„Greta je hloupá husa, takoví bývali v nacistické Hitlerjugend“. Senátor Doubrava připomněl zelené podvody a těžké prachy solárních baronů

„Státní zástupci rozhodli oficiálně, že Babiš je vinen jenom tím, že je liškou podšitou, všemi mastmi mazaný, a až po uši plný vtipné kaše, kterou uvařil již velkoekonom a bývalý prezident Václav Klaus.“ Tak jste okomentoval rozhodnutí státního zástupce Šarocha zastavit trestní stíhání Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo. Můžete, prosím, ještě více vysvětlit, proč si toto myslíte?

Babiš je stejně šikovný jako cikáni v nezaměstnanostní životní pozici, když loví různé dávky, aby se měli krásně a genderově pozitivně. To je jeho veliké plus. Jeho právní a ekonomické týmy vždy chytře využily všech možných zákonů, vyhlášek a nařízení, aby krok za krokem dospěly různými proměnami k posunu určité firmy či objektu do pozice, aby splňovala kritéria, na která dříve nedosahovala. Prostě jeho lidé jsou placeni za to, aby se vyznali co nejlépe v ekonomicko-právní džungli.

Zákony jsou natolik složité, že dávají právní prostor pro to, čemu se v hospodě u piva říká, že jde o machinace. V této souvislosti nemohu nevzpomenout Františka Čuby a jeho JZD Slušovice. Jeho právníci ho pustili až na hranu zákona, ale nedovolili mu tu hranu překročit. Proto byli tak úspěšní. Proto si náš největší ožrala vytyčil úkol zničit družstvo a především jeho skvělého předsedu F. Čubu. Žel, byl úspěšný.

Je to prohra těch, kteří chtěli, aby Babiš za kauzu Čapí hnízdo odstoupil? Do jaké míry se opozice zaklesla na tom, že je potřeba Andreje Babiše dostat do vězení? Ztrácí tím zbytečně čas a energii?

Vůči Babišovi to je především veliká špinavost! Před časem jsem hovořil s jedním novinářem, který mi řekl, že na začátku kauzy státní zástupce Šaroch, který dozoroval Babišovo hnízdo, se ptal svých kolegů, se kterými měl dobrý vztah, zda jde podle jejich názoru o trestný čin. Mluvil obecně o případu, kde nebyl zmíněn Babiš ani název firmy, tedy Čapí hnízdo. Nikdo netušil, že jde o Babišův případ. Přátelé doporučili státnímu zástupci, aby se na to vykašlal, že z toho nic nebude. Ale státní zástupce nakonec policii vyhověl, ať si tedy šťourají, a nakonec to skončilo, jak bylo prorokováno.

Čili tam musel být politický čili mafiánský tlak na to, „udělat“ Babiše za každou cenu. Podívejte se na běsnění Kalouska, Fialy, Pospíšila a dalších, na jejich vyřvávání o nutnosti vyhnat Babiše ze Strakovky. Prý trestně stíhaného premiéra mít nemůžeme, je ostudou naší republiky, atd. atd. Vždyť, nemýlím-li se, celé to svinstvo proti Babišovi rozehráli naši „skvělí“ europoslanci v čele s Pospíšilem! Že by normální měla být presumpce neviny, kterou by měli ctít, to se jim do krámu nehodilo!! Že by se mu teď alespoň omluvili? Na to jsou příliš malými lidmi, ale velkými darebáky.

Senátor Václav Láska, který předstoupil před poslance s návrhem ústavní žaloby, varoval před kontinuálním porušováním ústavních pořádků. Prezident podle něj zavádí prezidentský systém, a proto Senát odmítl mlčet. I když se žaloba k Ústavnímu soudu nedostane, měl senátní návrh podle Lásky smysl. Blížíme se k prezidentskému systému?

Lásky asi neschopný, o to více žlučovitý, Láska by se měl jít léčit, když neví, že prezidentský systém nemá nic společného s rolí českého prezidenta. Velmi stručně řečeno, v prezidentském režimu prezident přímo řídí vládu a ministerstva, nepotřebuje ministerského předsedu. A pokud má ministerského předsedu, je to v podstatě jenom administrativní loutka, protože vládní pravomoci jdou na krátko přímo k prezidentovi.

Prezident svými obstrukcemi jenom v několika případech se snažil oddálit nějaké konání vlády, které považoval za chybné. Ono podávání ústavních žalob je asi Láskův koníček. Jím iniciovaná a předložená žaloba, senátory schválená, je ostudou Senátu. Veřejně jsem řekl a stojím si za tím, že ne prezident Zeman je ostudou republiky, jak Láska vykřikoval. Tou ostudou je po schválení návrhu žaloby, Senát. Tou ostudou jsme my senátoři.

