„Chtějí, ať vychcípáme.“ Z Billy přišla Obermaierová. Zlý zážitek

Pro důchodce, který nemá šanci si přivydělat nebo žije sám, je nynější vlna zdražování tragédie. „Takové lidi znám, co počítají každou korunu, jestli si koupí tři rohlíky, nebo jeden. A nějaká paní Jelínková z KDU vykládala, jak na tom důchodci vydělali, že jsme vlastně nic neztratili,“ říká pro ParlamentníListy.cz herečka Jaroslava Obermaierová. Vidí to tak, že by tihle politici byli rádi, kdyby nynější důchodci rychle vychcípali. Tím, že budou nuceni jíst nezdravá jídla, tak dříve umřou, a to bude vyhovovat.

Vláda Petra Fialy zatím není schopna navrhnout potřebnou důchodovou reformu, a tak jen vypouští do světa návrhy na změny parametrů penzijního systému. Jedním z nich je zvýšení hranice pro odchod do důchodu na 68 let. Mohou být lidé – především ti fyzicky pracující – v takovém věku ještě schopni odvádět dostatečné pracovní výkony?

Fyzicky pracující lidé určitě ne. A u dalších profesí je otázka, jak dalece psychicky jsou náročné. Ale je to tak daleký horizont, že teď o tom mluvit je úplně nesmyslné, poněvadž se to třeba ještě stokrát změní. Vždyť mluvili o tom, že se to bude týkat lidí až od roku 2050. Tedy za strašně dlouho, tak nevím, proč se to vůbec otvírá.

Na důchody, resp. na jejich zvýšení podle zákona, nejsou podle vlády peníze. Přijde vám normální, že se to řeší až ve chvíli, kdy ten problém nastal?

Mně u téhle vlády nepřijde normální nic. Celkem chápu, že nemají peníze, ale už nepochopím, proč se neřekne, proč je nemají. Svádět to všechno na předchozí vlády mi přijde nesmyslné. Zrovna dnes v televizi běželo, že to všechno dáváme na zbraně. Tak kdyby něco z toho na zbraně ubrali a nechali to v rozpočtu, tak udělají líp. Ale to je můj názor. Jinak se ale musíme smířit s tím, že vláda si stejně udělá, co chce, že si prosadí, co si zamane. Jakékoli protesty nemají šanci.

Myslíte si, že si prosadí svou i v případě valorizace, ačkoli se nejspíš pohybuje za hranou ústavnosti?

Myslím si, že jo. Mají ve Sněmovně většinu a opozičním ANO a SPD se v podstatě vysmívají, protože vědí, že si to prosadí díky 108 poslancům.

Ještě v listopadu tvrdil premiér Petr Fiala, že žádnou změnu valorizace jeho vláda nechystá, a po pár měsících je všechno jinak. Jaké důvěře se může těšit, když je schopen po pár měsících takhle otočit?

To, co říká pan premiér Fiala, nelze brát vážně, ten toho už říkal. Taky jsem slyšela jeho projev, snad z roku 2014, kde tvrdil, že nebudeme slepě ve všem poslouchat Evropskou unii. A teď nedá bez Uršuly ani ránu. Jak můžete člověku, který říká každou chvíli něco jiného, věřit a brát ho vážně?

Tak od doby, kdy se na mimořádném kongresu ODS ptal delegátů, jestli znají nějaký evropský recept, který funguje, svou rétoriku opravdu obrátil naruby. Ale vraťme se k té valorizaci. Opozice slibuje obstrukce kvůli možné retroaktivitě. Může něčeho dosáhnout?

Asi ne. Budeme se s tím muset smířit všichni. Vždyť to vidíme na každém kroku, všichni dělají, co chce vláda, na Ústavní soud bych se nespoléhala. Jsme v takové beznaději, prostě je to v háji.

Vláda mluví o tom, že na zákonem určenou valorizaci stát nemá. Dá se to uznat jako argument, když sami si politici od nového roku přidali o třináct procent s odůvodněním, že to tak je v zákoně, což tedy ta valorizace taky? A co ty apely na důchodce, aby byli solidární, aby nezadlužovali příští generace?

Já žádná vnoučata nemám ani je nečekám. Ale vím, že vždy si každá generace poradila. A když mi teď pan Jurečka pořád vypráví o nějakých vnoučatech, tak já zatím ještě žiju, tady a teď, a chtěla bych žít v normálním prostředí. A to, co dělá tahle vláda, mi normální nepřipadá. Vnoučata si budou muset poradit. Třeba už nebudeme ve válce, jak říká pan premiér, a třeba už nebudeme dávat tolik na zbraně a peníze budou i na něco jiného. Myslím ale, že peníze se promrhávají na přebujelá ministerstva, na vymýšlení všelijakých podpor on-line, o něž si lidé stejně ani neumějí zažádat. V této souvislosti je nesmysl vykládat o nějakých vnoučatech.

