zájmů. Babiš tak podle Ondráčky lhal v posledních třech letech, kdykoli řekl, že neovládá holding Agrofert a že není ve střetu zájmů. Babiš by proto podle něj neměl zůstat premiérem. Babiš naproti tomu nazval Transparency International udavačskou neziskovkou. „Toho zkorumpovaného udavače nepotřebuji komentovat,“ řekl v ČT. „Protože bere peníze od státu, od ministerstev a dělá politiku,“ zdůvodnil pak obvinění ze zkorumpovanosti. Výzvy k odstoupení zazněly hned i od opozice.

„Samozřejmě, co bychom mohli jiného od opozičních stran slyšet? Volby prohrály, žádný jiný politický program nemají. Dokonce ani prezident je nechce poslechnout a opustit svou funkci prezidenta ČR. A přemýšlet o tom, jak získat voliče, je zřejmě namáhavé. Tak zbývá jenom Andrej Babiš jako premiér a Čapí hnízdo,“ uvedl Zbořil. „U pana Davida Ondráčky je to trochu jiné. Ten je ‚ve střetu zájmů‘, protože nevede politickou stranu a neúčastní se dobrovolného vzniku a volné soutěže politických stran, jeho činnost vč. financování je obtížně kontrolovatelná veřejností, a proto jeho požadavek na odstoupení premiéra, a tím pádu celé vlády, vyvolání vládní a možná i ústavní krize, je podle mého názoru v rozporu s Ústavou ČR,“ dodal.

„Také pan Wagenknecht je trochu podezřelý…“

Do premiéra se pustil i jeho bývalý spolupracovník, dnešní senátor Lukáš Wagenknecht. Ve studiu České televize uvedl: „Revidoval jsem přes tisíc projektů ze strukturálních fondů EU. Větší dotační podvod než čerpání dotací podniků pana premiéra jsem v životě neviděl.“

„Také pan Wagenknecht je trochu podezřelý, že v letech, kdy pracoval na MF a byl spolupracovníkem pana premiéra, zřejmě zatajil důležité informace, které se týkaly jím odhaleného ‚dotačního podvodu‘. Pan Wagenknecht věděl a ví, ještě před rozhodnutím soudní instance, že šlo o podvod, a musíme se ho proto ptát, proč se odhodlal mluvit o celé věci s tak velkým zpožděním. Dokonce tím i zpochybňuje své ‚revize tisíce projektů‘, protože zřejmě ví, když tvrdí, že tento jím odhalený byl největší, které byly ty menší a nejmenší. A hlavně, kolik jich bylo a o které by se měla Policie ČR a státní zastupitelství zajímat,“ komentuje Zbořil.

K celé věci se na svém twitterovém účtu vyjádřil také politolog Jiří Pehe. „Pokud bude chtít občanská společnost donutit po auditu Evropské komise Andreje Babiše k odchodu, nebudou stačit demonstrace ve festivalovém duchu jednou za dva tři měsíce. Bude zapotřebí scénář Hongkong, Chile, Libanon. Tedy demonstrace každý den, dokud AB neodejde. Máme na to?“ zeptal se Pehe a odkázal na hnutí Milion chvilek pro demokracii. Pehe pak v reakci na rozhořčené reakce své vyjádření v komentáři upřesnil a odmítl, že by vyzýval k násilí, o násilí vůbec nepsal. „Lidé, kteří jen trochu myslí, pochopili, o čem tweet je. Tedy o tom, že Babiše jen těžko přinutí k odchodu občasné, byť masové, demonstrace, ale snad jen každodenní vytrvalé protesty.“

„V Hongkongu se o velké mírumilovnosti mluvit nedá. Snad nechceme, aby se lidé polévali hořlavinou nebo na sebe házeli Molotovovy koktajly. Také v Chile to nebyla velká selanka, ačkoli předpokládám, že pan Pehe neměl na mysli chilský vojenský puč vedený generálem Augustino Pinochetem. A v Libanonu, tam docházelo k teroristickým útokům po léta a někdy to byla docela regulérní občanská válka. Jiří Pehe myslel asi na ty mírnější a klidnější atentáty a lidumilnější zabíjení politicky znesvářených protivníků. Ale ani on si nemůže být jistý, kdy ‚bohové začnou žíznit‘, jak tomu bývá za revolucí, a kdy, jak také dávno víme, jim jsou přinášeny oběti z řad těch, kteří to mysleli dobře,“ komentuje Zbořil.

