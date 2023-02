„Babiš má vlastně pravdu.“ Ostrá slova o zradě voličů. Ale zradil prý někdo jiný

Ptali jsme se politiků na vyjádření Andreje Babiše ze středeční tiskové konference, kde řekl, že ČSSD a SPD (respektive předsedové Šmarda a Okamura) zradili zájmy svých voličů, když ho nepodpořili v 2. kole prezidentských voleb. „Andrej Babiš dělá to, co doposud. Kanibalizuje svoje aktuální či dřívější spojence – bere program a hlavně voliče, pokud jsou ti spojenci slabí a nechají si to líbit. Má to jednu podstatnou vadu – Andrej Babiš nemůže dlouhodobě bojovat proti všem, on i ANO potřebují budovat nějaký koaliční potenciál,“ uvedl Michal Hašek. „Andrej Babiš má vlastně pravdu. Neoddiskutovatelným faktem prostě je, že tradiční voliči ČSSD a SPD Babiše v naprosté většině volili, zatímco vedení ČSSD a SPD hrálo své hry,“ kontroval Petr Štěpánek.

„Pan Babiš už zase konspiruje a hledá viníka své porážky všude jinde než u sebe. Doufám, že všichni voliči trochu přemýšlí a nepotřebují centrální pokyn,“ vysvětlil Přemysl Sobotka (ODS), bývalý předseda i místopředseda Senátu Parlamentu ČR.

Anketa Je správné uvažovat o tom, že čtyřicátníci půjdou do důchodu v 68 letech? Ano 10% Ne 86% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 14076 lidí Michal Šmarda, předseda ČSSD, starosta Nového Města na Moravě.

„Krokům vedení obou opozičních stran opravdu nerozumím. Byla to krátkozraká rozhodnutí. Teď mají Pavla na Hradě, který plně souzní s politikou vlády. Ve všem,“ vypozoroval Jiří Paroubek, bývalý premiér, expředseda ČSSD.

„Asi nemusím nikoho přesvědčovat, že pokud se chceme zbavit nebezpečné Fialovy vlády, bylo by dobré, kdyby opozice dokázala v důležitých věcech táhnout za jeden provaz. Jako Trikolora jsme proto už loni na podzim oslovili dopisem předsedy obou parlamentních opozičních stran, ANO a SPD, že by bylo dobré postavit do prezidentské volby společného kandidáta, a vyzvali jsme je k jednání. Andrej Babiš na to zareagoval, Tomio Okamura neodpověděl. Jak to pak dál probíhalo, všichni víme. Politika není o tom, že se všichni v opozici musíme navzájem milovat, ale jsou chvíle, kdy je potřeba trochu upustit z vlastního přefouklého ega. Lidé, voliči, reagovali při volbě spontánně, politici ne. ČSSD, to je ztracená varta, vůbec nechápu, koho chtějí svoji podporou „amerického“ generála oslovit. Jejich tradiční voliči to určitě nejsou. Hašteření SPD a ANO mě mrzí, protože jde přesně proti smyslu toho, proč jsme předsedům těchto stran už na podzim poslali zmiňovaný dopis,“ objasnila Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory.

„Je bohužel na škodu, že se ČSSD a SPD nepostavily v prezidentské volbě na stranu Andreje Babiše. Od ČSSD to v současné době ani nelze čekat, při jejím podivném obsazení vrcholových funkcí a stálém úbytku nespokojených členů. A postoj SPD v tomto mnohé zaskočil. Mám za to, že budoucnost opozice se bude postupně rodit již se vznikem jiných stran a hnutí. Vzestup lze očekávat u strany PRO, která je velice aktivní a má čitelného a srozumitelného lídra, který rychle zaujímá ono uprázdněné a chybějící místo svými postoji v současné politice,“ uvedla Marie Benešová, bývalá ministryně spravedlnosti a poslankyně ČSSD.

