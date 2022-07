Velké potrestání vlády budou prezidentské volby. Budou se divit, kdo stane na Hradě. Znalec už tuší

„S vytvořením úsporného tarifu zase vláda „objevila Ameriku“ a vytvoří tak složitý byrokratický systém místo toho, aby se vydala jednodušší cestou zastropování cen jako jiné evropské země. Naše vláda prostě do toho jde zbytečně ideologicky, zbytečně složitě a mám z toho pocit, že čím je to komplikovanější a kostrbatější, tím to více vítá,“ komentuje známý politolog Jan Kubáček snahy pětikoalice vyřešit svým „jedinečným“ způsobem současnou energetickou krizi.

Slušná politika, havlovská politika, „dáme zemi do pořádku“, stop rozkrádání, být spolehlivým partnerem pro EU a USA, stop zadlužování, stop rozkrádání, moderní budoucnost a inovace, modernizace a digitalizace státu. To byla základní hesla, se kterými vládní strany vyhrály volby. Jak vláda nyní nakládá s těmito svými sliby?

No, vláda se v podstatě zaměřila na úplně jiné priority, protože Vladimír Putin i současná ekonomická situace přepsali vládnoucí koalici volební program. Nyní se ta hlavní témata týkají nejvíce našich peněženek.

Tu důležitou domácí agendu, ty domácí priority vláda ale opustila, což je velká škoda a také zásadní chyba, jelikož mnozí voliči očekávají, že politici se budou věnovat těm tématům, která většinu veřejnosti nejvíce trápí. Že stát se začne chovat k lidem daleko přátelštěji, bude jim ulehčovat nynější nesnadný ekonomický vývoj a pomůže hlavně rychle těm, kteří to v sociální oblasti nutně potřebují. Ta pomoc by měla být srozumitelná, průběžná, a jak jsem už řekl, dost rychlá. A to se jistě dá dělat i v době ekonomické recese.

Velkým tématem pro veřejnost jsou nyní energetická krize a horentní inflace. K tomu, jak pomoci lidem zvládnout energetickou drahotu, se vláda už konečně rozhoupala. Nicméně podle ohlasů ze sociálních sítí řada lidí stanovení úsporného energetického tarifu moc nerozumí. Vláda chce na něj vyčlenit přibližně 31 mld. Kč ze státního rozpočtu, tedy z peněz daňových poplatníků. Proč raději nestanoví energetickým firmám, které nyní střádají horentní zisky, sektorovou daň či se s nimi nedomluví na zastropování cen energií? Proč nyní chrání zbohatlé majitele energetických firem? Na horentním zdražení těchto zdrojů budou tratit nejen domácnosti, ale i všechny ostatní české firmy, které mohou tak ztratit svoji konkurenceschopnost. Jak si myslíte, že přijme úsporný tarif česká veřejnost včetně skupiny významných podnikatelů?

Myslím si, že veřejnost přijme úsporný tarif s velkou skepsí a frustrací. Ten nápad, se kterým vláda přišla, se totiž zdá být extremně byrokraticky náročný a pomalý. Místo toho, aby to vláda řešila systémově jednoduše, tedy zdaněním či přehledně cestou určitých daňových stropů, což lze v praxi aplikovat celkem bezproblémově, zvolila cestu hodně roztříštěnou a byrokraticky náročnou, která zabere nemálo času, a to ještě s nejistým konečným výsledkem. Vláda také dostane občany i podnikatelský sektor do vazalského vztahu vůči státní byrokracii.

Téměř nikdo také nerozumí tomu, že lidé v naší republice, která je druhým největším výrobcem el. energie v Evropě, tuto energii nyní nakupují za přemrštěné ceny (několikanásobně dráž než na Slovensku), protože se nejprve prodává do zahraničí a potom nakupuje zpět z německé burzy za daleko vyšší ceny. Nebylo by rozumné prodávat jen přebytky el. energie, jak to dělají jiné země? Domníváte se, že vláda se bude snažit něco udělat s tímto paradoxem?

Bylo by to od naší vlády rozumné, logické a očekávatelné, protože to dělají i ostatní evropské státy. A i když jsou s tím už dobré zkušenosti z ciziny, tak já se obávám, že naše vláda k tomu přikročí, až bude pozdě, tedy až začnou firmy kolabovat v přímém přenosu, až se zvýší neúměrně nezaměstnanost. Je to jasné ignorování současné složité situace ze strany vlády i dobré praxe našich zahraničních sousedů. Naše vláda prostě do toho jde zbytečně ideologicky, zbytečně složitě a mám z tohoto pocit, že čím je to komplikovanější a kostrbatější, tím je to naší vládou více vítáno.

