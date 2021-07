Tak když se toho ujme Němcová... Zbořil udeřil na Senát. Dosti zle

reklama

Poslední průzkum Kantar CZ pro Českou televizi favorizoval koalici Pirátů a STAN, ale hnutí ANO už stahovalo jejich náskok. Podle červnového průzkumu CVVM se objevilo ANO na prvním místě, což narušilo trend posledních měsíců. Agentura Median také uveřejnila průzkum, podle kterého se hnutí ANO vrací do vedení. Andrej Babiš by podle jejich modelu vyhrál volby s 26 procenty hlasů. Koalice Pirátů a STAN by skončila s odstupem druhá, získala by 21,5 procenta hlasů. Třetí by byla koalice Spolu s 20 procenty. Nadále posiluje hnutí Přísaha Roberta Šlachty. Nechává za sebou sociální demokraty i komunisty.

„Nedovoluji si tvrdit, že jde o ‚setrvalý trend‘. Je tomu po několika měsících poprvé, kdy hnutí ANO má lepší výsledky než obě mediálně protežované koalice a politické strany. A to ještě podle šetření agentury, která přináší většinou optimistická čísla ve prospěch ANO než výzkumníci jiných agentur,“ uvedl politolog Zdeněk Zbořil. „Navíc je to na počátku dovolených a prázdnin. Jak opakovaně a každoročně upozorňuje Jan Herzmann, neměli bychom čísla z této doby příliš přeceňovat. Třeba bychom mohli počkat i na výzkumy satelitů ČT a předpokládat, že nejen o letošních dovolených, ale i v průběhu celého posledního covidového roku je ve hře až příliš mnoho neznámých, než abychom mohli být příliš důvěřiví.

Navíc, také opakovaně, dodávám, že – podle mého názoru všechny tyto a podobné agentury veřejné mínění jen nezkoumají, ale také spoluvytvářejí. A o některých z nich ani nevíme, zda nepracují na zakázku, protože s železnou pravidelností docházejí k odlišným datům, než bývají výsledky voleb,“ dodal.

Předseda vlády Andrej Babiš v rozhovoru pro CNN Prima News uvedl: „Doufám, že je vyhrajeme. Myslím, že je můžeme vyhrát. Posílal jsem dopis lidem, kde jsem udělal sumář. Naše vláda dostala covid, pak to tornádo, žádná jiná vláda toho nemusela řešit tolik. Takže já si myslím, že bychom si zasloužili vyhrát, protože já jsem v životě nepracoval tolik jako teď,“ zaznělo od Babiše s tím, že hnutí ANO je tu pro všechny, protože dělá hodně pro důchodce, pro zaměstnance i pro živnostníky. Babišova slova vyprovokovala k silnému vyjádření senátora z Opavska Herberta Paveru (TOP 09). Ten na twitter napsal: „Andreji, Vy, ani Vaše hnutí si žádné vítězství nezasloužíte! Těch škod na zdraví lidí i ekonomiky jste udělali tolik, že další vlády to budou muset mnoho let napravovat. Vy buďte rád, že Vás lidé nepoženou holí někam do ciziny. Nikdy jste nebyl Čechem a ani nebudete.“

„Jistě od Andreje Babiše nemůžeme očekávat, že na začátku kampaně svého hnutí oznámí, že volby vyhrát nechce. Zajímavější je názor pana Herberta Pavery, i když víme, že je to jen senátor za TOP 09, a proto od něho nemůžeme nic moudřejšího očekávat. Přece přísahal na ústavu a ví, že ČR je nositelem nejen české a československé státnosti. Pokud si myslí, že být Slovák rodem a Čechem občanem je neslučitelné, asi neví, že se protiústavně mýlí,“ uvedl Zbořil.

„Měl by naopak víc věnovat pozornost tomu, kdyby chtěl někdo vyhánět občana ČR holí.

