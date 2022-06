Vážnější, než si STAN myslí. Zbořil k dnešku a „odkazu 17. listopadu“

reklama

„Obávám se říct něco, o čem by se mohlo zítra tvrdit, že to znamená již včera. Masivní mediální útok na členy pražského zastupitelstva, který má pokračování v kritice některých členů vládní koalice, se jistě dal předpokládat,“ předesílá politolog Zdeněk Zbořil k oznámení ministra školství Petra Gazdíka, že k 30. červnu rezignuje na funkci ve vládě. „Měli bychom dnes umět rozlišit, protože máme své zkušenosti s rozpadem vládní koalice v minulosti, mimochodem ve dnech jejího výkonu evropského předsednictví (dnes by tomu tak mohlo být v předvečer), zda jde o skutečné podezření z trestného činu zločinného spiknutí, anebo o politickou intriku, která se objevuje vždy a s železnou pravidelností před nějakými volbami a jejím účelem je ovlivnit výsledky nadcházejících voleb,“ dodává.

A přidává i další komentář: „Když k tomu dnes přidáme přípravu na volbu prezidenta republiky, špatně skrývané rozčarování z ‚kroužkování‘ na úkor Pirátů, až příliš velké sebevědomí a touhu po funkcích některých členů strany STAN. Zdá se, že hraje svou roli i nedočkavost těch, kterým ví bůh, co ještě bylo před volbami slíbeno. Vznikl tak z toho smrtící koktejl, který by dal k. o. zkušenějším a lépe trénovaným borcům, než je ta nešťastná druhá generace české politické a ekonomické transformace. Nebo i zápasníkům ve volném stylu v souboji lásky s nenávistí. Ano, je to mrzuté, nehodné ‚odkazu 17. listopadu 1989‘, ale jinak nic nového. A až přejde první tsunami politického vzrušení, jsem si téměř jistý, že se ‚pojede dál, údolím černým, kolem temných skal‘.“

Gazdík se necítí být vinen, ale odstoupí i z pozice místopředsedy hnutí STAN. „Zatím pan ministr školství není vinen z hlediska trestního práva. Snad už ho někdo podezírá z nemravných styků s osobami českého politicko-ekonomického podsvětí, ale to je dost nejasné,“ uvedl Zbořil. „Horší je to s jeho politickou stranou STAN, jejíž vedení tvrdí, že nemělo nic společného s panem Věslavem Michálkem, kterého nominovalo jako MPO a musel být vyměněn po několika dnech kvůli jeho (nebo členů rodiny) podivným ‚kyperským kontům‘. Také se muselo zabývat záhadným finančním trikem pana europoslance Polčáka, který dokázal mentorovat české politiky od prezidenta republiky po vrátnici ve Sněmovní ulici nebo Valdštejnské zahradě. Nebo i s kuriózním plánem poslance a místopředsedy strany Jana Farského, který si chtěl vyrazit i s rodinou v době výkonu svého poslaneckého mandátu někam do Oregonu,“ vyjmenovává politolog průšvihy hnutí. „I to nebylo nějakým soudem souzeno a odsouzeno jako trestný čin, ale vzhledem k tomu, že STAN má mj. ve svých ‚hodnotových dokumentech‘ uvedeno, že programově vychází z ‚křesťansko-judaistického morálního odkazu‘, dostalo se těmto stranickým nemravnostem větší pozornosti než u jiných politických stran,“ dodává.

Nejde jen o ministra Gazdíka…

Podle Zbořila bylo vlastně jen otázkou času, kdy někdo podivných nesrovnalostí využije anebo „kdy se její vedení, aniž to bude vědět, rozhodne spáchat sebevraždu“. „Takže nejde jen o pana ministra Gazdíka nebo jeho spolustraníky, ale dovoluji si konstatovat, že tento ‚projekt‘ byl od samého začátku postaven na vratkých základech, a že dá jeho pozůstalým velkou práci, aby přežili ve vládě a třeba jen komunální volby ve zdraví,“ říká Zbořil.

Ministr vnitra Vít Rakušan plánuje svolat mimořádný celostátní sněm STAN už o prázdninách, aby mělo hnutí nové vedení před komunálními volbami. „Ano, panu předsedovi v této chvíli nic jiného nezbývá. Je to ale také trochu riskantní. Ne snad pro stranu jako takovou, ale hlavně pro některé její členy, dokonce i ty ‚zasloužilé‘. Ale může to být i způsob, jak obnovit důvěru svých patronů doma i v zahraničí. Pokud je pravda, že STAN byla nějak spojena s lidmi, jejichž jména se v souvislosti s jejími aférami v médiích objevují, pak je situace možná vážnější, než si členové a voliči této strany uvědomují,“ uvedl politolog.

