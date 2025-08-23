Okamura: Když vyhraje Fiala, pošlou české vojáky na Ukrajinu

Česko by se podle prezidenta Petra Pavla mělo se svými vojáky podílet na dohledu nad dodržováním budoucího míru na Ukrajině. Podpořila to i ministryně obrany Černochová z ODS. Co si o tom myslíte?
SPD je zásadně proti vyslání českých vojáků na Ukrajinu, protože nechceme, aby naše země byla jakkoli zatahována do konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. A i o tom budou letošní volby. Jestli bude SPD ve vládě, zastavíme to. Jestli vyhraje současná Fialova vládní koalice se STAN a Piráty, tak pošlou české vojáky na Ukrajinu.
Podporujeme mírové řešení, ale v případě porušení příměří či míru jednou či oběma stranami by naše země přítomností našich vojáků byla vtažena do války. To nechceme! Čeští vojáci mají primárně chránit naše území a nemají být expediční jednotkou pro zahraniční mise. Bohužel prezident Pavel i Fialova vláda za každou cenu hájí zájmy Ukrajiny a Bruselu. Dokonce i Polsko, které Ukrajinu podporuje proti Polsku, se umí proti Ukrajině ozvat. Naše vláda ne.
Co tím máte na mysli?
Například Polsko vyhostilo 57 ukrajinských občanů po nepokojích, které se udály ve Varšavě na nedávném koncertě běloruského rappera Maxe Korže. Někteří z Ukrajinců v jeho průběhu vystavovali červeno-černou vlajku Ukrajinské povstalecké armády (UPA), tedy banderovců, kteří za druhé světové války prováděli etnické čistky Poláků, Čechů a Židů. Takže i polská vláda, která jinak Ukrajinu podporuje, si nenechá, na rozdíl od vlády Fialovy, všechno líbit.
Ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan řekl na veřejné besedě v Praze, že se Ukrajinci chovají lépe než Češi. Souhlasíte s jeho výrokem?
Nesouhlasím. Ministr Rakušan hrubě urazil všechny české občany. Doufám, že SPD v letošních volbách co nejvíce uspěje a Fialovu vládu vyměníme. Vrátíme Českou republiku zpátky našim občanům.
Co říkáte dosavadnímu průběhu jednání ohledně míru na Ukrajině?
Vítám, že k jednáním dochází. Evropská unie v nich očividně hraje druhé housle a obávám se, že vedení EU ani mír nechce, protože Německo, Británie a další už investovaly miliardy do posílení zbrojního průmyslu a do pokračování války. Budu rád, pokud skutečně dojde k tomu, že se sejdou ruský prezident s ukrajinským prezidentem a budou jednat o míru.
Je evidentní, že tento konflikt může ukončit pouze zásadní dohoda jaderných velmocí USA a Ruska s následným zapojením Ukrajiny. Většina států EU, jejichž vlády se naopak snaží tento konflikt neustále protahovat, hrají v jednáních minimální roli a politici EU nebyli schopni se s ruským prezidentem sejít.
Prezidenti USA a Ruska preferují uzavření pevné dohody o ukončení konfliktu s bezpečnostními zárukami, nikoli dílčí příměří, které preferuje Zelenského ukrajinský režim a část EU. Klíčové je, že úplné ukončení konfliktu si přeje cca 70 % obyvatel Ukrajiny, a to i za cenu toho, že Ukrajina ztratí území, kde žijí etničtí Rusové. I my preferujeme ukončení zabíjení, nikoli zájmy a cíle těch sil, které na prodlužování konfliktu profitují.
Geopoliticky je vidět, že se Amerika snaží dohodnout s Ruskem a odpoutat jej od Číny. Je to vlastně kissingerovská politika, kdy se Američané v sedmdesátých letech snažili odpoutat Čínu od Sovětského svazu. Nyní je to tak, že se Američané snaží odpoutat Rusko od Číny, která je nyní největším konkurentem USA.
Koalice SPOLU dělá billboardovou antikampaň, kde útočí na SPD, ANO a Stačilo!. Co tomu říkáte?
