Ti, co se živí válkou. Zbořil o zbraních a oslavách

„Byl to zejména selektivní zájem některých našich vládních a veřejných činitelů o problémy na Tchaj-wanu a v kontinentální Číně,“ začíná politolog Zdeněk Zbořil svůj komentář k událostem, které ho v uplynulých dnech zaujaly. „Už asi před třemi dny jsme se dozvěděli, že tímto směrem vyrazí z Prahy několik desítek politiků a podnikatelů, aby rozšířili naši spolupráci s v poslední době se měnícím politickým režimem a umocnili ji na úrovni ekonomické. Doufejme, že se to podaří, i když je Škoda VW pro Dálný východ už odepsaná. Ale snad se najdou jiné komodity, které naše úspěchy v tomto teritoriu rozhojní,“ dodává.

A přidává i tato slova: „Předpokládám, že alespoň za letu, do tak velké dálky, budou mít naši cestovatelé čas přečíst si alespoň tři vládní memoranda ČLR, které se týkají stanoviska k válce na Ukrajině a možnostem jejího uklidnění až na úroveň dohody o příměří, dále vyjádření k ekonomické situaci ve světě a hlavně, to nejrozsáhlejší, které je sumarizací americké vojenské a politické participace v nejrůznějších regionech. Upozorňuji na ně zejména proto, že už je přeložené do češtiny, obsahují ornamentálně zajímavý, ale přesto střídmý a konkrétní audit položek, jak je pozorován ze strany nejvyšších institucí ČLR, a že není snadné jej u nás doma dohledat. Implicitně obsahuje informaci, nejen pro české cestovatele na Tchaj-wan, ale i kdekoliv jinde, že Spojené státy se připravují na své „pronikání“ do různých částí světa v horizontu 20–30 let a bez ohledu na to, kde je právě prezidentem a vrchním velitelem branné moci. Zajímavý je i tón tohoto prohlášení, který připomíná to historicky pověstné dvoutisícítřísté varování „imperialistů“ Mao Ce-tungem. A snad už by stálo za větší pozornost, abychom tyto informace četli jinak než současné vedení MZV ČR.“

„Jsou i jiné světy, kde se uvažuje jinak“

V pátek jsme si připomínali rok od začátku ukrajinské války. Uskutečnila se řada pietních shromáždění. „Až příliš to vypadalo, že ‚ukrajinská válka‘ začala až v únoru 2022. V Ruské federaci, na ruskojazyčné Ukrajině, anebo v Autonomní republice Krym se ale domnívají, že to bylo už v roce 2014, a že tomu tak bylo díky státnímu převratu v Kyjevě a upalování lidí v Oděse, které se tak líbilo našemu vládnímu dozorci nad energetikou, který tento způsob řešení konfliktů doporučoval i jinde. Také se mi zdálo, že zejména čeští politici se domnívají, že „Kyjiv“ je centrem světového dění a zapomínají, že jsou i jiné světy, kde se uvažuje jinak,“ upozorňuje Zbořil. „Audiovizuální média dělala, co mohla, abychom jim věřili sluchem i zrakem, ale myslím si, že o tom, jak se koho podařilo přesvědčit uvidíme a uslyšíme v nejbližší době víc,“ dodal.

Evropská unie schválila desátý balík sankcí proti Rusku kvůli jeho vpádu na Ukrajinu. Nová opatření zasáhnou banky, export technologií využitelných pro vojenské účely nebo vývoz ruských surovin. EU přijala další sankce i vůči ruské žoldnéřské Wagnerově skupině, která působí na Ukrajině. „Obávám se, že EU žije stále ve větších a větších iluzích, že její sankce mohou zasáhnout všechny jenom ne Evropskou unii. Trochu mi to připomíná dobu po vyhlášení kontinentální blokády v Evropě a Británii (1806–1814). Snad už by si, proboha, někdo mohl v EU nastudovat, jako to tehdy dopadlo a co to byla ‚velká panika‘ na britských ostrovech,“ uvedl politolog. „Představa, že Wágnerova skupina nebude moci kupoval elektromobily nebo parfémy u Diora, je spíše jen něco z vlhkých snů paní komisařek. Zbraní bude stejně dost a jejich výrobců a dodavatelů také, protože přece z historie víme, že válka se živí válkou,“ dodal.

„Dost realistický komentář“

Podle nastupujícího prezidenta Petra Pavla mohlo být kvůli rozbrojům Rusko ještě nebezpečnější než v současnosti, proto by řešení konfliktu na Ukrajině nemělo směřovat k zhroucení agresora. „To je dost realistický komentář. Pan přicházející prezident se sice asi už natřikrát opakuje, ale v jednom z těchto svých komentářů upozorňuje i na to, jaké zbraně a komu by se po ‚zhroucení‘ mohly dostat do rukou a pod kontrolu. Nejedná se jen o státy a jejich politicky těžkopádně uvažující režimy v Evropě a za jejími hranicemi, ale i o psychopaty a obchodníky se smrtí, kteří by mohli způsobit armagedon jen pro svou touhu ovládat svět anebo vyvolat konflikt mezi velmocemi, jehož ‚mrtvá ruka‘ bude ukájet jeho perverzní vidění existence lidstva. Před několika dny předváděla ČT 2 film, který ukazoval, co může vzniknout podaří-li se v Rusku „koupit“ hardware a v USA software pro třeba jen omezenou nukleární válku,“ uvedl Zbořil. „Teatrálně se ukazovala bezmocnost velících politicko-vojenských struktur a rozpad iracionálního uvažování na jejich úrovni. V hollywoodském provedení to nakonec dobře dopadlo, americký hrdina lidstvo šťastně zachránil, ale ta modelová situace vypovídala o nebezpečí vyvolání konfliktu mezi velmocemi anebo dokonce zániku naší civilizace s velkou mírou pravděpodobnosti,“ dodal.

