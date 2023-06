„Lidi vědí, co přijde.“ Ceny v ČR i Chorvatsku, plyn, léto. Zásadní

VIDLÁKŮV TÝDEN „Máte také ten pocit, že i v Chorvatsku se všichni ještě snaží urvat, co urvat jde?“ komentuje zvyšující se ceny v Chorvatsku moravský zemědělec a bloger Daniel Sterzik, zvaný Vidlák. Lidi už prý vědí, co přijde. Hubená léta. „Nevíte, jak jsme na tom s plynem? Máme ho na zimu dost? Co si budeme povídat, ani se nenadějeme a podzim zaklepe na dveře. Jak to bude s energiemi? Zůstanou jejich ceny, jak jsou, anebo zase začnou růst?“ ptá se dál. Veselo čeká už v létě. S ParlamentnímiListy.cz mluvil i o předčítání „drag queen“ v Brně a o protržení přehrady Nová Kachovka.

V Brně se konalo čtení pro děti. Takové jiné. Četl muž převlečený za ženu, člen subkultury drag queen. A četl pohádku o dvou samcích-tučňácích, co vychovali dítě. Protestující byli označeni za hlupáky a zpátečníky. Co o tom říci?

Viděl jsem video z celé akce a vidlácky bych řekl, že těch pokrokových, kteří tam přivedli děti, bylo pět a půl. Naše pravdomluvná veřejnoprávní média přinesla zprávu, že tam bylo padesát dětí, ale ve skutečnosti jich tam bylo sotva patnáct. V celém obrovském Brně se po obrovské mediální reklamě našlo ubohých patnáct dětí, jejichž rodiče jsou dost pokrokoví, aby je nutili koukat na chlapa převlečeného za ženskou, jak čte teplou pohádku... To mi přijde tedy dost jako propadák, ne? Kde se stala chyba? Kde sakra zůstaly henty evropské hodnoty? Česká televize dostává sedm miliard peněz a v třistatisícovém Brně přesvědčila o této hovadině 0,1 promile lidí... A prý to stálo šest set tisíc.

Odpůrcům této akce prý nejvíc vadil ten sexuální podtext, ale mohli být naprosto klidní. Už dlouho jsem neviděl tak mimořádně škaredého chlapa. Ale možná jsem už pochopil, proč se převléká za ženskou... zkouší se prostě domalovat. V jeho případě ovšem zcela zbytečně... To tam nemohli vzít Brzobohatého? Ten, když se nalíčí, tak mu tu ženskou člověk věří... Copak vůbec neumějí marketing? Nevědí, že když to má sledovanost na celou republiku, tak se musejí trochu ukázat? Tuto drag queen bych věru nechtěl potkat v noci v parku...





Auto ČT, fotografové a několik diváků před brněnským kinem

Proč dle vás vláda tak lpí na „manželství pro všechny“? Jde jí „hlavně o člověka“, jak by řekl vojím Kefalín?



Asi odpovím slovy poručíka Hamáčka: „Tyhle starosti pusťte z hlavy, Kefalín... Lidí je jak sra*ek.“

Víte, ono je mnohem snazší bojovat za manželství pro všechny než bojovat proti chudobě. Manželství pro všechny neohrožuje zisky korporací, ale nějaký ten zákoník práce, kdy musíte i vykořisťovaným dát slušnou mzdu, to už zisky ohrožuje sakra hodně. Je lepší se snažit, aby se chudý cítil hrdě, než aby neměl hlad. Je lepší bojovat za různá pseudopráva marginálních menšin než si připustit, že většina je ve srabu. Když bojujete za práva LGBT, tak to nic nestojí. Jen se projdete na Prague Pride s pery nastrkanými do řiti a můžete doma vyprávět manželce a dětem, jak jste udělal svět lepším. Ale postavit se byznysovým žralokům s dlouhými prsty a pramalými ohledy a bojovat za platy, to chce celého a skutečného chlapa.

Proč, když o tom někde mluvím, mě vždycky napadne Fiala, kterak se hrbí před Guyem Verhofstadtem a zapisuje si, jak je kárán...

Bylo to sice už v neděli, ale v TV se střetli Fiala s Babišem. Co jste si z toho odnesl?



Tománková mluvila sedmnáct minut. Babiš mluvil devatenáct minut, Fiala mluvil pětatřicet minut. To je ta vyváženost hentěch pravdomluvných médií. Navíc Tománková říkala totéž, co Fiala. Vlastně bych Primě i Terezii měl pěkně poděkovat. Kdyby dělali svoji práci dobře, byl bych zbytečný. Ale pokud to dál hodlají dělat takhle, tak po mém psaní bude poptávka jak sviňa...

Odnesl jsem si z toho, že pětikoalice nám bude radostně škodit dál, ale řekl bych, že letos o prázdninách pro nás blogery nebude žádná okurková sezona. Jestli to vláda povede stejným směrem, tak tu budeme mít veselo...

Lid žije cenami potravin a služeb v Chorvatsku. Někdo nadává, že to tam zdražilo, jiný tvrdí, že to tam zdražilo míň než u nás a někdo nadává, že když na to nadávající nemají, tak ať tam nejezdí. Jak to rozsoudit?



