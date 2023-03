„Co budeme žrát? Jako středověk.“ Jídlo dle představ EU. Venkov mluví

reklama

Zemědělci v Nizozemsku, kteří protestovali proti „ekologický“ záměrům vlády, kandidovali v regionálních volbách. A vyhráli je. Už zní ustrašené hlasy, že obyvatelstvo by mohlo v Evropě povstat. Jsou to správné obavy?



No, to by byla katastrofa... představte si, že by obyvatelstvo Evropy mohlo povstat a zvolit si jinou vládu. Nedej Bože, aby se něco takového stalo. Plebs by si mohl zvolit vládu, která by zastupovala jeho zájmy. To přece nemůžeme dovolit. V té nejdemokratičtější, nejpokrokovější a nejdokonalejší Evropské unii si přece vláda volí svůj lid, aby pěkně následoval evropské hodnoty, které jsou v podstatě božím vnuknutím a jakékoliv zpochybňování je třeba okamžitě označit jako dezinformaci a kacířství.



Ve jménu této myšlenky je dovoleno dávat knihy na index, je dovoleno je přepisovat, je možné některé informace zakazovat a zveřejňování jiných je možné trestat. Jak hřímal náš vysoce morální premiér Fiala: Občané mají právo na korigované informace. To by bylo, aby se vlády zmocnil nějaký čecháček, který nechápe vznešenost normy Euro 7 a nezbytnost zakázat auta se spalovacím motorem. To by bylo, aby si plebs mohl nárokovat nějaká práva.



Osobně doufám, že podobné výsledky proti pokrokové EU jako v Nizozemsku uvidíme brzy všude. Ale i na to evropské hodnoty pamatovaly. Pracuje se na snížení voličského věku a na korespondenční volbě, protože tam to pak mnohem snáze vyjde tak, jak zrovna potřebujete.

Mimochodem, když se bavíte se zemědělci a potravináři o Green Dealu a jeho dopadech na jejich obor, co by měl čtenář a občan vědět?



Ti nejelitnější z elitních nám přece už dávno vysvětlili, že to bude super. Že nás čeká především obrovská příležitost a i když zavádění bude bolet, je tato oběť nezbytná pro budoucí štěstí a blahobyt. Kdo jsem já, abych zpochybňoval pravdomluvnost lidí, co mají tři tituly před jménem a čtyři za jménem? Kdo jsem já, abych zpochybňoval hlas Franse Timmermanse, strážce klimatu? Ale dost srandy.



Anketa Je v pořádku, že vláda zvýší důchody méně, než ukládá zákon? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 26838 lidí



Akorát výnosy budou také jako ve středověku a místo pesticidů budeme znovu žrát sněť obilnou či námel, tu a tam nám úrodu sežerou hraboši, tu a tam shnije, protože bude deštivý rok... myslíte, že nám Rusové také pošlou obilí zdarma, jak to teď slibují africkým zemím? Tam v Africe totiž mají to, čeho my chceme dosáhnout. Jejich zemědělství je plně ekologické. Akorát nechápu, proč dělají všechno pro to, aby od té přírodní produkce potravin utíkali co nejdál. Nechápu, proč stavějí továrny na hnojiva, proč kupují pesticidy a chtějí traktory.



Slovensko se chystá stropovat ceny základních potravin, Francie to už dělá dávno. Narovinu: U kterých produktů mohou řetězce v pohodě snížit marže a u kterých produktů by v případě stropování u nás hrozil jejich nedostatek?



Podle všech kapitalistických tržně ekonomických pouček platí, že pokud je nějakého zboží nedostatek, jeho cena stoupá. Nabídka je menší než poptávka. Naopak, pokud je nějakého zboží nadbytek, jeho cena klesá, protože poptávka je menší než nabídka. Takhle se nám trh sám reguluje, ne? Neviditelná ruka trhu takřka božskou silou sama nastaví tu nejnižší cenu, za kterou se vyplatí daný výrobek ještě prodávat.



Anketa Je v pořádku hrozit blokádami vládních budov? Je 93% Není 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 38851 lidí



A jestli to takhle není, tak bude chyba asi někde jinde, než v trhu. Jestliže tu máme drahé potraviny, kterých není nedostatek, tak ke slovu zřejmě přicházejí jiné než tržní síly. Ke slovu zřejmě přichází monopolizace trhu, nekalé praktiky, ovládnutí příliš velkého podílu na trhu a nebo prostě jen nenažranost, která diktuje, že se má urvat, co se dá, dokud to jde.



Vůbec mám v poslední době pocit, že se všechny elity chovají, jako by už nikdy neměly být další volby. Fakt to dnešní vládnutí začíná připomínat mejdan na Titaniku. Říkám tomu taktika KDD. Každý den dobrý.