Diskusi vzbudila malba dívky zpívající na troskách v Kyjevě, která se nově vyjímá na balkonu budovy Poslanecké sněmovny. Autorem je umělec ChemiS, vlastním jménem Dimitrij Proškin, který se specializuje na graffiti. „Bohužel jsem toto dílo neviděl, ale četl na ně sem tam nějakou chválu. Asi to bude něco, co odpovídá výtvarnému cítění a vkusu návštěvníků této budovy. A autor je možná Ukrajinec nebo Rus z Kazachstánu, kde už od padesátých let 20. stol. žije velká ruskojazyčná menšina, která se dokáže „prosadit“ i ve vzdáleném zahraničí. Kdysi jim přál i pozdější prezident Nursultan Nazarbajev, i když si nedovolím tvrdit, s ohledem na věk vámi zmiňovaného autora, zde s tím existuje nějaká souvislost,“ uvedl politolog. „To, že u nás skoro nic nevíme o bouřlivé stavební činnosti v dnešním Kazachstánu, ještě neznamená, že by nebylo možné hledat kořeny autorské tvorby Dmitrije Proškina v zemi původu jeho rodiny nebo jeho samotného. Znal jsem několik výtvarníků z doby Kazašské SSR, ale ti většinou usilovali o to, dostat se na scénu velkých měst v dnešní Ruské federaci, později v Evropě a zejména ve Spojených státech. Vnímám proto tuto záležitost jako věc komerční povahy, a proto se mi zdá důležité, že se pan Proškin trefil do vkusu obyvatel naší Poslanecké sněmovny PČR,“ dodal.

Nespokojení a jejich demonstrace

Bývalý premiér Jiří Paroubek říká, že jeho ambicí je sjednotit levici. Proto založil spolek Nespokojení. Podle některých názorů jde o předem prohranou misi. „O panu Paroubkovi jsem si vždy myslel, že je to jeden z mála sociálních demokratů nebo národních socialistů, který uvažuje a chová se jako politik a nikoliv jako „politikář.“ Vždy se svým chováním podstatně lišil od svých kolegů ve vládě, v ČSSD anebo na pražském magistrátu. V bídě hledání politických osobností naší doby by se určitě mohl nabízet jako člověk hledající nápravu, ale naše ‚neobčanská společnost‘ by to asi nepřežila. Vzpomeňme si, jak rozhodně ho kritizovala taková osobnost, jakou je Halina Pawlowská, která dodnes nesleze z TV obrazovky všech možných vysílání. Její kolegové se k ní tehdy přidávali v zástupech,“ komentuje Zbořil. „Zatím je jim ona a jí podobní stále ještě zeleným světlem a předpokládám, že chtít od této skupiny stoupenců ochlokracie nějakou změnu, není hodné našich představ o reformě politického systému,“ dodal.

První aktivitou „Nespokojených“ bude demonstrace, která se uskuteční už tento týden.

„Kdybych měl vycházet z informací ‚na sítích‘, pak by to měla být velká sláva. Ale protože vím, že realita je jiná, současná vláda a její rozhodnutí jsou oblíbená, státní byrokracie mohutní nejenom kvantitativně, ale i kvalitativně díky svým obavám o výši a velikost svých obročí, v tzv. úspěch příliš nevěřím. Navíc si myslím, že se na tuto ‚manifestaci nespokojenosti‘ dostaví i neúspěšní politici z dob nedávno minulých. Nedá se tomu zabránit, model Středula, Bašta nebo dokonce Okamura, je přitažlivý. Přesvědčil se o tom už Milion chvilek a asi bude chtít hodně politického umu a moudrosti, aby podobně nedopadli i Nespokojení,“ podotýká Zbořil.

Opozice slibuje vládě v úterý „peklo“. Na programu totiž bude novela s omezením červnové valorizace důchodů, kterou chce pětikoalice navíc projednat ve stavu legislativní nouze. „To je trochu obehraná písnička. Opozice může třeba v Poslanecké sněmovně bivakovat, ale koalice má svých 108, možná po osvícení pana hejtmana a poslance Vondráka i 109, a tak si může dělat, co chce. Dokonce i čekat, zda se jí nepodaří dát nějakým trikem dohromady ústavní většinu. Na Ústavním soudu jsou odborníci na toto par excelence, tak proč to nezkusit. Žijeme válkou za hranicemi, tak proč neválčit i doma,“ uzavírá dnešní komentář Zdeněk Zbořil.

