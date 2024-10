„Celá obranná linie se hroutí.“ Veterán promluvil o šancích Ukrajiny. A jak si je sama zhoršila

Aktuálně poslední „velkou událostí“ ve válce na Ukrajině je pád dlouho drženého Vuhledaru. Jak důležitý je pád této pevnosti? Co jsem tak četl, za Vuhledarem nejsou vybudována žádná jiná opevnění, tedy by ruské síly mohly postupovat velmi rychle, pokud do oblasti nebudou přesunuty posily odjinud.

Začnu od konce. Včera, 4. října, rozhodl vrchní velitel Ozbrojených sil Ukrajiny (VSU) generál Syrskyj, že budou přesunuty rezervy na východ Ukrajiny k posílení obrany. Celá obranná linie VSU se hroutí. Vedení-velení v Kyjevě sázelo na další vlnu mobilizace, ale vzhledem k akutní potřebě posílat nové odvedence rychle na frontu, procházejí odvedenci nedostatečným výcvikem, neochota položit život... Degradace „kvality“ VSU nabírá na síle a rychlosti.

V roce 2024 se navíc stupeň této degradace znásobil. Nejde ani tak o její prudce zvýšený „věk“ v důsledku mobilizace v roce 2024, a tedy zdravotní stav vojáků. I když i ten hraje svou roli. Především jde o to, že vojenské a politické vedení režimu je znepokojeno rychle klesající motivací vojáků a jejími důsledky.

Jak již o mnoha – zejména aktivních – úsecích fronty sdělili „veteráni ukrajinských ozbrojených sil“ – „nováčci“ jsou v obraně málokdy pevní. Často ustupují po několika vpádech jednotek RF. Ochotně se také vzdávají jako váleční zajaci. Častěji však prostě utíkají a skrývají se. Je dost dobře možné, že v roce 2024 bude podle výsledků těch oficiálních „dezertérů“ ve VSU více než 100 tisíc lidí.

Anketa Obáváte se odklonu České republiky od jádra EU? Obávám 4% Neobávám 2% Tento odklon vyžaduji 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9205 lidí

A jak ukázal extrémní případ u 187. praporu 123. brigády VSU, kde asi stovka vojáků odmítlo splnit rozkaz, jít na frontu a raději se stalo dezertéry – Ukrajinské ozbrojené síly se nevyhnutelně zhroutí. Nůžky se rozevřou, což zmiňuji od začátku, a linie začne praskat.

Obrana se vždy buduje jako vícevrstvá, kdy první linie je nejsilnější. Co se týče Vuhledaru, tento obranný „val“ ukrajinská armáda budovala cca 2 roky. Jeho pád v docela krátkém časovém úseku překvapil všechny.

Význam obsazení tohoto města, Vuhledaru? Je jich více...

Za prvé jsou to důsledky informační a psychologické. Každá porážka nebo vítězství buď vojáky inspiruje, nebo naopak deprimuje.

Za druhé, čistě vojensky. Obrovské ztráty, které VSU utrpěly mezi svými elitními jednotkami, bude nereálné obnovit. A dobře opevněné a vybavené pozice, na kterých VSU pracovaly více než dva roky, zůstaly za ní. Rychlý postup jednotek RF nutí VSU přemýšlet o vytvoření nových silných obranných linií hluboko v týlu.

Za třetí, postoj zahraničních partnerů. To už je zřejmé. Po opuštění Vuhledaru znatelně poklesla ochota mnoha západních zemí nadále pomáhat Kyjevu. A schopnost armády Zelenského režimu klást odpor je zcela závislá na těchto dodávkách. To znamená, že je do jisté míry možný dominový efekt, kdy každá porážka generuje další. A toho jsme již částečně svědky.

A za čtvrté, právě stažení VSU z Ugledaru logisticky zcela rozvazuje ruce jednotkám RF. Faktem je, že přístav Mariupol a malý úsek nové železnice z Rostova na Donu do Melitopolu a dále na Krym, který znatelně zlepší logistiku armády RF na jižní části fronty a v týlu, byl pod hrozbou (byť na maximální vzdálenost) ostřelování raketami Himars. Například z oblasti Bogojavlenky už k nim nedosáhnou. Přesunutím fronty z Vuhledaru na sever může ruská armáda téměř bezpečně využívat přístav Mariupol a novou železnici pro zásobování, a to nejen civilní.

Fotogalerie: - Zemanova osmdesátka

Proč je tak častým zjevem, že Ukrajinci místo ústupu skončí v kapse obležené ruskými silami?

Rozkaz zní jasně. Neustupovat a za každou cenu brzdit postup jednotek RF. Stejného scénáře, kotle jako v roce 2014 v bitvě o Ilovajsk (Kyjev vyslání vojáků proti vlastním občanům nazval honosně ATO – antiteroristická operace) se nedočkáme. Na poslední chvíli VSU ustoupí a jednotky RF je budou na ústupu demilitarizovat. Jednotkám VSU nic jiného nezbývá – a jednotkám RF to vyhovuje.