Mohlo by se mu stát, že se někdo vypraví s podobným úmyslem i na Opavsko a bude zkoumat etnicitu osoby jménem Pavera. V České republice je cca 97 nositelů tohoto příjmení a ve Výkladovém slovníku příjmení (autorka prof. PhDr. Dobrava Moldanová, CSc.) se výklad neobjevuje. V diskusi nositelů příjmení Pavera se někdo táže, zda je snad původní vlastí Itálie. Ale to ať řeší Paverovi. Jde hlavně o tu hůl! Už jednou bylo argumentem v české politice (okolo roku 1992), že Morava a Slezsko, není žádné Česko. Až se stane opět argumentem v české politice, možná těch, kteří budou muset utíkat, protože ‚nejsou Češi‘, bude víc. I z Moravy a Slezska,“ glosuje.

Absence populismu a pevné zásady? Roztomilé

Marketér Jakub Hussar v rozhovoru pro Respekt upozornil, že slabé místo obou předvolebních koalic bude snaha dodržovat pevné zásady a absence populismu. Z Babiše prý vyrostl v české politice vrcholný predátor. Když je zahnaný do kouta, pak hledá jakoukoliv metodu, jak se udržet u moci. „Vzpomeňme si, kam to došlo s Donaldem Trumpem, a to jsou velmi podobné osobnosti a politici, jen Andrej Babiš není misogyn. Čekal někdo takový fanatismus a dobývání Kapitolu?“ uvedl také marketér Hussar.

„Při své nevědomosti nevím, kdo to je přesně marketér a zda není Hussar podobné etnicity jako senátor Pavera. A pokud pan Hussar slyšel o dobývání Kapitolu poprvé v životě, měl by se trochu víc seznámit s názory těch, kteří volají, a dokonce se i snaží o světovou revoluci, svržení kapitalistického řádu a definitivního skoku do říše svobody,“ uvedl politolog.

„To, že budou, podle jeho názoru, dodržovat pevné zásady a bude u nich absentovat populismus, je opravdu až roztomilé. Jen by měl pan marketér oznámit, kdy s tím začnou a jak dlouho to bude trvat,“ dodal.

A co hraje ve prospěch ANO a co ve prospěch Pirátů? „To je téměř nesrovnatelné. ANO sestavilo menšinovou vládu, ta vládne a zřejmě dovládne v řádném termínu, a proto se jí přičtou všechny vládní úspěchy a neúspěchy. Piráti tvoří jen nekonstruktivní opozici, parlamentními obstrukcemi a nekončícími stížnostmi na vládu a jejího předsedu ve všech možných útrobách byrokracie Evropské unie,“ komentuje Zbořil. „Jediným jejím programem je vyhnání Andreje Babiše z vlády, občas bezdůvodné postěžování si na prezidenta, který s touto stranou má málo společného, přemíra sebevědomí a někdy až podivuhodných neznalostí historie české politiky. Záleží na občanech ČR, co je na politice nebo politikaření zajímá a komu věnují svou přízeň. Vlastně ani nejde o rozumné nebo emocionální rozhodnutí. Někomu bylo sympatické hodování na Karlově mostě v Praze. Jiní dnes víc ocení pomoc při odklízení škod po živelné pohromě. V těchto věcech Piráti i ANO hrají každý na jiném hřišti,“ dodal.

„Zapomněl, že ‚opoziční smlouva‘ byl vynález médií a hradní kamarily“

Předvolební koalice považuje prezident Miloš Zeman za podvod na voličích. Vůči tomu se ohradil například Karel Schwarzenberg, který připomenul opoziční smlouvu, kdy oba tehdejší rivalové, Zeman a Klaus, předváděli zuřivý předvolební boj, aby se po volbách ihned spojili.

„Kníže Karel zapomněl, že ‚opoziční smlouva‘ byl vynález médií a hradní kamarily. Jmenovala se ‚Smlouva o stabilním politickém prostředí‘ a o nic jiného v ní nešlo, než po letech zmatků udržet alespoň jednu vládu celý volební termín ve funkci. Že se shodli ‚rivalové‘ bylo jen proto, aby po volbách, nikoliv před volbami, takový stav nastal,“ uvedl politolog. „To, že si to jejich odpůrci špatně spočítali, a že nová vláda dosáhla dokonce podpory ústavní většiny, bylo jen kouzlo nechtěného. Proto dnes, podobně jako ODS po posledních parlamentních volbách, vyčítat vládní, nikoliv předvolební koalici, je pláč na špatném hrobě. Snad by se mohli i v jiných politických stranách zamyslet nad tím, komu, a zdá se vždy po volbách, bude zvonit hrana,“ dodal.