Máte také ten pocit, že i v Chorvatsku se všichni ještě snaží urvat, co urvat jde, protože i tam cítí, že za chvíli mejdan skončí a přijdou hodně hubená léta? Popravdě, do Chorvatska běžně nejezdím, sedlák je uvázaný k dobytku a „k móři“ jezdí jen výjimečně, ale Chorvatsko je v té stejné EU jako my a dopadají na něj stejná opatření té stejné Uršuly Leyenové... Takže bych se nedivil, kdyby tamní podnikatelé reagovali stejně, jako tady u nás. Ještě honem honem udělat nějaké tržby, rychle se zabezpečit, co to dá a po nás potopa.

A ano, hodně lidí na Chorvatsko nebude mít a nepojedou tam. Nevěřím tomu, že když se u nás propadají tržby v maloobchodu, protože lidi prostě nemají peníze, tak se to turistickému sektoru zázračně vyhne.

Vláda mezitím utěšuje, že u nás tedy ceny potravin klesají. Pociťujete podobný úlevný pocit?



Já ta čísla viděl. Považte, ceny už klesly i o tři procenta! Jsem nadšen... Kde mohu vládě písemně poděkovat a poslat dárkový koš? Osobně vidím pokles cen u másla a pak vidím nějaké sezonní vlivy. My na jižní Moravě už totiž sklízíme ředkvičky i špenát, a tak nemáme takovou potřebu nakupovat předražené okurky. Ceny zeleniny a ovoce teď budou spíše klesat, ale to dělají každý rok.

Ale víte, jsem zvědavý, jak dlouho nám ty úlevné pocity vydrží. Nevíte, jak jsme na tom s plynem? Máme ho na zimu dost? Co si budeme povídat, ani se nenadějeme a podzim zaklepe na dveře. Jak to bude s energiemi? Zůstanou jejich ceny, jak jsou, anebo zase začnou růst?

Někdo vyhodil do vzduchu přehradu Nová Kachovka. V úterý večer Bílý dům ještě nevěděl, kterou stranu vinit, světové agentury jsou též opatrné. Senátorka Miroslava Němcová už vyhrožuje, že ANO, SPD, Rajchl i jiní, co „podporují Rusko“, jsou odteď vlastizrádci. Komu věřit?



Blahopřeji paní senátorce Němcové, v mé anketě Jelito roku se umístila na předních příčkách hned vedle Síkely. Podařil se jí totiž podobně skvělý kousek jako panu ministrovi, když mluvil o závětrných elektrárnách. Paní Němcová zase dneska psala o přehradě Nová Kachlovka. Ne Kachovka, ale Kachlovka.

Líbí se mi, že sice ani neví, jak se ta přehrada jmenuje a zřejmě by ji ani neuměla najít na mapě, ale ví přesně, kdo ji zničil.

Jindra Rajchl to říká správně, u nás už není šance, aby se u nás někdo živil politickou satirou. Vládní politici ji dělají sami a zdarma. Paní Němcová i ostatní eurohujeři a transatlantičtí rektální alpinisté mají vlastně štěstí, že Američané neumějí česky. Kdyby uměli, nikdy si je nemohou vybrat jako své lokaje. Ale začínám rozumět tomu, proč jenerál Koudelka ještě nenašel žádnou, Ruskem zaplacenou, pátou kolonu. Proč by na to Putin pouštěl ruble? Málokdo mu poslouží tak dobře, jako naše vláda.

Každopádně, Reuters uvádí, že ceny pšenice stouply v úterý o 3 %. Je to v tomto směru vážné?



Že bych mezi obchodníky s obilím viděl nějaké nadšení, že se ceny zlomily, odteď začnou růst, a tak je zapotřebí honem honem podepsat smlouvy na příští úrodu, dokud jsou ceny nejnižší, to tedy nevidím. Ale pšenice už kvetou, žně nastanou mezi desátým a patnáctým červencem. Pak budeme moudřejší.



Přední česká ekonomická novinářka Zuzana Kubátová píše, že pokud se chceme zbavit uhlí, za pár let budeme elektřinu dovážet. Čím to, že to píše na serveru Seznam zprávy?

Jé, oni už si toho všimli? Že bez uhlí nebude elektřina? Kdo jim to řekl? Vždyť se nám tu zaklínali různí experti, že elektřina bude tak levná, že se vůbec nevyplatí nějaké elektrárny stavět. Říkali, že přejdeme na hentu ekonomiku 4.0, která bude tak úsporná, že budeme mít elektřiny víc než dost. Říkali, že budeme mít všichni skvělé fotovoltaické elektrárny na střechách a všechny provozní problémy se vyřeší. Takže to všechno jako nebude? Jak se to mohlo stát? Vždyť to celé řídili experti... tedy, alespoň Česká televize tvrdila, že jsou to experti.

Budu se Zuzany Kubátové muset příležitostně zeptat, odkud jako myslí, že budeme tu energii dovážet? Z Německa? Rakouska? Slovenska? Polska? Nevšiml jsem si, že by se někde v okolních zemích chovali zodpovědněji a chystali se na super příležitost, dodávat blbým Čechům elektrický proud. Neříká nám Kubátová, že bude blackout?

Asi si půjdu pro jistotu ještě koupit nějaké petrolejky. Tohle prostě nemůže dobře dopadnout.