Na klimatickém summitu v New Yorku zazněl dlouho očekávaný projev 16leté švédské aktivistky Grety Thunbergové, která s nečekaně ostrou dikcí zaútočila na světové politiky. „Ukradli jste mi dětství a mé sny. Jsme na počátku velkého vyhlazení, a vy o tom nechcete mluvit. Jestli s tím nic neuděláte, nikdy vám to neodpustíme,“ řekla krom mnoha dalších ostrých výroků. Co na to říci?

Greta je hloupá husa, politická hysterička, typ mladého člověka jako byli v nacistické Hitlerjugend. Svůj projev musela číst. Divné, na to, jak sebevědomě vystupovala. Škoda, že nebyly vidět ty nitě, kterými ji kdosi, dobře schovaný, ovládá. Už proto, jak hovoří. Žádné dětství ji nikdo nesebral. Pohodově si žila do doby, než využila díry na trhu a stala se super kočkou při svých manifestacích.

Žádné sny jí nikdo nesebral, protože naše sny se neustále mění, reagují na prožité a očekávané. Sny jsou mlžným neuchopitelným plovoucím světem osobní fantazie. Jenom blbka může říci, že jsme na počátku velkého vyhlazení, když již nejméně 30 let je velkým tématem exploze porodnosti především v tzv. třetím světě, především v Asii, v Africe a v části Latinské Ameriky. Asi tím nemyslela americké harašení zbraněmi a obkličování Ruské federace jejich vojenskými základnami. Z toho by její obavy byly oprávněné.

Do jaké míry její vystoupení přispěje k racionální mezinárodní diskusi o potřebách boje se změnou klimatu?

Žvásty Grety jsou směšné. Souhlasím s názorem odborníků, že je to nezralé dítě s autistickými problémy. Nebo by se také dalo říci, že lidé jako Greta testují blbost politiků, tedy co všechno jim politici dovolí, kde všude jim dovolí žvanit jejich polonáboženské představy o ekologickém konci světa. Kdo se projeví jako slaboch před členy zeleného běsnění, jako je právě Greta, ten se stává měkkým cílem korporací, které chtějí vydělat těžké prachy na zelených ekonomicko-sociologických podvodech. Vzpomeňme si na solární barony v českomoravském ekologickém prostoru, kterým všichni velmi vydatně přispíváme na jejich pohodlný život.

Dodávám, že jenom blbečci se hádají o to, zda je cool jaderná energie. Důležitá je totální a zločinná exploze nadvýroby ve všem: Jde o změnu vnímání civilizace: Omezme nadvýrobu, nepotřebujeme v supermarketech 10 druhů jogurtů, 12 druhů sýrů přivezených z celého světa. To je energeticky tak strašlivě náročné, když se tyto vlivy sečtou. Propagovat elektromobily je další nový nesmysl. Propagovat by se měla levná pohodlná a dostatečná hromadná doprava pro všechny. Udělat vše možné i nemožné pro omezení kamionové dopravy! Zahnat do pouští ekoteroristy nesmyslně bránící výstavbě jezů na Labi a převést dopravu na vodu, popřípadě na železnici. Zamezit tak těm nepřetržitým kolonám kamionů na – jimi ničených – komunikacích, zamezit chrlení stovek tun nečistot do ovzduší atd.

Moderátor Luboš Xaver Veselý se pustil do konfliktu s tvůrci pořadu Newsroom ČT. Štáb Newsroomu totiž dorazil za Xaverem do Českého rozhlasu, kde moderátor pracuje. Reportérka ČT se na místě z Xavera snažila vymámit odpověď na otázku, proč si Xaver pozval do svého pořadu premiéra Andreje Babiše. Místo rozhovoru ale přišla poměrně vypjatá konfrontace, kterou si obě strany natáčely. Jak Veselý, tak Newsroom ČT poté video z incidentu zveřejnili na sociálních sítích. Co k tomu říci? Je špatně, že si Xaver Veselý do svého pořadu ve veřejnoprávním rozhlase zve vrcholového politika, tedy Andreje Babiše?

Viděl jsem ten záznam a slyšel jsem i jeho rozhovor s Babišem. Rozhovor vedený velmi korektně, což se nedá říci o obdobných pořadech ČT, zejména o Otázkách VM, ale v podstatě o všech takových pořadech ČT. Občan Xaver dělá přesně to, co ČT. Zve do svých pořadů živé lidi, tak si pozval i člověka se jménem Babiš. Asi to od pana Xavera byla, v té hysterii, velká odvaha. Především to, jak jsem řekl, jeho korektní vedení rozhovoru. Nevím tedy, v čem je problém, když ČT zase zve k sobě do pořadů svou vlastní protestní smečku žlučovitých politiků.

Opět na veřejnosti ožívá téma koncesionářských poplatků – Babiš by je omezil, Zeman rovnou zrušil. Jaká je vaše pozice? Jste pro změnu?

Nejde jenom o koncesionářské poplatky. Jde o to, aby ČT přestala být mediálně-teroristickou organizací, kterou dnes je. Je určena pro úzkou smečku lidí napojených na korporace využívající EU. Rozpočet ČT snížit alespoň o 50 %, to by vrátilo ČT k tomu, co by měla vytvářet – veřejnoprávně potřebné pořady, včetně hlubšího monitorování historie, památek, českého živého prostoru. Nechápu, proč třeba by měla být s ČT spojena organizace Člověk v tísni a další aktivistické nátlakové skupiny. Nechápu proč rozpočet ČT nemá právo v podstatě nikdo kontrolovat! Nechápu proč, když si na základě zákona o přístupu k informacím vyžádáte tu či onu smlouvu, ji po tahanicích dostanete z velké části začerněnou.

Ale musím připomenout, že jsem byl spoluautorem návrhu, se kterým vlastně oba jmenovaní přišli až nyní. Náš senátní klub zpracoval návrh na omezení poplatků pro ČT. Buď abychom je platili těm redakcím, které si je zaslouží (Brno, Ostrava a další). V druhé verzi pak možnost platit je úplně mimo ČT, třeba na charitu. To by donutilo ČT k tomu, aby si nás vážila a chovala se ne jako televize sluníčkářů, ale jako televize občanů, kteří si jí platí a chtějí od ní objektivitu. To je to, o čem ČT dlouho nic neví. Náš návrh nebyl přijat k projednání. Chtěli jsme k tomu veřejné slyšení. I to byla snaha marná.

Zastupitelé v Praze 6 rozhodli o přemístění pomníku maršála Koněva. Na jeho místě by měl být umístěn univerzální památník osvoboditelům. Souhlasíte s tímto rozhodnutím? A jak okomentujete celou tuto kauzu, v níž jste se na podporu pomníku sám angažoval?

To je darebáctví, zneuctění památky těch tisíců sovětských vojáků, kteří položili své životy za naši svobodu a nejen za svobodu, ale za naši existenci. Hýbat s maršálovým pomníkem. Proč? Blbec, který nic neznamená, se chce zapsat do historie alespoň tím, že na své vsi někam přesune nebo odsune nějaký pomník. Kdyby se měly kácet pomníky, měly by být zlikvidovány také všechny pomníky a přejmenovány všechny ulice Winstona Churchilla. V historické literatuře se o Churchillovi hovoří nejen jako o státníkovi, ale také jako o krutém člověku. Dříve než jiní Churchill pochopil, jak je Hitler nebezpečný pro britské impérium. Uměl toho beze zbytku využít ve svůj politický prospěch. A tím i ve prospěch Velké Británie. Znal styl uvažování Hitlera a Stalina. Patřil psychologicky do jejich smečky. Proto byl otužilejší, čili agresivnější v odporu proti nim. Tím získal mediálně pověst velkého demokrata. Nezapomeňme, že bylo i věrohodně popsáno demokratické Churchillovo schvalování použití chemických zbraní při bombardování odbojných domorodých kmenů. Nakonec jeho návrh neprošel. I na povýšenecké Brity to bylo moc silné kafe. Měl by být jeho pomník, paradoxně umístěný proti Domu odborů, když on byl zapřisáhlým odpůrcem odborářů, odstraněn?

Měl by být odstraněn plzeňský pomník generála Pattona, který několikrát málem stál před vojenským soudem. Pattona, jehož vojáci zmasakrovali italské zajatce, a který byl všestranně velmi konfliktním? Ničeho takového se Koněv nedopustil. Naopak. Vyprávěla mi ve Stalingradě radistka jeho štábu, která první zachytila zoufalé volání Prahy o pomoc, jak okamžitě svolal štáb a řešil odklon velké části svých armád, které potřeboval v tahu na Berlín, k rychlé pomoci volající Praze. Té Praze, které ke své obraně už docházela munice a hrozila jí úplná zkáza od běsnících fašistů. To jsou asi informace, které radní Prahy 6 neznají. Informace, se kterými by se měli seznámit, aby svou hloupost alespoň trochu zmírnili. Třeba by se dozvěděli o tisících mrtvých při americkém bombardování našich měst v závěru války, a tak bych mohl pokračovat.

