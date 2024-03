„100 tisíc mrtvých Ukrajinců. Fialovi poděkují.“ Z venkova: Prostý lid už ví

VIDLÁKŮV TÝDEN „Prostý lid zjistil, že strádá víc při naší vítězné válce, než strádá obyčejný Rus z té jejich prohrané války,“ soudí ke společenské situaci moravský zemědělec a bloger Daniel Sterzik, zvaný Vidlák. „Milion nábojů, to by se dalo přepočítat i na ukrajinské životy, ne? Při denních ztrátách kolem tisíce lidí a denní potřebě deseti tisíc nábojů mi to vychází na prodloužení války o sto dní a sto tisíc ukrajinských životů,“ soudí ke „zbrojní“ iniciativě české vlády. Vysvětluje též, proč dnes v Praze nejsou žádné traktory.

Tak zemědělci, tedy ti organizovaní Agrární či Potravinářskou komorou, protestně pojedou českým venkovem. Do Prahy traktory nezavítají. Vy jste nám to v minulém vydání sliboval. Tak tedy: Proč my v Praze budeme mít dnes klidný den?

Ano, dnes budete mít v Praze klidný den... ledaže by se našel nějaký málo organizovaný, ale hodně naštvaný zemědělec a udělal by si sólo akci. Klidný den budete mít, protože Agrární komora ČR neohlásila protest do Prahy. Proč ho neohlásila? Protože z mně nepochopitelného důvodu ho ohlásit nechtěla. Napadá mě celá řada vysvětlení, ale většina je plná sprostých slov, takže si je nechám pro sebe. V této chvíli jen suše konstatuji, že začíná být stále zřetelněji vidět, kdo stojí za českými zemědělci a kdo stojí za mimořádně nepopulární vládou. Jestli si někdo myslí, že podporou Petru Fialovi se domůže nějakých prebend, bude mít dobré bydlo i roucho a bude lidem vzácen, tak je to blbec, který na to může jenom doplatit.

Anketa Který z předních lídrů má vaši největší důvěru? Petr Pavel 0% Petr Fiala 0% Miloš Vystrčil 0% Markéta Pekarová Adamová 0% Andrej Babiš 27% Tomio Okamura 17% Vít Rakušan 0% Ivan Bartoš 0% Marian Jurečka 3% Karel Havlíček 3% Kateřina Konečná 49% Lubomír Zaorálek 1% hlasovalo: 15624 lidí

Ale není všem dnům konec. Zlí zemědělci na Prahu chtějí a buď jim to zařídí Agrární komora, nebo si to zařídí sami. Ještě, kluci zlatí, mají pocit, že se s Doležalem a Pýchou dá mluvit. Zatím....

V rámci Green Dealu drhne prodej elektromobilů. Jejich zastánci nadávají, že Evropané je nechtějí, i když jim „patří budoucnost“. Saša Vondra uklidňuje, že zákaz spalovacích motorů se může zrušit volbami do Evropského parlamentu. Neblíží se tady takový slušný průšvih? Tolik se do toho investovalo a ten prostý lid to prostě nechce…

No, to je mi nadělení... evropské hodnoty nainvestovaly stamiliardy peněz do grýndýlového dobra a zákazníci to nechtějí... Co teď, že? Drze řeknu, že se teď dozvíme, jestli žijeme v henté tržní ekonomice nebo nějaké nové formě socialismu. V tržní ekonomice platí, že zákazník má vždycky pravdu a kdo se nepřizpůsobí jeho manýrám, ten prostě zkrachuje ve prospěch toho, kdo se přizpůsobí. V socialistické ekonomice se pěkně přizpůsobí zákazník, protože si to žádá vyšší dobro, a pokud ne, pomůže se tomu nějakým koncentráčkem, převýchovným táborem anebo rovnou šibenicí.

Hádejte, jakému rozuzlení jsme blíž? Možná je nejvyšší čas si přečíst nějakou čínskou literaturu o Velkém skoku. Hlavně ty pasáže, jak se takový ekonomický krach nejlépe přežije.

On „prostý lid“ nechce víc věcí. Takový Macron se snaží mobilizovat voličskou základnu hrozbami, že na Ukrajinu pošle francouzská vojska. Veřejnost ale nejásá. Český „prostý lid“ už ani nechce dle průzkumů posílat na Ukrajinu zbraně. Jak to, že se ti Češi a Francouzi nebojí Putina tolik, aby s tím něco dělali?



