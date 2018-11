Prasárna na prasárnu. To je náhoda! Vlastimil Tlustý a hra Babiše, jeho syna a Slonkové

Co říkáte kauze kolem Čapího hnízda, kterou rozvířil rozhovor novinářů ze Seznamu s Andrejem Babišem juniorem a který vede k výzvám k odchodu šéfa hnutí ANO Andreje Babiše z postu premiéra?

Závady vidím na obou stranách této války života a smrti. Člověk, o kterém premiér řekl, že to byl spolumajitel problematického Čapího hnízda, říká, že byl unesen, a to dokonce na Krym; říká, že nemůže nic říkat, aby neuškodil tatínkovi, skrývá se ve Švýcarsku, je psychicky nemocen; když něco podepisoval o Čapím hnízdě, nevím, jestli byl už nemocen, nebo ne, jestli ta nemoc vadila, nebo nevadila, dva roky se ho nedaří policii vyslechnout, novináři ho vypátrají a udělají s ním skrytou kamerou rozhovor, který je překvapující, protože je v něm tohle všechno, co jsem říkal, uvedeno, dokonce část z toho napsal policii, něco napsal těm novinářům. Ti novináři se sice žádnou novinářskou etikou chlubit nemůžou, nicméně tohle už má charakter kauzy, ve které faulují obě strany. Jedna strana obviňuje z faulů druhou stranou. To už je dávno za hranicí slušného chování z obou stran. Vždycky, když se něco takového stane, říkám si, že horší už to být nemůže. A ono je, zase je to horší. Kultura novinářské obce poklesává stejně rychle jako kultura politické scény. Říká se „na hrubý pytel hrubá záplata“.

Fotogalerie: - Sněmovna bez Babiše

Andrej Babiš vystoupil před novináři v Palermu, kde byl pracovně, a obvinil novináře z hyenismu. Ale nezatáhl do kauzy Čapího hnízda své děti právě on? A navzdory tomu, jak sám tvrdí, že jsou obě psychicky nemocné?

Teď už jsou nemocní.

On řekl, že dcera má už dvacet let bipolární poruchu. To znamená, že ji měla i v době, kdy se na ni přepisovala farma Čapí hnízdo. Nebýt toho, tak se přece novináři o děti Andreje Babiše vůbec nezajímali.

Proto říkám, že to je neuvěřitelná série „náhod“: být odvezen zrovna na Krym, odvezen původně ruským občanem, diagnózu Andreje Babiše juniora o jeho špatném duševním zdraví píše Rusova manželka, také, myslím, ruského původu, která navíc kandiduje za ANO, a ten, co syna odvezl, pracuje shodou okolností v Agrofertu. To je vám náhod, to je neuvěřitelné. Ale za důležitou považuji větu syna, že s nikým o tom nechce mluvit, protože nechce poškodit tatínka. To je pro mě absolutně kardinální věta, protože správná reakce na to je: „A co tatínkovi hrozí, v čem byste ho poškodil? Vždyť pořád všichni říkáte, že je to křišťálově čisté, tak mluvte, z křišťálové čistoty nic nehrozí.“ A všechny okolnosti jsou přiznáním toho, že je ta kauza celá divná. Protože kdyby ta kauza nebyla divná, nebude syn nikam jezdit, nebude se bát Rusa. Ale on se bojí Rusa, proto píše policii. Proč bylo potřeba poslat syna, spolumajitele Čapího hnízda, na Krym, do Moskvy, proč ho tam veze zaměstnanec Agrofertu, proč zdravotní posudek píše jeho manželka? Kdyby to bylo všechno tak čisté, tak tohle není potřeba. A protože tohle všechno existuje, tak mi z toho vychází, že s křišťálovou čistotou kauza Čapí hnízdo nic společného nemá. Ale abych nebyl jednostranný, samozřejmě jsou oprávněné i výhrady, jak ho novináři vypátrali, že ho nahráli skrytou kamerou, že pravděpodobně měli ilegálně k dispozici nějaké policejní spisy, jinak by neměli adresu syna ve Švýcarsku. To je prasárna na prasárnu.