Inflace se za leden vyšplhala na 17,5 procenta. Ekonomka Markéta Šichtařová pro ParlamentníListy.cz upozornila, že důchodci vnímají inflaci ještě mnohem bolestivěji než například pracující člověk středního věku kvůli skladbě svých výdajů. Pozorujete ve svém okolí, že náklady na bydlení, základní potraviny a léky ženou důchodce do čím dál větší bídy?

Pro důchodce, který nemá šanci si přivydělat nebo žije sám, je to tragédie. Takové lidi znám, co počítají každou korunu, jestli si koupí tři rohlíky, nebo jeden. Mně se na tom strašně nelíbí, že důchodci jsou takhle na tapetě. Teď nějaká paní Jelínková z KDU vykládala, jak na tom důchodci vydělali, že jsme vlastně nic neztratili, a takovéhle řeči vedla. A včera jsem byla nakupovat v Bille. Pod šedesát korun tam nedostanete nic, snad kromě žvýkačky. Vidím to tak, že by tihle politici byli rádi, kdybychom rychle vychcípali, ta naše generace, aby to šlo rychle. Že budeme nuceni jíst nezdravá jídla, že dřív umřeme, a to bude vyhovovat.

Kde je nárůst cen pro důchodce asi nejbolestivější? A jak se vyrovnáváte se zdražováním vy osobně?

Mám štěstí, že léky moc nepotřebuji, že nejsem moc nemocná. Ale můj syn si musí kupovat dost léků, je nemocný, má třetí stupeň invalidity, tak si kupuje balíky léků. Já osobně, protože mám pořád ještě nějakou práci, a můžu si tak přivydělat, to úplně řešit nemusím. I když šetřit se snažím. Ale někdy ten sýr a vajíčka prostě koupit musíte, i když samozřejmě to nejomezenější množství. Šetřit jsem ale byla zvyklá vždycky. Nikdy jsem nerozhazovala za zbytečnosti, nevyhazovala jídlo. To i zbytky jsem dala zvířatům. Odjakživa nerada vyhazuji jídlo. To mi nemusí nikdo říkat. Mně spíš jde na nervy, když mi říkají, jak mám šetřit. Já to vím, jak mám šetřit.

Co ze základních potravin vnímáte, že nejvíc podražilo?

Určitě sýry, jogurty a podobné potraviny. Spíš než salám si člověk koupí sýr. Chtěla jsem si koupit, ale pak nekoupila, Blaťácké zlato, sedm deka stálo 38,50. To je na hodně malou svačinku. Šlo to strašně nahoru, stejně jako vajíčka. Bez vajíček se v kuchyni nedá skoro nic udělat. Když vidím, že lidé nakupují základní potraviny v Polsku nebo v Německu, protože je to vyjde levněji, tak nechápu, když to jde tam, proč to nejde u nás. Asi má někdo zájem, aby to nešlo.

Je nějaká politická síla, která je ochotna hájit zájmy důchodců? Nebo je všichni hodili přes palubu?

Důchodci podle mě už nevěří nikomu. Ale jaká politická síla, když vidíme ANO a SPD, které nemají většinu, tak se jen marně snaží něco kolem těch důchodů říkat, ale tudy vlak nejede. Síla by to byla, kdyby se před volbami spojily strany, jejichž hlasy propadly, ať už je to Přísaha, Trikolora, komunisti, kdyby se propojily, tak by ta síla možná byla. Ale takhle není reálné, aby se tomu zabránilo. Volby nebudou hned tak a pětikoalice si do té doby může dělat cokoli, co bude chtít. Vždyť to je snad jasné každému, kdo to sleduje.

Ve vládě důchodci u nikoho zastání nenajdou? Vždyť lidovci pod taktovkou Mariana Jurečky vydupali nárůst o pětistovku pro ženu za každé dítě, ale o ten příspěvek teď de facto každou důchodkyni, co má dvě děti, stejně zase připraví.

Lidovci, to je výsměch. Nevěřím, že by pomohli. Hlavně se drží těch vysokých platů. Když už jsou u moci, tak přece se o to nepřipraví. Jak se říká: kapři si sami rybník nevypustí. Nevidím nikoho, kdo by chtěl pomoci. Bohužel budeme muset dožít, jak to půjde.

