Začal rozvrat. Biden je jen kulisa. Ben Kuras se bojí o svět

reklama

Zatímco Česko řeší Vrbětice, NATO a Rusko kumulují proti sobě jednotky. Vypadá to hrozivě. Lze čtenáře něčím uklidnit?

Anketa Je Vladimir Putin nebezpečím pro Českou republiku? Je 4% Není 95% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 1677 lidí

Uklidnit nás může třeba to, že mezi námi a Ruskem leží ta velká Ukrajina, přes niž asi Rusové sotva dojdou osvobozovat Řeporyje od vlasovců. Důležitější je několik užitečných poučení. Jedním by mohlo být procitnutí antitrumpovců a uznání, že ač byl Trump jakkoli komu protivný stylem vystupování, jeho politika směřovala k bezpečnějšímu světu. A že s Bidenem přichází opět rozvrat, jaký jsme prožívali za Obamy. Přesněji řečeno, Biden je kulisa, za níž se odehrává třetí Obamovo prezidentství, za podpory ještě extremističtějších radikálů, než je Obama sám. Nejde jen o konflikt s Ruskem, rozvrat se vrací i na Střední východ, který se s Trumpem začínal uklidňovat. A to ještě nevíme, jaký konflikt se chystá s Čínou.

Přiznám se, že nechápu, proč se NATO do střetu s Ruskem žene, či nechává Bidenovou administrativou hnát. Za Ukrajinu? Chce ji snad osvobozovat a okupovat? K čemu by mu byla? Jde opravdu o Ukrajinu nebo jen záminku ke konfliktu pro konflikt samotný? Pochybuji, že na tohle dnes někdo má odpověď.

Má nebo nemá Joe Biden zájem upustit napětí ve vztahu k Putinovi? Jako by někdy byli dva Bidenové. První stupňuje sankce proti Rusku, druhý se s ním chce bavit. Jak řešit daný rozpor?

Právě toto by se zdálo potvrzovat, že nevládne Biden. Ostatně on sám už se několikrát přeřekl, když nazval Harrisovou „prezidentka“. A už se o jeho prezidenství mluví jako o „Biden–Harris“, či dokonce „Harris–Biden“. Na mnohá jednání za něho už jezdí ona. Ale my nevíme, kdo vlastně za Bidenovou kulisou vládne. Zda je to jednotná klika progresivistů, nebo vedle ní ještě působí neochočená vojenská či zbrojařská lobby, která pokračuje nějakou setrvačností ve válčení, protože nic jiného neumí. A setkání Biden – Putin? Biden už nedokáže dát dohromady souvislou větu. Co si bude s Putinem vyprávět? Jestli by tam rovnou neměl poslat Harrisovou...

Ty proklaté Vrbětice... Z Británie, USA a zejména z východních zemí EU zní slova pobouření a podpory pro nás. Co ale Německo či Francie a vůbec EU jako celek? Zapíšeme se do dějin zhoršováním vztahů EU s Ruskem, nebo to bude spíš jen taková „prskavka“?

Z Vrbětic nám přichází jedno důležité poučení. I při té sebedestrukci, kterou Západ provádí, je to v kontextu všeho ostatního pořád to nejlepší – nebo chcete-li, to nejmíň špatné – k čemu bychom mohli patřit. Civilizační alternativy nám zbývají jen tři: ruská, čínská a islámská. Žádná z nich nám nenabízí nic dobrého. Takže by nám neškodilo zpomalit veškeré úvahy o nějakém „odklonu“ od Západu, ale pokoušet se o jeho zachování, tedy návrat k tomu, co z něj v posledních dvou či třech staletích – přerušených dvěma světovými válkami – dělalo tu nejtvořivější a nejhumánnější civilizaci lidských dějin. Víc naslouchat Orbánovi a Salvinimu a jejich nápadu na novou evropskou renesanci, a aktivně ji začít obnovovat a pěstovat. Alespoň pro nás, na tomto písku. Západní sebedestrukci sem nepouštět a místo ní pěstovat západní kreativitu. Nic lepšího nám nezbývá. I to by nás mohlo uklidnit.

A jestli mám radit, komu tedy fandit v tendru na Dukovany, bral bych Jižní Koreu. Ta nás jednak mocensky neohrožuje a nikdy ohrožovat nebude, a jednak je dnes západnější než Západ.

