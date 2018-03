Profesor Krejčí: Rusové by byli blázni, kdyby zabili Skripala. A my prostě věříme spojencům jako při bombardování Jugoslávie. Jsou zde věci o Putinových volbách, které se u nás neví

ROZHOVOR „Nesmí se slepě věřit! Partnerství není o tom, že když se někdo rozhodne skočit z 20. patra, tak ho budeme slepě následovat,“ rozčílil se profesor Oskar Krejčí. Politolog považuje situaci vzniklou kolem útoku na dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru za „inkviziční diplomacii“. „Aby někdo věděl pár dní po spáchání zločinu, že o tom rozhodl Putin? A to ví odkud? Neuvěřitelné,“ říká Krejčí. Těžko lze podle něj odhadovat, jaké bude mít zhoršení vztahů dopady: „Koncovku nevidím. Faktem je, že by dominantní mediálně mělo být jednání Donalda Trumpa s Kim Čong-unem, což by mohlo tento skandál částečně zastínit.“

Britská premiérka označila jako vysoce pravděpodobné, že za otrávením dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery nese odpovědnost Rusko, je jen otázka, zda se jednalo o přímou akci ruského státu, nebo o ztrátu nad kontrolou zásob nervového plynu. Jako argument se používá to, že šlo o nervově paralytický jed vyráběný v Rusku, ale zaznívají informace, že Novičok byl dostupný i jinde. Je tedy důvod, proč Theresa Mayová rychle a jednoznačně obvinila Rusko z otrávení agenta, že prostě ví více a tyto informace nemůže nebo nechce zveřejnit?

Thereza Mayová vystoupila v poslanecké sněmovně způsobem, který se dá označit: Čím hlasitěji budu křičet, tím méně argumentů budu potřebovat. Já nevím, jestli jste viděla její vystoupení. To byla hrůza, inkviziční přístup k diplomacii. Od začátku bylo vše velmi cíleně udělané jako provokace. Nemůžete v žádném případě předběhnout hodnocení vyšetřovatelů, politik má počkat na výsledky vyšetřování, a jestliže to neudělá, vkládá do toho své zájmy. Vyšetřování ani řádně nezačalo. Koloniální přístup, kdy přes média vyzve Rusko, aby se vyjádřilo k tomu, jak se látka dostala z Ruska? Neuvěřitelné. Existují zaběhnuté metody, jak se tyhle věci mají dělat, úmluva o zákazu chemických zbraní… Měli by formálně požádat a Rusko by se mělo účastnit vyšetřování.

Chemická látka, o které se hovoří, nebyla vyráběna v Rusku, když tak v Sovětském svazu. Rusko zlikvidovalo chemické zbraně a likvidace se jako inspektoři v chemických fabrikách a skladech účastnili i Američané. Co se odtud dalo odnést? To nikdo neví. Bylo to v jelcinovských časech. Mimochodem, když někdo řekne, je to ta a ta chemická látka, mají vzorek na porovnání? Celé je to nesmysl od začátku. Udělat takovou akci v předvečer ruských voleb a před mistrovstvím světa ve fotbale, na kterém Rusku tak záleží? To by si nikdo v Moskvě nedovolil. Takový blázen nikdo není. Nejsou vidět fotografie zraněných, Rusové nejsou k vyšetřování připuštěni. Skripalova dcera je ruská občanka, velvyslanectví by na to mělo mít právo. Nic se nedodržuje, nic neplatí. Do toho řekne Theresa Mayová, že je vysoce pravděpodobné, že za tím stojí Rusko. Jak vzniká vysoká pravděpodobnost? Na základě let organizované protiruské propagandy. To je podstata. Ne fakta, ale propaganda. Jestliže politici věří vlastní propagandě, jsou odsouzení k zániku.

Přístup a vystupování Britů v té věci je naprosto jednoznačné. Podporu vyjádřily i další státy…

Jak reagoval druhý den Trump? Když tomu věří Britové, je to pravda. Co je to za přístup?

To je cílená kampaň, která má zkomplikovat vztahy v Evropě. A proč to dělají Britové? Chtějí odtrhnout pozornost od vnitřních problémů, nebo udělat službu velkému bratrovi za oceánem, jinak to nemá logiku. Když se podíváte na výroky britského ministra obrany a zahraničí, to je soutěž v rusofobii. Říct někomu, ať kouká do 24 hodin vysvětlit, jak se látka dostala z Moskvy? Na co si Británie hraje? Takhle se s jadernou mocností nemluví. Od začátku to bylo provokativní, i samotný tón vyjádření byl od začátku provokativní, cíleně na roztržku. I kdyby to někdo z Ruska udělal, takhle se v diplomacii nesmíme chovat, aby se neprohloubila konfrontace. Nejdřív se vše musí vyšetřit.