Psali jsme: Tak už i on. Odírání Čechů Němci, ruský plyn, elektřina: Ekonom natvrdo A teď děti z Ukrajiny. Takhle to dopadne. Lídr učitelů nejen o Gazdíkovi CzechInvest hledá inovativní startupy do Technologické inkubace Zelenskyj: Ukrajina posiluje celou EU. Pomůže jí

Nabízí se také otázka, jestli by měl odstoupit někdo další z vlády? „Parlamentní opozice jistě bude usilovat o demisi Víta Rakušana jako ministra vnitra ČR a připomínat jeho více než podivuhodný rozhovor s šéfem Policie ČR, po kterém tento zkušený ředitel ‚rád‘ na svou funkci rezignoval, a také skutečnost, že pan dnešní MV tento rozhovor vedl v době, kdy ještě neměl klíče od své ministerské kanceláře,“ připomíná Zbořil. „Ale to asi strana i pan Rakušan přežijí, protože ani pomstychtivost Pirátů za volební podraz STAN nebude tak velká, aby mohlo dojít k vládnímu zemětřesení. Pokud vím, v prvních zprávách různých médií se objevily i jména vysokých soudních autorit, ale tím se nezabývejme, protože v takto tektonicky nestabilní situaci by to mohlo napáchat více škod než užitku,“ dodává.

Zbořil: Úřad ministra školství má smutnou historii

Nyní prý hnutí STAN už hledá nového ministra školství. V tomto týdnu STAN hodlá oznámit jméno Gazdíkova nástupce. Vít Rakušan jako potenciální kandidáty zmínil senátora Jiří Drahoše nebo senátora Miroslava Plevného. „Úřad ministra školství má smutnou historii. Od vzniku ČR, pokud se nemýlím, těch ministrů bylo asi patnáct. Byli mezi nimi lidé vzdělaní (např. pánové Vopěnka, Piťha), ale i opačného naturelu (jako třeba nezapomenutelná Petra Buzková) a téměř nikomu se nepodařilo zvládnout tento superbyrokratický moloch se ctí. Nedokážu si představit, jak by se to mohlo podařit bývalému prezidentovi ČAV nebo komukoliv jinému z ‚neučitelského‘ prostředí, ale přiznejme si, že po všech těch letech hledání a nenalézání by to zase tak moc nevadilo,“ komentuje Zbořil.

Ministr vnitra plánuje odvolání generálního ředitele České pošty Romana Knapa, který se také setkal s obviněným lobbistou Redlem. Resort vnitra pak vypíše na zmíněný post výběrové řízení. „Ještě jste mi nepoložila tuto otázku a už bylo publikováno vyjádření pana Knapa, že se o svém možném odvolání dozvěděl z novin nebo z televize. Nekomentoval to nijak rozčileně nebo výhrůžně, ale kdo delší dobu sledujeme způsoby, jak se v Čechách, na Moravě a ve Slezsku vládne, čteme v podtextu, že to pan MV nebude mít jednoduché,“ říká Zbořil. „To, že musel vytáhnout tak silný argument, jako je ‚setkání s panem Redlem‘, nám připomíná léta Kmotra M. nebo pana Krejčíře, a to už je více než silná káva. Kdo ví, zda celá tato aféra se nakonec nedostane z pražského magistrátu, náměstka primátora pana Hlubučka nebo dokonce i primátora Hřiba, na jinou úroveň, která by mohla být ještě víc atraktivní,“ dodává.

Co má předseda vlády dělat?

Premiér Petr Fiala ocenil, že Petr Gazdík vyvodil politickou odpovědnost ze svých kontaktů z minulosti. „Zdá se to být opatrné a obratné hodnocení situace, ale co má pan předseda vláda dělat? Pana Gazdíka si vybral, předvedl jej Poslanecké sněmovně i prezidentovi republiky, a tak mu nezbývá než panu Gazdíkovi poděkovat, že v tichu odchází. A doufat, že to nikdo nezmění v pětikoaliční chaos,“ komentuje Zbořil.

Premiér Petr Fiala také vysvětlil, proč nechce jít do přímé televizní debaty s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. Odmítá kvůli „hybridní prezidentské kampani“, kterou podle něj Babiš vede. Jenže chybí vlastně debata premiéra a expremiéra? „Nechybí. Jednak si myslím, že vím, co by si oba pánové mohli říct, a také, že taková debata poslance s předsedou vlády je jaksi mimoúrovňová, Snad kdyby se sešli jako předsedové ODS a ANO 2011, mohlo by to být vzrušující. Alespoň pro některé politické komentáře a televizní besedování, anebo pro politologické proroky, kteří by mohli začít přemýšlet o ‚Smlouvě o stabilním politickém prostředí II‘,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.



Psali jsme: Ministr Jurečka: Uplynulé období bylo pro sociální služby velkou zatěžkávací zkouškou Radek Sárközi: Petr Gazdík byl nejhorší ministr školství. Jeho rezignaci vítám Ten klacek má dva konce. Zbořil armádě, policii a cenzuře. Vážné Až bude vláda utíkat. Zbořil rozsekl budoucnost

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.