„To jsou nějaké Babišovy fantazie. Od SPD i ČSSD to byl rozumný tah, ostatně Babiš začal okamžitě překrucovat výsledky a tvrdí, že hlasy, co dostal ve druhém kole, jsou hlasy pro hnutí ANO. To je ale záměrná lež a lidé z SPD a ČSSD ji asi předvídali. Babiš totiž lže a překrucuje, kudy chodí. Hnutí ANO nemá názor, jen marketing. Ale všichni se nedají opít agrofertními médii. A to je dobře,“ poznamenal Martin Šmída, radní Olomouckého kraje za Pirátskou stranu.

„Nevidím v tom nic jiného, než snahu lídrů ČSSD a SPD o mediální zviditelnění. Bohužel přitom evidentně nemysleli na své voliče, z nichž to mnozí po zásluze brali jako zradu,“ upozornil europoslanec Ondřej Knotek (ANO).

„Ten citát máte špatně, jelikož pan Babiš na tiskové konferenci řekl, že ČSSD a hnutí SPD přímo nebo nepřímo podpořily v prezidentské volbě Petra Pavla, čímž v našem případě lhal. Není to pravda a důrazně se proti tomu vymezuji. Důkazem jsou dvě oficiální politická usnesení předsednictva hnutí SPD, a to ze dne 17. a 24. ledna 2023, která jsou vystavena na webových stránkách www.spd.cz, kde vyzýváme své voliče, aby nepodpořili kandidáta podporovaného vládní pětikoalicí, což byl Petr Pavel,“ vysvětlil Radek Rozvoral, místopředseda poslaneckého klubu a člen předsednictva SPD.

„Andrej Babiš dělá to, co doposud. Kanibalizuje svoje aktuální či dřívější spojence – bere program a hlavně voliče, pokud jsou ti spojenci slabí a nechají si to líbit. Má to jednu podstatnou vadu a slabinu – Andrej Babiš nemůže dlouhodobě bojovat proti všem, on i ANO potřebují budovat nějaký koaliční potenciál, protože 51 % ve volbách sami nezískají,“ konstatoval Michal Hašek, bývalý hejtman Jihomoravského kraje, expředseda Asociace krajů ČR a někdejší místopředseda ČSSD.

„O sociální demokracii si již dlouho nedělám iluze, to je partaj bez stabilního politického směru a střelka kompasu jejího pohybu ukazuje vždy aktuální mainstreamový azimut. Nikdy si neuměli držet vlastní názor, ani plnit předvolební sliby, a to jen proto, aby měli lepší koaliční potenciál. Dle mého názoru se jedná o stranu bez zájmu o skutečné hodnoty a potřeby české společnosti. SPD je sice více konsenzuální a hodnotově ukotvená, ale také těžce prosycená oportunismem, což vede až k neakceptovatelné hře ‚sami na sebe‘. Oba subjekty mají společné to, že se orientují vždy dle několika svých představitelů, poměrně sebestředných jedinců, ale konstruktivní spolupráce s nimi je velice obtížná. V prezidentském souboji šlo o volbu ‚menšího zla‘ pro tuto zemi, tedy bohužel toho, kdo bude méně škodit vlastním občanům, a tím byl jednoznačně Babiš. Ten ovšem svým ostentativním nezájmem o podporu jiných subjektů si některé své potenciální voliče odlákal sám. Ale ano, oba subjekty své voliče do jisté míry zradily a přispěly tak ke vzniku jednolitého, autoritativního politického celku s nebezpečnými ambicemi,“ konstatoval Jiří Valenta, bývalý poslanec KSČM.

„Při zkušenostech s Andrejem Babišem, kdy nemilosrdně přetahoval naše voliče již před volbami 2017 – například lithium – se nemůže vůbec divit. Dle hesla ‚jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá‘, má co chtěl. Nemůže se divit, že je sám,“ okomentoval Jiří Běhounek, bývalý hejtman Kraje Vysočina, exposlanec a někdejší místopředseda ČSSD.

