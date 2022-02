„Lidi už vidí, kdo jde proti nim.“ Napadl ho Láska, dopadlo to nečekaně

reklama

Na vás a advokáta Tomáše Nielsena, dvě nejviditelnější tváře Zdravého fóra, občanské platformy pro obnovení normálního života, zaměřil pozornost senátor Václav Láska. Přišel s informací, že za právní služby dostal Tomáš Nielsen od Zdravého fóra zaplaceno 675 604 Kč a vy za grafické služby 538 500 Kč. Co říkáte na jeho zveřejněnou hypotézu, že ani jeden nejste nadšený zastánce svobody a demokracie, ale jen jste vytvořili kvalitní byznys plán, jak tahat z lidí peníze?

Tomáš Nielsen si už za ty peníze koupil druhé auto a já konečně dostavěl dům… :- )

ve svém dřívějším vyjádření. Ale teď vážně – obvinění senátora Lásky je opravdu tak hloupé a směšné, že na to nelze reagovat vážně, ale přesto jsem se o to pokusil

Když ale opominu naprostou zoufalost tohoto útoku, tak zůstává fakt, proč toto „demokratický“ senátor, který se navíc veřejně vyjadřuje, že pandemický zákon nepodpoří, dělá. Možná hypotéza, která mě napadá je, že právě proto!

Jelikož je sám právník a musí tedy vědět, jaký paskvil pandemický zákon je, mám za to, že se ho osobně profesně bojí podpořit a aby nevypadal, že je na „naší straně“, jako takovou úlitbu si kopnul do Zdravého fóra, jehož vlivu se politici začínají opravdu obávat.

Senátor vás osočil z toho, že šíříte mezi lidmi negativní emoce, abyste se k těm penězům dostali. Tím, že strašíte a hrotíte situaci, zabíjíte věcnou diskusi. Ale byznys plán vám prý zjevně funguje, protože vystrašený člověk snáz posílá peníze. Na mě jste oba od začátku naopak působili dojmem, že vystupujete proti nejrůznějšímu strašení i všelijakým restrikcím. Nepopletl to Václav Láska a jak se s těmi jeho slovy o zabíjení věcné diskuse a strašení kvůli penězům srovnáváte?

Paradoxně podporovatelé Zdravého fóra nejsou vůbec vystrašení – jsou pouze naštvaní a po dvou letech už zoufalí z vlády a jejich nesmyslných kroků a opatření.

Nejsou to žádní „dezoláti“ a „křiklouni“, jsou to normální občané a rodiče jako my.

Myslím, že pana senátora Lásku by ale daleko více jako člověka, kterého platíme z našich daní a jehož provoz s asistenty, kancelářemi, dalším vybavením vyjde na miliony korun ročně, mělo zajímat, kam například tečou miliardy z veřejných peněz za testy a očkování. A stejně tak by se měl zajímat o ochranu demokracie v naší zemi, což, bohužel, „s láskou“ nedělá.

Kdyby senátor Láska totiž toto dělal, nebylo by potřeba Zdravé fórum a já bych byl šťastný, že se můžu v klidu vrátit k psaní knih.

Po neuvěřitelné kritice, která se na něho na všech jeho účtech snesla, a to především i od jeho fanoušků, začal lehce couvat a na twitteru mi dokonce napsal poté, co na nás nesmyslně veřejně zaútočil…

„Jasny, vy se chcete spojit. A misto aby jste spolu se mnou hledal jak zamitnout novelu pand. zakona, tak me tu na tw spamujete, protoze jsem si dovolil upozornit na Vase finance. Misto vysvetleni se jen vztekate a utocite. Perete se o to, o co vam ve skutecnosti jde. O prachy.”

Tu informaci od senátora Lásky převzala moderátorka a dramaturgyně pořadu 168 hodin Nora Fridrichová. „Já myslela, že to dělají zdarma,“ opentlila tento svůj komentář známá veřejnoprávní postava na sociální síti smějícím se smajlíkem. Čím si takový zájem o Zdravé fórum a jeho dva zakladatele vysvětlujete?