Ale jinak platí, že obchodní řetězce by klidně mohly mít na všem poloviční marže a pořád by byly v zisku.

Nevzaly by si Billa, Tesco, Kaufland nebo Lidl ty peníze, o které by přišly stropováním, na zemědělcích a výrobcích? Případně nevozily by levné zboží odjinud?



Co pořád máte s těmi fůůůj netržními praktikami? Jasně, že by to dělaly. Každý by to tak dělal. Každý zásah spustí nečekané chyby, které si vyžádají další zásahy, které spustí další chyby. Samozřejmě, že by se obchodní řetězce snažily přenést svoji ztrátu na někoho jiného. Podnikatel je tu přece od toho, aby maximalizoval zisk. Takhle mi to řekl v pořadu Den D jistý investor, který tam seděl proti mně.



Zajímavé je, že jinde jsou podnikatelé uměřenější a zisk maximalizují méně. Třeba v Německu. Ceny tamních potravin jsou mnohdy nižší než u nás. V Polsku zase udělali nulovou DPH na potraviny. Slováci chtějí zastropovat ceny základních potravin. Asi si tam myslí, že sociální smír je důležitější než svatý a vždy dokonalý trh.



U nás Nekula řekl, že máme jet nakupovat do Polska, aby se zdejší obchodníci chytili za nos... Včera se zase, ministr jeden zemědělská, nechal slyšet, že markety předražily vejce. Konečně víme, na co máme ministra zemědělství. Říká nám banální pravdy, které už dávno víme a dávno jsme je prodiskutovali na sociálních sítích. Ale je pravda, že kdyby to Nekula neřekl, tak to byla dezinformace, za kterou by nás měli okamžitě zavřít. Od včerejška je to ale už jenom metafora, jak se máme dobře.



Nedávno jsem psal, že sice tu máme henten volný trh, ale nikomu ze strážců tržních principů nepřijde divné, že směrnice na prodej zelí má stovky stránek.



Můžeme být všichni v klidu. Tržní principy tu už dávno nejsou, jen se to ještě předstírá. Kdyby naše vláda byla co k čemu, tak by alespoň uvolnila pravidla pro malý trh. Uvolnila by prostor pro šikovnost a kreativitu lidí a dovolila by, aby kupříkladu matky na mateřské dělaly marmelády, prodávaly je a konkurovaly jimi těm z hytlermarketu. Možná bychom zjistili zajímavé věci. Třeba, že ceny mohou klesnout a kvalita zároveň stoupat.

Svaz obchodu a cestovního ruchu argumentuje, že stejně 60% výrobků řetězce prodávají ve slevě, tak na co stropovat. A předseda pan Prouza tvrdí, že je třeba jít proti Agrofertu a jiným velkým výrobcům a „zvýšit konkurenci dodavatelů“. Dávají Vám tyto body smysl?



Vždycky, když toho Prouzu slyším, tak přemýšlím, kde udělali jeho rodiče chybu...



Zvýšit konkurenci dodavatelů... Když tu máme několik velkých mlékařských továren, tak nejlepší bude, že přidáme ještě nějakou další. Když tu máme několik velkých pekáren, tak přidáme další.



Řekněme, že ceny klesnou, když někdo postaví další obrovský masokombinát, který stojí miliardy peněz. Ano, tak to dneska je, když chcete uspět na trhu, musíte postavit skutečně obrovskou automobilku, obrovský kravín, obrovský skleník, všechno tam musíte řídit tou nejmodernější technologií a sledovat i ty nejbanálnější ukazatele. Kdopak takový obrovský ziskový závod asi postaví? Nějaké sdružení místních farmářů? Nebo nějaký nadšenec, kterému banka z altruismu půjčí miliardu?



Takový masokombinát postaví jedině někdo, kdo na to má. Takže někdo hodně bohatý, kdo v tomto byznysu umí chodit, kdo má tým lidí, kterým nařídí, aby postavili výrobu a za čas tam skutečně bude výroba stát. Někdo, kdo přijde do banky a ta mu ráda půjčí, protože se jí to vrátí a rizika jsou malá. Ano, tušíte správně, nový masokombinát postaví někdo jako Agrofert.



Teď jim jeden Agrofert vadí, protože jeho majitel je v politice úspěšný a navíc není ani tunelář, ani zneužívač dotací, jak zjistili u soudu. Řešení podle nich spočívá v tom, že tu bude jiný Agrofert... ideálně takový, který má sídlo v daňovém ráji a jeho majitelé k naší zemi nemají žádný jiný vztah, než maximalizovat zisk.



Ještě pár takových Prouzů a je s námi konec.

Ministr Síkela vyhlásil, že zimu jsme z hlediska energií zvládli a poděkoval Čechům, že se „energeticky uskromnili“ víc, než se předpokládalo. Připojujete se k této radosti?