No víte... prostý lid zjistil, že strádá víc při naší vítězné válce, než strádá obyčejný Rus z té jejich prohrané války. Prostý lid to možná neumí popsat vzletnými slovy v televizním studiu, ale tak nějak mu došlo, že ty kecy o tom, jak se Rusko zhroutí a jak za chvíli Ukrajina vyhraje, byly jen propaganda a s realitou to nemělo nic společného. Prostému lidu kupodivu zůstalo víc zdravého rozumu, než si Macron i Fiala mysleli.

Teď prostý lid navíc zjistil, že ruská armáda je větší, než byla na začátku, má mnohem víc tanků, munice i letadel, než měla na začátku, a naopak je to ukrajinská armáda, které dochází úplně všechno. Kromě toho jsou ty vojenské hřbitovy na Ukrajině opravdu hodně veliké a působí značně depresivně.

Tohle je asi poprvé v dějinách, kdy nás naše elity chtějí hnát do války, vychovávají naše děti v nenávisti k Rusku, ale tak nějak zapomněli, že musejí i postavit ty muniční továrny a výrobní linky na vojenský materiál. Oni myslí, že vyhrají vznešenými řečmi.

Což samozřejmě nevylučuje, že by se v této válce dalo ještě nějaký ten milion životů obětovat...

Průzkumy kolem Ukrajiny vypadají pro vládu znepokojivě, volební průzkumy však ukazují, že volby by sice prohrála, ale ne drtivě. Zaprvé jsou mnohé opoziční hlasy stále propadlé, zatímco vládní ministrany „koalují“. A vládní voliči ze strachu z Babiše a Putina hlas vládě hodí, i kdyby se měli u urny, s prominutím, poblít. Znepokojuje vás to?

Ani v nejmenším. Do parlamentních voleb je pořád ještě daleko. Teď jsme ve fázi „eliminace blbců“. V uplynulých dvou letech se naše politická scéna zahemžila, povstali noví bojovníci, jiní vyměnili kabáty i názory, další se zamaskovali a teď se pustili do politického boje. Někteří lépe, jiní hůře. Eurovolby nám to rozseknou. Hromada včerejších zachránců vlasti to nedotáhne ani k podání kandidátky. Další u těchto nejjednodušších voleb neuspějí. O těch ostatních pak bude mít smysl přemýšlet.

Anketa Vzpomínáte na prezidenta Billa Clintona v dobrém? Ano 4% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 9640 lidí

K tomu pak přijdou krajské i senátní volby, ve kterých ti úspěšní budou moci své šance potvrdit. Kdo to dokáže, toho vlna zájmu donese až do Sněmovny. Mezitím se dál bude protestovat, protože nás válka na Ukrajině ještě přijde hodně draho a pětikolka může ještě rok a půl pěkně slábnout a opozice sílit.

Dobré zprávy ovšem: Ceny v zemědělské výrobě opět klesly. Mnoho měsíců v řadě. To se asi bude v obchodech horentně zlevňovat, ne?



Neslyšel jste Prouzu? V obchodech se nebude zlevňovat, ale zato zemědělci budou krachovat. Ostatně, už krachují. Já si teď přečetl zemědělskou ročenku, kde se oproti minulým rokům nic nezměnilo. Malí zemědělci sice dostali větší dotace, ale pořád mají mizernou produktivitu. Střední zemědělci mají produktivitu mnohem vyšší, ale pořád menší oproti koncernům. Koncerny jsou na tom stejně jako předtím, seškrtání dotací se jich skoro nedotklo, protože realizují úspory z velikosti (Za tuto větu v jednom rozhovoru mě Andrej Babiš telefonicky seřval, že tomu nerozumím, ale kurňa zase jsem měl pravdu).

Malí zemědělci produkují málo, ale dostali dotace. Velcí zemědělci sice dostali menší dotace, ale využívají naplno svou techniku i nejnovější inovace. A střední zemědělci jdou do háje, ačkoliv oni jsou ti, kteří dávají lidem na venkově práci, jsou lokálními patrioty a nemají tendenci přesouvat sídlo své firmy na Kypr.

A co dělá vláda, když zjistila, že deagrofertizace se nepovedla? Chce to víc deagrofertizace. Bude dělat další opatření, která poškodí především ty středně velké firmy.

Abychom nedělali, že to nevidíme: Zdeněk Jandejsek, se kterým jste pořádal „první pražskou traktoriádu“, se musel omlouvat za závadné kuřecí maso. Co vy na to?



