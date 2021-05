Zase jedna generace dopadne zle. Zbořil pod povrch Pirátů

reklama

„Fakt tady ale lidé chtějí další tunel se solárními barony nebo ochromení naší energetiky zeleným fanatismem?“ Šéf hnutí ANO a premiér Andrej Babiš na serveru idnes.cz zaútočil na Piráty. Prohlásil, že chtějí stvořit multikulturní Česko a jejich spojenci z hnutí STAN myslí jen na blaho starostů. „Piráti jsou novou českou Stranou zelených. V Evropském parlamentu jsou v jejich frakci a podporují jejich nápady – buď bezmyšlenkovitě a s otevřenou náručí přijímají migranty, nebo navrhují taková zelená opatření, která zlikvidují náš průmysl. Jediný důvod, proč má tato partaj momentálně takovou podporu, je, že se jmenují Piráti,“ uvedl Babiš. Zmínil, že teď bude republika potřebovat vládu, která ji vyvede z ekonomických problémů a zabrání ilegální migraci. Zdůraznil, že nechce, aby se z této republiky stal „fanatický a multikulturní Pirátostán“.

„Andrej Babiš má, podle mého názoru, pravdu, když považuje Piráty za podobné straně Zelených v některých zemích a někdy i letech její existence. I Zelení v EU se mění a stárnou jako ti čeští a nadnárodní Piráti. Ti naši se zbavili hesla ‚Pusťte nás na ně!‘ a opatrně se stávají, jak různí jejich kritici tvrdí ‚novou rudou levicí‘ s dredy a wifinou. Kdysi se tomu říkalo ‚světová revoluce‘ anebo dokonce ‚plán na stalinskou přeměnu přírody‘. Ale to jsou slova, která dnes už dávno a hned několika generacím nic neříkají. Proto se objevují v předvolebních heslech Pirátů opět všeobjímající myšlenky kolektivismu a vzájemného porozumění. O tom britští konzervativci vždy uvažovali jako o opiu lidstva, který je dočasným úspěchem, ale hospodářsky, jak říkal nemluvný plukovník Brumble, je to hotové neštěstí,“ uvedl politolog Zbořil.

„Opakující se nadšení, které znala generace tvůrců a čtenářů Kunderova Žertu, je ovšem nezadržitelné. Takže zase jedna generace se mu bude muset naučit stejně bezradně a bolestně. Přesvědčování je zbytečné, protože nastupující generace vždy ví všechno lépe než její předchůdci, a tak je její sebevědomí dnes ještě nezničitelné. Ale že doba jejich deziluzí přijde možná dřív než ta rozčarování minulá, vůbec nepochybuji,“ dodal.

Tak to bylo, tak to bude… K prostřenému stolu jen někteří

Piráti podobná nařčení odmítají dlouhodobě. Podle nich mají v lidech vyvolat strach a nejistotu. Na druhou stranu někteří často připomínají slova Ivana Bartoše z roku 2009 o tom, že s muslimskou Evropou nemá problém. Teď už se ale podle jeho vyjádření názorově posunul. Piráti se STAN zahájili v uplynulém týdnu společnou volební kampaň před nadcházejícími sněmovními volbami. „Vraťme zemi budoucnost,“ hlásají.

„To, že v předvolební kampani budeme slyšet ozvěny strachu z ‚muslimské Evropy‘ častěji než z rozdělení zbytku České republiky a jejího nového osídlení bývalými vysídlenci, je podobně nesporné. Kdo by slova Ivana Bartoše z roku 2009 proti němu dnes nevyužil? Politická propaganda pracuje s mnohem divočejšími osobními útoky, než je schvalování ‚islamizace‘. Přitom v pozadí zůstávají skryty skupiny osob, které Piráty jako politickou nátlakovou skupinu vytvořily a které po jejich případném volebním vítězství převezmou skutečnou politickou a ekonomickou moc,“ upozorňuje Zbořil.

„Volební heslo o ‚navrácení budoucnosti‘ je jen důkazem, že budoucnost bude zase jen jakýmsi návratem, kterého se budou moci zúčastnit zase jenom někteří. Tak to bylo, tak to bude… A že k prostřenému stolu nebudou moci všichni, kteří půjdou naivně odevzdat hlasy, a kteří se na to dnes těší, mohu prohlásit se vší zodpovědností a aniž se chci stát prorokem,“ dodal.

Doslova v americkém stylu zahájila minulý týden kampaň koalice SPOLU – ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. „Babišově éře už odzvonilo. Odzvonilo éře bezhodnotového populismu, lží, drancování veřejných financí a úpadku morálky. Rozlučme se společně s érou, která škodila naší zemi a která v české společnosti prohloubila propast a nedůvěru. Nedůvěru nejen v politiky a v politiku, ale i nedůvěru v základní pilíře našeho státu,“ sdělil mimo jiné předseda ODS Petr Fiala.