Novičok vyrobili v osmdesátých letech v Sovětském svazu, šlo o tajný program. Britský ministr Johnson i generální tajemník NATO považují útok v Salisbury za další moment ve vzorci bezohledného ruského chování z posledních let. Rusové mohou mít řadu důvodů, provokace ze strany Ruska, byl to ruský agent, který měl vyzradit identitu stovek dalších ruských agentů, zrádce. Informace, které měl, se jim nehodily, chtěli se ho zbavit…

Nééé. Podle všeho, je to starý pán, který už nemá žádné kontakty. Je to bývalý důstojník GRU, který se nechal zaplatit Brity, stal se britským špionem, byl odsouzený a vyměněný. Z hlediska zpravodajsko-politického je jeho význam nulový. Jistě, existuje možnost, že někdo z těch, koho vyzradil, se ho rozhodl potrestat. Ale, kde by přišel k Novičoku?

O tom, zda má NATO důkazy, že Rusko stojí za atentátem na bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala, diskutoval v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu Českého rozhlasu český velvyslanec při NATO Jiří Šedivý. Zároveň také hovořil o tom, zda Česko odsuzuje útok stejně ostře jako Francie, Německo či USA. „Aliance nemá hmatatelné důkazy, nicméně my věříme spojenci, to znamená Británii…“

Ano, to je ono. Rozumím. Opakuje slova Trumpa. Nemůžete v takových věcech věřit. Vždyť se bavíme o bezpečnosti nás všech. Britové nic nedokázali. Stačí se podívat na Corbynův projev, kterým odpovídal Therese Mayové. Tam zazněly jasně položené otázky: Proč jste nepustili Rusy ke zkoumání? Politik, ale ani vědec nesmí dělat závěry takového rázu bez věcné analýzy s chladnou hlavou. Aby někdo věděl pár dní po spáchání zločinu, že o tom rozhodl Putin? A to ví odkud? Neuvěřitelné. To je tak směšné, že tomu ani česká propaganda nevěří.

Tak já tu citaci dokončím, pan velvyslanec při NATO Šedivý pokračoval: „...jehož laboratoř identifikovala látku jako nervový plyn, který byl vyráběn v Rusku. Dalším důležitým momentem je, že Británie nyní potvrdila, že předá vzorky k nezávislé analýze a je připravena sdílet se spojenci technické detaily“. Nepřesvědčí vás ani velvyslanec při NATO?

Jaké se používají názvy: je to ruský špion. Nikdy to nebyl ruský špion, byl to důstojník ruské zpravodajské služby, a pak britský špion. Theresa Mayová řekla: vysoce pravděpodobné, ale na tuhle formulaci se během pár dnů zapomnělo a další důkazy mezi tím žádné nepřibyly. Co si o tom má člověk myslet? Jestli je to pravda, tak to dokažte! Samozřejmě, nějaké tresty vůči Moskvě mohou uskutečnit. Ale, to opravdu budeme věřit politikům tohoto typu?

Vy říkáte, nemůžeme věřit, ale když to velmi zjednoduším, komu chcete věřit? Jsou to naši spojenci, na které se jednoznačně spoléháme v otázce bezpečnosti. Jak může fungovat spojenectví bez důvěry? Svazky by neměly žádnou hodnotu…

Takže na základě téhle důvěry se Česko podílelo na bombardování Jugoslávie, Libye a nechalo se zatáhnout do Iráku a Afghánistánu. Nesmí se slepě věřit! Partnerství není o tom, že když se někdo rozhodne skočit z 20. patra, tak ho budeme slepě následovat. To není žádná legrace. To jsou zásadní otázky národní bezpečnosti.

Ano, to jsou. Že žerty skončily, si myslí i například pan bývalý poslanec Ivan Gabal. V reakci na vyjádření ruské diplomacie, že smrtící jed mohl pocházet i z Česka nebo z jiných států, které se také velmi rázně ohradily, navrhuje bývalý poslanec Ivan Gabal vyhostit ruské diplomaty z Česka. Jak si může dovolit Rusko obvinit jiné státy? Podobný názor, že bychom měli zásadně reagovat, zastávají i další…

(Smích). A co tím dosáhnou? Uvažujme logicky, v Česku existuje vynikající vojenská laboratoř pro sledování chemických zbraní. Je jednou z nejlepších v NATO. Jestli je schopná dokázat, že to, co bylo použito, je Novičok, musí mít referenční vzorek. Ať to dokážou a pak ještě jeho původ. Říká se, že důvod, proč nepouštějí ruské experty k analýze, je, že se dá ze vzorků poznat, kde byly vyrobeny. To nemuselo být vyrobeno v Rusku. Fabriky a laboratoře byly obsazeny západními inspektory po rozpadu Sovětského svazu. Nikdy se to nevyrábělo v Rusku, ale v Sovětském svazu. Ach jo.

