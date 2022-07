„EU orientuje svou politiku čistě ideologicky a na to v dnešním světě není čas,“ myslí si Gregor

„Když se při jednání Evropského parlamentu křičelo na Petra Fialu, tak jsem si říkal, že náš premiér už je snad jen jakýmsi poslíčkem, který má poslechnout příkazy a přetlumočit je v Praze do češtiny,“ myslí si Matěj Gregor, předseda spolku Odchod.eu, podle kterého je český premiér alibistou, když spoléhá na to, že český národ se domnívá, že v EU se stejně nikdy žádné zásadní změny neprosadí. „V případě, že chce EU posílit svůj vliv a svou moc nad členskými státy, tak dokáže být neuvěřitelně obratná a rychlá. To jsme viděli v případě Green Dealu, migračních kvót a nebo také Lisabonské smlouvy,“ domnívá se Gregor s tím, že je chyba, že máme ministra pro evropské záležitosti. „Tuto roli má dlouhodobě plnit eurokomisař. Ten je povolán vládou, aby v EU prosazoval české zájmy,“ dodává v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Co říkáte na usnesení Evropského parlamentu, které usiluje o zrušení práva veta pro jednotlivé členské státy Evropské unie?

Je to reakce Evropské unie na to, že některé státy se nechtějí podvolit energetické politice. EU doufala, že kvůli konfliktu na Ukrajině si nechá každý stát poradit, jak má hospodařit se svými energiemi a od koho má brát plyn a ropu. To se ale nestalo, a proto EU útočí na jednu z posledních věcí, která i menším zemím umožňuje hájit své zájmy – na národní veto. Je to propracovaný krok, který dává v kontext salámovou metodu, kterou nás EU obírá o naše kompetence prakticky od doby, kdy jsme do EU vstoupili.

Proč je pro malé členské země, jakou je i Česká republika, tak důležité, aby bylo zachováno právo veta?

Anketa Podporujete zavedení eura v ČR? (Ptáme se od 25. 7. 2022) Podporuji 2% Nepodporuji 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 18967 lidí Díky vetu se můžeme bránit. Evropská unie nemůže prosazovat cokoliv, pokud to bude v rozporu se zájmem byť jediného státu. Politika Evropské unie je bohužel v posledních letech naprosto nepředvídatelná a mnohdy likvidační. Proto bylo národní veto skvělým způsobem, jak říct, že návrhy nejsou pro všechny země dobré.

Pro usnesení volající po zrušení práva veta hlasovalo také několik českých europoslanců. Jak si jejich postoj vysvětlujete?

Europoslanci si myslí, že národní veto brzdí EU. Jejich vize spočívá v myšlence, že EU chce pomocí návrhů konat pro všechny státy pouze dobro a nějací Maďaři nebo Češi to pak kazí tím, že návrhy vetují. Ve zrušení národního veta vidí zrychlení procesů uvnitř EU a rychlejší prosazování návrhů uvnitř států. Což je pravda. Ale zatímco europoslanci si myslí, že to naší zemi pomůže, tak já jsem přesvědčen, že to pouze uškodí. Západní státy nemohou adekvátně reagovat na problémy a dopady svých návrhů v EU, když se dopady týkají převážně zemí, jako je Česká republika.

Také postoj české vlády k diskusi o zrušení práva veta je v tuto chvíli velmi zdrženlivý. Premiér Petr Fiala mluvil v případě reformy EU o běhu na dlouho dobu, ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek si dokáže představit pouze diskusi o jednotlivostech. Neměla by být podle vás v tomto případě rétorika česká vlády podstatně jednoznačnější?

Premiér je alibista. Říká, že něco takového neprojde, že se máme uklidnit a že to určitě není téma. Spoléhá na to, že občané vidí EU jako kolos, který nic neprosadí. Jenže to o EU neplatí vždy. V případě, že chce EU posílit svůj vliv a svou moc nad členskými státy, tak dokáže být neuvěřitelně obratná a rychlá. To jsme viděli v případě Green Dealu, migračních kvót a nebo také Lisabonské smlouvy. Rétorika české vlády by měla rozhodně být razantnější. Je chyba, že máme ministra pro evropské záležitosti. Tuto roli má dlouhodobě plnit eurokomisař. Ten je povolán vládou, aby v EU prosazoval české zájmy. Na podobné nesmysly má reagovat Petr Fiala jakožto premiér, případně Lipavský jakožto ministr. V žádném případě to není téma pro Mikuláše Beka, o jehož úřadu neměli voliči ani tušení, že někdy vznikne.

