„Kdyby mě chtěl nějaký Jiřina udat.“ Vyoral poslal Fialovi pikantní přání. Raději se pojistil

Tak se nám vrátila kauza zneužívání dětí Pákistánci ve Velké Británii. Jste překvapen, že to teď tak vybuchlo? Tato kauza se přece táhne celá desetiletí a zatím se z ní nikdy takový skandál nestal.

Překvapuje, nepřekvapuje. Co jsem zaznamenal, někdo v Británii chtěl nové vyšetřování ohledně možného krytí této monstrózní kauzy ze stran úřadů, nicméně vláda současného premiéra – pardon, ani nevím, jak se jmenuje – to tuším nějakým způsobem bojkotovala. Tudíž je docela logické, že se kauzy chytili političtí oponenti. A nutno dodat, že dle všeho docela oprávněně. Nebo mnohaletý případ snad tisíců znásilněných, který unikal jakékoliv pozornosti, snad nestojí za detailní vyšetření? Tak aby bylo možné se poučit a snažit předcházet podobným do budoucna?

Může to být i proto, že Elon Musk začal používat svůj vliv jako majitel sítě X? Jak se stavíte k jeho „vměšování“ do britské politiky?

Mám za to, že „vměšování“ tohoto typu – tedy, že někdo obecně známý něco napíše, řekne, plácne ve veřejném prostoru – je naprosto běžné a nikdo se nad tím moc nepozastavuje. Tím spíše ne, když má ona osoba ten správný a uvědomělý „vměšovací“ pohled. A že nejen naši politruci jsou na vměšování tohoto typu docela experti. Za mě, nechť si každý říká a píše, co chce, přičemž podle toho si o něm ostatní mohou udělat obrázek, souhlasit či nesouhlasit a oponovat.

A když jsme u sociálních sítí, Mark Zuckerberg prohlásil, že na Facebooku a jeho dalších sítích už nebudou fungovat fact-checkeři, protože lapidárně řečeno udělali víc škody než užitku. To nám ten cenzurní režim padá dost rychle. Má Zuckerberg podle vás bobky z toho, jak se k jeho podnikání bude chovat nastupující prezident Trump?

Tady je ale všechno při starém. Policie chce stíhat Tomia Okamuru za předvolební plakát s černochem „chirurgem“. A Jiří Pospíšil z TOP 09 se raduje, jak jeho udání krásně vyšlo. Myslíte, že tím zajistí SPD lepší výsledek ve volbách?

Samozřejmě nějaký bodík kauza může SPD přinést, neb věřím, že bonzáky a udavače, kteří jsou přítomni všude a za všech režimů, většina občanů nemůže cítit. A je-li mediálním mainstreamem protežovaný Jiřina na své udavačství patřičně hrdý, pak to vypovídá jen o něm.

Na Ukrajině už zavřeli Slovákům plyn. Teď ale chce bývalý prezident Porošenko zavřít i kohout na ropovodu Družba. Co si o tom myslíte?

Jedni z nejprofláklejších korupčníků, defraudátorů, vyděračů a amerických loutek, které byly dosazeny do vedení Ukrajiny, jen pokračují v nastolené agendě. Bohužel politruci dosazení u nás i v drtivé většině zemí kolem musejí tuto hru rovněž hrát a poslušně cvakat patami. Je a jejich příjmy, které si zvýšili a případně zase zvýší, to netrápí. Biti budeme opět my, běžní občané. Ještě v tom jistě najdou leccos pozitivního. Třeba, že jsme se konečně odstřihli od ruských zdrojů a jsme na Rusku nezávislí. To, že pak budeme či už jsme smrtelně závislí pouze na velkých bratrech ze Západu, jejichž zájmy jsou často pochybnější a parazitičtější, než právě zájmy ruské, už je věc druhá, o které se nepochybuje.

Herbert Kickl byl pověřen sestavením vlády v Rakousku. Se Slováky se česká vláda nemusí, Kickl je v jedné frakci s Babišem, v únoru se bude volit vláda v Německu, v Americe Trump… To bude mít Petr Fiala docela náročné zakončení jeho vlády, ne? Co myslíte, jakou zvolí strategii?

Těžko říci. Jisté však je, že z hlavy – budiž její prázdnotě nebe nemilostivo – tohoto bezskrupulózního sedmilháře a lokaje to nebude. Záleží, co mu nakukají poradci a propagandisti z jeho party hic a jaký signál od nich dostane. A nedá mi ještě Fialovi se vší neúctou popřát, nechť jeho zdraví jest brzy takové, v jakém ponechává zdraví naší země po své vládě. Jen pro jistotu, kdyby mě nějaká Jiřina chtěla udat, tak pokud jsem z veškerých vyjádření pochytil správně, pak prakticky nepřišlo ze strany vládnoucí junty pochybení a se vším jsou nadmíru spokojeni. To jen tak na závěr. Konec dobrý, všechno dobré?