Jiné události posledních dvou týdnů byly ve znamení hesla „Všechno je jinak“. Lockdowny koronavirové pandemie neskončí – jak jsme se všichni těšili – prooočkováním a imunizací, nýbrž budou pokračovat do neurčita. Floyd nezemřel na tvrdý zákrok policisty Chauvina obžalovaného z vraždy. Ve Francii je legální vraždit, pokud při tom kouříte marihuanu, zpíváte „Alláhu akbar“ a vašimi oběťmi jsou Židé. Předsedkyně a organizátorka Black Lives Matter není obyčejná revolucionářka, nýbrž mazaná podnikatelka vydělávající osobně na BLM miliony dolarů. Záchranné lodi ve Středomoří nejsou lidumilové, nýbrž kšeftsmani vybírající až 10 tisíc eur za osobu. Slavné evropské módní designérské firmy nevyrábějí v Evropě, a dokonce ani ledaskde v Číně, nýbrž v ujgurských otrockých koncentrácích. Je toho víc?

To je několik těch typických událostí stylu „jinak“, pro dnešek nám postačí. Všelijací odborníci ve světě ujišťují, že všelijaké mutace viru budou pokračovat a dnešní vakcíny nás budou chránit jen krátkou dobu, než se budeme muset očkovat novými. A že nikdo neví, kdy to skončí. Vědecky to potvrzuje University of California, která objevila jakýsi „dvojitý mutant“ pocházející z Indie, dvojnásob nakažlivější a dvojnásob útočnější než všechny dosavadní. A nějaká nová mutace brazilská, schopná se měnit tak, že všechny dosavadní vakcíny zneschopní. Tu zas objevili virologové brazilští. Stát Michigan se už chystá uzákonit coronavirové restrikce na business jako permanentní. Asi se můžeme těšit na něco podobného všude.

V USA skončil soudní proces s bílým policistou Chauvinem obžalovaným z vraždy černocha Floyda, jehož smrt odstartovala pouliční řádění BLM a kampaň proti policii. Výpovědi svědků naznačovaly, že Floyd nezemřel následkem Chauvinova zákroku. Co přesně tam neladilo?

Pochyby o Chauvinově vině do případu vnesly paradoxně už výpovědi svědků obžaloby, ještě před vyslechnutím svědků obhajoby. Ty pak vedly obhajobu k takovýmto závěrům: Chauvin neklečel Floydovi na krku, jak se předtím uvádělo, nýbrž na lopatce, čímž ho nemohl usmrtit udušením ani zastavením toku krve. Floyd měl pokročilou arteriosklerózu a utrpěl infarkt následkem předávkování metamfetaminem a fentanylem. (Fentanyl je čínský opiát, jehož předávkování svírá dýchací systém a na nějž zemřelo už bezmála sto tisíc Američanů). To potvrdila i výpověď patologa. V Chauvinův prospěch hovořily i mnohé výpovědi, že ho ohrožoval nepřátelský dav, který mu znesnadňoval situaci zvládat. Obhájce proto zdůrazňoval, že nelze stanovit vinu „mimo přiměřené pochyby“, jak žádá americký zákon, a že v nejkrajnějším případě jde o neúmyslné zabití. Porota ho však shledala vinným z vraždy, na niž se vztahuje 25 let vězení. Veřejná atmosféra okolo procesu byla taková, že si žádný z porotců, jejichž identity byly zveřejněny, netroufl se o ty přiměřené pochyby pokusit. Ty nadšené pouliční oslavy Chauvinova odsouzení jsou dostatečným náznakem, co by se dělo, kdyby odsouzen nebyl. Jak ostatně vyhrožovali revoluční gardy jako BLM a Antifa.

Ve Francii byl naopak žaloby zproštěn vrah, o jehož vině žádné pochyby nebyly.

Souzen byl jistý Kobili Traoré za vraždu židovské důchodkyně jménem Sarah Halimi v roce 2017, kterou nejprve fyzicky týral a pak vyhodil z okna, za antisemitských výkřiků a recitace „Alláhu akbar“. Bylo to odvolací řízení proti rozsudkům z let 2018 a 2019, jimiž byl Traoré zproštěn viny, neboť „jeho předávkování marihuanou mu vyvolalo epizodu deliria, čímž ho zbavilo odpovědnosti za jeho činy“. Tady zase veřejná atmosféra zřejmě byla taková, že si nikdo netroufl Traorého odsoudit. Když předchozí verdikty kritizoval i sám prezident Macron, spustila se na něho sprška napomenutí, že politici nemají co kafrat do soudnictví. V obou případech se loučíme se soudnictvím nezávislým.