Na mne to působí dojmem, že policie byla pod takovým tlakem, aby kauzu protahovala, nebo dokonce nevyšetřovala, že novinářům pustila třaskavé informace, aby se dostaly na veřejnost a kauza už se nemohla zamést pod koberec. Nasvědčuje tomu fakt, že novináři znali text e-mailu, který syn Andreje Babiše poslal policii, i výrok ministra vnitra Jana Hamáčka, že policie ví už několik týdnů, ne-li měsíců, že se Andrej Babiš junior zdržuje ve Švýcarsku. A nepochybně znali i další informace, kterými disponovala policie. Co si o tom myslíte?

Já pro to nemám žádný důkaz, ale z těch řečí, které mezi sebou ti dva novináři vedou, si odvozuji, že informace mají z policejních zdrojů. Což je samozřejmě ilegální. A samozřejmě nevím, jestli je to záměr, nebo to není záměr. Ale odkud by to jinak mohli mít? Není tak snadné vypátrat někoho, kdo se skrývá po celém světě jen proto, že nechce s nikým mluvit, protože nechce ublížit tatínkovi. Syn přece v rozhovoru s novináři autenticky říká, že se spojil s policií, s nižšími články, se kterými se mu dařilo komunikovat, a pak se to posunulo někam výš a už se nic nedělo. To nesvědčí zrovna o dobrém konání policie, když sám ten, kdo se na ni obrací, říká „a pak už nic“.

Říkáte, že únik informací z policie je ilegální, ale nemůže to být pochopitelná snaha někoho z policie, když vidí, že běžnou cestou spravedlnost neprosadí, protože policie nedělá, co dělat má, poskytnout informace médiím?

Jak to říkáte, připadá mi to nejen jako možné, ale dokonce jako pravděpodobné. Dokázat to nemůžeme, každý si o tom může myslet, co chce. Ale pro mne je důležité, že syn premiéra říká, že ve věci Čapí hnízdo nechce nikomu nic říkat, protože chrání tatínka. A to je kardinální sdělení, protože je vidět, že syn ví, že kdyby mluvil, že to tatínkovi neprospěje. Myslím, že to je víc než policejní vyšetřování. Tady už není pochyb.

Na politické scéně rozhovor se synem Andreje Babiše způsobil výbuch. Jednaly sněmovní i senátorské kluby, opozice ve Sněmovně, dokonce včetně SPD, se rozhodla vyvolat mimořádné jednání Sněmovny s hlasováním o nedůvěře Babišově vládě, pokud premiér sám neodstoupí. Myslíte si, že po této události už opravdu nemá Andrej Babiš mandát k tomu, aby stál v čele české vlády?

Použiji nepřesné přirovnání. Vzpomeňte, co se dělo na Slovensku, když zmizel syn tehdejšího slovenského prezidenta. Zmizení syna premiéra a jeho řeč, že nemůže mluvit, že se bojí Rusa, který je zaměstnancem Agrofertu, je hodně těžká situace. A na reakci premiéra – „tady nějaké hyeny mi ničí nemocného syna“ – je jednoduchá odpověď: „Tak proč jste tedy dával nemocného syna do orgánů té společnosti?“ Je to strašné. Myslím, že tady v té věci by měl ministr vnitra říci něco lepšího, než říká. Protože to, že policie nemá výsledky a novináři je mají, je v každém případě skandál. Podezření, že v policii dochází k nějakému souboji těch, kteří fandí jedné straně, a dalších, kteří fandí druhé straně, což z toho také vyplývá, je pro řadového občana strašné. To by se také mělo objasnit. To je spíš na rezignaci nějakého vysokého policejního představitele, nebo dokonce ministra vnitra. Vidím v tom vážný problém.

Když vzpomeneme, v kolika případech soud uvalil na žádost policie vazbu na různé politiky, protože hrozil buď útěk, nebo ovlivňování svědků, i když byli obviněni z daleko menších prohřešků. Nemyslíte si, že odklizení syna, který je jedním z obviněných, do zahraničí, je vážným podezřením z maření vyšetřování ze strany premiéra? Do toho střet zájmů, možnost ovlivňovat svědky. Kdyby šlo o někoho jiného než Andreje Babiše, nebyl by už dávno ve vazbě?