Moderátor Čestmír Strakatý přivítal v Reflexu senátorku Miroslavu Němcovou. Hned v úvodu udeřila na prezidenta republiky. V Senátu se stále schopností prezidenta vykonávat úřad zabývají. Povolali právníky a diskutují o tom, podle kterého článku zákona postupovat. Senát zkoumá veřejná vystoupení prezidenta. Bezpečnostní výbor měl jednání i s bezpečnostními službami. Němcová připomínala v této souvislosti výroky prezidenta k Vrběticím. K prezidentovi má Němcová osobně dost výhrad, nesouhlasí téměř s ničím, co dělá. Senát má povinnost sledovat výkon funkce prezidenta a zabránit tomu, aby selhal, a pokud by se tak stalo, má zasáhnout. Odmítla, že by Senát jen hledal způsob, jak vyprovodit prezidenta z Hradu. A jestli budou snahy Senátu zbavit Miloše Zemana jeho postu prezidenta trvat až do prezidentských voleb?

„Předpokládám, že ano, pokud se tím budou zabývat takové osobnosti, jako je paní senátorka nebo její kolegové, kteří se už o něco podobného dvakrát neúspěšně pokusili. Jejich akční rádius je poměrně málo široký, ale stěžovat si někde za hranicemi umí, elementární slušnost často postrádají. To však neznamená, že by jim někdo, ani takový avanturista, jako je současný předseda Ústavního soudu měl bránit. Občané ČR, včetně těch, kteří k senátním volbám nechodí, je do funkcí zvolili, tak ať se snaží ukázat, co v nich je a k čemu je i Senát, který někteří z nich považují za své dočasné vlastnictví,“ komentuje Zbořil.

Zeman je prezidentem od roku 2013 a podle Němcové se ve výkonu funkce stále zhoršuje. „Nejprve přišla pohádka o viróze nad korunovačními klenoty. Potom si vzpomeneme na další kroky. Ať už to bylo pálení trenek… Připadá mi absurdní, že by kterákoli hlava státu rozdělala ohníček, začala pálit trenky a svolala k tomu tiskovou konferenci. My už jsme z toho všeho možná tak otupělí, protože se to vrství, téměř každý měsíc se něco takového stane, že už to bereme jako normu,“ upozornila Němcová.

„K tomu nemám dost důvěryhodných informací. Ale vím, že se často ‚veřejnost pozastavuje‘ nad výroky paní senátorky a ani nechci připomínat, jakými slovy její intelektuální výkony hodnotí. Až jejich množství a vulgarita dosáhne takové úrovně jako u jejích obdivovatelů vůči prezidentovi, možná jednou přijde na to, že i senátoři a senátorky by o nich mohli začít uvažovat. A nejen špačkovat za každým rohem,“ komentuje politolog.

Kdo z nich je řádným občanem, a kdo na útěku před stíháním?

Senátoři od Starostů a TOP 09 přišli s návrhem na korespondenční hlasování při volbě prezidenta a poslanců. V hlavní roli se ukázal neúspěšný kandidát na prezidenta Marek Hilšer. Hlasování poštou by podle navrhované novely mohli použít čeští občané, kteří žijí trvale v cizině nebo tam odjeli za studiem či pracovně. Podle nynějších pravidel mohou lidé hlasovat jen na ambasádách. Je ale korespondenční hlasování opravdu dobrý nápad?