„Nezdá se mi, že šlo o ‚americký styl‘ zejména, když vím, že významní představitelé těchto tří politických stran jezdí častěji do Bavorska, případně tam, kde si myslí, že žijí naši krajané. Zvláštní je, že zatím nikdo z významných reprezentantů těchto stran nepřišel s jiným nápadem než pokračovat ve svém nesmiřitelném boji s Andrejem Babišem. Předpokládám, že mnoho jejich voličů bude okouzleno myšlenkami a hodnotami, které přicházejí z Řeporyjí, a pravdomluvnosti všech těch, kteří se uměli přiživit na privatizacích, restitucích a převratných zákrutách české zahraniční politiky. A kteří mají důvěru v takové pilíře našeho státu, že jsou ochotni považovat své spoluobčany za ‚špinavé čubky‘, že jim přejí ‚vychcípání‘ a denně smrt, anebo jí alespoň vyhrožují, demokraticky zvoleným představitelům státu,“ uvedl politolog.



„Hlavně bychom neměli zapomenout, že Spolu chtějí odstranit veřejné drancování. Doufejme, že si vzpomenou i na to neveřejné a nikoliv dávno minulé,“ dodal.

Právě Piráti společně se Spolu by mohli za pár měsíců sestavit vládu. „Protože žiju v Praze, nemyslím si, že je to nereálná budoucnost. Lidé sice na obě koalice nadávají, ale nevíme, zda volit půjdou, protože i na sítích se objevují hlasy, které tvrdí, že volit nemá cenu, že to všechno je hra za kulisami a hlasování je zfalšované. A protože nadávat a podezírat někoho z nepravostí je tak snadné, předpokládám, že i tento způsob voleb, a neexistence občanských ctností, bude mít na podzim svoji váhu. A to nemluvím ani o tom, že nejenom ve Spojených státech a v Bělorusku se prý dají volby zfalšovat. Jen nevím, kteří hackeři a v jakých službách budou mít na takovém způsobu volby v ČR zájem,“ komentuje Zbořil.

Co takhle experimentálně vyzkoušet, kdo má pravdu?

Soud zrušil opatření, které zakazuje přítomnost veřejnosti ve vnitřních prostorách restaurací, heren a kasin. Podle Nejvyššího správního soudu pandemický zákon umožňuje omezit obchod a služby, ale nikoliv zakázat jejich provoz, a to ani prostřednictvím zákazu přítomnosti veřejnosti. Pro Ministerstvo zdravotnictví jde o několikátou prohru v řadě. Vláda hned schválila novou verzi opatření, kterou ve čtvrtek Nejvyšší správní soud zrušil.

„Zdá se, že nejen Ústavní soud, a dnešními slovy i jeho nejvyšší představitel, jsou významnými politickými činiteli. Ale už i Nejvyšší správní soud je a asi bude ve sporu s Ministerstvem zdravotnictví a budou se vzájemně dohadovat o tom, kam smíme nebo nesmíme chodit do hospody. A co teprve až dojde na nějaký větší vojenský konflikt ve střední Evropě? Bude tomu také tak? Třeba by se ta nařízení MZd nemusela týkat všech stupňů českého soudnictví, ale experimentálně by se mohlo vyzkoušet, kdo má vlastně pravdu,“ podotýká Zbořil.

Prezident Zeman se o víkendu na F1 nechal slyšet, že by proti odvolání ministra zdravotnictví Arenbergera nic neměl, ale dal by mu zároveň šanci na to, aby kauzy kolem svého majetkového přiznání vysvětlil a urovnal. Neodpustil si malé rýpnutí se slovy: „Představa, že vlastním asi 60 nebo 70 nemovitostí, překračuje můj rozum.“ Premiér Babiš se doposud snažil odvolání Arenbergera vyhnout. Nedávno k věci uvedl, že pokud budou všechny dokumenty, které mu jeho ministr předložil, v pořádku, není důvod ho odvolávat z funkce. V pátek pak řekl, že nového ministra nehledá. „Já řekl, že si vezmu ty papíry. To bude nějaká velká hromada. Já se s tím obeznámím a potom to budu řešit,“ prohlásil.

„Nevím, zda je 60–70 nemovitostí mezi českými politiky majetkem mimořádně velkým anebo ne. Třeba by se soupisům majetku měla věnovat větší pozornost než dosud. Přece nejde jen o nemovitosti, ale i o pole, louky, lesy… Konečně, už jedna rezoluce PS Parlamentu ČR v době docela nedávné vyzvala k přezkoumávání majetku nabytého v letech privatizace a restitucí a doufejme, že i obě koalice, které mluví o ‚návratu budoucnosti naší zemi‘, budou ve svých dalších plánech a návrzích důkladnější a popíší, jak chtějí podobné věci řešit lépe než doposud. A že to také uvedou ve svých volebních programech a nezůstane jen u krásných slov,“ říká Zbořil.