Vtipné na tom je, že se paní Nora ani nenamáhala ověřit jakákoli data, nebo nás vůbec kontaktovat, jak už je dnes u novinářů ČT a bohužel nejen jich, zvykem, pracují pouze v módu CTRL+C a CTRL+V.

A to v různých režimech. Někdy se ten režim jmenuje peníze, někdy zadání a někdy pouze hloupost…

Toto opravdu zasluhuje přinejmenším Novinářskou křepelku – podívat se na TRANSPARENTNÍ účet a přečíst TRANSPARENTNÍ položky svobodného a pouze z darů podporovaného spolku…

Zdravé fórum má spoustu spolupracovníků a podporovatelů. Máte už od nich nějaké reakce na informace zveřejněné senátorem Láskou?

Senátor Láska a paní Fridrichová spustili svými útoky paradoxně takovou vlnu odporu vůči sobě a vlnu solidarity k nám, že se účet Zdravého fóra začal plnit penězi a vtipnými vzkazy.





Oni lidé samozřejmě nejsou hloupí a všechnu tu vládní, politickou a lékařskou korupční špínu dobře vidí. Těch lidí jsou statisíce a další se pomalu probouzejí. Lidé se naučili jako před ’89 číst mezi řádky a poznat, co z novinové zprávy je pravda a že ta skutečná často bývá taková, když si původní lživou zprávu otočíte úplně opačně.

A úplně stejně je to s vládními prohlášeními o „dezinformacích”, které se postupně staly pravdou a opačně. Více na našem webu.

Ve stavu legislativní nouze a po 35 hodinách mimořádné schůze schválila Poslanecká sněmovna novelu pandemického zákona. Jak si vysvětlujete, proč zrovna na tento zákon, který je tak fundamentálním zásahem do svobody, nová vláda tolik spěchala? Lze uznat argument premiéra Fialy, že novela bude sloužit jako pojistka v případě, že bychom čelili nějakému nečekanému nástupu nové vlny nemoci covid-19?

V současné době, kdy celý svět od opatření ustupuje a ruší covid pasy? Od zítřka ruší vláda dokonce toto prokazování ve spoustě odvětví i u nás. A v tomto stavu je potřeba honem projednávat takto závažný zákon, který zcela bezprecedentně zasahuje do ústavních práv lidí, v legislativní nouzi? Tedy zrychleně a bez pořádných připomínek odborníků, jen kvůli tomu, aby byl „možná“ použit na podzim?

Tomu skutečně nemůže věřit už ani ten nejslepější volič pětikoalice.

Na stránkách Zdravého fóra poukazujete na to, že schválení pandemického zákona se nezúčastnily politické špičky, ať už jde o Rakušana, Pekarovou, Gazdíka, Bartoše, Bendla, Bělobrádka, Richterovou a další. Je to doprovozeno poznámkou, že tito „VIP“ politici dobře vědí, že se bude jednou účtovat, a že jejich neúčast při hlasování nebyla náhodná. Co by se muselo v této zemi stát, aby se opravdu účtovalo s těmi, kdo přijímají zákony ukrajující svobodu?

Ano, je to opravdu zajímavé se na ten seznam podívat. Kromě premiéra Fialy tam nebyl téměř žádný předseda strany, nebo VIP politik. Opravu mi přijde, že sami vědí, jak nesmyslný a hloupý zákon schvalují. Zákon, který lidé ani nechtějí a protestují proti němu v takové míře, která nemá u žádného jiného zákona, co si vzpomínám, obdoby. A jednou, až se rozestoupí mraky a rozplyne se mlha a novináři začnou zase dělat svou práci, věřím, že se na to, kdo šel proti zájmům občanů této země, opravdu podívají.

Ale o to šílenější je, když se člověk zeptá – PROČ? Proč politici tedy tento zákon tak tlačí a komu ve skutečnosti chtějí pomoct a slouží, když to nejsou občané této země, kteří si je zvolili jako své zástupce…