Jak to vypadá u Kursku? Snaží se ukrajinské síly stále udržet část ruského území? Daří se jim to? Nehrozí naopak, že se Rusové z defenzivy přesunou do ofenzivy?

U Kursku to vypadá podobně jako na jiných úsecích fronty. VSU už nemají sílu na další výpady a jednotky RF je postupně vytlačují, demilitarizují opět jedny z nejlepších zbývajících jednotek VSU.

Andor Šándor v jednom z rozhovorů řekl: „Myslím si, že vstup do Kurské oblasti byl ze strany Ukrajinců strategický vojenský omyl.“

Psal jsem u sebe na FB profilu, když jsme s kolegy celou operaci VSU analyzovali. Vytvoříte o sobě představu, a když jí sami nezničíte, vyhrajete.

Rusové stáhli jednotky od sumské oblasti, o kterých se psalo, že se chystají na vpád po vzoru směru na Charkov – Vovčansk… Nechali v oblasti jen pohraniční jednotky a odvedence, záklaďáky. Celý kontingent stáhli hodně hluboko, aby byla představa uvěřitelná.

Ukrajinci na udici skočili a vsadili víc, než s čím počítal i Rus (klasický ruský šlendrián). Proto je vlom tak nečekaně hluboký, zejména v oblasti Sudži.

Demilitarizace těch nejlepších a toho nejlepšího v omezeném prostoru, na vlastním hřišti, s mnohem větším potenciálem než má soupeř.

Fotogalerie: - Ostaš a Kočičí skály

Byl podle vás výpad u Kursku poslední ofenzivní akcí ukrajinské armády?

To je asi nejtěžší otázka. Záleží, jak dlouho celý konflikt bude ještě trvat. V případě vítězství Trumpa v prezidentských volbách v USA a dodržení jeho slibu ukončit konflikt ještě před inaugurací... pak VSU žádnou větší ofenzivní akci nestačí připravit a už vůbec ne realizovat.

Za předpokladu, že by vyhrála „demokratka“ Kamala, je více než jisté, že se konflikt protáhne, a je možné, že se Kyjev ještě pokusí nějakou tou úspěšnou ofenzívou si opět vylepšit vyjednávací pozici.

Co Ukrajině nehraje do karet, je čas. A situace, která se děje kolem Izraele.

Jaká osa je teď pro ukrajinské síly kritická pro obranu, kde situace nejvíce hoří?

To je asi ta nejlehčí otázka. Všechny osy. Ruské jednotky vytvářejí klouzavý tlak po celé délce fronty – a dobrodružství Kyjeva v oblasti Kursku celou situaci VSU jen zhoršilo. Sázka na to, že si tímto dobrodružstvím zajistí lepší vyjednávací pozici a že velení ruské armády bude nuceno přesunout své síly z Donbasu do Kursku, byla úplně mimo.

Z místního soudku. Server iDnes si dovolil zkritizovat práci ISW, tedy Institutu pro studium války, protože neustále zveličoval ukrajinské „úspěchy“ a bagatelizoval ty ruské. Je to podle vás známka toho, že místní mediální scéna už nemůže udržovat růžový obraz války na Ukrajině, nebo jedna vlaštovka jaro nedělá?

Vlaštovek je již více a v čase těch hrdinů, kteří vždy hlásají jen tu státem posvěcenou pravdu, bude přibývat. O tom, co je správné, rozhodujeme my, strana.

ISW je banda ideologicky zabedněných analytiků, bývalých politiků, velitelů, ministrů... kteří jsou poplatní době. Kdo jim a podobným naslouchá, je zabedněnec. Bohužel je často citovala i ČT, což je usvědčuje z čisté zpravodajské účelovosti, za kterou bych nedal ani koncesionářský pětník.

Na Blízkém východě to vře, Izrael zahájil pozemní operaci proti Libanonu a na území Izraele z Íránu začínají pršet rakety. Že Izrael mediálně překryje konflikt na Ukrajině, to je nasnadě. Ale dojde i k nějakému faktickému znevýhodnění? Zejména střely pro protivzdušnou obranu jsou žádaný artikl a pokud jimi USA budou zásobovat, chránit Izrael, nezbude méně pro Zelenského?

Na Zelenského už nezbývá. Nepomáhá mu ani drsný výraz, řečnit jako Démosthénés, oblékat se do zelené a jezdit po státních návštěvách. Mně přijít takto oblečen na Pražský hrad, tak mu budou dveře malé.

Je otázkou, jak se k tomu zase postaví USA, viz odpověď výše. Navýšit výrobu mohou vždy, natisknout peníze taky.