Tak určitě... hlavně se mi líbí to nové pojetí pokroku. Energeticky jsme se uskrovnili, ale zato jsme zaplatili mnohem více. A takto jsme, milé děti, přežili zimu. Bylo to sice drahé, ale zato jsme doma měli studeno.



Hlavně, že už nemáme ten ruský plyn. To by nás mělo hřát nejvíc. Putin díky tomu prohrál válku, Ukrajina osvobodila celé území, naše firmy masivně investují v Luhanské oblasti, peníze dodává ten pohádkově bohatý americký fond, Putina svrhli, Čína pěkně zastrčila hlavu a vrátila se zpátky ke SWIFTU... a to všechno díky naší skromnosti. Jako pohádka dobrý... Teď jen, jestli to tak doopravdy dopadne.

Prezident Pavel pravil, že Ukrajina má na ofenzivu jen jeden pokus, pak zájem Západu opadne. Z USA zní pochybující hlasy od republikánů, ale i od Bidena. Francie a Německo také vysílají různé „signály“. Oproti tomu Polsko hrozí, že padne-li Kyjev, zapojí se do konfliktu Poláci. Co Vám z toho vychází?



Mám intenzívní pocit deja-vu. Takhle je to v posledních letech skoro pořád. Začne nějaká pořádná hysterie evropských hodnot a demokracie, která má zpravidla za následek šílenou válku a hory mrtvol. Dezoláti a dezinformátoři mají řeči, že to není tak, jak nám to pravdomluvní novináři líčí. Všechny jejich vývody jsou okamžitě označeny za ruskou propagandu a různí čučkaři pátrají po napojení na Kreml. Pak se chvíli radostně válčí, všechno to jde od ruky, jsme blízko totálnímu vítězství...



A pak se to najednou nějak nepovede, všichni otočí, dezinformace začnou říkat i různí Bidenové, Macronové, strážci pravdy ještě dělají analýzy, že je vše v pořádku, ale do toho se prchá na podvozcích letadel z kábulského letiště a nakonec se všichni tváří, že to tak vlastně mělo být.



Před rokem jsem měl k ukrajinské válce tři teze:



1. Rusko dělá, co dělat chce a postupuje tak, jak postupovat chce. Nic na tom nemění videa s ukrajinskými úspěchy.

2. Rusko dokazuje světu, že i přes západní pomoc je na Ukrajině o kousek silnější, než NATO.

3. Přes všechno ujišťování o opaku, Rusko je na dlouhou válku lépe připraveno, než Západ.



Myslím, že se letos dozvíme, jak moc jsem se mýlil.



A Poláci samozřejmě, přes všechno ujišťování o bratrství a demokracii, mají zájem na svých bývalých územích. Teď nám řekli, jak se ta anexe bude právně a diplomaticky okecávat.



Jak s odstupem týdne reflektujete „Václavák“? A proč svou demonstraci dle Vás pořádá pan Vrabel?



Jindrovi Rajchlovi tímto blahopřeji k převzetí největší psí hlavy před našimi pravdomluvnými novináři. Obdivuji, jak rychle se vypořádali s úkolem zapomenout na předchozí strašlivé zlo v podobě zadluženého prodavače pizzy a vykreslit národu nové ještě větší zlo v podobě charismatického právníka. Moc se mi líbí, že toto zlo investigativci nenašli dřív. Přitom já jsem už od loňského července (kdy jsem se s ním seznámil osobně) věštil Rajchlovi velkou budoucnost. Jak vidno, dneska si člověk musí veškerou práci udělat sám. Byl jsem jen o osm měsíců rychlejší, než novináři, kteří to mají v popisu práce.



Nepochybuji, že o Jindrovi ještě uslyšíme, protože je to kluk chytrý, nápaditý a lidi ho vesměs mají rádi. Čeká ho teď velký úkol, do kterého se před ním nikdo nepustil - zorganizovat nátlakové akce proti vládě. S tím u nás nikdo nemá valně zkušeností a tak mu mohu jen popřát hodně štěstí.



Kdyby se mnou byl Láďa Vrabel ochoten mluvit, tak bych mu řekl, že dělat demonstraci po Rajchlovi je taktická chyba, podobná té, kterou udělali Středula i Paroubek. Ukáže se, kolik příznivců mu doopravdy zbylo. Vážně chce, aby celý národ zjistil, že jich už třeba moc není? Podobnou taktickou chybu udělal Okamura s prezidentskou volbou a bude mít co dělat, aby to nějak napravil. Láďa Vrabel je na nejlepší cestě, aby udělal to samé, ale neměl žádnou možnost to zachránit. Jaksi nezaložil žádnou podpůrnou strukturu, která by mu teď pomohla.



