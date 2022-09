Špinavosti. Už se jim to vrací. Zbořil a „politický proces“ s Babišem

reklama

„Téměř všechna tištěná a audiovizuální média chápala tuto událost ‚třídně‘. Jako oslavu symbolu britského impéria, které, zdá se, je už také na odchodu,“ předesílá v dnešním Rozjezdu politolog Zdeněk Zbořil. „Téměř všechny životopisy této jistě pozoruhodné a statečné ženy podrobně komentovaly její setkání s mnoha světovými státníky od poloviny padesátých let 20. stol., jen na její setkání s prezidentem ČLR se trochu zapomnělo. Přitom to není tak dávno, v roce 2015, kdy jsme mohli vidět i ve správně světové události vidící ČT, jak královna Alžběta nechala přistavit pozlacený královský kočár a společně se Si Ťing-pchingem, hlavou čínských komunistů, se svezli po „královské trase“ v Londýně. Pro velkou část neevropského světa to byla opravdu událost,“ dodal. Zbořil připomíná, že nejen britská, ale i světová politika je přeplněna symboly a rituály. „Ale nemýlím-li se, komunista v královském kočáře symbolu britského impéria je věc nevídaná,“ podotýká.

Zbořil také upozorňuje: „Zapomnělo se i na to, že byla svědkem proměny britského koloniálního imperialismu do nové formy nadvlády kapitálu nad prací, o jehož ‚kolaterálních efektech‘ toho hodně vědí jeho oběti v Singapuru, na Malajském poloostrově, v Myanmaru, v zemích páchnoucích ropou a afrických zemích bohatých na přírodní zdroje. Britská královna za ně samozřejmě nemohla, ale svou autoritou a vznešeností jim dodávala historickou barevnost ‚Západu‘, která v irské občanské válce měla barvu krve.“

Všechno dobře dopadlo. Už stojíme opodál

Evropa hledá řešení energetické krize. V pátek se uskutečnila mimořádná rada evropských ministrů. Firmy, které vyrábějí elektřinu z levnějších zdrojů než z plynu, by měly přispívat ohroženým domácnostem a firmám částí svých nebývale vysokých zisků na hrazení účtů za energie. „Podle ČT i Prima CNN News by se mohlo zdát, že šlo o zásadní jednání a dohodu. Alespoň tak tuto společenskou událost prezentovali nejen sloužící médiusové, ale zejména někteří představitelé současné vlády. Zejména naši národohospodáři, kteří jsou z trochu neznámých důvodů dnes ministry, nás mistrovali, kazatelsky poučovali, jak vše dobře dopadlo,“ říká politolog. „Ještě ani nevybledla jejich uhlíková stopa a už víme, že v každé členské zemi EU se to bude dělat podle vlastního mustru, a že kdo chvíli stál, jako ti naši včetně svých poradců a zmocněnců, již stojí opodál. Navíc se všichni vyhnuli zásadní otázce, komu energetická krize rekordní profit přináší a kdo nadcházející zimu přečká i bez pověstného svetru. Jak říká český básník – sběhli se soudruzi, přestrašení celí, dvěma nocemi domů se rozcházeli…“ dodává.

Premiér Petr Fiala přikládá jednání velkou důležitost. „Jde o velký posun a úspěch českého předsednictví. Komise má připravovat řešení pro zastropování plynu, který slouží pro výrobu elektrické energie. Neprosazovali jsme zastropování cen ruského plynu,“ řekl ČTK Fiala.

„Pan ministr financí Stanjura řekl v ČT, že on věří expertům, které sice nejmenoval, ale dá se předpokládat, že na jejich rady skutečně dává. Zda jsou to stejní experti, o jejichž názory se opírá pan premiér, a které prostřednictvím diletantů diletují ve veřejném prostoru, nevím, ale zdá se mi, že v současné době magické slovo ‚zastropovat‘ má vyřešit vše a vyvolat v občanech pocit uspokojení, že vláda vládne a na občany se nedívá jako na subjekty třetího nebo dokonce čtvrtého nevolnictví,“ komentuje politolog.

