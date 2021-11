Zatajili. Umlčeli. Skryli. Ben Kuras pravdivě o ekosummitu

reklama

Římské G20, těsně následované glasgowským COP26, jako dvě dějství jednoho tyátru. Tragédie nebo komedie? Mně to celé připadalo jako sjezd Komunistické strany Sovětského svazu – jeden jediný názor, emoční vydírání, dohnání a předehnání, vyhrožování zkázou, a přitom každý rozumný člověk ví, že to je všechno bullshit, ale drží hubu, aby nepřišel o koryto? Ozývají se vůbec nějaké disentní hlasy?

Žánrově řečeno – tragédií to hrozí, komicky to bylo zahráno, ale spadlo to všechno do frašky a melodramatu, tedy nerealistické iracionality a kýčovité sentimentality. A hlavně kolosálního imorálního pokrytectví, Molière hadr. Disentní hlasy jsou, ale ne od politiků, těm to haraší všem stejně, jakoby to celé prožívali v hypnóze. K té ještě přispěly církve – katolická i anglikánská – takže to má i punc náboženský. A požehnání královské. A samozřejmě podporu těch vědců, kteří vymysleli onu teorii smrtelné škodlivosti lidské činnosti pro planetu a jedinou možnou záchranu „obnovitelnými zdroji“, které z energie učiní cenově nedostupnou komoditu a ožebračí polovinu obyvatel západní civilizace na ekonomickou úroveň středověkou. Efektivním mediálním umlčením těch vědců, kteří tuto teorii zpochybňují. Dokonce i těch, kteří ji nezpochybňují, ale nabízejí jiné zdroje. Jako třeba vodíkový motor, na němž pracuje jistý Lord Bamford se svou firmou JCB. Ten se v médiích ozývá s námitkami, že obrovské peníze se vyhazují za neproveditelné ekoblbosti, zatímco on svůj vodíkový motor musí vyvíjet za své, s budoucí nejistou nadějí komerčního uplatnění. A do toho Greta Thunbergová diriguje uliční dav do skandování „stop thefuckingblablabla“ a zpěvu „strčte si svou klimakrizi do řiti“. Takovou sérii zápletek by nedokázali vymyslet Shakespeare, Molière, Goldoni, Sofokles a Euripides dohormady.

Tak po pořádku. Římský G20.

Tam se blábolilo na několik témat: pandemie, eko-krize, mezinárodní byznys, Afghánistán. Takovýmito geniálními dialogy:

„Je zásadní umístit lidskou osobu zpět do centra politických a ekonomických činů“. Nebo: „Ať svět kráčí společně zvítězit v boji proti pandemii“. Nebo: „Zajistili jsme, že naše sny zůstaly živé a teď musíme dbát, abychom je přeměnili ve skutečnost“. Nebo:

„Naplnili jsme slova podstatou a postupně splníme 2050 jako datum nulových emisí“. Toto datum, mimochodem, nepřijali Číňané a Rusové, ale pořadatel summitu italský premiér Draghi byl i tak „překvapen otevřeností těchto dvou vlád, u nichž se projevil posun k nadějnější mluvě“. Nebo: „Díky Itálii a odhodlání, které Spojené státy přinesly na stůl, dospějeme k hmatatelnějším výsledkům,“ pochválil si svou návštěvu Biden. Ten se taky sešel s papežem, který se mu jevil jako „všechno to, co jsem se v mládí učil o katolictví“. Papež ho odměnou označil za „dobrého katolíka, který smí ke svatému přijímání“. Teda aniž by se musel předtím zpovídat za politiku Demokratické strany, k níž patří mimo jiné povolení potratu do kterékoli fáze, jak mu vytýkají katolíci američtí.

Něco konkrétního, užitečného a praktického pro planetu se tam snad přece jen dohodlo?

Do roku 2030 se vysází bilion stromů.

Glasgow COP26 začal už v Římě pompézním prohlášením Borise Johnsona: „Jestli se Glasgow nezdaří, nezdaří se nic.“ Jenže ten se konal už bez Rusů a Číňanů, takže nezdar je zaručený. Ještě čtenářům vysvětleme, co vlastně to COP znamená: Conference of Parties čili konference stran zúčastněných na konvenci OSN o klimatu. Koná se každoročně a je už šestadvacátá. A teď několik těch letošních melodramatických citátů, které vám padly do oka?