Jako by brali vážně nedávná slova komisařky Jourové

Hradní kancléř Vratislav Mynář oznámil, že prezident republiky a jeho spolupracovníci nebudou poskytovat informace některým médiím, jako jsou pořad 168 hodin České televize, Deník N či Seznam Zprávy. Svůj krok Mynář spojil s bojem proti dezinformacím. „V souvislosti s tím, že některá média se čím dál častěji snaží neseriózním a nestandardním způsobem získávat informace od pracovníků Kanceláře prezidenta republiky, a to dokonce i informace týkající se probíhajícího vyšetřování či informací klíčových pro bezpečnost České republiky, informuji z pozice vedoucího KPR o následujícím opatření. Kancelář prezidenta republiky v rámci boje proti dezinformacím, jehož význam potvrdila mimo jiné během jednání v lednu roku 2021 i Evropská komise, nadále nebude poskytovat jakékoli informace týdeníku Respekt, serveru Seznam Zprávy, blogu Deník N, redakcím 168 hodin a Reportéři ČT,“ napsal Mynář v prohlášení, které je k nahlédnutí na stránkách Pražského hradu. Mynář upozornil na to, že informace o různých kauzách jsou z anonymních zdrojů. „Jde o způsob, jak zcela beztrestně lhát.“

„Nejsem si jistý, ale vypadá to, jako kdyby pan prezident, slovy pana kancléře, informoval občany ČR, že bere vážně nedávná slova paní evropské komisařky Jourové o nebezpečí a nepřípustnosti dezinformací a varování, že jejich původci budou trestáni,“ uvedl Zbořil.

„Jistě bude tomuto rozhodnutí Hradu věnována velká pozornost, dokonce by k tomu všemu mohly být přizvány neziskové spolky. Ti, a mnozí další, se chlubí, že na výrobě různých Seznamů pracují. Alespoň bychom se mohli konečně dozvědět, co je a co není u nás a v EU dezinformace, anebo alespoň co a kdo ji za takovou považuje,“ dodal.

„Děkujeme za uznání naší práce, ve které budeme pokračovat,“ poznamenala Nora Fridrichová na sociální síti Facebook. Obratem doplnila, že Hrad na pořad 168 hodin fakticky nereaguje už dlouho, takže pro Fridrichovou a její kolegy se vlastně vůbec nic nemění. Podobná slova zazněla i z ostatních dotčených médií. Novinář Ondřej Kundra dospěl k názoru, že na Hradě se Respektu a dalších vyjmenovaných médií vlastně bojí.

„Možná že zmíněné osoby mají o svém umu a vznešenosti až příliš velké mínění. Ale proč ne, teď jen přesvědčit pana prezidenta a všechny, kteří si myslí něco podobného, že i mezi kritiky některých novinářů jsou osoby, které se nebojí. A pan prezident je určitě jedním z nich,“ říká politolog.

Kanonádu na Hrad namířenou kvůli neposkytování informací některým médiím doplnil Miroslav Kalousek, který označil chování prezidenta Zemana a jeho podřízených za skandální. „V ČR prezident republiky ani nepanuje, ani nevládne, ale slouží. K té službě patří i samozřejmá povinnost jeho kanceláře poskytovat informace prostřednictvím všech médií. Výběr titulů, kterým nebude odpovídáno, je skandální odepření jedné ze základních služeb veřejnosti,“ zhodnotil.

„Možná pan prezident in spe Kalousek neví, kolika různým médiím je odpíráno sloužit veřejnosti. O jednotlivcích ani nemluvě. Neměl by ale podceňovat zájem EU bránit dezinformacím, a pokud má ještě nějaký vliv v Poslanecké sněmovně, mohl by na tuto skutečnost upozornit. Nebo alespoň se optat místopředsedkyně EK, jak alespoň ona to s těmi dezinformacemi myslí. Když už máme tu svou sdílenou suverenitu,“ komentuje Zbořil.

Zákulisní hry nad síly delfské věštírny

V uplynulém týdnu došlo k ukončení spolupráce skupiny MeSES s Ministerstvem zdravotnictví. Důvodem má být zlepšující se epidemická situace i rychlejší tempo očkování. Někteří politici i odborníci náhlé rozpuštění kritizují. Rozhodnutí dávají do souvislosti s rozhovorem na Novinkách, kde vedoucí odborné skupiny Petr Smejkal prohlásil, že vláda epidemii nezvládla. Skupina MeSES informovala, že bude nadále ve své činnosti pokračovat jako nezávislá. Se skupinou MeSES chce dál spolupracovat například Asociace krajů. Dostala také nabídku i od premiéra, aby radila přímo Radě vlády pro zdravotní rizika. To členové odmítli.

