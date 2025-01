„Klima je víc, než národ“, četl český lékař. A začal zkoumat. Až ke Karlu IV.

Pane doktore, co vás vlastně jako lékaře vede k tomu, abyste se zabýval tzv. klimatickou změnou? A to ještě formou, kterou by zelení aktivisté zřejmě označili za „popírání změn klimatu“?

Jako lékař mám blízko nejen k biologii jako takové, ale všeobecně jsem zastáncem toho, čemu se říká kritické myšlení a co by někteří tak rádi vymýtili. Impulzem k mému úsilí bylo heslo „klima je více než národ“, které bylo jako graffiti sprejem napsáno kousek před železniční stanicí Praha-Radotín. Toto heslo mě vedlo k zamyšlení, zdali je jen pouhým výkřikem, či nikoliv. Kromě něj na mě měly silný odstrašující vliv skupiny klimatických aktivistů kolem Grety Thunbergové, které by nejraději jakýkoliv průmyslový rozvoj zakázaly, a do třetice všechny ty teorie „nerozvoje“ s cílem uvrhnout nás kamsi do minulosti, protože stávající industrializace nás vede do záhuby.

Výsledkem bylo, že jsem s několika přáteli začal celou agendu tzv. klimatických změn posuzovat a hodnotit pokud možno objektivně, a došli jsme k nikoliv překvapivému závěru, že změny podnebí (a můžeme je nazývat změnami klimatu) tu byly, jsou a budou, ale člověk je ovlivňuje zcela zanedbatelně nebo vůbec. Prostě přesto, že jsme velmi úspěšným živočišným druhem, tak na zásadní změny podnebí nestačíme.

To, že nejste „popírač“ klimatických změn, píšete i na webu svého spolku The Blue Academy. A tvrdíte, že změny klimatu probíhají neustále. Co říci na to, že prý jsou kvůli činnosti člověka teď mnohem rychlejší?

Odpověď na tuto otázku bych uvedl jinou otázkou: Jsme si tím zcela jisti? a dále: S jakou dobou tu naši srovnáváme? Například koncem doby ledové byla hladina moří tak nízká, že se dalo přejít z dnešní Anglie do Francie suchou nohou, z Asie přešli první lidé do Ameriky před 13 tisíci až 30 tisíci lety po suché Beringově úžině. Vše proto, že tehdy byla voda soustředěná v ledovcích a následně roztávala, někdy i poměrně rychle. A přesto lidstvo a planeta přežili. V každém případě z dostupných zdrojů především geologických jsou dnešní hodnoty kysličníku uhličitého (CO 2 ) spíše na nižší úrovni než v průběhu historie planety Země. Ale je pravdou, že jeho koncentrace v atmosféře v posledních staletích mírně stoupá. Ale není vůbec prokázáno, že za to může člověk a jeho industriální činnost a také není prokázána míra vlivu CO 2 a dalších tzv. skleníkových plynů na klimatické změny.

I my jsme, tak jako naši předkové, svědky klimatických změn – např. z popisu kronikářů je patrné, že když král Karel IV. ještě jako markrabě moravský se svou manželkou Blankou z Valois slavili v čerstvě vybudovaném paláci na Pražském hradě Vánoce, bylo takové teplo, že hodovali venku na nádvoří. Oteplení trvalo až do konce 16. století a přinášelo blahobyt. Naopak začátek třicetileté války je spojen s nástupem tzv. malé doby ledové, která přinesla celkové ochlazení a neúrodu. Obyvatelstvo strádalo nejen válkou, ale i hladomorem. Tato klimatická změna trvala až do roku 1730. Nám se nyní zdá, že změny klimatu probíhají rychle. Ale tato rychlost je jen relativní. Je to jako, když vidíte z dálky přijíždět vlak. Také se vám nejdříve zdá, že jede pomalu, ale pak postupně zrychluje a kolem vás projede velmi rychle.

Zaujalo mě vaše tvrzení, že s oteplováním, přírodními katastrofami a případně i vyšší hladinou moří se můžeme vyrovnat, aniž bychom ničili nebo omezovali náš průmysl. Jak „poručit větru, dešti“, jak říkali komunisté?