Odborník na krizovou komunikaci Jan Jetmar vyzval k blokádě Prahy. „Jak si stojíme? On sám do prdele nepůjde, to by si raději usekl ruku. Peníze nevrátí, to by si raději usekl nohu. Dotace si nechá vyplácet od České republiky. Potřebuje je. Dostává na dotacích víc, než odvádí na daních, když přijde o dotace, celý Agrofert půjde tam, kam jemu se nechce.

Co nám zbývá? Občanská neposlušnost. Blokovat vlaková nádraží, metro, letiště. Blokovat přechody ve městech. Vyhlásit stávku. Ten zločinec a estébácký udavač musí pryč! Když zablokujeme Prahu, tak ho to položí a vidláci mu nepomůžou,“ tvrdil na Facebooku.

„Tak, pan Jetmar soudil a odsoudil a zřejmě chce už i vykonávat rozsudky. Ale to už je věc těch, kteří dbají na dodržování Ústavy na všech úrovních orgánů výkonu státní moci a spravedlnosti. Snad by pro začátek stačilo konstatovat, že se nám to s tou pravdou a láskou nějak nepovedlo a že kromě expresivního slovníku jsou výroky pana Jetmara povahy výrazně apelativní. Proto se můžeme jen těšit nebo obávat, jak se ctihodní žalobci a soudci s tímto problémem vypořádají,“ podotýká Zbořil.

Za nějakých pět, možná deset let se přiblížíme k soudnímu judikátu

Ve středu přišla další zásadní informace. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman po třinácté hodině odpoledne předstoupil před novináře a oznámil, zda sáhne k obnově kauzy firmy Čapí hnízdo. „Byly zjištěny určité nedostatky v rovině skutkové a v rovině právní,“ začal Zeman a kritizoval tak práci Jaroslava Šarocha. Oznámil, že v případě Andreje Babiše přehodnotil Šarochův verdikt a jeho rozhodnutí zrušil.

„Pokud vím, pan NSZ v případu Andrej Babiš a spol. zbavil všechny ‚spol.‘ obvinění a požádal odpovědného státního zástupce o došetření, vč. doplnění policejního šetření vedeného vyšetřovatelem panem Snítilem. Z hlediska zkoumání daného případu to není v našem soudnictví nic neobvyklého, a pokud vše půjde tak jako v jiných případech, můžeme se těšit, že se za nějakých pět, možná deset let přiblížíme k nějakému soudnímu judikátu,“ uvedl Zbořil.

Po rozhodnutí nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana je Andrej Babiš znovu stíhaným premiérem. A spolek Milion chvilek ve stejný den oznámil, že bude další demonstrace. „Máme toho dost! Andrej Babiš si bere občany ČR jako rukojmí. Jeho problémy poškozují celou republiku. Trestně stíhaný člověk s obrovským střetem zájmů nemá v čele vlády co dělat,“ opakují aktivisté. Nejdřív svolal Milion chvilek demonstraci na úterý 10. prosince na Karlovo náměstí, ale pro velký zájem ji pak přesunul na Václavák.

„To nejzajímavější na této věci je, že Milion chvilek volá po nezávislé justici, chce se dokonce zbavit i ministryně spravedlnosti, ale přitom vyvíjí nátlak na vyšetřovací orgány státní moci, nezávislost moci soudní a také, abychom nezapomněli, na činnost Parlamentu ČR. Nejsem si jistý, zda je Andrej Babiš člověk s obrovským střetem zájmů a nejistí jsou i státní zastupitelství, a proto se celá záležitost tak dlouho táhne. Doufejme, že se o tom, zda rychle, nebo pomalu, nebude rozhodovat na Václavském náměstí. Na náměstích se rozhodovalo nejen u nás, ale i v Evropě už mnohokrát, a ne vždy to dopadlo dobře,“ uvedl politolog.