Praktikuje se protiruská politika, která je kontraproduktivní a neefektivní, jak takto může někdo uvažovat, jsem do dneška nepochopil. Od začátku je špatně tlačit NATO k hranicím Ruska, vypovědět smlouvu o protiraketové obraně, dávat šílené peníze na zbrojení, větší než v době studené války, jak to dělají Spojené státy. To vše je iracionální. A součástí toho všeho je i teď současná britská kampaň. Co by na tom Rusko získalo?

A souvislost s prezidentskými volbami?

Šéfová ruské ústřední volební komise poděkovala Západu za kampaň v posledních dnech, která pomohla sjednotit voliče a přivést je k urnám.

Putin obhájil prezidentský post drtivým způsobem. Dokonce i Petra Procházková, kterou nikdo nemůže podezírat z přízně k Rusku, píše o tom, že svým způsobem Rusové mají Putina rádi, a to i proto, že pod jeho vedením jde z Ruska strach…

Proč jde z Ruska strach? Protože se vzpamatovalo. Putinovi se podařilo zastavit rozpad ekonomiky, dramatický demografický pokles, tedy to, co symbolizovalo dobu Jelcina. To Rusové nezapomenou. K tomu je potřeba přičíst image Putina. Umí mluvit s obyčejnými lidmi i akademiky a zachovává si vlastní vizi. To se Rusům libí. Rusko se dlouhodobě cítí ohroženo a dnes dobře vidí, že když budou slabí, nikdo se s nimi bavit nebude. Putin je ten, kdo vrátil Rusům víru v Rusko a oni ho za to odměňují hlasováním. Když se podíváte na průběh hlasování, vidíte, že nad devadesát procent dostal v kavkazských republikách, na Krymu a v Sevastopolu.



Jak vnímat to, že Vladimir Putin neměl v podstatě konkurenci? Je vůbec možné v současném policejním a mediálním systému, který Putin vytvořil, aby se mohl prosadit i někdo jiný? Objevují se názory, že ve chvíli, kdy Putin skončí, může přijít někdo ještě horší. Odpovědí na to, co by Rusové chtěli, může být – komunistu. Konec konců, komunistický kandidát skončil druhý…

To je příliš otázek najednou. Pravdou je, že systém je nastavený tak, že fandí Putinovi, a to hned dvojnásobně. Za prvé byl prezident a neexistuje dnes žádná vhodná technika, jak odstranit zvýhodnění, které vychází z prezidentské pozice. Práce některých ruských sdělovacích prostředků byla tak špatná, že bychom ji mohli přirovnat i k práci České televize zaměřená do značné míry proti Grudininovi. Objevily se zprávy o zahraničních účtech, o kterých Grudinin nic nevěděl, a to už pak nevyvrátíte. Samotný akt voleb je ale podle mého v Rusku organizován velmi dobře. Je to vidět i na těch podvodech. Asi v sedmi okrscích byly nějaké podvody, ale je jich v Rusku devadesát sedm tisíc a pak ještě čtyři stovky v zahraničí, takže jde o bezvýznamné množství podvodů. Zároveň, když se podíváme na elektronizaci volebního procesu, že volební místnosti jsou pod nepřetržitým dohledem kamer… Systém odhalil podvody, což se mi osobně líbí. Pokud jde o Grudinina, je to nejslabší výsledek komunistů od roku 2000. Těch 12 procent je poměrně málo. Jen to naznačuje, že největší záhadou těchto voleb není, kdo vyhraje, ale jakou vládu teď Putin postaví, když to řeknu symbolicky, kdo bude 9. května stát na tribuně. Získal natolik silný mandát, že by si to mohl rozdat i s oligarchy ve vládě. Budeme s napětím sledovat, co si z těch voleb odnesl sám Putin a jestli ekonomicko-sociální změny v politice budou výrazné nebo kosmetické.

Pane profesore, ještě na závěr váš odhad. Skandál kolem Skripala, znamená výrazné zhoršení vztahů. K čemu tohle povede?

To je obtížné odhadnout, protože chování Londýna naznačuje připravený scénář a jeho koncovku nevidím. Faktem je, že by dominantní mediálně mělo být jednání Donalda Trumpa s Kim Čong-unem, což by mohlo tento skandál částečně zastínit. Záleží na tom, jaký scénář byl připraven, jak vypadá, jak zareagují Britové na ruskou odpověď. Jak říkám, tým kolem Theresy Mayové vykazuje myšlenkovou labilitu.