„Hnutí SPD jasně řeklo, že nepodporuje Petra Pavla. Naši voliči to pochopili, a jestli Andrej Babiš ne, tak to už je jen jeho problém. Andrej Babiš v tuto chvíli hledá pouze viníka za svůj neúspěch v prezidentských volbách,“ připomněla poslankyně Karla Maříková (SPD), místopředsedkyně výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny.

„To si musí vyhodnotit voliči těchto stran, jestli je v jejich zájmu, že pětikoalice bude mít svoji oporu na Hradě,“ konstatoval poslanec Milan Feranec (ANO), člen rozpočtového, ústavně právního a mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny.

„Když vypneme emoce a podíváme se na věc čistě racionálně, nedá se dojít k ničemu jinému, než prostě konstatovat, že Andrej Babiš má vlastně pravdu. Co mě k tomuto závěru vede? Sama praxe, jak prezidentská volba, a zvláště pak její druhé kolo, proběhla. Neoddiskutovatelným faktem prostě je, že tradiční voliči ČSSD a SPD Babiše v naprosté většině volili, zatímco vedení ČSSD a SPD hrálo své hry. Socani, ti jsou úplně mimo, protože jejich podpora Petru Pavlovi nedává vůbec žádný smysl. Myslím z pohledu jejich někdejších tradičních voličů, kteří ovšem už od socanů pláchli, a když to Šmarda a spol. takhle vedou, ani se nevrátí. Vedení SPD pro změnu lavírovalo, možná přesněji spíš Tomio Okamura lavíroval, zatímco lidé okolo něho, třeba Foldyna, si situaci vyhodnotili racionálně, tedy správně, protože ve shodě s vlastními sympatizanty. Výsledkem byla a je rozplizlá nejednota,“ vypozoroval Petr Štěpánek, první místopředseda Trikolory.

„Pokud vím, tak spíše samotnou ČSSD zradil soudruh Středula. Jinak se bohužel obávám, ač dlouhá léta jsem v barvách ‚socanů‘ sloužil, že tato partaj ‚díky‘ svým vlastním chybám a eurozaprděnosti již mnoho voličů nemá. Mnoho jich ostatně vyžralo ANO samotné. Nu a k SPD. Pan Okamura vládne partaji, ne svým cca 10 % voličů. A mnozí z nich hlas pro SPD berou spíše jako protestní. Mám pocit, že panu Okamurovi taky post věčně ‚pouhé‘ opozice vyhovuje. A na to mu těch 10 až 14 % hlasů bohatě stačí. Ač mám Jardu Baštu velmi rád, jistě jinak pan Okamura mohl do voleb nasadit těžší kalibr, nemyslíte? Svého dalšího generála v záloze snad taky měl, že? Ačkoliv výsledek byl předem do hlav většiny voličstva přímo nejen médii vtlučen, i tak to mohlo být trochu zajímavější, než bylo. A to by pak pan Babiš mohl za zradu považovat. Takhle asi ne,“ zareagoval Jiří Koskuba, primář II. interního oddělení Fakultní nemocnice Bulovka, bývalý poslanec ČSSD.

„Život mě naučil, abych v takových situacích hledal chybu nejdříve u sebe,“ poradil Miroslav Nenutil, bývalý senátor ČSSD za obvod Cheb a starosta Stříbra.

„Kdo by s tím chtěl polemizovat, není mu co závidět. Na alibi za výsledek prezidentských voleb to však nestačí. Autorovi hněvivých slov nelze upřít mamutí skóre na poli parních válců okupujících území rivalů v byznysu. V politice to však má své meze. ANO na ně už naráží. Navíc ke stále větší vlastní škodě. Vidina, že vyluxuje celý naštvaný a protestní elektorát, je z říše groteskních mánií. Tudy si budou už jenom ubližovat i jejich horliví zastánci. O samotě většinu ve Sněmovně nezískají ani náhodou. A spojencům, na jejichž oslabení makají, nezbude než dát dohromady široký blok na vlastních nohou. Skutečné řešení všech velkých průšvihů, do nichž se naše země řítí, se do velké politiky vrátí až touto cestou,“ vysvětlil Josef Skála, ředitel Institutu české levice.