Větru a dešti poručíme jen velmi těžko, ale můžeme se schovat pod deštník nebo „zalézt“ někam do chalupy. Tj. minimalizovat jejich působení. V Nizozemí (již název to napovídá) mají staleté zkušenosti s obranou proti rozmarům moře. Ale nejen to, značná část území Holandska leží pod úrovní moře. Je vidět, že lze vybudovat i rozsáhlé hráze a čelit stoupající mořské hladině. Ale musí se začít s předstihem. Finanční prostředky, za tímto účelem poskytnuté tam, kde je to třeba, by byly jistě lépe využité než na většinu projektů Green Dealu. Londýn před časem investoval obrovské prostředky do protipřílivových opatření na řece Temži. Dnes příliv a odliv v centru Londýna nepoznáte.

Pokud jde o vliv sucha na některých částech planety, tak jistě lze tak, jak vedeme plyn nebo ropu, uvažovat o obrovských zavlažovacích projektech. Zkrátka se lze s těmito změnami podnebí nějak smysluplně vyrovnávat. Je třeba se včas na ně připravit. A včas s nimi začít. Bohužel snaha Evropy i Spojených národů je zaměřena jinak, nikoliv na konkrétní preventivní opatření, ale na rádoby vizionářské greendealové projekty, které nic než chudobu nepřinesou.

Proč má tolik mladších lidí skoro až radost z toho, že se bude zdražovat elektřina, zdražovat plyn, zdražovat topení, omezovat výroba potravin a lidé budou žít v nepohodlí?

Nevím, zdali jich je tolik, mně spíše připadá, že rychle roste skupina mladých lidí, kteří se bojí budoucnosti bez dostatku energií, bez možnosti si pořídit dostupný automobil, bez možnosti cestovat nebo jíst to, co chtějí. Domnívám se, že se bojí oprávněně. Protože v chorých myslích propagátorů nového zeleného „náboženství“, kterým Green Deal bezesporu je, všechny tyto myšlenky na různorodá omezení existují. Prostě se řada lidí včetně mě bojí o svou budoucnost a budoucnost svých dětí a nepřejí si, aby stávající způsob našeho života se od základu změnil. Ano, musíme přestat zbytečně plýtvat surovinami a dalšími zdroji, vyhazovat tisíce tun jídla denně, kupovat si dvacet párů bot, když je nepotřebujeme atd. Ale nesmí to vést k deindustrializaci Evropy, k jejímu zchudnutí a velkým sociálním nepokojům. Jen bohaté země mohou účinně chránit životní prostředí. Ty chudé mají jiné starosti.

Není v tom, tak trochu, paralela k tomu, jak mnoho lidí za covidu ostentativně nosilo respirátor i v lese a hubovali ostatní, kteří jakási covid-pravidla nedodržovali? Taková snaha „angažovaně trpět“ a k utrpení nutit i ostatní?

V obecné rovině lze dobu covidovou jen částečně srovnávat s celou agendou Green Dealu. Přece jen ten tlak na psychiku způsobený statisíci zemřelých po celém světě jen v roce 2020, umocněný každodenním strašením masmédii, měl v sobě něco reálného. Minimálně to, že virus covidu existuje a zabíjí. A zabíjel ve velkém měřítku. To u celé teorie tzv. klimatických změn, údajně z velké části způsobených člověkem, říci nemůžeme. My přece nevíme, jak moc za klimatické změny může měnící se sklon zemské osy vzhledem ke slunci, nebo sluneční erupce či vliv gravitačních sil dalších těles ve vesmíru na Zemi nebo vliv měnícího se magnetického pole Země, ale je takřka jisté, že vliv lidí na změny podnebí je minimální nebo žádný.

Ano, řada lidí nosila roušky i tam, kde rozum říkal, že to třeba není. Osobně si myslím, že čím více opatření se zavedlo a každý z nás si jistě vzpomene, co vše bylo zakázáno (navíc v každé zemi různě), tím více se oslabovala naše imunita vůči jakékoliv infekci a následky pociťujeme dodnes. Nakonec se ukazuje, k jak velké manipulaci docházelo a ještě ohledně očkování proti covidu dochází. Jistě si někteří z toho dělali srandu a na protest nosili roušku všude, jiní nikde.

Pokud jde o Green Deal někteří politici prosazují „sebemrskačství“ a sypou si popel na hlavu za to, co údajně Evropa jiným zemím v souvislosti s industrializací od dob průmyslové revoluce provedla. Jakoby za ten bouřlivý rozvoj průmyslu v 19. a 20. století mohla jen Evropa.A proto je povinna postavit se do čela boje s klimatickými změnami. To je ale velice populistické, řekl bych politicky korektní nad rámec únosného. Ptejme se především, co Evropa světu dala. Je toho tolik, že si nedovoluji něco z toho vyzdvihnout. Já osobně jako lékař považuji za největší objev 20. století objev působení antibiotik na bakteriální infekce. A objevitelem byl Sir Alexandr Fleming ze Skotska.

