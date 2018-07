„Chtěl bych být starostou Prahy 10 a doufám, že mi voliči tu šanci dají,“ říká Filip Humplík z ODS

ROZHOVOR „Současnou vládu tvoří Andrej Babiš a jeho parta nohsledů. Andrej Babiš byl u StB, byl v KSČ a to znamená a my tohle říkáme rovnou: tohle je bolševická vláda,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz jednička kandidátky ODS do podzimních komunálních voleb v Praze 10 Filip Humplík. „Chtěl bych být starostou Prahy 10 a doufám, že voliči mi tu šanci dají,“ dodává. Mezi hlavní problémy Prahy 10 považuje nedostatek parkovacích míst a chátrající budovou kulturního centra Eden.

Anketa Je Česká republika právní stát? Je 4% Není 96% hlasovalo: 5240 lidí

Čeho by ODS v Praze chtěla v blížících se komunálních volbách dosáhnout?

Jako ODS bychom v Praze 10 chtěli mít starostu a vládnout. Desítka je poměrně pravicový obvod, takže výhra ve volbách je určitě možná. Chtěl bych být starostou Prahy 10 a doufám, že voliči mi tu šanci dají.

„Bolševická vládo, Praha není stádo,“ říká jeden z reklamních plakátů ODS, zahlédl jsem jej v metru. Myslíte, že takové slogany na Pražany zaberou?

Myslím si, že jsou to jasná prohlášení, za kterými si ODS stojí. Jsem rád, že přes léto to děláme touto odlehčenou formou. Přijde mi to uvolněné, letní a přitom jasně dáváme najevo, co si myslíme.

Vrátil bych se k tomu sloganu. Jsou občanští demokraté přesvědčeni, že nám vládnou bolševici, když ne podle jména, tak podle způsobu myšlení?

Je to o tom, že současnou vládu tvoří Andrej Babiš a jeho parta nohsledů. Pak je tady sociální demokracie, která kvůli svým dluhům nemůže dělat nic jiného. A komunisté, kteří jsou rádi, že se znovu dostanou k vládě. Andrej Babiš byl u StB, byl v KSČ a to znamená: tohle je bolševická vláda.

Anketa Je rozhodnutí Nejvyššího soudu ohledně podvedených klientů firmy H-System správné? Ano 13% Ne 87% hlasovalo: 6673 lidí

V případě sociálních demokratů narážíte na dluh za Lidový dům, který strana má vůči pozůstalým advokáta Altnera?

Ano, je to dluh, který sociální demokraté mají za ten „liďák“ a řekněme si naplno, že ta strana se s tím bude muset nějak poprat. Sociální demokracie se tváří, že ten dluh neexistuje a přitom je zadlužená částkou v přibližné výši jedné miliardy korun. No a Andrej Babiš, jeho podnikání není podnikání, to je sosání dotací. To, co se děje, je snaha o ovládnutí státu a převedení ho do područí Agrofertu.

Myslíte, že vývoj, který následoval po volbách a dlouhé sestavování vlády do komunálního klání, ODS posílí?

My jsme jako ODS od začátku říkali, že odmítáme vládnout s hnutím ANO. A je to o tom, že odmítáme vládnout s trestně stíhanou osobou. ANO v současné chvíli lze chápat čistě jako stranu Andreje Babiše a tak tomu skutečně je, jak je často vidět například na zastupitelstvu hlavního města Prahy.

