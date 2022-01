Utínané tiskovky z vlády. Něco se děje. Farský. Rakušan. Velký problém pro Fialu! Muž, který sleduje dění, vše prohlédl

„Neuvěřitelný příklad politického amatérismu. Velká politická chyba Starostů a nezávislých i nešťastný start nové vlády, od které se očekávala nějaká nová politická kultura,“ hodnotí pro ParlamentníListy.cz politolog Lukáš Jelínek případ poslance Farského, který náhle oznámil, že odlétá na půl roku do USA. Ale týká se to i nejasného „kyperského“ financování STAN. „Starostové za netransparentní podnikání kritizovali Andreje Babiše. Teď vidíme, že kážou vodu a pijí víno. A to ještě nevíme, v co tato kauza vyústí,“ doplnil.

Poslanci mají za sebou historicky nejdelší zasedání Sněmovny, které trvalo 23 hodin. Teprve poté získala vládu důvěru, což bylo samozřejmě jasné dopředu, protože pětikoalice má jasnou většinu. O čem tato délka svědčí? O nesmiřitelnosti mezi koalicí a opozicí? Bude teď hnutí ANO v opozici oplácet stejnou mincí, co zažilo jako vládnoucí strana v minulých letech? Nebo je to běžný trend?

„Mně délka a vydatnost projednávání diskuse nijak zvláštní nepřišla, protože jsme v situaci, kdy hnutí ANO má nejsilnější poslanecký klub. Chtělo prezentovat své poslance a okomentovat zevrubně programové prohlášení vlády. Takže to opoziční poslanci udělali. Mají na to právo. Je to adekvátní v situaci, kdy vláda žádá Poslaneckou sněmovnu o důvěru. Jediné, co se z toho dá odvodit, je, že hnutí ANO bude velmi tvrdou a bedlivou opozicí a že bude sledovat každý vládní krok. S tím bude muset Petr Fiala počítat,“ konstatuje politolog Lukáš Jelínek.

Poslanecký klub ANO má v současnosti velmi schopnou kormidelnici

„Zaujaly mě tři věci. Dlouhé úvodní vystoupení Andreje Babiše, které trvalo možná hodinu a půl. Ve kterém mluvil spíše o sobě než o Fialově vládě, takže člověku připadalo, že o důvěru žádá on, a ne Petr Fiala. Zároveň tam však dokázal zakomponovat jak obhajobu své vlády, tak připomínky k Fialově vládě. Bylo zajímavé ho sledovat, jednalo se o první opoziční vystoupení Andreje Babiše ve Sněmovně v takovémto rozsahu. Je vidět, že i on bude pojímat svoji úlohu nejspíš velmi zodpovědně," domnívá se analytik.

„Potom mě zaujalo vystoupení poslankyně Heleny Válkové, která se věnovala lidským právům a spravedlnosti; mluvila velmi věcně, nekonfrontačně a dokázala i vládu za její přístup k resortu spravedlnosti pochválit. Byla to hezká ukázka toho, že nemusí fungovat jen nulová tolerance ze strany opozice, ale že i opoziční poslanci dokážou ocenit, že se vládě něco podařilo,“ povšiml si.

Třetí věcí, která Jelínka zaujala, byla častá a drobná vystoupení Aleny Schillerové. „Ta si jednání v Poslanecké sněmovně jako předsedkyně klubu ANO zjevně velmi užívala. Bylo vidět, že je také velmi dobře připravená na opoziční práci. Dokáže být tvrdá, kritická, jedovatá, vtipná. Je vidět, že poslanecký klub ANO má v současnosti velmi schopnou kormidelnici,“ upozornil.

Neuvěřitelný příklad politického amatérismu

, jak bude pětikoalice soudržná, navíc ji ani většina občanů nevolila. Zároveň je třeba říci, že každá vláda se potýká s nějakými problémy ve vlastních řadách. Nicméně nepřicházejí u této vlády až příliš brzy? Třeba poslanec Jan Farský, který nyní oznámil, že odjíždí na půlroční stáž do USA. I když to musel vědět dávno před volbami. Což se nelíbí mnohým, včetně voličů pětikoalice, a například Piráti z Libereckého kraje ho vyzývají k odstoupení. Vláda nastupuje do těžkého období; je otázkajak bude pětikoalice soudržná, navíc ji ani většina občanů nevolila. Zároveň je třeba říci, že každá vláda se potýká s nějakými problémy ve vlastních řadách. Nicméně nepřicházejí u této vlády až příliš brzy? Třeba poslanec Jan Farský, který nyní oznámil, že odjíždí na půlroční stáž do USA. I když to musel vědět dávno před volbách. Což se nelíbí mnohým, včetně voličů pětikoalice, a například Piráti z Libereckého kraje ho vyzývají k odstoupení.