„Je to tzv. kontaktní kampaň, která se v některých zemích nedoporučuje“

Součástí protestní akce bude také pochod centrem města. Demonstranti plánují, že dojdou na Hlavní nádraží, které na jednu hodinu kompletně zaplní. Cestující nechají volně přicházet i odcházet, ale každému se prý budou snažit vysvětlit, co je Andrej Babiš zač a proč by měl co nejdřív skončit v pozici premiéra.

„Je to tzv. kontaktní kampaň, která se v některých zemích nedoporučuje. Někde se jí dokonce říká ‚od dveří ke dveřím‘ a bývá v rámci předvolebních kampaní dokonce zakazovaná. Ten nápad s nádražím, myslím si, tady ještě nebyl a tak se můžeme těšit, jak to dopadne. Snad jen pozor, aby na ta nádraží nepřijeli také ‚vidláci‘, nemuselo by se to vždy vyvíjet podle přání pořadatelů. Ale jinak, proč ne? V tom předvánočním konzumním bláznění to třeba někoho i potěší,“ komentuje Zbořil.

Auditu a střetu zájmů premiéra se věnovali také v Poslanecké sněmovně. Když se k pultíku postavil předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, zazněla ostrá slova na adresu ČSSD. Kalousek nepochybuje o tom, že střet zájmů Andreje Babiše působí této zemi škody a úkolem všech poslanců je tyto škody minimalizovat. Jenže to by si napřed celá Sněmovna musela přiznat, že ony škody skutečně nastaly. „A k tomu vy nemáte odvahy ani za Hamáček,“ rýpl si Kalousek do předsedy ČSSD Jana Hamáčka. Vládní koalice se podle něj tváří jako skupina uličníků, kteří rozbili okno, ale tváří se, že to okno je celé a nic se nestalo, pálil do ANO a ČSSD předseda poslaneckého klubu TOP 09. „Riskujeme, že budou za Českou republiku vystupovat advokáti Agrofertu, nikoliv zástupci České republiky,“ udeřil Kalousek.

„Údery pana Kalouska jsou trochu monotónní. Podobných temperamentních vystoupení pana poslance Kalouska už slyšely stěny Poslanecké sněmovny tolik, že i ony přestávají mít uši. Horší je, že se reprezentanti TOP 09 už se svou agresivní rétorikou obracejí i proti svým potenciálním opozičním spojencům a jejich ‚rýpání‘ nebo podivuhodně expresivní výkřiky jsou stále víc a víc těžkopádnější. Možná se pan Kalousek ale mýlí, že jednou advokáti Agrofertu přestanou zastupovat ČR, ale podobně jako jeho přítel Josef Šťáva budou Českou republiku žalovat,“ uvedl Zbořil.

V úvodu sněmovního jednání přišel s faktickou poznámkou Jaroslav Foldyna, aby porovnal situaci současného premiéra s tou kolem bývalého premiéra Petra Nečase. „Také jsem si neuměl představit, že před lety vtrhne k premiérovi komando, nedělejte tady ze sebe svatoušky,“ prohlásil Foldyna. Miroslav Kalousek však následně Foldynovi připomněl, že tehdy premiér do tří dnů rezignoval. „Dneska čelíme mnohem většímu hnoji a premiér říká, že nikdy neodstúpí, a vy ho v tom držíte. V tom je ten zásadní rozdíl. Víte, kdyby ten premiér dnes odstoupil, tak bych řekl – ano, jsme si kvit. Ale vy naprosto cynicky, vy naprosto cynicky nerespektujete politickou kulturu, která tady platila dvacet let,“ vyčetl koaliční ČSSD.

„Pan Kalousek neříká celou pravdu. Já si ten výrok Andreje Babiše v ČT velmi dobře pamatuji. Řekl: Já nikdy neodstoupím, tak mne odvolejte. Já nikdy neodstoupím, neodstoupím! Již při druhém opakování ve vysílání ČT zůstalo jenom to neodstoupím, což je přece jenom něco podstatně jiného. Protože se to hodilo k prezentaci Andreje Babiše jako nastupujícího diktátora, tradují to česká média dodnes. Pokud pan poslanec Kalousek myslí, že to je část politické kultury, která tady byla posledních dvacet let (myslím, že dokonce i trochu déle), pak má pravdu. Ale nevím, zda by se tím měl chlubit,“ uvedl Zbořil.