Václav Klaus a jiní tvrdí, že v onom nuceném omezování a zdražování našeho života je nechuť ke kapitalismu a nechuť ke svobodě.

Podívejme se na Green Deal z několika pohledů: z hlediska odborného, ekonomického a politického. Z odborného hlediska v něm žádnou pravdu nenacházím. Také ty lži o vědeckém konsenzu jsou čiročirou manipulací. Z hlediska ekonomického bezesporu vede k deindustrializaci, ke stagnaci rozvoje společnosti, k chudobě nejen energetické a do budoucna, což zatím není vidět, k velkým sociálním bouřím. Evropská unie počítá s tím, že díky Green Dealu se dvacet i více procent populace Evropy ocitne pod hranicí chudoby a budou závislí na různých sociálních dávkách. Pro tuto situaci byl v Bruselu vytvořen nový sociální fond. To je přece otřesná vize!

Vůbec nechápu, jak mohou někteří evropští političtí lídři takto uvažovat: Místo prosperity nabízet chudobu. A tím směřuji k faktu, že dle jejich představ, bychom do budoucna jako Evropané měli být daleko více závislí na sociálních dávkách než dosud. To je silně levicový, socialistický pohled na svět. Rozděl a panuj ve stylu: My ti řekneme, co musíš a co nesmíš a dáme ti, co potřebuješ. Ale pokud neposlechneš, pak nedostaneš nic a vše ti zakážeme! To je levicová politika posilující stát na úkor nás občanů. To je samozřejmě politika antikapitalistická.

Pokud to bude takto greendealovsky pokračovat, tak ztratíme veškerou svou svobodu, nejen svobodu podnikat. Nakonec svobodu postupně ztrácíme už dnes. A to je hledisko politické. Hledisko, které nyní prosazuje evropská tzv. progresivistická levice.

Piráti a liberálové obecně tvrdí, že obnovitelné zdroje energie, skladování elektřiny, elektromobily a podobné technologie přinesou takový cenový průlom směrem dolů, že zbohatneme ještě víc. Paní Nerudová tvrdí, že Green Deal je příležitost. Ztotožňujete se s tím?

Rozumím. Ale já bych se jich zeptal: Příležitost? Ale pro koho? Pro určité skupiny podnikatelů řídicích bruselský aparát? Nebo pro Čínu? Já žádné obecně pro Evropu prospěšné ekonomické výhody v Green Dealu nevidím. Určitě se za obrovské prostředky něco nového vymyslí. Ale v globálu jde o to, že ani solární energie ani energie z větrných elektráren prostě bez dotací a bez záložních zdrojů nemůže konkurovat stávající výrobě energií z fosilních zdrojů. Tím méně výroba energie z tzv. zeleného vodíku (zde se k výrobě vodíku používá energie vyrobená pouze z obnovitelných zdrojů).

A vzhledem k tomu, že všechny státy EU jsou horentně zadlužené, tak Evropa na své „greendealovské“ projekty bude potřebovat obrovské prostředky ve výši bilionů EUR (tisíců miliard) ročně. Ty chce získat z nových daní. Zatím nejen ze stávajících emisních povolenek, ale i z nových daní z fosilních paliv využívaných v rámci dopravy a na vytápění. A to již za dva roky. A další daně postupně přijdou... Nemůžeme tedy zbohatnout, ale jistě můžeme velmi zchudnout! A to vše na základě velmi iracionální, lživé a manipulativní teorie o nutnosti boje s klimatickými změnami.

Čeští průmyslníci si to nemyslí, i v Německu jde průmysl do mocného útlumu. To bude znamenat i propad ve výběru zdravotního pojištění. Máte představu, kam bychom se takovým tempem v organizaci zdravotnictví dostali?

Pokud se týká financování zdravotnictví, není naším nepřítelem jen zchudnutí společnosti na základě nesmyslných zelených greendealovských projektů, které povedou k dalšímu úbytku dosud fungujících podniků v ČR i v Evropě, a tím ke ztrátě statisíců pracovních míst a nižšímu výběru zdravotního pojištění, ale i stárnutí populace s daleko většími nároky na léčebně-ošetřovatelskou péči. Řešením rozhodně není pozdější odchod do důchodu, protože se sice dožíváme vyššího věku, ale nikoliv ve zdraví. Ale to je již jiný příběh.