Trestně stíhaný premiér je v kontextu Evropy unikát…

Bojím se trošičku toho, že to není unikát pouze v rámci Evropy, ale v tomto Česká republika pravděpodobně bude i světovým unikátem. Pojďme si to opět shrnout, Andrej Babiš byl v StB, byl v KSČ, neprokázal původ svých majetků, takže pravděpodobně to pochází z nějakých „černých fondů“ StB. Babiš žije pouze z dotací, které jsou vyšší než daně, které Agrofert platí. Já jako podnikatel říkám, že tohle smrdí. A mohl bych ještě pokračovat například v souvislosti se svěřeneckým fondem Andreje Babiše, do kterého spadá vydavatelství MAFRA. Zákon nyní jasně říká, že premiér nesmí vlastnit média a on je na papíře skutečně nevlastní. Formálně spadají do jeho svěřeneckého fondu. Jenže na druhé straně jsme se ale v minulosti setkali s tím, že Babiš svá média ovlivňuje a silně pochybuji, že by to přestal dělat. Takže asi takto, to, že Babiš na svá média údajně nemá vliv, je asi stejně pravděpodobné, jako když budeme tvrdit, že nebyl v komunistické straně. Je to prostě jenom nějaká jeho úhybka stranou.

V letošních volbách jste jedničkou ODS pro volby v Praze 10. Praha 10 má nelichotivou přezdívku – Zátoka sviní. Jak to chcete změnit a necítíte za to vzhledem k vaší stranické příslušnosti i trochu odpovědnost?

Já tu přezdívku vůbec nemám rád. Je velmi nefér vůči všem obyvatelům desítky. Na druhou stranu sám občas s nadsázkou říkám, že jsou politici pravicoví, levicoví a ti z Prahy 10. Je to snad jediné místo v republice, kde politici rotují mezi jednotlivými stranami, jako by se nechumelilo. A týká se to ANO, ČSSD, Strany zelených, Pirátů, SPD i TOP 09. ODS v Praze a speciálně v Praze 10 prošla očistcem. Organizace v Praze 10 je tvořena buď úplně novými lidmi, nebo těmi, co strávili roky ve vnitrostranické opozici proti garnituře, na kterou narážíte. Nejlepším důkazem je, že předsedou obnovené desítkové ODS se stal doc. Bohuslav Svoboda. Myslím, že jeho morální integrita je nezpochybnitelná a nikdo si nemůže ani na vteřinu myslet, že by snad šel na desítku v zájmu nějakých kmotrů. Ti jsou ostatně už dávno v jiných stranách. Naopak jakožto kandidát na starostu můžu garantovat, že na naší kandidátce v Praze 10 jsou výhradně lidi, kteří chtějí žít pro politiku, a ne žít z politiky. Kdyby to bylo jinak, kandidátku bych do voleb nevedl.

Co chcete jako ODS na Praze 10 občanům nabídnout?

Nabízíme jasný program, řešení nedostatku míst k parkování skrze výstavbu parking housů. Kultura na desítce trpí, takže něco by se mělo udělat s kulturním domem Eden. Jako nejlepší řešení se nám jeví ho buď kompletně zrekonstruovat, nebo postavit nový. A pak je tu problém kolem úklidu v ulicích, čistotě v ulicích a v neposlední řadě i bezpečnosti.

Je možné, že by došlo k přesoutěžení některých těch zakázek, když tedy zmiňujete problém kolem úklidu?

Dokážu si takovou situaci představit, ale nemůžu být moc konkrétní, protože nemáme informace. Určitě můžu slíbit, že se podíváme na zakázky, které vysoutěžilo současné vedení. Třeba jsou všechny úplně v pořádku.

V současnosti se objevuje téma drahého a nedostupného bydlení, hlavně tedy v kontextu hlavního města, kde ceny realit v posledních letech vystřelily dramaticky nahoru…

V současné chvíli vládne na magistrátu ANO s ČSSD a s Trojkoalicí, kde jsou i Zelení a pan Čižínský, který se tváří, jako že je v opozici. Ti za to můžou. Nic se nestaví. Územní plán nechali Zelení spadnout pod stůl. Mimochodem, dnes se řeší metropolitní plán, uprostřed prázdnin. Takhle se to prostě dělat nemá. Musí se zrychlit povolovací procesy a odblokovat výstavba. Dokud se tohle nestane, bude bydlení pro normální lidi nedostupné.

autor: Jonáš Kříž