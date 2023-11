Zbořil: Co ví celý svět kromě ministerstva Černochové a jeho okolí

reklama

„Na první pohled, zejména jde-li o reportáže ČT, by se mohlo zdát, že války všeho druhu, od teroristických akcí v městském prostředí až po tankové bitvy ve stepi, v povodí velkých řek, ve vzduchu se potkávající tajemně řízených létajících a špatně identifikovatelných předmětů, zuří okolo nás s různou intenzitou,“ začíná svůj dnešní Rozjezd politolog. „Podobně je rušno mezi těkajícími politiky, kteří nevědí, komu naslouchat a komu se odvážně vzepřít. A tak se reaguje na každé mávnutí motýlích křídel a zuřiví reportéři nevědí kam a pro kterou lež dřív skočit,“ dodal.

„Možná, že si toho někteří čeští politici nevšimli, ale v poloprezidentském systému Alžírské lidově demokratické parlamentní republiky, dostal současný prezident právo vyhlásit Státu Izrael nepřátelství nebo dokonce válku. Tento stát, který je členem OSN, je v Africe asi čtvrtým, co do významu své ekonomiky, což je dáno i tím, že je druhým největším africkým producentem ropy a plynu. Jeho zástupci na VS OSN hlasovali pro, podle mého názoru, ohleduplnou rezoluci vyzývající k zastavení palby a dodržování pravidel vedení války, která tak pobouřila českou MNO Janu Černochovou, že veřejně navrhovala vystoupení ČR z Organizace spojených národů,“ konstatoval.



Upozorňuje na to, že neví, jak to na jednání české vlády vypadalo a zda alžírské rezoluci byla věnována pozornost. „Ale protože se tam jistě mluvilo o připravované cestě předsedy vlády do hned několika afrických zemí, předpokládám, že Petr Fiala svou ministryni upozornil, jak vznikají kolektivní rozhodnutí české vlády a také na to, že pokud s takovým rozhodnutím paní ministryně nesouhlasí, může to projevit také svou rezignací. A nikoliv výzvou vládě a prezidentu republiky k znevážení největší a nejstarší světové mezinárodní organizace, kterou OSN stále ještě je,“ analyzoval. „Demonstrativní vystoupení paní ministryně zahalené do vlajky Státu Izrael na Václavském náměstí v Praze sice bylo, jak řekl Petr Fiala, pochopitelné, stejně jako učinkování paní Drábové a Němcové, ale jako MNO mohla Jana Černochová více přemýšlet o tom, jaký způsob zahraniční politiky stávající vládě doporučuje. A jak bude komentovat nebo reagovat na rozhodnutí alžírského parlamentu vyhlásit válku nepřátelům islámu, kterým toto jeho rozhodnutí ve skutečnosti je,“ dodal.

Fotogalerie: - Na podporu Palestiny

Zbořil: Paní Černochová asi neslyšela o koncepci „Islám Hadhari“

Tvz. desetibodový program islámských zemí proti islámskému terorismu a radikalismu, který byl přijat islámskými zeměmi podle návrhu Malajsie a Indonésie před více než třinácti lety a má v asijských a afrických zemích své stoupence. S odkazem na jednání ministryně obrany Jany Černochové dále poznamenal: „Zřejmě, podobně jako nevzdělaná a rasistická část Evropy, zapomíná, že ani základní dokumenty NATO nemají svůj čtvrtý a pátý článek svých ustanovení, ale že mají také svůj článek první, který vychází ze základního dokumentu, kterým pro většinu světa, s výjimkou pražských Dejvic a budov MNO, je Charta OSN, která stále ještě nepozbyla platnosti.“

„Jako vysoký vládní činitel by si za tato svoje svět udivující slova mohla uložit třeba jen pár dní na Libavé a přemýšlet, jaký je rozdíl v chování vládního činitele, jaké jsou meze jeho odpovědnosti a kdy je lepší mlčet než mluvit,“ dodal.

Zbořil: Příležitosti jsou hned dvě. Např. Síkela zrušil cestu…

„Paní ministryně má ovšem novou příležitost, nebo dokonce hned dvě, ověřit si, jak to se vznikem a veřejnou prezentací jejích rozhodnutí vypadá. První zdvořile nezdvořilou reakcí na její slova bylo zrušení cesty českého ministra průmyslu o obchodu Josefa Síkely do Saudské Arábie. Den před zahájením jeho cesty, která se po vypuzení vysokého představitele státní moci Kataru z Prahy (odkud musel odejet, protože během jednoho z prázdných evropských summitů, nebyla jeho přítomnost v Praze žádoucí), se připravovala s nemalým úsilím a snad se zbytečně optimistickým očekávání,“ popsal. „A tak mu bylo oznámeno, že jeho partneři v Rijádu, za kterými se chtěl vypravit, prý pro něho nemají čas a bylo mu zdvořile doporučeno, aby zůstal sedět na sbalených kufrech doma. A to už v době, kdy se ještě chystal na svůj další rajz po Africe sám pan předseda vlády Fiala a kdo ví, jak tato cesta dopadne. Když víme, že Fialova jednodenní cesta do Indonésie byla naplánována na zahájení postního měsíce ramadán, ani tentokrát nás snad už nic nepřekvapí,“ dodal.