„Do jisté míry ano, ale upozorňuji na to ‚do jisté míry‘. Nedůvěra k hlasování občanů ČR v zahraničí se zvětšila při posledních volbách, kdy vzniklo neprokázané podezření, že zejména ve Spojených státech nebylo možné řádný průběh voleb kontrolovat. Toto nebezpečí, podle mého názoru, stále existuje a neznám způsob, jak tomu zabránit. Bylo-li možné nesprávně sčítat hlasy, proč by to nebylo možné tentokrát a pomáhat k úspěchu straně jiné?“ analyzuje Zbořil.

„Nejsem si také jist, zda občané trvale žijící v zahraničí mohou odpovědně sledovat českou politiku jinak než prostřednictvím médií, zejména jsou-li mezi nimi i ta, kterým komisařka Jourová nedůvěřuje. Domnívám se, že i volby na zastupitelských úřadech mají svá rizika, ale přece jen zde nějaká kontrola existuje, ačkoli ve Spojených státech, Austrálii, Indii či Indonésii si to neumím představit. Konečně je zde také problém, kdo je občanem ČR a kdo všechno může volit, jde-li o osoby s dvojím občanstvím. Kdo vlastně ví, kdo z nich je řádným občanem, a kdo na útěku před trestním stíháním českými úřady?“ dodal.

Covid? Občané jsou „jen přihlížitelé“

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zvažuje, že by bezinfekčnost návštěvníků na covid-19 musely kontrolovat i restaurace. Do dvou týdnů by měla vzniknout v obchodním centru Chodov a na Hlavním nádraží v Praze očkovací místa pro očkování proti covidu-19, kam budou moci lidé přijít bez předchozí registrace. Cílem je očkování více zpřístupnit. Zazněly také úvahy o tom, že testy už nebude stát hradit.

„Mě zaujalo to, že Praha je největším centrem šíření nákazy covidem typu delta, a to přesto, že vedení magistrátu má spoustu jiných starostí, než se o takové věci starat a nechává to na vládě. Tak snad se i v Praze pan starosta, vláda a dohadující se odborníci všech oborů, a samozřejmě také soudy, na kterých přibývá odborníků na epidemii jako hub po dešti, dokážou domluvit a nějak to vyřeší. Už se pohybujeme na úrovni, na které občané jsou jen přihlížitelé,“ komentuje Zbořil.

Rusko se připojilo k výzvě Rady Evropy, aby byla nezávisle vyšetřena smrt Roma po zásahu policie v Teplicích minulý měsíc. „Událost jde ruku v ruce s nepříznivým stavem práv romské menšiny v zemi, s projevy diskriminace a segregace. Česko je pravidelně kritizováno specializovanými mezinárodními institucemi, jako je Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě nebo Rada Evropy,“ uvedla na brífinku mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová, píší o tom Lidovky.cz.

„Nesleduji, protože se z toho, jako v mnoha jiných zemích, stalo politikum. Pro nás je zvláštní, že si toho všímá i Ruská federace, která zřejmě má i po odchodu svých vyzvědačů z Prahy kontakty na romské komunity a neziskovky a je jimi, jak si myslí, dobře informována. Že k tomu používá i informace OBSE a RE, se kterou příliš dobře nespolupracuje, je pro mne další záhadou,“ říká politolog.

Máme sváteční dny. Dnes den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a v úterý si budeme připomínat Den upálení mistra Jana Husa. „Sváteční dny máme, ale nezdá se mi, že se chováme příliš svátečně. Ale třeba je to jen iluze, kterou vytvářejí různá audiovizuální média a tištěná šmokovina, které doporučuji se raději vyhnout. Ale třeba pomůže se trochu porozhlédnout po tom, proč bychom měli slavit a zamyslet se i nad odkazem mistra Jana Husa. Nejen jako ‚mučedníka pro pravdu‘, ale třeba i jako rektora Vysokého učení, který se staral o to, abychom byli národem vzdělaným a ‚pravdy každému přejícím‘. A také nad tím, že křesťanství nám sice bylo dáno, ale bez osvojení si jeho hodnot, mezi kterými zejména láska, ohleduplnost a empatie jsou nad jiné, jsou to jen ornáty a pozlacená povrchnost,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.