Když už jsme zmínili BLM (Black Lives Matter), v souvislosti s ním se objevila pikantní zprávička o jejich vůdkyni a zisku z činnosti její organizace.

Zakladatelka a hlavní organizátorka BLM, samovyhlášená revoluční marxistka Patrisse Cullors utrácí hlava nehlava. Teď si právě pořídila svůj čtvrtý domov za 1,4 milionu dolarů v noblesní čtvrti Los Angeles, v níž černošská populace tvoří necelá 2 procenta. Asi se chce cítit v bezpečí, když si na to poctivě vydělala. Má vlastní bazén a hangár pro osobní letadlo. Loni si s manželem koupili ranč v Georgii za 450 tisíc. Vydělala jim na to samotná existence BLM, na jejíž konto přicházejí mnohamilionové příspěvky od sympatizujících korporací. Marxismus jako řemen. Zveřejnil to nejprve britský Daily Mail, po něm New York Post. Facebook je vymazal. „Tento obsah byl odstraněn, neboť porušoval naši politiku soukromí a osobních informací,“ vysvětlil.

Ilegální středomořské převážení migrantů je zjevně velký kšeft, na němž vydělávají nejen ti nepolapitelní pašeráci, ale i polapitelné evropské organizace, které je od nich sbírají. Už se konečně některé dostávají před soud?

V Itálii jsou teď souzeni členové „neziskové“ organizace Mediterranea Saving Humans (MSH) provozující záchranou loď Mare Jonio, jejíž posádka za převoz 27 ilegálních afrických migrantů žádala 270 tisíc eur. Tuto částku vymáhali od dánského tankeru, který migranty zachránil z potápějících se člunů a potřeboval se jich zbavit. Po delším hadrkování Dánové zaplatili a převedli na konto neziskovky pouhých 125 tisíc. Loď Mare Joni pak migranty vysadila na Sicílii. Obžalováni jsou z „napomáhání ilegální imigraci a porušení námořního navigačního kódu“. Podobných případů už bylo souzeno několik desítek, ale žádný neskončil vězením, a neziskovkové lodě loví migranty dál. Zda tento případ bude nějakým zlomem, se zatím nedá odhadnout. Absurdní je, že zároveň je souzen bývalý ministr vnitra Matteo Salvini za to, že vylodění jedné takové lodi v Itálii zakázal.

Na několik slovutných evropských a amerických designérských firem se provalilo, že v Číně využívají nejen tak ledajaké levné pracovní síly, jako kdekdo jiný, nýbrž otrocké práce ujgurských vězňů provincie Sinjang. Co na to obhájci lidských práv?

Už na ně připravuje žaloby u francouzského soudu koalice 180 lidskoprávních organizací pod vedením Anti-Slavery International. Informace z Číny vynesli uprchlí ujgurští trestanci. Otrocké práce se týkají hlavně sběru bavlny na sinjangských plantážích. Mezi identifikovanými firmami jsou jména jako Gap, C&A, Adidas, Muji, Uniqlo, Tommy Hilfiger a Calvin Klein, bavlněné výrobky odebírá i IKEA. To je ale prý jen špička ledovce a další firmy se prověřují. Co z toho bude, kdo na tom vydělá či prodělá, kdo bude trestán, bude napínavé se dozvídat. Hodilo by se sem vložit reklamu, kterou slýcháváme na Classicu: „Oblékám se bez potisku“.

A co vás pobavilo nebo rozesmálo?

Skotsko uzákoňuje právo mužských násilníků, kteří se označí za ženy, být zavřeni v ženské věznici, aby měli i tam koho znásilňovat. A stát Minnesotta souhlasil, že z volebních listin odstraní mrtvé. Hodně z nich se zjevně posledních voleb zúčastnilo. Vypráví se o tom v Americe nový vtip: „Čoveče, ten tvůj táta mě zklamal, že volil demokraty,“ vyčítá kamarád kamarádovi. „Čoveče, jak ho znám, on by je asi volil i kdyby byl naživu.“

Knihy Benjamina Kurase naleznete zde

Psali jsme: Lžete! Lidi jako vy znám. Ben Kuras žaluje Šarapatku Ben Kuras: Biden za tajtrlíka, u Putina i Číny. Velké změny. Bílé stěny? Vzpoura žáků Sekáči se nezakecají. Biden na schodech klopýtá, ale lidé za ním rozhodně ne. Ben Kuras má novinky, které mění svět Miroslav Macek: Nic jiného si ti parchanti nezaslouží

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.