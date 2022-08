Úřad pro kontrolu topení. Zbořil má jasnou výzvu

reklama

„Nechci se příliš věnovat funkci a posledním vystupováním pana Václava Bartušky, vládního zmocněnce pro energetickou politiku, ale přece jen se mi zdá, že by některá jeho neočekávaná veřejná vystoupení mohla být alespoň občas podrobena kritice,“ říká na začátek dnešního Rozjedu politolog Zdeněk Zbořil. „Anebo alespoň připomínána a někdo by se mohl pokusit o jejich komparativní analýzu,“ dodal.

A s jakým očekáváním vstupujeme do nového týdne? „Pro mne je zajímavé zpravodajství z euroasijského prostoru, který se podle některých českých zpravodajů blíží svému přeformátovávání, podle jiných se blíží doba, kdy střední a východní Evropa budou obětí jejího rozvoje,“ uvedl politolog. „Ruská federace se opět podle podobných pramenů propadá do nicoty a materiální bídy, ale obrazová zpravodajství nám prezentují stále jen moskevský Kreml a Chrám Vasila Blaženého. Také ruská armáda je na Ukrajině těsně před zhroucením hned na několika frontách, ale v zahraničním zpravodajství se mluví už otevřeně o válce Spojených států a Ruské federace na území Ukrajiny,“ dodal. Zároveň upozorňuje: „Protože podle Petra Fialy ‚jsme ve válce‘, stále čekám na politická rozhodnutí, nebo alespoň prohlášení nejvyšších autorit, abych se mohl nějak zařídit. A pokud jde o ‚českou‘ politiku, o té si myslím, že bude jen sloužit a mlčet.“

Dozimetr. Valící se sněhová koule

Bývalý premiér Andrej Babiš má v plánu vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Předseda vlády by měl podle něj totiž odvolat ministra vnitra Víta Rakušana kvůli kontaktům nynějšího šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka s obviněným lobbistou Michalem Redlem.

„Celý případ, jak už někdo někde napsal, připomíná valící se sněhovou kouli. Dnes se zdá, že už nelze udělat nic, co by ji mohlo zastavit. Jak říkají v každé detektivce – cokoliv řeknete, může být použito proti vám,“ připomíná Zbořil. „Premiér se chytá jako záchranného pásu nesmrtelného Čapího hnízda a nejnovějšího zakoupení soukromé vily v jižní Francii. To jistě nevyleká Andreje Babiše, ale mohou se začít obávat mnozí jiní z české politiky, dokonce i ti, kteří jsou dnes už ve výslužbě,“ dodává.

To ale podle Zbořila není na celé věci nejdůležitější. „Mnohem horší je, že jde o šéfa úřadu, který by neměl být středem bulvárního zájmu doma i v zahraničí. Nejde tak ani o důvěru nebo nedůvěru v pana Mlejnka, ale spíše o toho, kdo jej do této funkce jmenoval. Ze „zorného úhlu věčnosti“ (sub speciae aeternitatis) vlastně tato osoba již neexistuje. Vyvolání důvěry nebo nedůvěry vládě, nebo Bůh ví, který postup ANO 2011 zvolí, bude sice mít předvídatelný výsledek, ale nepředvídatelné následky. Prostředí české politiky bude ještě více ‚zamořeno‘, a jak víme z poetiky zpravodajských služeb a Policie ČR, Dozimetr může sloužit ještě dlouho a kdo ví komu,“ popsal.

Ať to řeknou přímo: Válčíme, netopíme

Podle návrhu ministra průmyslu a obchodu za STAN Jozefa Síkely by se v případě velké nouze, při nedostatku zemního plynu, topilo méně. Teplotu stanoví vyhláškou. Tabulku, podle které by se vytápění řídilo, už média zveřejnila.



„Na panu ministrovi je vidět, z jakého ekonomického prostředí pochází. Když už chce zavádět válečný režim, a jeho předseda vlády tvrdí, že ve válce skutečně jsme, tak ať to řeknou přímo a bez vytáček. Válčíme, netopíme a musíme se proto měřit. Ale to je jen část problému,“ popisuje Zbořil. „Jak budou ‚topit‘ a vytápět své provozy nejen malí spotřebitelé, ale i velké fabriky? Také ‚podle vyhlášky‘? Na to bude třeba jistě zase založit alespoň jeden státní ‚Úřad pro plánování a kontrolu topení a vytápění‘. Anebo alespoň už začít shánět pro něj nějakou budovu,“ dodal.

Jihočeský kraj plánuje přispět nízkopříjmovým rodinám a seniorům až čtyřmi tisíci. Hejtman Martin Kuba začal řešit krizi po svém. „Pan hejtman Kuba je nejenom hejtmanem jihočeským, ale je také předsedou Asociace hejtmanů ČR a již několikrát ukázal, třeba během covidové krize, že se snaží dělat politiku ve prospěch občanů, ve prospěch těch, kteří jej zvolili a očekávají od něho, když bude třeba, nějakou pomoc,“ konstatuje politolog. „Zdá se to být samozřejmé, ale mnoho jeho kolegů politiků na nejrůznější úrovni toto svoje poslání nepochopilo a žijí v domnění, že občanům je třeba nařizovat a poroučet. Já sice neumím posoudit jaká pomoc a v kterých krajích by byla ideální, ale rozhodně je lepší něco dělat, než jenom ‚vysílat signály‘ nebo ‚nastavovat procesy‘,“ dodává.