„Jan Farský kandidoval v Libereckém kraji jako lídr společné kandidátky hnutí STAN a Pirátů. Dlouhodobě bojujeme za to, aby se politici věnovali uvolněné funkci, do níž byli zvoleni, na plný úvazek. To se projevilo i v celostátní koaliční dohodě s hnutím STAN před parlamentními volbami. Pro Piráty v Libereckém kraji je nepřijatelné, aby lídr společné kandidátky porušil slovo dané voličům a půl roku strávil mimo Poslaneckou sněmovnu. Ohrožuje to nejen sílu hlasu reprezentujícího v parlamentu náš kraj, ale také důvěru občanů v politickou práci. Koalici Pirátů a Starostů ve Sněmovně zastupují jen dva poslanci za Liberecký kraj. Je pro nás nepředstavitelné, že jeden z nich bude několik měsíců mimo výkon své volené funkce. Dle dostupných informací věděl Jan Farský o kladném vyřízení své žádosti o studijní pobyt již na jaře 2021. Zamlčením úmyslu zúčastnit se jej uvedl především voliče, ale i své koaliční partnery úmyslně v omyl. Prioritou zvoleného zástupce musí být výkon svěřeného mandátu. Pokud má Jan Farský jiné priority, měl by své místo uvolnit ve Sněmovně,“ napsali ve svém prohlášení Piráti v Libereckém kraji.

„Je to podle mě neuvěřitelný příklad politického amatérismu. Poslanec Farský i Starostové a nezávislí museli počítat, co se spustí po zveřejnění této informace. Nevím, jestli si mysleli, že to unikne pozornosti a nevzbudí otazníky nad tím, jak pan Farský hodlá přistupovat ke svému poslaneckému mandátu,“ uvedl Lukáš Jelínek

„To, že záměr odcestovat do Spojených států nezveřejnil ani před volbami, ani těsně po volbách, ale že to udělal až krátce před svým odletem, může pochopitelně vyvolat pochybnosti voličů o tom, jestli se něco nezměnilo, když přeci hnutí STAN a Jan Farský byli velcí bojovníci za transparentnost a poctivost v politice a nyní sledujeme tento velmi zvláštní přístup k poslaneckému mandátu, který je navíc i porušením koaliční smlouvy. Ta hovoří o tom, že poslanci budou mít jako svoji prioritu výkon svého mandátu, a to i před studijními aktivitami,“ okomentoval.

„Je to velká politická chyba Starostů a nezávislých. Myslím, že za ni budou pykat, a možná i celá vláda. Je to velmi nešťastný start nové vlády, od které se očekávala nějaká nová politická kultura,“ doplnil politolog.

Něco nám tady čelní politici Starostů a nezávislých tají

Úplně největší problém mají Starostové kvůli svému financování, kdy po volbách na jejich účet začaly přicházet podivné dary od firem z Kypru. V roce 1997 kvůli podivnému financování ODS padla vláda, což se teď samozřejmě nestane, ale STAN má ministra vnitra. Jak velký je to problém pro STAN, i pro tuto vládu změny, když jsou její voliči určitě přísnější v těchto věcech než voliči ANO? „Je to pro ně problém obrovský. Dá se k tomu říci to samé, co k tomu předchozímu, protože opět – Starostové a nezávislí byli bráni jako bojovníci proti neprůhlednému financování politiky, proti různým daňovým rájům, kyperským a jiným,“ připomněl Jelínek.

„První nepříjemný závan tady byl už s kauzou pana Michalika, kdy mlžil ohledně podnikání své rodiny a kyperské stopy v tomto podnikání. Tam už šlo tušit, že něco nám tady čelní politici Starostů a nezávislých tají. Toto je jen volné pokračování. Je sice pěkné, jak říká pan Rakušan, že ty firmy mají české IČO, podnikají u nás, zaměstnávají české zaměstnance, ale v okamžiku, kdy jejich vlastníci se horko těžko dohledávají v kyperském daňovém ráji to určitě není to, co voliči tohoto hnutí od nich očekávali. Většinou byla podobná netransparentnost nebo záhadnost v podnikání připisována Andreji Babišovi. Starostové to tvrdě kritizovali a teď vidíme, že kážou vodu a pijí víno. A to ještě nevíme, v co tato kauza vyústí. Co se ještě v jejím rámci dozvíme dalšího, například o trestním stíhání jednoho z majitelů těch firem. Je to vážný problém, který se už týká nejen Starostů, ale i celé vlády a její pověsti,“ upozornil.

