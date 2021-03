Zbořil: Petr Pavel ví. Boj, po kterém nezůstane kámen na kameni

reklama

Hned dvě demonstrace v neděli na Václavském a Staroměstském náměstí v Praze vyřešila policie velmi rychle. Bylo otázkou několika minut, než si s těmi, co chtěli vyjádřit nesouhlas s restrikcemi a požadovali demisi vlády, těžkooděnci poradili.

Anketa Má poslanec Lubomír Volný vaši důvěru? Ano 31% Ne 69% hlasovalo: 3411 lidí

„Nezdá se mi, že si s příchozími na obě náměstí ‚poradili‘ jen těžkooděnci. Podle skromného TV zpravodajství to spíše vypadalo, že jim buď městská, nebo státní PČR řekla, že jich nemůže demonstrovat víc než sto na jednom místě. Navíc by měli mít roušky a dodržovat rozestupy. Pokud opravdu požadovali demisi vlády, pak si myslím, že to neměli dobře promyšlené. Možná mohli být konkrétnější a říci, kdo z nich bude naléhat na Poslaneckou sněmovnu PČR, aby vyslovila nedůvěru současné koaliční vládě (a dala dohromady 101 hlasů). A také, kdo požádá prezidenta republiky o jmenování nového premiéra s ohledem nebo bez ohledu na výsledky posledních parlamentních voleb,“ komentuje politolog Zdeněk Zbořil.



„Žádat demisi za současného stavu uměle vyvolaného politického napětí je dost riskantní. Ve staré češtině se dávno říkalo, že ‚pád plodí pád‘. Doufejme, že ti kteří přicházejí s nápadem shodit vládu, to vědí. Zajímavé by bylo zeptat se, zda už mají vyhlédnutého nějakého nástupce Andreje Babiše z řad parlamentní nebo i neparlamentní opozice. Nejsou to náhodou pánové Bartoš nebo Fiala, kteří svůj zájem o funkce předsedy vlády dávají již delší dobu najevo? Ale i oni po této funkci touží až tehdy, až jejich strany vyhrají volby, jako antirouškař Volný. Anebo jsou to ti ‚neparlamentní‘, jako generál Petr Pavel, neúnavná exredaktorka Novy paní Peterková, nebo dokonce i samotná Ilona Csáková či někdo jiný z Milionů chvilek?“ dodal.

Demonstraci na Václavském náměstí pořádala iniciativa My společně. Zúčastnili se i nezařazení poslanci Lubomír Volný a Marin Bojko. Policie Volného zadržela, odmítal si nasadit roušku, uvedla ČTK. Na protest chtěli přijet autobusy i lidé z Karvinska. Měli „pozvánky na výběrové řízení asistenta poslance“. Jenže na příslušníky policie nějaké „účelovky“ neplatí. Vrátili je zpět a případ předají do správního řízení. Na demonstraci mířily autobusy i z jiných koutů republiky.

„Oba páni poslanci si zřejmě připadají jako noví hrdinové doby covidové. Možná že se díky poslanecké imunitě vyhnou i přestupkovému řízení. Ale pokud jim někdo prokáže, že se podíleli na přípravě a provedení jakéhosi neumělého komplotu, pak bude jen záležet na vůli nebo zlovůli soudů, jak budou posuzovat takový skutek. Nemusí to být zrovna trestný čin terorismu, ale pokud se dostanou do rukou tak přísné soudkyně, jako byla ta, co poslala autobusáka Smetanu sice klikatou cestou, ale přece jenom do kriminálu, nemusí to pro ně dopadnout dobře. Navíc je stát v jakémsi stavu ohrožení, a to může výši trestu také ovlivnit,“ říká Zbořil.

Když už je paní Csáková tak citlivá na slovo…

Zpěvačka Ilona Csáková se opřela do Andreje Babiše, že se chlubí lékem Ivermektinem, který prosazoval Lubomír Volný. Prohlásila, že nikdy nepopírala, že covid existuje. „Možná že pan premiér v tom kvaltu jen zapomněl uvést jméno pana Lubomíra Volného za zveřejněným slůvkem DÍKY a před jmény pana ředitele a pana primáře z FNUSA ve svém příspěvku a co nevidět to napraví. A třeba BUDE LÍP?!“ nevěřila v dobré úmysly premiéra. Jenže v komentářích jí lidé připomenuli její dřívější kontroverzní výroky o očkování, testování nebo respirátorech.

„Předpokládám, že v kanceláři premiéra se objevuje mnoho různých a někdy i divných informací a pan Babiš je, jako ing. ekonom se specializací na zahraniční obchod, dává posoudit odborníkům. Ale když už je paní Csáková tak citlivá na slovo, mohla by si, jak jí mnozí připomínají, dávat větší pozor na omyly ve svých veřejných vystoupeních. Něco jiného je zpívat, něco jiného řečnit na ‚táborech lidu‘,“ komentuje Zbořil.

Václav Klaus je zdravý, úspěšně se zbavil covidu a byla mu ukončena izolace. Exprezident se vrací do práce. Spolupracovníci prozradili, že museli čelit lžím šířeným o Klausově zdraví a průběhu nemoci. „Děkujeme za obrovskou podporu, které se mu dostávalo po celou dobu uplynulých dvou týdnů, jakož i médiím za ohledy a ověřování si množství nepravdivých informací o jeho stavu, které se někdo usilovně snažil rozšiřovat,“ uvedl Institut Václava Klause. Připomeňme, že ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček před časem konstatoval, že by prý nechal Klausovi zaplatit veškeré výdaje spojené s jeho léčbou covidu.

„Neumím rozhodnout, zda je informace o páně Hamáčkově platbách za léčení Václava Klause z jeho peněz, nebo z rozpočtu MV. Při spořivosti VK by to bylo možné. Ale není to důležité. Dokonce si myslím, že prezident na penzi má na takovou péči nárok. I kdyby byl léčen z nemoci, jejíž existenci tak trochu popíral,“ komentuje Zbořil.



„Je samozřejmě nepřípustné šířit bez souhlasu odpovědné osoby jakékoliv informace o zdravotním stavu kohokoliv. Proto v nemocnici podepisujeme prohlášení, kdo může být o našem zdravotním stavu informován. Onemocní-li Ester Ledecká, je to jiné než u exprezidenta. Může se mlčet, ale prezident, který také přemohl něco, co neexistuje, může pomáhat, když víme, že se vyléčil vitamíny, Isoprinosinem, léky na posílení imunity a něčím, nač musí přispívat i ministr vnitra,“ podotýká Zbořil.

Obětují ministra zdravotnictví Blatného?

Jak už jsme o tom hovořili v minulém Rozjezdu, prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro CNN Prima News zmínil, že je ministr zdravotnictví už vyčerpaný. Blatný pro aktualne.cz požádal, aby to, co říká, lidi brali vážně. „Chci poprosit všechny lidi, kteří budou tento rozhovor číst, aby se na mě nedívali tak, že mě nemá smysl poslouchat, protože tady třeba za chvilku nebudu,“ uvedl. Dal jasně najevo, že se necítí unavený. V neděli na ČT zmínil, že rezignuje, pokud by někdo vytvářel „paralelní strukturu s Ministerstvem zdravotnictví“.

„Ministerstvo pana doc. Blatného, jak jej varoval prezident při jmenování do funkce, je skutečně minovým polem. A protože se v poslední době objevilo tolik lidí, kteří vědí, jak takový úřad řídit v době neobvyklé, je to místo skoro životu nebezpečné. Protože současná česká občanská společnost není pospolitostí usilující o nějaké dobro, navíc bez odpovědnosti a elementárního studu, je pro ni typické, že z tohoto deficitu se chtějí nejen jednotlivci, ale i politické strany a různé zájmové skupiny vylhat svalováním viny na někoho, kdo by měl být obětován jako svatý Jonáš. To, že se panu ministrovi těžce pracuje v prostředí, které nedbá jeho rozhodnutí, je pochopitelné, ale nezdá se, že by se chystal odejít,“ říká politolog.

Tento týden má být podle ministra zdravotnictví nejkritičtější. Počty lidí na jednotkách intenzivní péče budou stoupat. V Otázkách Václava Moravce Blatný tlumil naděje v podobě „zázraku“ jménem Ivermektin; nechce, aby byl používán plošně a důrazně varuje před riziky při jeho užití. V pátek Česká republika aktivovala zahraniční pomoc, kterou nabízejí Německo, Maďarsko, Polsko. A jak hodnotí aktuální stav doktor Zbořil?