Anketa Souhlasíte s tím, že koalice SPOLU jde společně i do eurovoleb? Ano 3% Ne 16% Vůbec mě tato koalice nezajímá 81% hlasovalo: 11072 lidí

„Vypadá to, že i dnes, kdy též pan MZV Lipavský změnil ve vztahu ke svým partnerům slovník, tak nové základy české zahraniční politiky, které kladli na Tchaj-wanu pp. Vystrčil a Hřib, a které nezůstaly, stejně jako počinky pí Pekarové Adamové, opomenuty, bude to zas, řekněme slušně, opět rozpačité. A to nemluvíme ani o davu poradců a poradkyň, u kterých se zdá, alespoň podle jejich vystupovaní v různých TV, že jejich vzorem chování je řeporyjský starosta,“ konstatoval. „Všichni naši dočasní rádi mluví o tom, že patříme na Západ, ale někdy se nám zdá, že jsme nezapomněli na východní manýry, a to ještě ty z let nejtemnějšího Hulvátova a Kocourkova,“ dodal.

Zbořil: Srovnání Západu a Východu by se dnes mohlo hodit

„Když už zase, jako po tolikáté, mluví Petr Fiala o naší příslušnosti k Západu, snad by si mohl připomenout, že ještě v letech před rokem 1968 vyšla v Praze kniha Radoslava Seluckého Západ je Západ (1965, ilustrovaná Jiřím Šlitrem), a dokonce i, pokud se dala sehnat, také kniha stejného autora Východ je Východ (1972). Byly to jakési žánrové obrázky sepsané ekonomem a novinářem, který po roce 1969 musel emigrovat. Žil a učil v Kanadě, kde po svém neúspěšném návratu do Československa také zemřel (1991). Na jeho popularitu se doma snad proto muselo rychle zapomenout,“ uvedl.

Psali jsme: „Dole Arabové, vprostřed Ukrajinci, pak my.“ Za rohem Německo, tady řev a temné plány ,,Ti lidé by byli živí.” Trump mrazivě k Ukrajině i Izraeli „F*ck Biden, Allahu akbar.“ Co provedli před Bílým domem odpůrci Izraele, v ČR neukázali „Až tři biliony korun na dálnice.“ Kupka koukal. Nevěděl o nich

„Teprve v roce 2010 vyšel v češtině monumentální Zánik Západu Oswalda Spenglera, jenž se rodil po částech od roku 1918 do 1922 a byl reakcí na zklamaný sen o vítězství německy mluvících Evropanů, který se zdál být koncem nedávno zrozeného Německa,“ konstatoval. „Pesimismus nebyl na místě, a dokonce o několik let později se už v této zemi a v tomtéž jazyce skandovalo heslo – Dnes Evropa, zítra celý svět! Kdyby se někomu zdálo, že takto chápaný Západ byl jen retardovaným plodem německého nacionálního socialismu, měl by si někdy přečíst nadějeplné dopisy Franklina D. Roosevelta Hitlerovi, nebo něco o obdivu britské aristokracie k budoucímu Vůdci. A ani po druhé světové válce nebyly obavy ze ‚zániku Západu‘ menší a promítaly se podivnou ‚zadní projekcí‘ do prostoru tzv. studené války. Koho dnes nebaví číst mnohosetstránkového Oswalda Spenglera, tomu bychom mohli doporučit recenzi tohoto veledíla, až prorockého, kterou napsal Ivo T. Budil. Nazval ji Zakladatelé Západu a poslední člověk. Její inspirační zdroje by se mohly zdá někomu zapomenuté, ale stačí zaznamenat jen každodenní zpravodajství deformované vztahem elektronické kultury a mediality (viz Jiří Bystřický, Praha 2007) a pochopíme, že žijeme stále stejný čas, prostor, a že se v nich pohybujeme stále stejnou rychlostí,“ uvedl.

