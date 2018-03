To, co vám vykládal generální ředitel ČT Petr Dvořák z obrazovky, je trochu jinak. Promluvil Erik Best

Česká televize má jednoznačně politické preference, což je chyba. Politický analytik Erik Best pro ParlamentníListy.cz po svém nedávném vystoupení ve veřejnoprávní televizi dodává další závažná sdělení. ČT prý sice formálně naplňuje zákon, ale reálně má zpravodajství zabarvené a tendenční. Ukazuje to na konkrétních příkladech.

Část politického spektra vytáhla do boje za Českou televizi. Podporu veřejnoprávnímu médiu ve středu vyslovilo i několik tisíc demonstrantů na pražském Václavském náměstí. ČT je prý ohrožena. Na paškál si televizi ve svých pořadech bere mediální magnát Jaromír Soukup, který podle svých slov upozorňuje na špatné hospodaření a další podivnosti okolo gigantu jménem Česká televize.

Počátkem týdne dokonce na obrazovkách vystoupil generální ředitel Petr Dvořák a krom debaty ve studiu též odpovídal na otázky diváků. Ve své podstatě odmítl, že by televize ve svém zpravodajství byla jakkoli nevyvážená či tendenční, na vše prý mají tvrdá data.

Jenže v tom je problém. Pro ParlamentníListy.cz na to upozorňuje politický analytik a komentátor Erik Best, který měl ve vysílání pořadu Devadesátky také prostor se k záležitosti vyjádřit. Best oceňuje, že ČT se pro takový pořad rozhodla. „Škoda, že nepřišel Jaromír Soukup, který byl pozván. Oficálně řekl, že chce víc informací. Je ale také možné, že se bál přímého střetu,“ konstatuje s tím, že připravený Soukupův oponent, tedy generální ředitel Dvořák, měl na své straně moderátora.

„Co se týče mé účasti, bylo to krátké, ale jsem rád, že byla příležitost, i když určitě by byli lidé, kteří by měli lepší informace než já o tom, co se v ČT děje. Je ale dobře, že některé názory zazněly,“ uvádí Erik Best pro ParlamentníListy.cz. „V žádném případě si nebudu stěžovat na nedostatek prostoru. Samotný fakt, že tam pustili někoho s odlišnými názory, je pozitivní. Je to určitý posun a snaha odpovídat na kritiku,“ upřesňuje.

Možná prý ve vysílání veřejnoprávní televize málo zdůraznil, že vysílání nepovažuje pouze předpojaté vůči Miloši Zemanovi, ale co se týkalo prezidentských voleb, nevýhodu měli na úkor Jiřího Drahoše i ostatní kandidáti. „Kdyby neměli podle mého soudu jasného favorita, měl by lepší pozici třeba Mirek Topolánek, Michal Horáček nebo dokonce Marek Hilšer,“ konstatuje.

„Ze strany ředitele Dvořáka padaly argumenty, které jsme už slyšeli. Sám jsem možná málo odpověděl na kritiku, že ti, kteří kritizují Českou televizi, používají málo tvrdých dat a situaci posuzují podle dojmů, zatímco ČT má podrobnou dokumentaci. Na to musím jednoznačně říct, že tvrdá data, co se týče ČT, jsou primárně subjektivní. Jestli televizní relace, zpravodajství je proti nebo ve prospěch někoho zabarvené, to těžko posoudíte podle tvrdých dat,“ upozorňuje.

Pro správnou analýzu musí podle Erika Best člověk velice dobře pochopit politickou situaci, znát a chápat, kdo zastupuje jaké zájmy atd. „To není o tom, jestli někdo mluví osm vteřin nebo deset, jak naznačoval pan Dvořák. Zákon mluví o tom, že musí mít všichni odpovídající prostor, ale to je něco jiného. Podstatné je, jak jsou dané názory prezentovány, jak se mluví o některých politických stranách. Některé označují za demokratické a ANO, SPD a komunisty neoznačují jako demokratické strany. To je jasný příklad subjektivního hodnocení, což lze dokázat. Jde o jednoznačnou zaujatost. Pan Dvořák sice celou věc dobře prezentoval, ale používal stejné manipulativní způsoby, jako ti, za které ČT kritizuje pana Soukupa,“ má Best jasno.

„Měřit vyvážnost tím, kolik času má daná politická strana nebo politik k vyjádření, je strašně zavádějící. Důležitější je, jak jsou jednotliví politici a strany prezentovány nebo jaká je celková atmosféra vůči některým skupinám,“ uvádí.

K tomu lze připojit jednoduchý příklad. Česká televize třeba řekne, že odvysílala reportáž o setkání prezidenta Zemana s občany někde na náměstí. Věnuje tomu třeba několik minut a pak bude říkat, že data mluví jasně o tom, že Zeman dostal prostor. Jenže realita bude taková, že největší prostor v reportáži dostane pár demonstrantů s červenými kartami, na kterých je celá zpráva postavena, zatímco na náměstí bylo dalších třeba 900 lidí, kteří se Zemanem souhlasí.

„Proto musíme posuzovat, jak byla daná věc prezentována, ale také kdy byla prezentována. Je rozdíl něco pustit v hlavní zpravodajské relaci nebo v půl jedné odpoledne na ČT24, to je velký rozdíl. Z hlediska člověka, který se na ČT dívá každý den, stejně jako při sledování CNN, vidím předpojatost. Někteří politici mají lepší prezentaci a je jasné, že televize má politickou preferenci. Nemyslím si, že by to takhle mělo být. Když chtějí tvrdit, že splnil zákonné podmínky, museli by tuto věc odstranit,“ sděluje politický analytik.

Spor se nevede jen o zpravodajství ČT, ale rovněž kolem (ne)zveřejňování platů a honorářů některých prominentních moderátorů nebo režisérů. Jak generální ředitel Petr Dvořák hájí, že televize tyto věci nezveřejňuje? Česká společnost na to prý ještě není připravena.

