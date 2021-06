„Flákanec? Klidně znova.“ Lubomír Volný byl zakázán, takže mluví zde. Drogy, mafie, cenzura

reklama

„Proběhla ve Sněmovně pěkná akce, stáhnutí projednávání novely zákona o ochraně veřejného zdraví, která u nás měla zavést covidové pasy. A v zápětí poté, co jsme informovali veřejnost o nebezpečí vakcín a o nebezpečí testů, kterými byly znásilňovány české děti ve školách, nám Facebook stránku vypnul,“ řekl redakci Volný (VOLNÝ blok, zvolen za SPD). Zdůvodnění, že „porušuje zásady komunity týkající se nenávistných projevů“, které Facebook zavedl, aby „byly diskuse zdvořilé“, považuje poslanec za absolutně neoprávněné. „To je typická facebooková lež, kterou obhajují cenzuru jakéhokoliv jiného názoru, než je ten všeobecný, liberálně-demokratický názor. Jakmile máte názory, které vycházejí, řekněme, ze selského rozumu a konzervativních hodnot, jsou okamžitě označovány jako nenávistné.“

Facebook nemá v zemi zastoupení, není koho žalovat

Lubomír Volný teď zvažuje různé kroky, jak se proti zrušení facebookové stránky bránit. Vzhledem k tomu, že společnost nemá v České republice oficiální zastoupení, nemá koho žalovat, což vidí jako velký problém, který potřebuje legislativní řešení: „To znamená, aby všechny sociální sítě musely mít v České republice sídlo, podléhaly trestním zákonům a člověk se s nimi mohl soudit, což nyní možné není, takže má omezené možnosti. Pochopitelně pošlu žádost, kde vysvětlím, že ovlivňují volby a přímo ovlivňují politickou situaci v České republice, ale žádný občan České republiky žádnou páku na tyhle sociální sítě pochopitelně nemá. Tyto nadnárodní korporace nás považují jen za zdroj příjmů a v případě jakékoliv chyby, kterou udělají, se nás zbaví jako obtížného hmyzu,“ shrnul svůj pohled Volný.

Nejedna země ve světě se zabývá cenzurou na sociálních sítích a jejich zásahy do příspěvků, některé chtějí dokonce upravovat zákony. Kromě povinného sídla a zastoupení v České republice, aby se někdo mohl právně bránit, je i pro další úpravy. Připravil proto s kolegy legislativu, v níž využívají stejný princip, který se používá při trestání fotbalových fanoušků. „Neustále jsou připraveni státní zástupci a soudci, kteří vynášejí rozsudky nad těmito agresivními fanoušky. My princip upravujeme legislativně, takže pokud Facebook nebo jeho cenzoři zjistí příspěvek, který podle nich porušuje zákon – nikoliv pravidla komunity, které si Facebook určuje sám, ale zákon – musejí to nahlásit policii, která to přes státního zástupce předá on-line soudci. Ten zhodnotí, zda porušuje zákony naší země a jestliže ano, pak vydá povolení ke smazání příspěvku. Každá sociální síť bude mít povinnost informovat autora, že jeho příspěvek byl smazán, a ten se bude moci za peníze odvolat k soudu,“ popsal změny, které hodlá navrhnout Poslanecké sněmovně.

Volný: Nebude mazat, co se mu zlíbí

Podobné situace by se podle Volného měly řešit tak, že pokud vyšší instance, například soud, uzná, že Facebook udělal chybu, bude následovat znovu zveřejnění, omluva, případně i finanční kompenzace. Poslanec tvrdí, že takový systém už je ověřený a od jeho zavedení si slibuje velice striktní vybírání a mazání příspěvků, které porušují zákon. „Nebude mazat, co se mu zlíbí. Jinak Facebook vytvořil ke kultivaci diskuse taková pravidla, že když někdo uráží, nadává a vyhrožuje násilím i smrtí lidem, jako jsem já, tak jeho příspěvky nemaže s odůvodněním, že dotyční byli v citovém rozpoložení a jen reagovali na předchozí útoky. Vytvořil prostředí, kde zastánci zdravého rozumu a tradičních konzervativních hodnot, mohou být cílem kyberšikany, ale v okamžiku, kdy se ohradí proti těm, kdo šikanují, jsou potrestáni,“ domnívá se Volný. Stalo se mu totiž už třikrát, že se jeho stránka dočkala blokace na kratší dobu, protože publikoval už veřejné příspěvky, v nichž někdo vyhrožuje smrtí či násilím.

