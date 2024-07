„Chtěli to schválit, když jsou Češi na dovolené.“ Rajchl se přidal k pranýřování Fialy

Pane doktore, vláda Petra Fialy koncem minulého týdne na poslední chvíli cukla od schválení tzv. českého Green Dealu, tedy sady opatření, která by zdražila Čechům život prakticky ve všech zásadních oblastech. Jde o pouhé odložení?

Logicky si uvědomují, že by to jejich vládu definitivně položilo. Realita je taková, že Green Deal je Evropskou unií schválen a pokud nepřijde vláda, která se bude zásadním způsobem stavět proti, všechna ta opatření dříve či později platit prostě budou.

Už jenom to, že v současnosti 40 procent naší elektřiny vyrábíme z uhelných elektráren a ty dostávají polovinu emisních povolenek zdarma a druhou musí nakupovat a od roku 2026 budou nakupovat všechny, bude stačit na to, že se výroba elektřiny z tohoto zdroje stane nerentabilní a uhelné elektrárny se postupně budou zavírat. Nelze proto nedělat nic a je nutné se proti tomu postavit. Green Deal je obrovská zelená lež a okrádání našich občanů.

Pakliže nepopulární Fialova vláda couvla od svého záměru, neznamená, že již nejsme okrádáni v současné době. Občané cítí ve svých peněženkách obrovský průvan, který je způsobem celou řadu nesmyslných zelených pravidel, která již zavedena jsou. Nepřijde-li vláda, která se proti těmto plánům jasně vymezí a postaví, přijde toho do budoucna mnohem víc s daleko horšími dopady na naše peněženky.

Premiér Fiala ovšem popíral, že by vláda měla v plánu zavádět opatření, o kterých média informovala. Mediální palba byla ovšem silná, nejsilnější deníky psaly o Fialově zeleném teroru. Bude se k tomu vláda chtít po letních prázdninách vrátit?

Chtěli to schválit právě v období prázdnin, kdy jsou lidé na dovolených, je okurková sezóna a nic moc se neřeší. Proto čekali, že jim to projde. Podobně postupuje i Evropská unie. Program Fit for 55, který je základním chapadlem Green Dealu, byl schvalován rovněž takto přes léto. Odpor občanů a rozjíždějící se obrovská kritika vládu vystrašila natolik, že cukla. Jestliže zde bude pokračovat tato Bruselu konformní vláda, dříve nebo později tyto věci bude muset zavést, protože se k tomu zavázala. Jestli tu nebudeme mít státníka typu Orbána nebo Fica, těžko se tomu dovedeme vyhnout.

My ve straně PRO jsme jasně proti všem těmto opatřením, chceme zrušit emisní povolenky, odejít z Lipské burzy a v žádném případě nehodláme plnit podmínky, které nám pro dostavbu bloků v Dukovanech a Temelíně stanovuje Evropská komise.

Při srovnání cen plynu u nás a v Maďarsku, tam lidé platí třetinu toho, co u nás. Přestože vyrábějí mnohem méně elektřiny než my. Ve straně PRO říkáme, že by do vedení státu měli přijít politici, kteří nebudou lidem vysvětlovat, proč mají za elektřinu platit třikrát tolik než v Maďarsku, ale zařídí, že naši lidé budou platit stejnou cenu jako Maďaři.

Americký exprezident Trump přežil pokus o atentát, po Ficovi druhý pokus o vraždu politika, který jde proti progresivistickým tendencím. Jak to vnímáte?

Oba dva útoky směřovaly proti národně-konzervativnímu politikovi. Oba odmítají válku na Ukrajině a snaží se hájit zájmy vlastních zemí a občanů. Tvrdím, že spouštěčem byla nenávistná kampaň rozjetá liberálně-progresivními politiky a médii, kteří najeli na vlnu absolutní nesmiřitelnosti a užívání termínů typu Putinova pátá kolona, kolaboranti, agenti Kremlu a podobné věci.

Jde o velmi nebezpečnou rétoriku, která je za hranou politického názorového střetu a nálepkuje politické oponenty jako zrádce, jako lidi sloužící cizí moci. Mnozí lidé, kteří nejsou psychicky silní nebo dokonce nemocní, mohou toto vzít jako souboj na život a na smrt. Je to nesmysl. Politika by měla zůstat ve věcné, názorové rovině a nikoli v tom, co se zde rozpoutalo po 24. únoru 2022 vinou mainstreamových médií a progresivně liberálních politiků.

Po atentátu na Fica jsem varoval, že pokud tato vlna neustane, budou následovat další atentáty. To se stalo, ale zmíněná média a politici stále nedávají nohu z plynu a pokračují ve svých nenávistných kampaních. Chci upozornit na případ, kdy člen kapely Jacka Blacka v Austrálii poté, co dostal dort k narozeninám, vyslovil toto: přál bych si, aby příště Trumpa trefili. Kapela tam ukončila své turné, dokonce se mluvilo o vyhoštění z Austrálie. U nás paní Pekarová Adamová řekne v ČT, že kdo seje vítr, sklízí bouři. Jinými slovy řekla, že si za to Trump může sám. A neděje se vůbec nic. Paní Pekarová by měla okamžitě odstoupit a kdyby nebyla občankou České republiky, tak by měla být vyhoštěna.

Psali jsme: „Odvolat.“ Politici zdrceni výrokem Pekarové o atentátu na Trumpa. Padlo nejhorší

Takže jsou podle Vás její výroky skutečně tak neakceptovatelné?

Předvedla něco tak šíleně pokleslého, že kdybychom žili ve standardní demokracii, tak ji vlastní strana donutí hned druhý den k rezignaci. Kdyby to neudělala strana, donutila by ji k tomu média a strana by skončila. Jen u nás se jede dál jako by se nechumelilo.

Jde o selhání médií a selhání naší demokracie, protože kontrolní mechanismy absolutně nefungují a lidé, kteří se zde sníží k věcem, které jsem nezaznamenal nikde na světě, u nás se nestane vůbec nic. Kdyby toto pronesl jakýkoli politik v USA, druhý den skončí. Šokuje mě, že nevidím jediné mainstreamové médium, které by předsedkyni Poslanecké sněmovny vyzvalo k rezignaci. Po tomto výroku nemůže následovat nic jiného než rezignace.

Na sociálních sítích byla vidět kritika právě směrem k velkým tuzemským médiím, že se atentátu na Trumpa věnovala první den či dva a velmi rychle to odeznělo, zatímco kdyby se někdo pokusil zabít Bidena, řešilo by se to tu dva týdny. Není to přehnané? Anebo na tom něco lze vidět?

No kdyby Bidena… Představte si, co by se dělo, kdyby někdo chtěl zabít Zelenského. Vidíme obrovský dvojí metr. Útoky na národně-konzervativní politiky, kteří nejsou favority liberálních médií, jsou marginalizovány, zametány pod koberec a převládá názor, že rozdělují společnost a nenávist způsobují sami a když na ně někdo zaútočí, musí s tím počítat. Jde o naprosto nepochopitelné nastavení morálky v naší společnosti, která zhrubla zvláště od začátku ukrajinské války. Bojuji proti tomu celé dva roky a neustále vyzývám k věcné debatě, protože způsob boje, jaký rozjela progresivistická scéna, je za hranou normálního politického střetu. Média by to měla uklidňovat, ale ona činí opak a přisazují si. Považuji to za naprosto neakceptovatelné. Ti lidé nemají žádnou záklopku a bude to do budoucna působit obrovské problémy.