Tonoucí se stébla chytá. A z jejich strany je to jen trapné, protože nemají reálný pozitivní program. Nemají co nabídnout. Úplně mě ale zamrazilo z jejich tónu propagačního předvolebního klipu, v němž označují opozici za zlo. To je opravdu rétorika totalitních hnutí. Prostě opozice a její voliči podle nich nejsou lidé, kteří mají jiný názor, ale jsou „zlo“. Takovou rétorikou to začíná, a zavíráním a likvidací odpůrců to končí. Což ostatně vidíme i v kauze mého trestního stíhání kvůli plakátu, na němž upozorňujeme na skutečnou hrozbu kriminality imigrantů.
Vy jste řekl, že SPOLU nemá program. Ale program nyní přece představili.
Otevřeně se přihlásili k tomu, že u nás chtějí zavést euro. To naprosto odmítáme, protože by nás to ekonomicky zruinovalo. Euro je naprosto škodlivá měna a spolu s Green Dealem symbolem fiaska Evropská unie.
Směšné je, že SPOLU slibuje zrušit zákaz prodeje aut se spalovacími motory po roce 2035, ale ministryně pro životní prostředí Anna Hubáčková ze SPOLU jménem Fialovy vlády souhlasila na Radě EU s ukončením prodeje nových aut se spalovacími motory! Oni chtějí zrušit to, co sami podpořili! Tuhle předvolební šarádu jim doufám nikdo neuvěří. Podobně je to v případě emisních povolenek ETS2. Fialova vláda to hlasováním podpořila a teď v předvolební křeči říkají, že to nechtějí. Prostě mají plnou hubu předvolebních keců, a když přijde na věc, odkývají Bruselu úplně všechno. K podpoře Green Dealu EU se Fialova vláda přímo zavázala. SPOLU se tedy zavázalo k likvidaci ekonomiky a životní úrovně občanů České republiky.
Mimochodem, stále platný zákaz spalovacích motorů od roku 2035 může podle šéfa Mercedesu položit celý autoprůmysl. SPD jednoznačně odmítá zákaz aut se spalovacími motory, Green Deal i emisní povolenky.
Jenom připomenu, že kvůli Green Dealu se zvyšuje riziko blackoutů jako ve Španělsku i u nás. Do přenosových soustav v EU bude třeba investovat 22 bilionů korun (v přepočtu), aby se dalším blackoutům předešlo, uvedla letos v květnu agentura Reuters na základě expertních stanovisek. To je skoro trojnásobek ročního výkonu české ekonomiky. Šílené. To vše v době, kdy největší producent takzvaných skleníkových plynů, Čína, emitující čtyř- až pětinásobek skleníkových plynů v porovnání s EU, od roku 2020 soustavně hrubě neplní své závazky plynoucí z Pařížské klimatické dohody, zatímco Trumpova administrativa v USA ji zcela smetla ze stolu.
Když se vrátíme k volebním programům, SPD ho již má?
Ano, tento týden jsme na úvod představili naše volební desatero. A začátkem září, až se lidé vrátí z dovolených, představíme kompletní program. Máme ho již hotový.
- Levné kvalitní potraviny, žádná zlodějna! Dohlédneme na řetězce, aby nešidily lidi.
- Zlevníme energie. NE Green Dealu! Vrátíme cenotvorbu pod kontrolu státu. NE eurodrahotě.
- Důstojné důchody pro seniory a zdravotně postižené občany! Valorizaci. Odchod do důchodu max. v 65 letech.
- Bezpečí, a NE masové migraci! Odmítneme migrační pakt EU.
- Dostupné zdravotnictví pro všechny! Vrátíme výrobu léků do České republiky.
- Dostupné bydlení pro lidi! Družstevní byty, uvolníme státní pozemky, zjednodušíme stavění.
- Stop cenzuře, pravda není zločin! Žádné trestání za názory.
- Práce pro Čechy! Férové platy místo levné práce.
- Žádné dávky pro cizince a nepřizpůsobivé! Pomocná ruka pro slušné občany. Revize pobytu Ukrajinců.
- ČR na 1. místě. Zákon o referendu! Vy sami rozhodnete! I o členství v EU.
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) předložil první návrh státního rozpočtu na rok 2026 se schodkem 280 miliard korun. Požaduje v něm mj. bez náhrady zrušit jakoukoli státní podporu bydlení, dobrovolných hasičů, horské služby a sportu dětí a mládeže. Ministr Stanjura současně navrhuje odebrat 15 miliard korun z kapitoly ministerstva školství. Co si o tom myslíte?