Neustále jsou posouvány hranice toho, co je ještě možné. Od chvíle, kdy Ministerstvo financí pod vedením téhož premiéra stáhlo financování Čapího hnízda z Bruselu, bylo jasné prokázání, že to nebylo křišťálově čisté, jinak by to nestahovali, jinak by tím nezastavovali trestní stíhání, které v Bruselu probíhalo. Vydali se cestou, kdy to místo evropských fondů zaplatí český daňový poplatník. To se dá také vnímat jako jasná indicie, když to chtějí udržet doma pod pokličkou. Myslím, že dávno už je jasné, že to byl subvenční podvod. Není jasné, jestli tím aktérem je přímo premiér, to je třeba dodat, protože možná se to všechno odehrává jen proto, aby nedošlo k potrestání těch, kteří to všechno podepsali. A to jsou právě ty děti a asi někteří další. Já jsem v celém průběhu celé kauzy neslyšel, že by pod nějakými dokumenty byl podepsán přímo Babiš. Když to shrnu: Čapí hnízdo je v tuto chvíli naprosto evidentní subvenční podvod. Vypadá to, že dokonce existují důkazy, které umožní za tento subvenční podvod potrestat viníky. Ale já dodnes nevím, kdo ti viníci jsou. To se neodvažuji říci, to jsme se zatím nedozvěděli. Úplně si umím představit, že mezi nimi premiér Andrej Babiš není. To klidně může být. Ale nic to nemění na tom, že byl majitelem Agrofertu, že jemu to bylo ku prospěchu. Jedna věc je trestní odpovědnost, druhé je morální odpovědnost. A morální odpovědnost má v každém případě na hlavě on. A to, co se teď odehrálo, se ještě prohlubuje o strašnou součást a to je vyděšený a možná i nemocný syn. To dokazuje, že je to zlá kauza, která premiéra Babiše ohrožuje. Z morálního, etického hlediska to považuji za vyřízené. Babiš a jeho rodina jsou morálně odpovědni za finanční podvod. To je jasné. Pak je otázka, komu se podaří dokázat, že je za to trestně odpovědný. Ale ta morální odpovědnost premiéra za subvenční podvod je velice silná káva a myslím, že skoro všude jinde ve světě by takový premiér dávno odstoupil. A před nedávnou dobou i u nás. V historii České republiky do nástupu hnutí ANO do vedení státu by vždy taková kauza vedla k odstoupení z postu ministra, z postu premiéra. Nikdo jiný než Babiš by to nepřežil.

A jak to tipujete teď? Přežije Andrej Babiš tuhle kauzu v křesle premiéra? Nejde přece jen o ANO, ale třeba i o sociální demokracii a komunisty, kteří ho ve vládě drží, ale už je to také čím dál víc poškozuje.

Nepochybně. Teď je to nepochybně v rukách sociálních demokratů a komunistů. Je přirozené, že opozice bude žádat jeho odstoupení, je možné, že možná bude iniciovat hlasování o důvěře vládě, připadá mi dost pravděpodobné, že k tomu dojde. Ale budou to hlasy komunistů a sociálních demokratů, které to rozhodnou. Ale neumím předvídat, jak to vyhodnotí. Otázka zní: Jak velkou politickou cenu jsou tyto strany ještě ochotny zaplatit za existenci současné vlády? Někdo by měl uvnitř stran porovnat, co jim to přináší a čím za to platí. A jestli chtějí riskovat vlastní existenci v příštích parlamentních volbách, mohou se tvářit, že se nic neděje, a snažit se tuto vládu podržet do příštích parlamentních voleb. Spíš si myslím, že situace začíná vypadat, že dospějí k závěru, že až do řádných voleb to nepůjde, ale nevím, jestli je to zrovna teď, kdy k tomu dospějí. Zdá se mi, že k předčasným volbám dojde, ale myslím si, že to teď spíš nebude.

autor: Libuše Frantová