Máme tu politiky, kteří různě brebentí, žblebtají a jsou nesrozumitelní

Za chaotickou komunikaci je kritizován ministr Vlastimil Válek (TOP 09). Předsedkyně Poslanecké sněmovny Pekarová Adamová (TOP 09) vyzývá ke svržení Orbána, což se asi části voličů ODS moc líbit nebude. Uvidíme, jak se vybarví další. Může být komunikace problémem nové pětikoalice? „Problém to být může, protože to ukáže, nakolik jsou schopnými politiky, rétory a jak jsou připraveni na tuto svoji odpovědnou roli. Tam je vidět, že vláda si dala zásadu raději nemluvit vůbec, než mluvit nesrozumitelně. Zaujalo mě to, že když se konají tiskové konference vlády nebo ministrů, tak často bývají utínány v nejlepším, aby náhodou nepadla nepříjemná otázka nebo aby náhodou odpovídající někde neujel,“ povšiml si Jelínek.

„Rozumím ještě tomu, že když jde o koronavirus, vláda se snaží být co nejsrozumitelnější a ministři nevypouštějí informace před oficiálním jednáním vlády či tiskovou konferencí a vše se řeší až poté. Ale mám pocit, že podobný styl komunikace si vláda vybrala i pro další oblasti. Nejspíš proto, že koaliční politici si uvědomují tady tuto svoji slabinu. Za prvé, že v některých situacích nemají co říci, že by byli konfrontováni s tím, co říkali před volbami a jaká je povolební realita, a potom tu máme politiky, kteří různě brebentí, žblebtají a jsou nesrozumitelní, což pochopitelně také vládě body nepřidává,“ konstatuje.

„Ještě bych to chápal u Petra Fialy, který nikdy moc nemluvil a snažil se být co nejzdrženlivější ve svých soudech a výrocích, ale v okamžiku, kdy tu máme vládu, od které lidé očekávají v celé řadě oblastí informace a jasná vyjádření, tak je divné, že se toho nedočkávají,“ podivil se.

Problém je, že nejsou silnými figurami ve své oblasti ani Lipavský, ani Bek

Těžká ekonomická situace, která nás čeká, má zčásti důvody zahraniční. Myšlena tím je zelená politika EU, která je pro nás jako velmi průmyslovou zemi nevýhodná. Bude však tato vláda schopna se v případě nutnosti nějak vzepřít, vyjednat si výjimku, či nějakou větší podporu, například v energetické politice, co se týče emisních povolenek, či dokáže odejít od jednotného energetického trhu, kdy nakupuje elektřinu na burze v Německu, nemluvě o přílišné sázce na elektromobilitu atd? Je pravda, že slovně se sice minulá Babišova vláda proti některým věcem vymezovala, ale pak podstatné věci stejně odkývala. Bude tato proevropská vláda v tomto ještě horší a bude vše přijímat servilně a souhlasně, nebo nás příjemně překvapí?

„Andrej Babiš byl hrdina před českými novináři a před českými voliči, ale v okamžiku, kdy měl něco předvést na evropské půdě, mu ta odvaha došla. Bude zajímavé sledovat, jestli bude Fialova vláda v tomto efektivnější, zda dokáže navázat takové kontakty, vztahy a partnerství, které by pomohly České republice prosadit její zájmy. V některých oblastech by Česká republika měla být vstřícnější a nemyslet si, že zrovna ona je nejchytřejší, zatímco ostatní se mýlí, ale v jiných oblastech by se měla pokusit přesvědčit zbytek evropských zemí o své pravdě," řekl politolog s tím, že konfliktních situací bude spousta.

„Budou se týkat nejen energetiky a klimatu, ale vztahů k dalším světovým velmocem, Rusku, Číně, východnímu partnerství, rozšiřování Evropské unie. Je tu celá řada témat, ve kterých by se hodila aktivní česká diplomacie. Jsem velmi zvědavý, jak si Česká republika poradí se svým předsednictvím v druhé půlce letošního roku, protože to bude nejlepší příležitost ukázat, že nejsme jenom ti, kteří si jen stěžují a reptají, ale kteří třeba mají nějaké nápady, které by chtěli prosadit,“ zadoufal.

„Žádnou zvláštní iniciativu ze strany vlády jsem neviděl, i když chápu, že na to je ve svých křeslech ještě velmi krátce. Problém je, že nejsou silnými figurami ve své oblasti ani ministr Lipavský, ani ministr Bek. Celá řada věcí asi bude spadat na premiéra Fialu, co zvládne a dokáže. To je zatím velká otázka a musíme se nechat překvapit. Jak on bude vystupovat na evropských summitech, jak bude mluvit před nimi, jak po nich. Jestli naváže na rétoriku Andreje Babiše, nebo se zaměří místo na slova na to, co dokáže skutečně vyjednat,“ uzavřel Lukáš Jelínek.