„Jistě jinak než temperamentní pan Václav Moravec. Na rozdíl od něho a jemu podobných, kteří zadávají odborníkům úkoly, o kterých ani oni sami nejsou přesvědčeni, že mohou být splnitelné. A ve stopách těchto vševědů si rozhodně jít nedovolím. Bylo by směšné, kdyby ČT posuzovala, co je správné a nesprávné na přijetí pomoci na mezinárodní úrovni, třebaže to někteří diskutující v TV programech činí. Ale protože i tam, jak říká jedna bývalá studentská aktivistka, jde o to ‚sejmout Babiše‘, hodí se zabývat takovou otázkou. Tj. zvážit účinky léků, v tomto případě Ivermektinu v seriózní studii, jak navrhuje ministr zdravotnictví,“ komentuje Zbořil.

Pan generál má pravdu

I když ministr Blatný dává Sputniku V stopku do té doby, než bude mít posvěcení EMA, vyjádření prezidenta a premiéra vyznívají jinak. A tak přibývá varování. Generál Petr Pavel má za to, že ten, kdo tvrdí, že věci jako jádro, ropa, investice či vakcíny nemají ideologii, a tedy nemohou představovat riziko, popírá zjevnou realitu. „Všechny tyto komodity jsou používány jako nástroje vlivu a moci. Potom nám nemůže být jedno, kdo stojí za nimi,“ myslí si možný kandidát na prezidenta.

„Pan generál má pravdu. Navíc, jako bývalý vysoký politický generál NATO musí být námi brán vážně, protože dobře ví, proč má Severoatlantický pakt tolik zájmů a základen v nejrůznějších koutech světa. Problémem ale někdy je, abychom skutečně věděli, ‚co stojí za nimi‘. Vlády, státy, popletení jedinovládci, kteří mluví o svobodě a demokracii, anebo jen několik finančních rodin a bankovních domů?“ podotýká Zbořil.

Kšefty s respirátory, zdravotními pomůckami, přípravky a vakcínami. Celosvětový byznys, který se točí kolem onemocnění covid-19, nabývá neuvěřitelných rozměrů. Co se týče Česka, zaznívají názory, že Václav Klaus a celá kuponová privatizace blednou závistí. „A Krejčíř v JAR brečí, že není tady s náma, protože by konečně vydělal nějaký slušný prachy.“

„Na světových tržištích se na morálku nehraje. A zdraví lidí, obecná slušnost a mravnost, to je dnes snad už jen sen filantropů. Ani církve, demokratické nebo teokratické režimy nepředstírají, že láska k bližnímu je hlavní důvod jejich existence. Metafora s kuponovou privatizací se mi zdá vhodná, ale jen když uznám, že ideologie brutální globalizace je programem lidské společnosti,“ podotýká Zbořil.

Zatím nebylo rozhodnuto o uzavření průmyslu. Premiér Andrej Babiš je kritizován, že prý fandí kamarádům miliardářům a také svému Agrofertu. Na druhou stranu průmyslníci říkají, že bez průmyslu, se tato země ekonomicky zhroutí úplně.

„To je otázka nejen pro hlavy finančních rodin, ale i nositele Nobelových cen. Ale protože i o nich víme, že se mýlí, někdy dokonce rádi, nedovolil bych si říct nic jiného, než že nevím, i kdyby to jedno nebo druhé byl zločin,“ podotýká Zbořil.

Vydržíme prý do Velikonoc. Alespoň podle hlavního epidemiologa IKEM Petra Smejkala. „Pokud budeme nadále dělat kompromisy, tak se za slibovanou dobu nedostaneme tam, kam se má. Pak nebudeme mít důvěru lidí a dojde k anarchii,“ řekl pro CNN Prima NEWS. Jenže v uplynulém týdnu už od premiéra zaznělo, že po pekelných třech týdnech žádné rozvolnění nebude.

„Máme docela dobré přísloví, že člověk si zvykne i na šibenici. Neskrývá se v tom žádná velká naděje, ale navzdory těm nejskeptičtějším si myslím, že s tím stejně nic nemůžeme udělat. Při pohledu do sousedních zemí bych si dovolil tvrdit, že anarchie ve většině Evropské unie už dávno je. A protože se mnozí z nás téměř nedočkavě těší na nějaký ten konflikt ve východní Evropě nebo v Číně, a někteří se dokonce rozhlížejí i po Spojených státech, tak doufejme, že se dočkají zklamání a my případně ještě chvilku vydržíme. Nebo bude ten pověstný boj za mír, po kterém nezůstane kámen na kameni,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.