Řada opozičních politiků i energetických specialistů nyní poukazuje na diletantství bývalých vlád ODS i ČSSD, které právě privatizovaly společnosti obhospodařující nerostné bohatství a surovinové zdroje ČR i některé energetické firmy, jež se často dostaly do zahraničních rukou. Je možné dát těmto kritikům za pravdu?

Kritizovalo se to dlouhodobě a bylo jasně řečeno, že je špatně, když stát opouští tento strategický sektor. Já bych k tomu přidal ještě další kritiku za to, že kromě trestuhodného opuštění těch strategických páteřních sítí pro přenos strategických surovin jsme také rezignovali na vlastnictví vodovodů. To je další zásadní strategická komodita, u které se v budoucnu bude zvedat cena, a my jednou zaplatíme horentní sumy za to, jak je budeme nakupovat zpátky. Navíc se nyní ukazuje, že někteří současní majitelé vodovodních sítí do nich neinvestují ani na potřebnou údržbu a modernizaci, protože to je pro ně drahé a tedy finančně nezajímavé. Je to však velký hřích i těch minulých vlád, které byly u moci nedávno. Bývalý premiér Babiš o tom sice hodně mluvil, charakterizoval to jako velký nedostatek, nicméně neudělal nic proto, aby se tyto sítě znovu dostaly do vlastnictví státu či obcí.

V souvislosti s válkou na Ukrajině, zmíněnou energetickou krizi řešenou u nás poněkud podivným způsobem a jednou z nejvyšších inflací v Evropě, utkvělo na Fialově garnituře podezření, že preferuje spíše „havlovské ideje“ mezinárodní politiky před pragmatickými zájmy českých občanů. Vlády sousedních zemí se prý totiž snaží daleko více pomoci domácí veřejnosti, než se to děje nyní u nás v Česku. Dá se s těmito názory souhlasit?

Je to určitě velké podcenění současné situace ze strany vlády. Nemyslím si, že to je přímo zlá vůle, ale připomíná mi to některá nešťastná rozhodnutí z dob prezidentování Václava Havla. Jemu také říkala řada lidí, že je velkou autoritou, a tak by se měl více zabývat domácí politikou a teprve potom ji řešit v zahraničí. Mně se zdá, že se nyní tato situace opakuje. Premiér Fiala se „zamiloval“ do zahraničních diplomatických jednání, kdy jezdí po světě, je tam vítán jako autorita, píše se o něm pozitivně v zahraničním tisku, ale je pravdou, že pokud se nebude zabývat domácími problémy a politika mu tady „ujede“, tak ho voliči potrestají.

Jakmile ztratí politickou autoritu a potřebnou váhu doma, tak ho nikdo nebude brát vážně ani v zahraničí. To je velmi krátkozraká politika, která ho záhy doběhne. Je to sice politika líbivá, sympatická, mnohé těší, že nás zase v cizině sledují a nejsme jen na periferii, ale pokud pořádně neplníte „domácí úkoly“, tak vás venku nikdo nebere.

Jak se domníváte, že za současné situace ve společnosti dopadne pětikoalice v nejbližších komunálních a doplňujících senátorských volbách? Co bude rozhodující proto, aby lidé podpořili určité politické strany? Mají opět velkou šanci populisté?

Já si myslím, že nastane větší propad volební účasti, na čemž bude mít podíl větší frustrace české veřejnosti ze současného stavu a poznáme to nejvíce u prezidentských voleb, kde zaboduje kandidát, který bude kritický k současné vládě a bude si od ní držet velký distanc.

Domnívám se, že první pohlavek vládě přijde už v komunálních volbách, ale tam může někdo argumentovat tím, že občané dali přednost různým komunálním sdružením regionálních kandidátů, takže se to nedá vnímat jako nějaký trest. Lidově řečeno – vládní politikové se z neúspěchu mohou takto vylhat. Opravdu velké potrestání, citelný políček, hořkou pilulku bude vláda muset spolknout při prezidentských volbách a možná se budou mnozí divit, kdo stane v čele státu.