Prezident Miloš Zeman potvrdil slova premiéra Andreje Babiše, že v jeho případě neuplatní možnost udělení abolice. V rozhovoru pro idnes.cz vysvětlil důvody, které ho k tomu vedou. „Z toho prostého důvodu, že nejvyšší státní zástupce za prvé zastavil trestní stíhání u rodiny Andreje Babiše, za druhé ponechal doktora Šarocha jako dozorujícího státního zástupce. No, a za třetí vyzval policii, ať tento případ došetří. Abolice není od toho, aby prezident zasahoval do práce policie. Takže jsme se s Andrejem Babišem velmi přátelsky dohodli, když jsme si ve středu telefonovali, že abolice nebude,“ uvedl pro idnes.cz. A tak se nabízí otázka, zda prezident zasáhne jinak.

„To neumím předpovídat, ale myslím si, že na abolici nedojde. Prezident Zeman, na rozdíl od některých svých politických kolegů, většinou drží slovo, a proto nevím, co všechno by se muselo v této věci stát, aby svůj názor změnil,“ říká Zbořil.

Ve čtvrtek na Barrandově reagoval prezident také na vyjádření o tom, že by měla nastat varianta demonstrací á la Hongkong, neustálý odpor, aby premiér Babiš odstoupil. „Takový člověk vyzývá k násilnostem a šíří poplašnou zprávu. Orgány činné v trestním řízení by měly konat,“ odsoudil názor prezident. Peheho reakce na sebe nechala dlouho čekat, rovnou orgánům činným v trestním řízení poradil, kde jeho výzvu dohledají. „Prezident míní, že tweet, v němž píšu, že Babiš odstoupí, snad jen pokud budou demonstrace každý den jako v Chile, Libanonu a Hongkongu, je prý výzva k násilí a konat by měly konat orgány činné v trestním řízení. Orgánům poradím hledat moji údajnou výzvu k násilí vlevo dole,“ zní tweet politického komentátora.

„Pan Pehe jistě ví, že někdy jsou jména míst, kde docházelo k dramatickým událostem, jenom symboly. Ještě před několik lety byli souzeni a někde i odsuzování členové a sympatizanti hnutí skinheads za zpěv písně ‚Belfast, Belfast!‘, což se vysvětlovalo jako projev sympatií jedné straně v irské občanské válce. Také jméno berlínské čtvrti Kreuzberg se v některých písních považovalo za symbol bílého, až nacistického rasismu. Tak proč ne Hongkong nebo Chile?“ komentuje Zbořil.

Prostořekost na straně jedné a politický cynismus na straně druhé

S nápadem, který způsobil rozruch, přišel pirátský poslanec Jakub Michálek. Podle něj by měla TOP 09 zaniknout. A to nebylo vše. „V okamžiku, kdy jednu z nejmocnějších funkcí má pan Kalousek, je nemožné, abychom prosadili jakoukoliv alternativu, protože pan Babiš to bude vždy svádět na pana Kalouska,“ uvedl také Michálek, když hovořil o snahách opozice.

„Ano, je to tak, jak říká Miroslav Kalousek. V Poslanecké sněmovně se ‚pěstovala‘ více než dvacet pět let zvláštní politická kultura a toto je její hořké ovoce. Na začátku vyjednávání podle rozkazu Milionu chvilek a v předvečer předvánoční demonstrace na Václavském náměstí se naděje na změnu vytrácejí. Nevšiml jsem si, že by některé noviny nebo TV tuto hádku dokázaly přehlédnout. Přitom se nejedná o nic jiného než o prostořekost na straně jedné a politický cynismus na straně druhé,“ komentuje Zbořil. „A není to nic neočekávaného. V PS PČR je příliš mnoho sebevědomých a arogantních politických reprezentantů na příliš malý počet malých politických stran. Takže na takový konflikt všichni čekali. Proto tolik radosti. A ještě na Vánoce. Jako kdyby pod stromeček,“ dodal.