Pár slov přidává i k vystupování a slibům ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely: „Pana ministra jsem přestal sledovat, protože jakmile dostane nějakou otázku, předem víme, co odpoví. Je to jako před lety – za neúrodu může jaro, léto, podzim zima a imperialismus! Tentokrát Babiš, Putin a válka. Pokud jde o víru a nevíru – je opravdu těžké věřit, že při tvorbě vládních rozhodnutí týkajících se národního hospodářství jsou brány v potaz názory paní ministryně Langšádlové, Černochové et al., jejichž jména se mnozí už ani nevybavujeme.“

„Proces s přesahem do politiky.“ Sporné je snad jen pořadí

Tento týden začíná soud s bývalým premiérem Andrejem Babišem. Obžalovaný předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve Sněmovně prohlásil, že soud v dotačním případu Čapí hnízdo je první politický proces od listopadu 1989. „Pětikoaliční vašnostové asi špatně poslouchali, když tento výrok Andreje Babiše začali srovnávat se soudními procesy padesátých let, mimochodem po roce 1956 a 1961 prohlášenými za nezákonné hned několika usneseními komunistických stran ve východní Evropě a v Sovětském svazu,“ předesílá Zbořil. „Ale mluví-li expremiér Babiš o ostudně se vlekoucím procesu nejdříve s jeho rodinou, nakonec jenom s ním a jednou pracovnicí jeho kanceláří v Agrofertu, asi se mýlí. Dovolil bych si připomenout i jiné trestní a soudní řízení z doby transformace privatizace, ve kterých hrálo roli politické zadání, a které se proto táhly celá léta. A některé buď byly amnestovány, nebo v různé podobě pokračují dodnes,“ dodal a připomíná: „Už o tom byla třeba Kubiceho zpráva snažící se naznačit chobotnici a krakatici, přesněji prorůstání zločinu do politiky a zase zpět. A to jsme ještě nevěděli nic o kabelkách paní Nečasové-Nagyové, kouzlech okolo dvojice Topolánek–Dalík. Přitom upozorňujeme jen na příklady vládních činitelů a jejich nejbližšího sociálního a politického prostředí.“

Kauza má podle Babiše ovlivnit nadcházející komunální a senátní volby a zřejmě i lednové prezidentské volby. „Bylo tomu od léta 1990 (kauza Bartončík) téměř vždy a proč by to mělo být jinak, když to vždy někomu dobře posloužilo? Nevím, který z vysokých vládních činitelů se s něčím podobným nesetkal. Konec konců, bumerang těchto špinavostí se vrátil i do rukou tak aktivně antibabišovsky militantní Pětikoalice. Jen o panu Redlovi se toho napovídalo tolik, že jen s obtížemi si umíme představit, že za ním a ‚kyperskou spojkou‘ STAN pana MV Rakušana nelze předpokládat politickou objednávku. Takže ano, je to proces s přesahem do politiky a sporné je snad jen to pořadí, které mu Andrej Babiš přisuzuje,“ říká politolog.

Relativně stálý elektorát pětikoalice

Vládě Petra Fialy nedůvěřuje 55 procent Čechů. Více než dvě třetiny lidí pak nejsou spokojeny s tím, jak kabinet bojuje s rostoucími cenami energií. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. „Po necelém roce vládnutí pětikoaliční vlády bych si dovolil tvrdit, že pokles její popularity je logický. Děje se tak skoro vždy, kdy vláda po počátečním úspěchu ve volbách začne skládat občanům účty za svoje dobrá i chybná rozhodnutí. Tentokrát je to trochu těžší, protože situace doma i v okolí je proměnlivá a ‚dezinformace‘ nešíří jen ruští agenti, ale i různé autority opírající se o svou nedávno nabytou ctihodnost,“ uvedl Zbořil. „Přesto si myslím, že elektorát Pětikoalice je relativně stálý a ztráty beznadějně se na veřejnosti chovajících stran kompenzuje nárůst popularity Pirátů a pohyblivost elektorátu stran ostatních. To všechno si dovoluji tvrdit na okraj svého přesvědčení, že tyto a obdobné průzkumy ‚veřejného mínění‘, jak říkal už dávno Benjamin Franklin, nejsou vlastně veřejné a často se ukáže, že nejsou ani míněním,“ dodal.

Po demonstraci 3. září na Václavském náměstí se opakoval protest i včera, 11. září, na Staroměstském náměstí. Protesty proti „Fialově drahotě“ budou pokračovat další a další víkendy. Začátkem října hodlají stávkovat odboráři. „Nechci se jako mnozí dopouštět dalších a dalších proroctví. Vše bude záviset na spojení demonstrací, manifestací a předvolebních setkání, která se budou konat v souvislosti s komunálními volbami a volbami do Senátu, a konečně i s přípravou na volbu prezidenta. Bude to asi pozoruhodný Eintopf a jeho složky a ingredience jej budou dotvářet v nepřehledném množství. Ale snad jediné, co lze považovat za dost jasné – racionální uvažování bude tentokrát na druhém místě za emocemi,“ uzavírá Rozjezd Zdeněk Zbořil.



