Klaus: Je tu tyranie. Nedivím se těm, co chodí na náplavku. Papaláš Blatný

Pane prezidente, ministr Blatný varoval před „velkým průserem“ po svátcích, pokud se lidé „utrhnou ze řetězu“. Je chování státu vůči občanovi typu „neumíte se chovat“, „platí jen pokuty“ atd. adekvátní nebo normální? Jak taková rétorika působí?

V otázce je použitý obrat „utrhnout se ze řetězu“. Možná je trefný, ale nikoli vůči chování milionů normálních lidí v naší zemi, ale vůči ministru zdravotnictví Blatnému. Ten začínal jako ještě normální člověk, teď už je úplně jinde. S nepřetržitým strašením a vyhrožováním lidem se nesmíme smiřovat. Ukazuje se, jak se z normálního pana doktora může strašně rychle stát zcela necitlivý papaláš. V literatuře se často mluví o tom, že ten či onen politik chce „vyměnit lid“. Mnozí bychom si přáli, aby byli vyměněni naši politici.

Emotivní vystoupení ministra zdravotnictví zřejmě reagovalo na zprávy o zaplněné pražské náplavce, kde se lidé procházeli mnohdy bez roušek a někteří popíjeli, následně je na základě novinářských udání rozháněli policisté. Kde je problém? Nedisciplinovanost občanů, nebo chování státu?

Nejedná se o nedisciplinovanost občanů, ale o jejich „disciplinovanou“ reakci na chování státu. Nebylo by rozumnější, kdyby právě teď stát – a zejména ministři Blatný, Havlíček a Hamáček – ubral? Co kdyby se radši pokusili lidi potěšit? Oni nás systematicky klamou svým PSEM. Už více než týden je na třetím stupni, ale oni zarputile prosazují opatření z pátého stupně. Není to od nich schválnost a provokace? A absolutní pohrdání svým vlastním systémem, který jsme nicméně od počátku mnozí kritizovali jako nesmyslnou konstrukci? Já na pražskou náplavku nechodím, ale nedivím se těm, kteří tam chodí.

Policisté pochopitelně nejednají z vlastní vůle, ale musejí mít nařízení „ze shora“. Co byste vedení policie a ministru vnitra vzkázal?

Z vlastní zkušenosti vím, že se chování jednotlivých policistů velmi liší. Někdo se vyžívá ve své náhle získané moci, někdo se za dnešní poměry spíše stydí. Viníkem je zejména ministr vnitra a spolu s ním všichni, kteří „covidovou tyranii“ u nás rozpoutali a dnes a denně pod jejím kotlem ještě přitápějí. Hodinu jsem dnes dopoledne poslouchal Radiožurnál, tam není nic jiného než šíření poplašných zpráv. Proč se novináři nezamýšlejí nad tím, jestli je horší covid, nebo opatření, která se proti covidu dělají? Každý přemýšlející člověk musí vědět, že platí to druhé.

Fotogalerie: - Nacpaná náplavka

Stát svými nařízeními odmítá pouštět lidi na vlastní nemovitosti, rekreační objekty a lidé nemohou opustit město. Z druhé strany pak slýcháme různé nářky, že jsou plné městské parky. Dává to smysl? Neprotiřečí si to vzájemně?

Omezení svobody pohybu mezi zeměmi jsme si „užívali“ za komunismu. Omezení svobody pohybu uvnitř země je novinkou, kterou přinesl blízký příbuzný komunismu, který nazývám covidismem. Kdybych nebyl v permanentním hledáčku hygieny, jel bych buď do Krkonoš, kde mám byt, nebo do jižních Čech na chalupu. Určitě bych si mohl vymyslet, že mi sousedi hlásí, že tam spadl kus střechy nebo protéká voda o patro níž. Policejními kontrolami bych určitě projel, ale někdo to udá a bez jakékoli mé možnosti reakce to proběhne médii a hlavními televizemi. Vysvětlovat mohu snadno – ale není komu. Zakazovat lidem jít do přírody je dětinské řešení. Je to navíc řešení zbabělé.

Mimochodem, neplánujete vydání třetího dílu knihy Karanténa? Země je zastavená už více než rok a jasný konec stále příliš nevidíme… případně, chystáte se ještě více veřejně zapojit?

V druhé knize nazvané Karanténa 2.0 jsem v prosinci 2020 rozsáhle citoval z knihy první, která vyšla v dubnu 2020. A dodával jsem, že na těchto výrocích nemám co měnit. Dá se přijít na originálnější formulaci, dá se doplnit nový argument, dá se prodloužit časová řada, ale jinak je všechno stejné. Možná však, že člověk uvažující akademicky a scientistně postupně ztrácí chuť obhajovat, že to, co se děje, je synergií nesmyslných teorií a velmi hmatatelných finančních zájmů a že začíná mít více chuti říkat, že to dělají konkrétní lidé.