Velkým zastáncem zrušení práva veta je bývalý premiér Belgie a nyní europoslanec Guy Verhofstadt, který argumentuje tím, že právě válka na Ukrajině ukázala, že není možné čekat tři měsíce, než EU bude díky právu veta schopna dojednat jednomyslnou shodu například na uvalení protiruských sankcí. Není v tom přece kus pravdy?

Anketa Komu více důvěřujete? Miroslavu Kalouskovi 22% Markétě Pekarové-Adamové 2% Nevím / Je mi to jedno 76% hlasovalo: 8397 lidí Kdyby neexistovalo národní veto a všechny státy se musely řídit tím, co Evropská unie v rámci vyššího dobra nařídí, tak už jsme v klinické smrti. Odříznutí od všeho ruského by pro Českou republiku znamenalo smrt. A ví to dokonce i Petr Fiala. Evropská unie tu není od toho, aby nastavovala jednotnou zahraniční politiku. Ano, můžeme na evropské úrovni řešit jednotné obchodní podmínky a postoje, ale pouze v případě pragmatických (tj. ekonomických) případech. Evropská unie orientuje svou politiku čistě ideologicky a na to v dnešním světě není čas. Premiér Belgie se trochu prořekl a naznačil, že cílem současné EU je supervláda v Bruselu. Když se při jednání Evropského parlamentu křičelo na Petra Fialu, tak jsem si říkal, že náš premiér už je snad jen jakýmsi poslíčkem, který má poslechnout příkazy a přetlumočit je v Praze do češtiny.

V této souvislosti německý kancelář Olaf Scholz šel ještě dál, když mluvil o tom, že má-li si EU zachovat své zásadní postavení v mezinárodní politice, není možné dále setrvávat v politice hledání jednomyslné shody. Jak na vás jeho slova působí?

Je to nová rétorika západu. Házet vinu na menší státy EU a ničit jejich veřejné mínění. Chtějí na nás vytvořit tlak. Budou vytvářet destruktivní návrhy, které by nás učinily plně závislými na EU a posílily roli a vliv západu nad námi. A pokud to nebudeme chtít přijmout, tak nás budou obviňovat a připisovat nám podíl za situaci na Ukrajině. Brzy se dočkáme nechutných přirovnání o ukrajinské krvi na českých rukou a podobně. A společně s tím vždy z šuplíku vytáhnou zrušení národního veta jakožto plán, který by perfektně řešil situaci. Tohle se bude opakovat tak dlouho, dokud nevyměkneme. Na českou vládu nesázím. Sázím jen na Viktora Orbána.

Předmětem sváru se podle všeho stalo především Maďarsko, které je díky svým vyhraněným postojům trnem v oku mnoha unijních politiků. Podle pirátského europoslance Marcela Kolaji se dokonce začalo mluvit o tom, jestli by Maďarsko nemělo z EU odejít. Jak se na to díváte vy?

Maďarsko už pro EU obětovalo mnoho. Prakticky za ní řešilo migrační krizi. Orbán se nechal už mnohokrát slyšel, že se z EU nechystá odejít, ale vytvořit v ní jakýsi odboj menších států, které budou bojovat za svou suverenitu. Evropskou unii určitě velice mrzí, že Viktor Orbán ve volbách obhájil a udržel svou silnou pozici. Vždyť prounijní opozice dostala obrovský výprask a zůstala pod očekáváním. Naprostý debakl. FIDESZ má silnější mandát pro změny, než kdykoliv předtím. Doufám, že dokud bude v EU Česká republika, tak tam bude také Maďarsko. V4 prožívá krizi a bylo by snadné jí teď rozdělit. Věřím, že v dalších volbách se postupně situace vrátí do pořádku a Maďarsko bude našim spojencem a třeba právě společně s ním jednou brány EU opustíme.

