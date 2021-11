Svržení Fialy? Jen jediná možnost. Po rozdělení křesel už to bublá

Ministr financí Stanjura si v nové vládě prosadí všechny škrty, které bude chtít, uvádí sociolog Petr Hampl. To spolu s rostoucími cenami energií může vyvolat lidový hněv, ale ten nic nezmění. Jako odumřely i Žluté vesty ve Francii. „To by musela vzniknout nějaká cílevědomá a dobře organizovaná skupina, podpořená někým mocným, kdo by na pádu vlády dokázal vydělat. To spíš ukazuje k tomu, že Babišovo ANO je pro vládu nebezpečnější než spontánní lidový odpor," soudí Hampl. Ten popisuje, co od vlády, která si už dělí resorty, čekat.

Křesla ve vládě jsou rozdělena mezi jednotlivé koalice. SPOLU bude mít jak ministra financí, které obsadí Zbyněk Stanjura, tak MPSV, na které lidovci navrhují senátorku Jelínkovou. Jak brutální bude dle vás Stanjurův tlak na šetření a škrtání v sociální oblasti?

Anketa Považujete neočkované za škůdce a nepřátele? Ano 25% Ne 73% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2335 lidí

Správně jste zmínil „šetření a škrtání v sociální oblasti“. Ono totiž nepůjde o to, že by nová vláda chtěla hospodařit úsporněji. Půjde o to, že nová vláda chce směrovat peníze jinam – jak vidíme i na rozšiřování počtu ministrů a dalších krocích. Vypadá to totiž, že mezi příznivci nové koalice a jejich podporovateli převládá pocit, že tu jsou nová devadesátá léta a nové dělení kořisti. Oni nejspíš opravdu věří tomu, že pokud odeberou Agrofertu nějaké dotace a zdraží důchodcům jízdné, získají tím neomezené zdroje.

Na své si přijdou zahraniční partneři a investoři, americké zbrojovky, nejrůznější neziskovky a další. A trochu zbude i na poručíky a pěšáky, kteří budou za věrnost odměněni pracovními místy a dotacemi. Byli na suchu příliš dlouho. Čekejme tedy spíš rychlý nárůst výdajů v určitých směrech. A ten nárůst bude jen omezeně kompenzován sociálními škrty. Říkám omezeně, protože ono moc není kde škrtat. Česká republika nebyla žádným rozmařilým sociálním státem ani za Babiše.

Nicméně pořád zbývá otázka, jak brutální bude Stanjurův tlak.

Neomezeně. Tady narážíme na to, že lidé typu Stanjury jsou úplně bez zpětné vazby. Nezná ty chudé lidi a neví, jak uvažuje veřejnost. Jeho náhradou národa jsou ekonomové a analytici, tedy vesměs lidé pracující pro banky, korporace a investiční fondy. A také novináři, jenže ti budou veřejnosti vysvětlovat potřebu „odpovědného přístupu“ – to znamená držet chudé lidi zkrátka a rozdávat co nejvíc úzké vrstvě nejbohatších.

Anketa Vydrží Fialova vláda až do řádných sněmovních voleb? Vydrží 4% Nevydrží 92% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 14596 lidí

Jediné, co Stanjuru může zbrzdit, je pomalost a neschopnost byrokratického aparátu. Než nějaké opatření vymyslí, než ho dokážou zpracovat, než přikročí k dalšímu… Můžeme doufat, že za čtyři roky nedokáže způsobit přehnanou škodu.

A jak obstojí proti lidovcům, kteří chtějí být „sociálním svědomím“ koalice, případně proti dalším partnerům?

Lidovcům jejich zahraniční šéfové rychle vysvětlí, že mohou dělat trochu rámusu, ale nesmí to přehánět. Stanjura prosadí všechno, co bude chtít.

Ministerstvo zahraničí připadne PirSTAN. Znamená to rezignaci na brzdění Green Dealu? Rezignaci na korekci vstřícné politiky vůči Bruselu apod? A troufnou si nakonec nominovat na ministra piráta Lipavského?

Pánové Petříček a Kulhánek té pozici rozuměli tak, že se jedná o doslovné plnění příkazů ze zahraničí, bez jakéhokoliv odmlouvání. Když se Česká republika občas nakrátko chovala jinak, bylo to proto, že si to prosadil premiér nebo prezident.

Nečekejme tedy žádnou podstatnou změnu. Ani od piráta Lipavského. Ke změně by došlo pouze v případě, že by z Bruselu a Washingtonu začaly chodit jiné povely než dosud.

Jak velké nebezpečí zdražování a jiné dopady Green Dealu pro novou vládu znamenají?

Téměř žádné. Lidé budou naštvaní a zoufalí, ale další volby budou až za čtyři roky. Občas bude docházet k iracionálním výbuchům násilí, ale to vládu nepoškodí. Příští volby už nejspíš nevyhrají, ale do té doby mohou získat dostatek zásluh, aby je zaměstnal korporátní sektor nebo nadnárodní organizace. A nejspíš si zvládnou i dost našetřit.

Babiš se na poslední chvíli osmělil a je bojovný na mezinárodních fórech. I kdyby část ODS chtěla proti něčemu „bojovat“, může? Má se Fiala bát Žlutých vest?