Výhružky prý zveřejnil s fotografií i jmény těch, kdo tato slova sami umístili do veřejného prostoru. „Facebook mě vždy zablokoval za to, že šikanuji lidi. Za to, že jsem zveřejnil informace, které sami zveřejnili ti, kdo šikanovali mě. Ale Facebook zablokoval mě za to, že šikanuji já,“ ohradil se proti takovému postupu. V České republice máme podle něj jasné zákony. Redakci rovněž sdělil, že dokud nebude odsouzen českým soudem za porušení českých zákonů, tak nic z obviňování není pravda. „Je to jen šikana a cenzura Facebooku, který neumožňuje propagaci jiných názorů, než je takzvaný liberálně-demokratický, novobolševický narativ,“ podotkl k tomu.

Poslanec: Boj za svobodu není nikdy zbytečná provokace

Lubomír Volný je aktivní v různorodých činnostech. Pořádá demonstrace, protestuje proti nošení respirátorů či roušek a mnoho dalšího. Státní policie ho nyní prošetřuje kvůli výrokům ohledně léku invermektinu. Na facebook totiž nedávno napsal: „Podle mých informaci se připravuje plán na diskreditaci invermektinu pomocí úmrtí (tedy vraždy) několika pacientů, kteří jej budou užívat. Jste-li jako lékař, lékařka, zdravotník, součástí tohoto plánu nedělejte to!!! Ať už vám vyhrožují čímkoliv!!! Nejste sám, nejste sama!!!“

Na dotaz reakce, zda si stojí za svým tvrzením, odvětil, že zpět výrok rozhodně brát nebude, protože si je naprosto jistý, že štvavá kampaň proti invermektinu proběhla. „To si každý může přehrát zpět v paměti a bude to i součástí mojí obhajoby – kampaň proti invermektinu proběhla. Jediné, co se nestalo, že něčí smrt nebyla prohlášena za smrt způsobenou invermektinem, ale to souvisí s tím, co jsem policistům řekl: Jakmile někde uvidíte mediální zprávu, tak tam okamžitě volejte a řekněte, že jim zakazujete manipulovat s tělem, a vyšlete tým odborníků, kteří provedou šetření příčiny úmrtí. Pak bude úplně jasno. A protože je takhle informace dostačující, aby dotyčný a jeho smrt nemohla být vydávána za smrt invermektinem, tak se takhle covidová mafie před smrtí jednoho člověka nezastaví. Stoprocentně si za tím stojím a jsem rád, že jsem to udělal. Jsem si jist, že jsem zabránil falšování nějaké úřední zprávy nebo úmrtního listu. A možná někomu zachránil i život,“ řekl Lubomír Volný s tím, že o existenci covidové mafie by nikdo neměl pochybovat – nakupuje respirátory i testy a vydělává na tom miliardy. Testy jsou podle poslance navíc rakovinotvorné.

„Co se týká fáze vyšetřování, nevím přesně, ale dostal jsem předvolanku na mandátový a imunitní výbor, který bude zkoumat policejní spis v přípravě na vydání (k trestnímu stíhání, pozn. red.), které si přeji. Požádám kolegy, aby mě vydali, protože já chci policejní vyšetřování a chci soudní proces, ve kterém se bude jasně a nahlas mluvit o účincích invermektinu,“ sdělil redakci.

Lubomír Volný také nedávno s dalšími lidmi vstoupil do Kauflandu bez respirátorů. Společnost Kaufland se od celé provokativní akce distancovala. To, že by šlo o zbytečnou provokaci, však poslanec odmítá: „Já myslím, že boj za svobodu není nikdy zbytečná provokace. Jestliže Kaufland vymáhá násilím na svých zákaznících vládní opatření, která jdou proti základním právům, vládní opatření, která byla mnohokrát zrušena různými soudy, není to vstřícný krok k jejich klientům,“ uvedl k tomu.