Co jiného by měl udělat, že? Vážení zákazníci, omlouváme se vám. Máme laboratorní rozbory, které dokazují, že u nás v podniku salmonela nebyla, teď to doložíme veterinářům a oni za dva měsíce zkonstatují, že Rabbit nic neporušil a salmonela se rozmnožila pravděpodobně nevhodným skladováním. Salmonela je svinská bakterie. Stačí kuřecí maso párkrát rozmrazit a zase zamrazit a je to. Nemusíte ho ani rozbalovat.

Podobné věci se dějí dnes a denně. Kdyby nešlo o Jandejska, který se staví do čela těm zlým zemědělcům, nikdo by si toho ani nevšiml.

Nevím, zda dobrá, ale určitě zajímavá přišla zpráva, že jeden z webů blokovaných na „žádost“ vlády uspěl s žádostí o náhradu. Věc se bude posuzovat dál. A pozor: T-Mobile se brání, že po začátku války na Ukrajině blokoval „v dobré víře, že jde o závazné pokyny“ od státu. Nezačaly tady mlít boží mlýny?



Jen ať boží mlýny pěkně melou. Já si vezmu kýbl popcornu a bude se koukat, jak se našim elitám rozpouští máslo na hlavě a přehazují odpovědnost jeden na druhého. Samozřejmě to bude trvat ještě dlouho, mnohokrát se všichni budou odvolávat a možná tu už dávno budeme mít jiný režim, než naše ultrarychlé soudy tento zapeklitý případ rozpletou, ale toto představení hodlám dokoukat až do konce.

Pevně doufám, že se teď všichni budou hlavně udávat navzájem.

Fiala je pro členy ODS každopádně veliký státník, kterého svět uctívá za to, že sehnal náboje Ukrajině. A je dobře, že nemluví se zlým Ficem, kterým celá Evropa pohrdá. Nemáme být na našeho premiéra hrdí?



No ohromně. Milion nábojů, to by se dalo přepočítat i na ukrajinské životy, ne? Při denní ztrátách kolem tisíce lidí a denní potřebě deseti tisíc nábojů mi to vychází na prodloužení války o sto dní a sto tisíc ukrajinských životů. A to se vyplatí. Až ta válka jednoho dne skončí, určitě Fialovi všichni ukrajinští pozůstalí poděkují, že mohli za NATO a Zelenského umírat o tolik více a radostněji.

A trochu se obávám, že když teď Fiala nemluví s Ficem, brzy nebude mluvit ani s Trumpem, za pár týdnů začne mazec v Arménii, tam si také bude muset vybrat, s kým nebude mluvit, teď se naštve Erdogan, protože ruské obilí do Evropy vozí především on a Fiala mu ten kšeft chce stopnout... Hele, jestli to takhle půjde dál, tak Fiala ani nebude mít kde žádat o politický azyl.

Ale být Ficem, tak bych mu ho pak nabídl... jen tak, pro legraci.

Anketa Zaslouží si zemědělec, který vysypal před Úřad vlády hnůj, trest? Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 14605 lidí



Mimochodem, mimořádná schůze Sněmovny… Já jsem šel radši cvičit, než abych to sledoval. Jak se to líbilo vám?



Mně se to líbilo moc... Zajímalo by mě, na koho ty hysteráky vládních politiků ještě zabíraly? Bylo to tak okaté a trapné, že se to nemohlo líbit ani skalním liberálům. Myslím, že Babiš v průzkumech právě překročil čtyřicet procent. Takže budeme mít brzy další mimořádné schůze, další hysterické záchvaty Markéty Pekarové Adamové a pak další nárůst Babišových preferencí, a tak pořád dokola, až do voleb.

Babiš moc děkuje... lépe by to sám nevymyslel.



Jindřich Rajchl pořádá v sobotu další „Václavák“. Přijde i Jana Hamplová a někdo z SPD, vzkaz má z nemocnice poslat Miloš Zeman. Zapadá to do vašich představ „co dělat“? Půjdete?

Samozřejmě vyzvu lidi, aby šli. Je zapotřebí se bouřit, je zapotřebí protestovat, je zapotřebí zahulákat na náměstích. Ale osobně tam tentokrát nebudu. Je třeba bojovat tak, aby se dalo bojovat i zítra a já budu mít zrovna jednu schůzku, o které teď nemohu mluvit, ale která se může záhy ukázat jako velmi důležitá. Zatím jsem byl na všech velkých demonstracích i na některých menších, tak mi snad lidé odpustí, že tentokrát vynechám. Doufám, že se tato moje absence brzy ukáže být důležitá.