„Přestaňme se k přírodě chovat jako k záchodu. Přestaňme brutalizovat diverzitu. Přestaňme se zabíjet uhlíkem. Přestaňme si kopat vlastní hroby. Buď my ukončíme klimatické změny, nebo ony ukončí nás.“ (šéf OSN Guterres).

„Hodiny na bombě připevněné k našemu tělu jako u Jamese Bonda tikají k soudnému dni a máme minutu před půlnocí.“ (Boris Johnson).

„Státníci budou prokleti, jestli se nedohodnou o klimatické změně, umožní tím genocidu nekonečně větších rozměrů než nacistické Německo, tato bude zabíjet lidi po celém světě po generace a nebudeme to moci zastavit.“ (Anglikánský arcibiskup Welby v BBC).

„Musí se naše dějiny stát pohádkou o nejinteligentnějším živočišném druhu odsouzenému k zániku tou tolik lidskou vlastností nevnímat větší obraz při honbě za krátkodobými cíli?“ (Sir David Attenborough, autor TV programů o planetě)

„Nedovolte chamtivosti a sobectví sázet semena naší společné destrukce. Dva stupně oteplení je pro nás a jiné země rozsudek smrti, snažte se víc, snažte se víc.“ (Premiérka Barbadosu Mottley)

Není divu, že při nich Biden usínal.

Ale takovéto repliky tam budou jiskřit dva týdny, na jejichž konci se svět dohodne snížit emise na „čistou nulu“ s maximálním oteplováním nepřesahujícím 1,5 stupně. Nejsem si jist, co to přesně znamená, ale určitě to bude neproveditelné.

Dohodne se na tom svět bez Ruska a Číny. Takže nedohodne?

Ale zní to hrdě a slavnostně. Komentář Daily Mailu zahájení konference shrnul jako „kolotoč samolibých, bombastických, ctnosti kázajících pokrytců, dokonale vyjadřující tu bláznivost, domýšlivost a všeobecnou prázdnotu moderního světa“.

A mezitím se nebere v úvahu loňský test emisí CO2, které se následkem covidu snížily o 7 procent, aniž to zpomalilo globální oteplování. Což by mohlo stát za úvahu, zda ono oteplování náhodou není způsobeno něčím jiným než lidskými emisemi uhlíku. A zda tedy likvidace uhlíkových emisí, a tím i likvidace ekonomiky může na oteplování mít nějaký vliv. Neodehrálo se na konferenci něco zábavnějšího?

Trocha situační komedie. Hned prvního dne si málem nafackovali Johnson s Macronem kvůli rybářské válce v La Manchi.

V té jde o co přesně?

Je to dost zašmodrchané. Po brexitu Británie vydala omezený počet povolenek francouzským rybářům nadále lovit v britských vodách. Macron jich žádá víc, snad dokonce pro všechny francouzské rybáře, Boris to odmítá. Francie zajala jednu britskou rybářskou loď a žádá za ni výkupné. Boris placení odmítá. Macron pohrozil dalšími represáliemi, jako zákazem prodeje britských ryb ve Francii nebo vysokým clem. Boris ho napomenul, že ve srovnání se záchranou planety je tento konflikt prkotina, ať s tím zde neotravuje a jednání odloží na jindy. Macron je odložil, ale zatrucoval si a z konference odletěl hned po prvním dnu, ani na večeři a společné focení tam nezůstal. Fraškou se taky staly asi čtyři stovky soukromých letadel z více než sto třiceti zemí, jimiž účastníci přilétali čistit planetu od uhlíku, a někdo spočítal, že svým příletem vytvořili větší uhlíkovou stopu, než vyprodukuje celé Skotsko.

Druhou zbraní Francie v hybridní válce proti Británii je ilegální migrace převážně islamoafrických imigrantů čluny z Francie do Anglie. Ta pokračuje jak?

V září jich bylo 3879, v říjnu 2669 – převážně mladých mužů. MigrationWatch to odhaduje na šestinásobek oproti těmto dvěma měsícům loňským. Francouzská námořní stráž je tedy zjevně nezadržuje tak pilně, jak má s Británií smluveno. Teda tvrdí, že jich zadržela a do Francie vrátila letos už 15 tisíc. Jenže ti si o pár dní později určitě sedli do jiného člunu a zkoušeli to znovu.

Asi se jich Francie ráda zbavuje, má jich už tolik, že tam nedávná sondáž zjistila, že téměř dvě třetiny Francouzů se obávají zániku bílého křesťanského obyvatelstva pod islámsko-africkou imigrací. Jak se to tam vnímá?