To naprosto odmítáme. Peníze je potřeba naopak sebrat Ukrajině a Ukrajincům či solárním baronům. Nechceme brát peníze učitelům a našim školám ani dalším organizacím, které působí ve veřejném zájmu. Šetřit veřejné výdaje je nutné, ale v jiných rozpočtových kapitolách – v platbách do zahraničí, včetně plateb do rozpočtu EU a plateb Ukrajině a Ukrajincům, v oblasti rostoucích výdajů na zbrojení a předražených armádních nákupů ze zahraničí, a v oblasti dotací soukromým podnikatelským subjektům typu tzv. solárních baronů.
Je nepřijatelné, že by tato vláda závazně navrhovala rozpočet ještě na další rok, ve kterém již nebude mít vládní zodpovědnost. Proto bude hnutí SPD navrhovat kompletní přepracování rozpočtu na rok 2026 podle našich programových priorit.
Spotřebitelské ceny vzrostly v červenci meziročně o 2,7 %, meziměsíčně potom o 0,5 %. O čem to svědčí?
O tom, že Fialova drahota pokračuje. Připomenu, že kumulovaná inflace za dobu fungování Fialovy vlády činí již téměř 40 %. Nejvíce zdražují základní potraviny. Meziročně stouply ceny vajec o 30,3 %, ceny másla o 15,3 %, ceny čokolády a čokoládových výrobků o 14,1 %, ceny mléka o 30,6 % a ceny kávy o 29,6 %. To představuje zásadní zásah do rodinných rozpočtů českých občanů a domácností.
Tento trend trvá již několik měsíců a Fialova vláda jej naprosto ignoruje a neprojevuje sebemenší snahu bojovat proti strmému růstu cen potravin. Dále výrazně rostou i ceny nájemního bydlení a stravovacích a ubytovacích služeb. Kumulovaná inflace za dobu fungování Fialovy vlády tedy činí již téměř 40 %, přičemž v určitých segmentech, jako jsou např. energie a některé potraviny, jde dokonce o stovky procent!
A co s tím budete dělat?
Boj proti inflaci bude jedním z hlavních úkolů budoucí české vlády, na které se chce hnutí SPD aktivně podílet. Hlavními nástroji tohoto boje musí být rozpočtová odpovědnost a vyrovnané hospodaření státu, nezvyšování (či snížení) nepřímých a spotřebních daní a v některých odvětvích, jako je energetika nebo potravinářský maloobchod, i cenová regulace a boj proti kartelovým dohodám korporací – zejména zahraničních.
Policie v minulém týdnu zadržela a obvinila Tomáše Jiřikovského, který na jaře po dohodě s bývalým ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS) daroval státu bitcoiny v hodnotě jedné miliardy korun pocházející z trestné činnosti. Co si o této věci myslíte?
Policie nyní v rámci vyšetřovacích úkonů rozhodla i o zajištění bitcoinů ministerstva spravedlnosti v peněžence Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který podléhá ministerstvu financí, jako výnosu z trestné činnosti. Jde o naprosto ostudné vyvrcholení celé aféry, kdy ministři Blažek a Stanjura a premiér Fiala vědomě provedli miliardovou transakci s odsouzeným zločincem a pokusili se tzv. vyprat špinavé peníze získané v rámci organizovaného zločinu nejtvrdšího kalibru. Jde o jednu z nejzávažnějších politických a kriminálních afér po roce 1989, kdy se vláda a justice propojily s podsvětím. Současná ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) se celou kauzu snaží zamést pod koberec.
Hnutí SPD požaduje k celé věci svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, ale především okamžitou demisi vlády Petra Fialy.
Kde se s vámi lidé mohou v nejbližší době setkat?
Pokračujeme v Českých jarmarcích SPD. Jarmarky jsou vždy od 13:00 do 18:00 hod. Já budu na jarmarcích přítomen vždy od 16:30. V Kladně budeme 3. září na Václavském náměstí u tržního místa. V Liberci se setkáme 4. září v Jánské (mezi KD a OC Forum). Do Ostravy zavítáme 10. září na Masarykovo náměstí a v Olomouci budeme 11. září v Jeremenkově ulici. V Plzni se uskuteční naše akce 17. září na náměstí Republiky. A místo našeho setkání v Praze 18. září bude ještě upřesněno. Už se na občany moc těším!
autor: Jakub Vosáhlo