Volný považuje policisty za oběti covidové mafie

Zasahující policisty, co se koronavirové pandemie týká, považuje v první řadě za oběť covidové mafie, která je přinutila používat násilí proti Čechům, což jim při setkáních také říká. „Protože covidová mafie jim vydala nezákonné příkazy. Problém je, že policisté mají své rodiny, hypotéky, finanční závazky a když dostanou nezákonný rozkaz, tak málokdo půjde na nemocenskou, aby nezákonné rozkazy nemusel plnit. A zřejmě ani jeden nesebral odvahu, aby řekl: Veliteli, tento příkaz je v rozporu s ústavou a já ho nebudu plnit, protože na to mám právo,“ k čemuž Volný přidal dva příklady. „V dubnu bylo přikázáno nošení roušek a respirátorů venku, policisté kvůli tomu obtěžovali, možná tisíce lidí ztotožnili a odeslali jejich případ k nějakému řešení. A některé z nich i fyzicky napadli. Problém je, že ti lidé jim nemuseli ukazovat občanky, protože nepáchali žádný přestupek, protože vládní opatření bylo neplatné v okamžiku svého vzniku pro nezákonnost. A policisté mohou být obvinění ze zneužití pravomoci veřejného činitele, protože po občanech vyžadovali, na co neměli právo, a ještě použili donucovací prostředky. Věřím, že dříve jednali v dobré víře, dnes ale už vědí, že mnoho opatření nezákonných bylo,“ podotkl poslanec.

Vzpomněl také na fyzické blokování lyžařské sjezdovky policisty v Moravskoslezském kraji. Ti bránili tomu, aby lidé jezdili na lyžích a vypínali elektrický proud: „…a používali formulaci jménem zákona. Nyní soud rozhodl, že uzavření sjezdovek bylo nelegální. Takže zasahující policisté porušovali zákon. V té době to mohli dělat v dobré vůli, že opatření jsou pořádku, ale tady jde o chybu policejního prezidenta a policejního prezidia. Mají právní odbor, který měl opatření podrobit právní analýze. Kdyby měli sebemenší pochybnosti, sami měli žalovat vládu u soudu, a než by dostali od soudu jasné stanovisko, že to je v souladu s právním řádem, neměli vládní nařízení vynucovat. Myslím, že se policie poučila a snaží se do podobných situací nedostávat,“ zauvažoval Lubomír Volný.

Volný: Zachoval bych se stejně. Ten flákanec bych asi dal

Sami policisté si mu prý naříkají: Co máme dělat? Oni nám vydají příkaz, my myslíme, že je to protizákonné, ale když zasáhneme, tak nás okamžitě vyhodí ze služebního poměru. „A než se to prokáže, může to trvat několik let. Teď se začnou soudit majitelé lyžařských areálů, sportovních areálů, hotelů, restaurací, rodiče se začnou soudit… Mám takový pocit, že český justiční systém bude zablokován na několik let, možná na několik dekád.“

ParlamentníListy.cz rovněž konfrontovaly Lubomíra Volného s některými z jeho posledních kroků či výroků. Jeho slovo, slavný „flákanec“, se už veřejně hojně používá. Za své chování si vysloužil pokutu, Volný by však s odstupem času nic jinak neudělal. „Já bych ten flákanec asi dal. Samozřejmě že bych se zachoval stejně. Předsedajícího jsem varoval, že si k němu půjdu sednout na klín, on mě tam pozval, vypnul mi mikrofon, takže když člověk řekne, že něco udělá, tak to prostě musí udělat.“

Rovněž nedávno prohlásil, že „Piráti přinesli do Sněmovny drogy“. I za tímto tvrzením si poslanec stále stojí. „Stačí, aby se kterákoliv policejní jednotka nebo policisté, kteří mají lízací testy, stavili v pirátském klubu, tam provedli stěry na tom jejich balkonku a všechny budou pozitivní. My budeme navrhovat změny jednacího řádu tak, aby se poslanci, všichni nebo náhodně, museli podrobit testu na alkohol a na drogy. A pak se uvidí. Myslím, že Piráti budou mít problém. Pozor, aby nevznikl dojem, že chci omezit hlasování poslanců, jen budou veřejné výsledky jejich testů. Nemůžeme jim vzít právo hlasovat, ať hlasují, ale bude jasné, kdo hlasuje o věcech týkajících se země opilý nebo pod vlivem drog,“ řekl. Na dotaz redakce, zda měl „balkónkem“ na mysli marihuanu, odvětil: „Minimálně, ale když si poslechnete video europoslankyně Pirátů, tak tam mluví o všech možných drogách.“