Stále každý rok do Francie proudí několik set tisíc muslimů arabských a afrických. Takzvaných „zonesurbainessensibles“, jimž se obecně přezdívá „no-go zones“, se už napočítalo sedm set. Jsou to čtvrtě s muslimskou většinou, kde vládnou radikální imámové, žije se tam podle islámských zákonů a zvyků a vymykají se francouzské jurisdikci a jejich rezidenti páchají stovky násilných činů denně. Je to taky hlavní téma nového prezidentského kandidáta, novináře Érica Zemmoura, jenž už několik týdnů v průzkumech šlape Macronovi na paty a jemuž právě vyšla nová kniha „La France n'a pas dit son dernier mot“ (Francie neřekla své poslední slovo). Prodalo se jí už půl milionu výtisků.

Ale na druhé straně Francie navazuje vojenskou smlouvu na obranu Řecka před Tureckem. Ne výslovně, ale nepochybně, tedy proti Turecku namířenou?

A s účastí USA. Ale je to skutečně obrana před Tureckem, jež zase začalo Řekům vyhrožovat ilegální islámskou migrací a přisvojovat si, zatím verbálně, některé řecké ostrovy. Smlouva výslovně praví, že „Francie přispěchá Řecku na pomoc vojensky v případě jeho napadení třetí zemí“. A specificky dodává „i kdyby útočníkem byla členská země NATO“.

Zatímco Biden podřimuje na glasgowské konferenci, Amerika si taky provedla pár sondáží veřejného mínění o jeho politice. Co zjistila?

71 procent Američanů je nespokojeno s jeho politikou a směrováním Spojených států. To je sondáž obecná. Specifická sondáž uvnitř Demokratické strany zjišťuje, že jen 36 procent členů by ho znovu volilo v příštích volbách. Ta první mu – nebo spíš jeho loutkovodičům – možná pokazí pár nocí spánku. Ta druhá nepřekvapí, vždyť i většina demokratických voličů vidí, jak svůj úřad nezvládá.

Mezitím se mu ozvali kamarádi z Tálibánu, jak by si představovali další soužití, když už jim tak laskavě předal vládu a masivní výzbroj. Co navrhují?

Buď naši vládu uznáte, nebo ponesete následky pro celý svět. Sdělil to jejich mluvčí jménem Zabihula Mudžahid těmito slovy: „Náš vzkaz Americe je tento: Jestli bude pokračovat neuznání naší vlády, budou pokračovat problémy Afghánistánu, bude to problém celého regionu a mohl by se stát problémem světovým.“ Vzhledem k tomu, že polovina tálibánské vlády včetně premiéra a obou vrchních náměstků a ministra vnitra, jsou na seznamu teroristů OSN, můžeme si představit, jaký světový problém by to tak asi mohl být. A vzhledem k tomu, že Biden nechal do USA přivézt více než sto tisíc neprokádrovaných Afghánců, můžeme si představit, že už tam má nasazenou tálibánskou armádu, která dohlédne na plnění tálibánského diplomatického mírového návrhu.

Nesmíme zapomenout na Čínu, ta nás už překvapuje něčím novým každý druhý týden. Co má dnes za novinku?

Parádního satelita na rozbíjení satelitů. Jmenuje se Šidžan-21 a byl vypuštěn do orbity 24. října. Je programován na „zacházení s technologiemi na odstraňování a neutralizaci kosmického smetí,“ tvrdí čínská kosmická agentura. Takovým smetím pro Číňany mohou klidně být i všechny americké satelity, které tímto, jestli agentura nekecá, může odstranit a neutralizovat kdykoli k tomu dostane chuť. Tím by celou americkou vojenskou strukturu na zemi učinila „hluchou, němou a slepou“, komentoval to kosmický zbrojní analytik Brandon Weichert.

A dnešní komedie?

Nejnovější londýnská demonstrace Extinction Rebellion se proměnila v pouliční striptýz, když se jednatřicetiletá pohledná blondýnka Laura Amherst svlékla do naha kromě duhových ponožek a tenisek před premiérovou rezidencí v Downing Street, na podporu a zdůraznění své výzvy, aby promluvil „nahou pravdu“, že zařídí nulové emise už do roku 2025.

A Meghan Marklealias vévodkyně ze Sussexu bude kandidovat na prezidentku USA. Je o tom přesvědčen nejen její poloviční bratr, nýbrž i životopisec královské rodiny Tom Bower.