„Čtenářům PL jistě nemusíme vysvětlovat, že jeden z průvodních rysů epidemie a pandemie je také otázka moci a peněz. Nebo ještě přesněji symbióza obojího. Tato hra se hraje ve světě, v Evropě i na malém českém dvorečku. Proniknout do zákulisí těchto her je nad síly a intuici delfské věštírny. Proto mi dovolte se této otázce vyhnout,“ komentuje Zbořil.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek ke konci spolupráce s MeSES pro Právo uvedl: „Moc jsem se s MeSES nedokázal vejít do dveří. Jejich nabídka pro kulturu, že s antigenními testy mohou být akce pro padesát lidí, byla nesmyslná. Připadalo mi to strašně tvrdé a říkal jsem jim, že nikde jinde nic tak tvrdého není,“ řekl ministr s tím, že se prý snažil, aby v České republice měla kultura i v době covidových restrikcí „slušný a odpovídající rozměr.“

„Moje odpověď je podobná jako na předcházející otázku. Jen někde jde o miliardy, jinde o miliony. A na MK ČR někdy jen o statisíce. Rád k tomu dodávám lidové – je cukr, jsou mravenci. Nebo podle české pohádky – když Petrovští loupili a kradli, drželi pospolu. Když se o to dělili, tak se o to pobili,“ podotýká Zbořil.

Členka MeSES Ruth Tachezy v rozhovoru pro Lidové noviny prohlásila, že se vláda rozhodla jít cestou, která bude lidem pohodlná a bude se jim líbit. Odborníci z MeSES doporučovali dělat i nepopulární kroky. Také epidemiolog IKEM a šéf rozpuštěné poradní skupiny MeSES Petr Smejkal si v médiích posteskl, že do řešení epidemické situace budou zase promlouvat lidé, kteří covid považují za chřipečku. „Mám pocit, že tito chřipkaři se nám zase vracejí,“ varoval Smejkal.

„Když jsem zjistili, že mezi chřipečkáři jsou i slovutní mistři nemocí zhoubných, zjevných a nemocí latentních, už tehdy se zdálo, že kouzlo české koruny zmámí i ty, u kterých bychom něco podobného nepředpokládali. Tak se také stalo a těch, kteří umí rozlišovat mezi tím jak být a jak mít, se zdá být pozoruhodně málo. Já jsem jen rád, že tyto věci jsem mohl nechat jít kolem,“ podotýká politolog.

Marine Le Penové roste popularita, ale v systému francouzských voleb…

Za necelý rok čekají Francii prezidentské volby. Kandidátkou je i Marine Le Penová, o které psala média, že své šance na vítězství postupně zvyšuje a jde o podobný fenomén jako Trump,

„Zdá se mi, že situace ve Spojených státech byla jiná než ve Francii. A myslím si, že PL publikovaly odkaz na články Jana Eichlera, kterých napsal v posledních dvou třech měsících několik. Také jste publikovali komentáře kolegy Josefa Brože, který má v Paříži dobré kontakty na určitou úroveň francouzské politiky,“ komentuje Zbořil.

„Ve Francii jsem skoro osm měsíců nebyl a sleduji tamější dění jen prostřednictvím několika zpravodajství francouzských TV. Témata francouzské politiky se mi ale zdají být jen pomalu se měnící. A to bez ohledu na tzv. islamizaci Francie, kterou někdo popírá, někdo zveličuje. Veřejné a dvojí naléhavé vystoupení francouzských vojáků a generálů, mezi nimi i „mužů ohně“, tj. důstojníků v aktivní službě, vypadá dramaticky, ale netroufl bych si tvrdit, že to jednoznačně ovlivní volby. Marine Le Penové roste popularita, ale v systému francouzských voleb to ještě stále není rozhodující. Mne před nějakou dobou zaujala její neteř Marion Maréchal, která vystudovala politické vědy, byla intelektuálně zajímavější, ale na svou politickou kariéru rezignovala,“ dodal.

Jak psal idnes.cz Le Penové dnes v podstatě stačí čekat, co ještě pokazí Emmanuel Macron. Ten je pod palbou za svůj boj s pandemií, která si ve Francii vyžádala už téměř sto tisíc životů. Problémem Macrona je také image „arogantního všeználka“.

„Emmanuel Macron sice vypadá, zejména po svých posledních veřejných vystoupeních, jako politik, který by chtěl napodobovat své velké předchůdce, ale podle mého názoru zrovna toto není důležité. Je to zase jen jeden z evropských politiků, který něco dělat sice může, ale také toho mnoho dělat musí. A kdyby nevolené elity napadlo, že je třeba v čele státu mít někoho jiného, snadno se najde někdo jiný, stejně jako důvody proč jej vyměnit. Služebná média tak, jako kdekoliv jinde, zase jen poslouží,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.