Žluté vesty nakonec nepoškodily ani Macrona ve Francii. Protestující se nakonec unavili a Macron míří ke snadnému vítězství v prezidentské volbě.

Anketa Myslíte, že prožijeme Vánoce a Nový rok v lockdownu? Ano 66% Ne 23% Nevím / Je mi to jedno 11% hlasovalo: 17730 lidí

Počítejme s tím, že nějaké masové demonstrace se mohou objevit i tady. Lidé vyjádří svůj vztek a uleví se jim. Ale situaci to nezmění. To by musela vzniknout nějaká cílevědomá a dobře organizovaná skupina, podpořená někým mocným, kdo by na pádu vlády dokázal vydělat. To spíš ukazuje k tomu, že Babišovo ANO je pro vládu nebezpečnější než spontánní lidový odpor.

V roce 2013 měla za sebou „škrtací“ Nečasova vláda mnoho odborových demonstrací proti sobě. Budou podobné akce ohrožovat existenci Fialovy vlády? Mohou ji průzkumy (ne)popularity, prohry v dílčích volbách a hněv veřejnosti povalit? Nečasova vláda nakonec skončila až po aféře Nagyová...

To je přesně to, o čem mluvíme. Nečas se mohl lidovému hněvu vysmát, mohl se vysmát Václavskému náměstí plnému demonstrantů, ale když hrozilo, že připraví Westinghouse o lukrativní zakázku, do týdne skončil.

Jsou tři nové vládní posty: Pro evropské záležitosti, legislativu a pro vědu. Co z toho plyne?

Všechna ta místa spojuje, že nemáte žádnou odpovědnost, nejste moc vidět, máte dost příležitostí vytvářet si osobní kontakty a všechny výhody luxusního života. A právo hlasovat ve vládě – tedy spolurozhodovat o klíčových státních zakázkách. Nic dalšího v tom nehledejme.

Jaký druh lidí nyní přijde na úřednická a pomocnická místa jak na ministerstvech, tak v dalších organizacích či do orgánů firem s majetkovou účastí státu? Strany nové koalice jsou různorodé.

Budou to dva druhy lidí. Kariéristé a multikulturní zelení fanatici. Ono to ale bude v praxi rychle splývat. Kariéristé si osvojí to správné nadšení a fanatici se zase naučí, že si musí hlídat především rozpočty, odměny a zakázky. Ostatně, podívejte se na paní ministryni Maláčovou, jak perfektně zvládla přeměnu z vyšinuté genderové fanatičky ve standardní političku bez barvy, chutě a zápachu.

To je podstatné, a nikoliv stranická příslušnost. Mezi lidmi ze STAN, TOP 09, ODS či lidovců není nejmenší rozdíl, a Piráti v posledních čtyřech letech dorovnali včetně toho, že se naučili nosit obleky. A nedělejme si iluze, že by se od nich lidé z ANO nebo ČSSD příliš lišili.

Pokud ve stranách najdeme osobnosti (třeba lidovci opravdu bývají jiní než Piráti), je to tak do úrovně starostů. Výš se ty osobnosti nedostanou.

Ministerstvo školství připadne PirSTAN. Co čekáte, pokud ho obsadí Pirát a co čekat, bude-li to Petr Gazdík? Co má vlastně čekat naše školství?

V obou případech to, co dosud. Multikulturalismus, islám a protinárodní propagandu. Omezování češtiny, matematiky a přírodních věd. Kontrolu učebnic, jestli tam nejsou nekorektní slova jako „maminka“. To ministerstvo už dosud fakticky řídily neziskovky financované z nadnárodních nadací, a nic se na tom nezmění. Pokud vím, pan Gazdík označil ministra Plagu za dosud nejlepšího ministra. To vypovídá o všem.

Nešťastné zdravotnictví obsadí buď profesor Válek, nebo jiný zástupce SPOLU. Válek už naznačuje lockdown, čímž rozlítil voliče své koalice. Jak dopadne toto?

Za poslední dva roky se ministrů vystřídalo, tuším, pět a žádný výrazný rozdíl v tom nebyl. Nic se nezmění ani teď. Nikdo z kandidátů není tou osobností, která by dokázala udělat pořádek v aparátu, vybudovat výkonné analytické centrum, přinést jasnou koncepci řešení té věci a prosadit ji. Neřeším teď, jaká by to koncepce měla být, ale tihle lidé nebudou mít žádnou. Budou slibovat už nikdy žádný lockdown. Pokud se nemocnice naplní, tak ho zavedou. Když si lidé budou příliš stěžovat, tak vysvětlí, že se vlastně nemusí dodržovat. Prostě budou vláčeni okolnostmi. A my s nimi.

Václav Klaus glosoval „nepříjemnost“ vystupování Markéty Pekarové Adamové. Nabízí vlastně nová vládní garnitura nějaké tváře, které mají potenciál být sympatické a populární?

Zrovna paní Adamová taková je. Kdyby jí někdo už konečně vysvětlil, že se má půvabně usmívat, že se má doslova naučit, co jí připravil tiskový odbor a za žádných okolností nemá vyslovovat žádnou vlastní myšlenku, mohla by se stát nejpopulárnější tváří nové vládní garnitury.