Psali jsme: Až vám přijdou měřit teplotu: Protiústavní, zazněl verdikt. Velmi jasně CNN: Ukrajinci ještě neukázali vše. Hodně mužů zatím chodí po restauracích Fiala: Nikoho nenecháme padnout na dno Zelenskyj: Kdo mlčí k válce, podporuje zlo

Zbořil upozorňuje i na další nepsané pravidlo: „Jedna americká politická pranostika říká, volně parafrázuji, že špatné nápady jsou jenom ty, které nikdo nikdy nikomu neřekl. A jen tak mimochodem, když se mne někdo ptá na návrhy a řešení nějakých věcí, které se týkají pana dr. Kuby, často zapomínám, které politické strany je vlastně členem.“

Partie. „Obě dámy se zdají být příliš hovorné“

V Partii na Primě se střetly předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová a bývalá ministryně financí Alena Schillerová. „Je to Andrej Babiš, kdo o voličích SPOLU mluví jako o ‚fašistech a nacistech‘, což je slovník, který používá Putin k ospravedlnění své agrese proti Ukrajině,“ zmínila také Pekarová.



„Obě dámy se mi zdají být až příliš hovorné a v přívalu slov, kterými nás tentokrát zahrnuly, se ztratila podstata toho, co vlastně chtěly říct. Pokud nám paní předsedkyně PS chtěla vysvětlit, že Babiš je jako Putin, a také fašista – to už přece známe z plakátů, se kterými chodí na předvolební setkání Babiše stoupenci pětikoalice,“ popsal Zbořil. „A pokud nás paní exministryně financí chtěla přesvědčit, že paní předsedkyně PS některým věcem okolo státního financování a rozpočtování nerozumí, tak to nemusela tolikrát opakovat. To je obecně známá skutečnost a asi tím nikdo nebyl překvapený,“ dodal.

Trochu jiné je to podle Zbořila „s těmi fašisty a nacisty“. „Buď se používají tato slova jako označení historická, a pak je třeba to doložit historickými argumenty, nebo jako expresivní výrazy, nadávky, a pak je to na stejné úrovni jako výrazy kolegů z pětikoalice a jejich příznivců, když nazývají i ti z vládních lavic své oponenty ruskými šváby, nebo vyhrožují zabitím, oběšením a napadají je, nebo dokonce členy jejich rodin v okolí jejich bydliště. Tato obecná neslušnost je dnes formou sociálních kontaktů a už ani není důležité, kdo z té žumpy vulgarity začal používat své argumenty jako první,“ říká.

Praha měla víkend ve znamení Prague Pride. Podle odhadů policie se pochodu účastnilo až 60 000 lidí. „Pokud jsem stačil sledovat TV zpravodajství, dovolil bych si tvrdit, že první pocovidová Paráda byla úspěšná, a že z ní měli místní i hosté z různých zemí radost. Účastníci se měli rádi, o trochu odvážněji posunuli vpřed svou kritiku homofobního establishmentu. Nikdo se s ním nepral a Praha se bude asi stávat atraktivním místem pro podobné události,“ uvedl Zbořil. „Mně se výroční velký karneval v Benátkách líbí víc, ale když máme obhájce Prague Pride před kritikou církve na významných místech Magistrátu hl. m. Prahy, asi se i milion Pražáků bude muset naučit s tím žít,“ dodal.

Babiš i SPD zůstávají „beznadějně osamocení“

Agentura Median zveřejnila nový průzkum. Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO se 30 procenty, druhá se drží ODS, třetí SPD, pak Piráti. STAN, TOP 09 a KDU-ČSL se pohybují kolem pětiprocentní hranice. Nabízí se otázka, jestli tento průzkum potvrzuje, že se atmosféra za necelý rok od voleb téměř nezměnila?

„Ano, kdo chce podobným průzkumům věřit, jistě s vámi bude souhlasit. Ti, kteří nevěří, z takových dat vytuší, jaké jsou plány politického zákulisí a kdo všechno bude mobilizován, aby volby dopadly podle tohoto modelu. Zdůrazněme snad ještě jenom to, že se jedná podle tohoto průzkumu o volby do Poslanecké sněmovny, které se letos konat nebudou, že je teprve konec prázdnin a dovolených, a že mnoho tzv. volebních témat dozná letos na podzim výrazných mediálních změn,“ popisuje Zbořil.

Z tohoto „projektu“ můžeme podle Zbořila soudit zejména na to, jak současná pětikoalice změní pořadí na pomyslném interním žebříčku popularity, jaké budou instrukce pro inovaci „škrtání,“ kde se budou hledat potenciální voliči dnešních vládních stran, jak budou mobilizováni voliči v zahraničí, případně nově příchozí do ČR, a které osobnosti budou shledány, třeba i v okolí pana Redla, za nedůvěryhodné. „Ale jinak se nic změnit ani nemůže. Babiš a ANO zůstanou osamoceni, Okamurova SPD radikální a beznadějně osamocená, malé neparlamentní strany rozdělené a často i rozhádané. Pokud nedojde k parlamentnímu zemětřesení, současný formát zůstane stejný, nehledě na proměnu a psychologické opotřebení politiků a politických stran současných,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.

Psali jsme: Víš, kam tě pošleme, až přijdeš... „Dva svetry Pekarové“: Po TV to jelo dál „Masa jde na porážku.“ V Příčovech: Jak to máme s USA. Co dále Washington selhal. Nedaří se jim nás izolovat. Tak to zkouší jinak, tvrdí Zacharovová To se vám vymkne. Napadání Babišových mítinků: Pamětník Zbořil ví své