Blížíme se k létům, kdy budeme zkoumat odpovědnost

Možná čteme až příliš o tom, kdo se kdy zmýlil. Titulní stránky v neděli plnily informace o rozhovoru s prezidentem Milošem Zemanem. „Už asi mnozí víme, že žijeme nejen v době předválečné, válečné, jak říká pan předseda vlády Fiala, ale blížíme se létům, kdy se bude zkoumat odpovědnost, kdo všechno to u nás doma, v Evropě a v celém světě vlastně zavinil. Potom už bude čas nejen hledat, ale i nalézat viníky a obávám se, že už se někde trochu předčasně ví, jak je potrestat. Ruka osudu, zdá se, už na zdi chrámů zkaženosti současného světa napsala svoje Mene, tekel…“ poznamenal. „Rozsáhlou zpověď Miloše Zemana v sobotních Lidových novinách jsem četl, stejně jako několik dní předtím podobné vyznání Milana Uhde tamtéž. Oba texty jsou zajímavé a doporučuji je všem, kteří se snaží o politice a našich životech okolo ní přemýšlet. Nedělám si iluze, že s nimi budou všichni souhlasit, oba patří přece jenom ke generaci politiků, o které si mnozí myslí, že už dávno upadla ‚nepaměti do propasti‘. Zejména pak všichni ti, kteří ještě nepochopili, že ač o generaci mladší, jsou už i oni na prahu svého odchodu do minulosti. Ti tzv. mladí, kteří ještě sní, jak budou dobývat nebe, to ještě nevědí. Jak by řekl Milan Kundera ve své Nesmrtelnosti, stále se ještě nestydí za svou nevzdělanost, neustále opakují svých dvě stě slov a omílají věci už dávno omleté. A ptáte-li se, proč tomu tak je, dovolím si dát na jednoduchou otázku jednoduchou odpověď – všichni stárneme skoro stejně, ale blbneme mnohem rychleji než dnes tak populární ‚umělá neinteligence‘,“ vzkázal.

Fotogalerie: - Znovuotevření Jiřího z Poděbrad

I ministrovi je potřeba dopřát radostné okamžiky

Český ministr zahraničí Jan Lipavský informoval, že existuje jedenáct osob, které mají zájem o evakuaci z pásma Gaza. „Dopřejme panu ministrovi tuto skromnou radost. Je to konečně ještě ministr dítě. A je to lepší, než když jeho vládní kolegové sestavují seznamy osob, které je třeba umlčet, potrestat a poslat někam do vyhnanství. Těm repatriovaným to ale samozřejmě přeji,“ uvedl.

Otázka ke geopolitické situaci na Ukrajině a Blízkém východě

Vidíme zřetelně dva zakonzervované konflikty na Ukrajině a na Blízkém východě. A i když se nabízí otázka, zda nevyhlížet nějakou „matku všech rezolucí“, tak optimisticky by budoucnost politolog neviděl. „Dokonce i válku na Ukrajině vidím nikoliv jako zmrazenou, ale jen jako pozastavenou. Přání amerického prezidenta Joea Bidena se sice splnilo, Rusko je oslabeno, ale kdo potvrdí a zaručí, že je tomu tak na delší dobu, a že naopak z toho konfliktu nevyšlo vojensky posíleno a nepodařilo se mu vytvořit jinou koalici ochotných, jejímiž členy budou i ti, kteří byli dosud neochotní. Nejen neochotní, ale dokonce spojující se v jiná vojenská, ekonomická a finanční spojenectví, která nebyla původně zamýšlena. Navíc, když už naši někteří lidoví geopolitici zkoumají, jak bude vypadat budoucí impérium zvané Ruská federace, dovolil bych si nabídnout úvahu o možném rusko-ukrajinském spojenectví a konec české vysněné cesty nikoliv na Západě, ale tam někde daleko na Východě. Místa je tam dost a impéria pracují s jiným časovým rozvrhem než odvážně křičící, ale ve světě, kterému občas vyhrožujeme slabým hláskem svých ministrů a prezidentů, se mu málo naslouchá,“ uvedl.

Český premiér zanedbal oblast části Afriky? Odcestoval

Pár dní věnuje premiér Petr Fiala cestě po vzdáleném kontinentu. „Kdyby byla pravda, že důvodem cesty Petra Fialy do subsaharské Afriky, která navíc začíná v Etiopii, je, že vláda tuto oblast zanedbala, to by pan premiér nemohl ani vystoupit z letadla a nestačil by létat z místa na místo. I když vím, že předmětem premiérovy návštěvy v zemích pod a okolo rovníku jsou věci spíše ornamentální povahy, a sem tam nějaký podpis, už proto, že některé z těchto zemí jsou v cestovních plánech českého Člověka v tísni, asi se tam bude muset něco podepsat, za co ručí jménem státu předseda vlády vlastní hlavou. Problémem ovšem je, že při zanedbanosti české politiky už člověk neví, kdy by měl pan premiér kam letět a kam nejdřív,“ dodal.



Psali jsme: Hejtman Schrek: Ocenění Mosty budou předány v květnu na Vysočině Ministr Rakušan: Peněžní dar do Arménie pomůže uprchlíkům z Karabachu Ministr zemědělství je teolog, školství muzikolog, zahraničí bakalář... Zemana se zeptali na vládu a měl formu Premiér Fiala: Ekonomická a rozvojová spolupráce by měla jít ruku v ruce

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama