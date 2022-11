„Jednej s Ruskem o míru.“ Tlak na Zelenského poroste. Neoficiálně. Cyril Svoboda tuší, co přijde a proč

Demokraté i republikáni potřebují nové kandidáty na prezidenty. Myslí si to lidovec a bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda, který pro ParlamentníListy.cz shrnul výsledky voleb ve Spojených státech amerických. Prezident Joe Biden by měl uznat, že věk pracuje na každém a jeho předchůdce Donald Trump utržil z pohledu Svobody celkem dvě porážky.

reklama

Výsledky amerických voleb jak do Sněmovny reprezentantů, tak do Senátu jsou celkem těsné. V Senátu bude výsledek znám až po druhém kole, avšak nepřišla takzvaná rudá vlna – tedy výrazný úspěch republikánů nad demokraty. Svobodu prý výsledky překvapily jen do určité míry: „Co je důležité, že Američané si udělali dobrou vizitku, protože se za prvé nekonala červená vlna republikánů - zatím mají 49 senátorů z 50 a 203 křesel ve Sněmovně reprezentantů vůči 187 křeslům demokratů. Důležité také je, že nevyhráli klíčoví stoupenci bývalého prezidenta Donalda Trumpa,“ řekl.

Dle bývalého ministra zahraničí to znamená, že Američané nevystavili stávající vládě úplně negativní vysvědčení, ale zároveň nepotvrdili její většinu. V USA navíc stoupají nové politické hvězdy jako republikán Ron DeSantis. „Republikání budou po volbách nominovat kandidáta na prezidenta Spojených států, takže podle mě zažil Trump dvě porážky. Bidenova (Joe, současný prezident USA, pozn. red.) administrativa nezkolabovala, to je jeho první porážka, a druhá, že DeSantis se ukázal jako nová hvězda republikánů,“ zauvažoval. Exprezident Trump přitom výsledky označil za zklamání, ale přesto opravdu velké vítězství. „I když včerejší volby byly v některých ohledech určitým zklamáním, z mého osobního pohledu to bylo opravdu velké vítězství – 219 vítězství a 16 prohraných voleb. Kdo kdy dokázal něco lepšího?“ napsal na svoji sociální síť Truth Social.

Fotogalerie: - Doba nedůvěry

Republikáni i demokraté potřebují nové kandidáty na prezidenta

Cyril Svoboda však připomněl, že ačkoli není velkým znalcem amerických dějin, našel by i lepší volební výsledky. „Třeba i to, že Roosevelt byl třikrát zvolen prezidentem USA a s plným mandátem, to je úspěch. V každém případě je to Trumpova rétorika a je taková, jak bombasticky si ji představuje, ale realita je jiná. Opakuji, Bidenova administrativa nebyla poražena, jak se očekávalo, a nová hvězda vyrostla. Důvod k obrovskému jásotu nemá ani Biden, protože ztratil většinu ve Sněmovně reprezentantů a zřejmě možná i v Senátu - podle výsledků,“ upozornil. Právě Biden označil volby za dobrý den pro demokracii i pro Ameriku a výsledky demokratů za nejlepší za mnoho let.

Psali jsme: Volby do Senátu v USA: Vyrovnáno, rozhodnou dva státy Musk začal úřadovat v Twitteru. A přišlo varování přímo od Bidena „Snad už nechcete Trumpa za kandidáta.“ Republikáni po volbách pod tlakem USA: Lesbická guvernérka. Výsledky? Prý za to může Trump

Nového kandidáta na prezidenta by však dle Svobody měli hledat hlavně demokraté. „Biden sice nevyloučil kandidaturu, ale je to nepravděpodobné. A i kdyby kandidoval, republikáni ho porazí. Tento výsledek jasně ukázal stav nula od nuly, jsou na stejné startovací čáře, měli by hledat nové kandidáty,“ doporučil s tím, že každý, kdo se dívá na obrazovku, vnímá i zdravotní a psychický stav Joe Bidena. „Při veškerém respektu k jeho osobě a kariéře je vidět, že má kolem 80 let a řídit tak velkou mocnost, být hlavou exekutivy a sehrát roli když ne prvního, tak jednoho z klíčových světových lídrů, je velký úkol. Biden by měl uznat, že věk pracuje na každém z nás a je čas předat funkci někomu jinému,“ řekl. Nedomnívá se také, že by se nějak výrazně změnila nálada americké společnosti. „To bych tvrdil, kdyby velcí kmenoví stoupenci vyhráli, ale to se nestalo, takže neočekávám zásadní změnu kurzu Spojených států,“ poznamenal k tomu.

Psali jsme: Elon Musk výrazně vstoupil do voleb v USA Biden jako Bush, také je pro něho válka jako válka. Spletl si Irák s Ukrajinou Zelenskyj předkládal požadavky a Joe Biden víc a víc zuřil... Uniklo líčení jednoho červnového telefonátu Dopis Bidenovi. Změna směru v USA? To sotva

A mohou mít výsledky voleb v USA vliv na přístup k válce na Ukrajině? „V krátkodobém horizontu to neočekávám, protože Spojené státy přeci jen z války výrazně těží tím, že si opravily reputaci po Afghánistánu a Severoatlantická aliance se ukázala znovu jako organizace, která drží pohromadě. Navíc Evropa bude kupovat americké zbraně a americký zkapalněný plyn a k tomu se velké americké firmy, které jsou už dávno zakořeněné na Ukrajině, těší na proces obnovy Ukrajiny, kam půjde hromada peněz. Neříkám, že to půjde bez nákladů, ale ze všech účastníků tohoto globálního konfliktu - na bojišti sice mezi Ukrajinu a Ruskem, ale globálně mezi NATO a Ruskou federací - jsou na tom nejlépe USA, ty tratí nejméně a nejvíce na tom vydělávají,“ zdůraznil. Změnu přístupu k Ukrajině proto neočekává.

Putin a Zelenský musejí jednat, jsou hlavami států

Anketa Jezdíte nakupovat do blízkého zahraničí? Ano 51% Ne, je to okrádání vlastního státu 7% Ne, nevyplatí se mi to 42% hlasovalo: 3626 lidí

Cyril Svoboda současně připustil, že tématem, které mohlo letošní volby v USA ovlivnit, se stala interrupce. Kolem potratů probíhá v amerických státech bouřlivá diskuze, některé ji zakazují, jiné povolují, konaly se protesty i pochody. „Určitě to vliv mělo, Američané berou některé biologické i politické otázky velmi vážně. Zažil jsem to při krátkém pobytu na americké univerzitě, kde se to ukázalo jako jedno z klíčových témat a tématem více politickým než v Evropě. Jednota nepanuje mezi všemi státy, ale je vidět, že jde o téma politické a lidé ho berou vážně,“ sdělil.

Stále je však jasné, že volby budou důležité pro budoucí vztahy Spojených států amerických k ostatním partnerům včetně Číny a Ruska. „Samozřejmě hraje roli i to, jak se budou vytvářet alternativní zdroje energie pro Evropu, protože Biden dokonce musel do Saúdské Arábie, saúdský šejk nepřijel za ním do Ameriky. To vše jsou známky, že je potřeba sledovat tuto otázku. Evropa potřebuje mít alternativní zdroj, nezavřít definitivně ani ten ruský - diverzifikace zdrojů je evropský zájem,“ dodal nakonec.

JUDr. Cyril Svoboda KDU-ČSL



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rakušane, vytáhni peněženku. Cyril Svoboda ministra nešetřil, neměl důvod „Jsou tu lidé, kteří hlásají, že za drahé energie může vláda, ne Putin!“ Pekarová kádrovala národ. Diplomat zděšen USA budou zbrojit, prodávat plyn a nevybouchne jim tam jediný granát. Cyril Svoboda na rovinu popsal, do čeho se umotala Evropa Bez plynu nepůjde průmysl a Ukrajincům už nedodáme nic. Tak je to jednoduché, varuje Cyril Svoboda

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama