Teď přijdou hrůzy. Babiš měl zakročit. Petr Hampl bez milosti

Andrej Babiš měl možnost zakročit proti České televizi, neziskovkám či tajným službám, ale neudělal to. A doplatil na to stejně jako Trump, řekl ParlamentnímListům.cz sociolog Petr Hampl. Ten nemá iluze o nastupující vládě a rovnou vypočítává, jaké „hrůzy” můžeme čekat. Nepotěší ani mnohé voliče SPD či Volného bloku.

Volby jsou za námi. Co říci na úvod?

Vítězná koalice dostala jasný mandát k tomu, aby zavedla všechny ty hrůzy, které vidíme v západní Evropě. Všudypřítomná stupidní politická korektnost, agresivní neziskovky běžně přecházející až k fyzickému přepadání, zatýkání za názor, masová muslimská migrace, preference islámu nad domácími zákony a nově také zelený úděl směřující k tomu, že životní úroveň většiny obyvatel spadne někam na úroveň velké krize z 30. let. Samozřejmě likvidace zbytků politické samostatnosti, vyplácení odškodného Němcům za protektorát, odstranění českého dějepisu ze škol a mnoho dalšího.

Jestli byly české země až dosud krmelcem západního světa, tak počkejte, co uvidíte za vlády demobloku a Pirátostánu.

Jejich mandát je velmi silný navzdory tomu, že babišovská koalice dostala o pár desítek tisíc hlasů více. Lidová hnutí musejí vyhrávat milionovým rozdílem.

Může se nám to nelíbit, ale tak to prostě je. Nemá smysl vymlouvat se na spiknutí nebo na podvody. Globalistická strana vyhrála.

Vítězem voleb je Petr Fiala. Lze ho nyní už definitivně nazvat úspěšným politikem?

Petr Fiala je v tuto chvíli jednoznačně úspěšný politik. Ano, nahoru ho dostalo štěstí. Moc schopností neukázal. Ale ruku na srdce, kolik velmi úspěšných podnikatelů nebo umělců dosáhlo úspěchu jen díky štěstí. Tak to prostě v životě chodí.

Otázka ovšem je, co bude následovat. Dost možná, že na Andreje Babiše se bude vzpomínat jako na toho, za koho se lidé měli dobře, a na Petra Fialu jako na to nejhorší, co zažili.

Čeká se na zformování „vlády pěti“. Jenže je tu prezident Zeman. Jak dlouho vznik „vítězné“ vlády potrvá a čeho se mezitím dočkáme?

Prezident Zeman není v takovém zdravotním stavu, aby mohl hrát rovnocennou bitvu proti demobloku a Pirátostánu. A byla by to hra extrémně obtížná. Nezapomínejme, že je tu ještě další hráč – Ústavní soud. Ten už se ani nenamáhá předstírat nestrannost.

Tomio Okamura ve výsledku ztratil. Výzvy k volbě „jediné vlastenecké strany“ vyšly naprázdno, Trikolóra i Volný blok pár procent měly. Co vidět za tímto výsledkem?

Během posledního roku došlo k faktickému zhroucení „alternativy“. Před pěti lety mohla být chápána jako hlas mlčící většiny. Blogy, facebooky a řetězové e-maily byly do určité míry protiváhou oficiální režimní propagandy. Masová veřejnost často nedůvěřovala jednotlivým představitelům opozice, ale souhlasila se základními postoji týkajícími se migrace, ochrany hranice, sexuálních menšin apod.

Covid a očkování to radikálně změnily. Názor alternativy je jiný než názor většiny veřejnosti. Navíc se mnozí zradikalizovali a dnes se zmítají ve fantazijně-konspiračních teoriích, kterým se normální lidé se zdravým selským rozumem smějí. Normální lidé potřebují, aby dál nerostly ceny energií. Potřebují bezpečnost a potřebují zachovat pracovní místa. Potřebují řešit bydlení a slušné platy. Nepomáhají jim konspirační vyprávěnky o zločinném Faucim, falešné epidemii, vraždících vakcínách, velkém resetu a podzemních jeskyních pedofilů. Pár vykuků to vytáhlo do funkcí a další na tom trochu vydělali. Ale fakticky to znamenalo likvidaci mimoparlamentní opozice.

SPD se snažilo manévrovat a nakonec na to doplatilo. Hlasy jedněch ztratili kvůli protiočkovací kampani, a pro tvrdé jádro konspiračních teoretiků zase nebyli dost radikální.

Je Tomio Okamura tím správným lídrem národní pravice?

Pravicí mohou být myšleny dvě různé věci. Na jedné straně ekonomická doktrína. To je naprosto mrtvé. Ekonomické představy pravice nefungují a z principu fungovat nemohou. To brzy uvidíme v pojetí profesora Fialy.

Pak mohou být pravicí myšleny odpor proti nastolení globalistické vlády a likvidaci národů. Tady nemá smysl se ptát, jestli je Okamura ten pravý, a to prostě proto, že je jediný.

V seriálu House Of Cards prezident Underwood a jeho žena před volbami, které mají prohrát, plánují „způsobit chaos. A víc než chaos: válku“. Nyní je po volbách, ale bude to pro prezidenta Zemana a premiéra Babiše varianta?

Nezapomínejme, že nemají ani média, ani banky, ani tajné služby, ani dobře fungující organizaci. Jak by mohli s něčím takovým vyvolat chaos, i kdyby chtěli?

Pokud nakonec vznikne vládní „koalice pěti“, lze čekat restriktivní rozpočtová opatření. Je jim vlastně co závidět?

Netvařme se, že je to něco nutného. Zlepšit postavení korporací a bank, udržet zisky pro ně nebo je zvýšit a k tomu zhoršit postavení pracujících lidí, jak to „koalice pěti“ slibuje – to je politické rozhodnutí.

Babiš se v posledních týdnech stylizoval coby zástupce národní pravice. Byla to póza, nebo s ním lze v tomto smyslu dále počítat?

Babišova éra skončila. Obávám se, že nejen jako politika, ale i jako podnikatele. Ti, kdo podporovali současné vítěze voleb, ti „zakleknou“ na Agrofert stejně, jako to Babiš kdysi dělával malým firmám. Logickým závěrem by bylo, že Andrej Babiš Agrofert předá nějaké nadnárodní korporaci výměnou za nějakých zajímavých pár miliard a slib být ponechán do konce života na pokoji.

Lze už dnes nějak hodnotit Babišovu éru?

Andrej Babiš chtěl dobré především pro sebe, ale kromě toho se snažil, aby se – v mezích možností – žilo dobře všem. To je postoj, který je mezi současnými politiky naprosto výjimečný.

Doplatil vlastně na svou zbabělost. Měl dost příležitostí zničit Českou televizi, zkrotit neziskovky, ovládnout tajné služby. Vyhýbal se konfliktům, odkládal přímý střet, a nakonec se všichni ti, které šetřil, obrátili proti němu. V tom se velmi podobá Donaldu Trumpovi.