„Kdyby Andrej Babiš Pirátskou stranu neměl, musel by si ji vymyslet. Pokud hlavním mediálním tématem k auditu Evropské komise o konfliktu zájmů má být diskuze o tom, zda má TOPka zaniknout a Kalousek zahynout, tak je to fantastický výsledek. To by nezvládl ani Prchal,“ reagoval na sociální síti Kalousek.

„Pan Kalousek se mnohokrát v životě mohl řídit radou: kdyby byl mlčel, zůstal by filosofem. On ale patří k těm, kteří nedokážou odolat. I pro nepatrnou myšlenku, někdy jen plácnutí do vody, je ochoten jakékoli špatnosti. Přesto si ale dovolím říct, že zase tak daleko od pravdy není. Piráti asi podléhají luštění šarád volebních preferenci a považují se za jedinou možnou alternativu ANO 2011. To sice není příliš důležité, ale mnohým se to hodí. Mají strach a snaží se hledat na Pirátech to nejhorší. Přitom si, jak je v české politice zvykem, všímají věcí nepodstatných. Několik hašteřivých dam a jeden pražský primátor jsou možná pro Piráty větším nebezpečím než několik Kalousků z TOP 09,“ komentuje Zbořil.

Starosta Řeporyjí Pavel Novotný, který na sebe v minulých dnech upozornil i v ruské státní televizi se vrátil k tématu památníku vlasovcům i v rozhovoru pro PL. Mimo jiné uvedl: „Rusové krváceli většinou kvůli Rusům, ostatně nejmasovější vrah dějin Stalin jich má na rukách nejvíc. Víte, když jste s nacisty až do chvíle, kdy vás napadnou, a pak se snažíte namísto osvobozování nechat osvobozovat jiné, abyste mohli zabírat, to je potom divné, že si připadáte nedocenění. Rusové pomohli porazit své dřívější spojence nacisty a nechali umřít postáváním před krvácející Varšavou čtvrt milionu lidí.“

„Pan starosta tuto věc asi přežije. Skutečnou obětí celé aféry bude historie a historiografie. Ta zašmodrchaná věta, kterou zde citujete, je sice polopravdivá, ale také velmi blízká doporučením zprávy BIS jak rozumět a vyučovat dějinám 20. stol. ‚po nesovětském způsobu‘,“ komentuje Zbořil.

„Konečně na panu Novotném tolik nezáleží, ale pan MZV Petříček by se cestou do svého úřadu mohl zastavit u hrobu sovětského vojáka Vjeljakova postřeleného sniperem z Černínského paláce 9. května 1945. Tři dny na tomto místě umíral, a dokonce tam byl i pochovaný. To už byla Praha ‚osvobozena vlasovci‘, ale stále se zde ještě umíralo. Dodnes na toto místo chodí rusky mluvící turisté, kteří tam dávají květiny. A protože vědí o dnes v Rusku už slavném TV účinkování pana starosty Řeporyjí, omlouvá se jim za jeho slova představitel Hradčanské obce pan ing. Vejtasa. Nejenom omlouvá, ale i jim vysvětluje, kdo také může být v Praze idiot,“ dodal.

V posledním dílu Topol Show si expremiér vzal na paškál Pavla Novotného. „Jistě, Novotňák je excentrik, exhibicionista a exdělník bulváru. Jeho předávání dopisu Putinovi z multikáry a trollení v ruské státní televizi v přímém přenosu může někomu připadat jako šaškárna, ale občas platí, že účel světí prostředky. U mě má za suplování chybějící zahraniční politiky palec nahoru,“ sdělil Mirek Topolánek.

„Názory pana Topolánka se snad nemusíme zabývat. Kdysi považoval druhý odboj za zanedbatelnou epizodu. A to i když letěl lyžovat do Rakouska a upozornili ho, že by se mohl zastavit a poklonit v Mauthausenu 261 (z nich bylo 136 žen) příbuzným hrdinů čsl. druhého odboje popraveným zde 24. října 1942. Že tudy prošlo celkem asi deset tisíc účastníků odboje, by ho mohlo jako bývalého vojáka také zajímat. Ale zřejmě účel světí prostředky a tak mu dávám za nedostatek úcty k padlým palec dolů,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.

