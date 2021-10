„Návrat pravice znamená i návrat tupých škrtů a privatizace,“ obává se ministryně Maláčová

reklama

Velkým tématem je nyní plán koalice SPOLU a premiéra Babiše přivézt do ČR asi 300.000 zahraničních dělníků z Ukrajiny a dalších zemí. Co si o tomhle jejich společném nápadu myslíte?

ANO a ODS vidí cestu v dovozu stovek tisíc zahraničních dělníků z východu, tedy v pokračování politiky levné práce a s tím související zvyšování kriminality cizinců v naší zemi, ČSSD razí myšlenku zvýšeného tlaku na platy a mzdy. Pokud má být v Německu minimální mzda 12 euro na hodinu, bylo by fér, aby v České republice firmy lidem platily alespoň polovinu této částky. Všechny okolní státy už problém nízkých mezd řeší. My nechceme žít v zemi, která bude ostrůvkem levné práce uprostřed Evropy jen proto, že to tak někomu vyhovuje.

Z ODS, dalších pravicových stran, ale i překvapivě z ANO v poslední době také zazněly návrhy na privatizaci České pošty, Českých drah, ale i Budvaru nebo na zavedení školného. Je toto cesta, kterou by se měla Česká republika po volbách vydat?

Anketa Přesvědčujete své okolí o tom, koho má a nemá volit? Ano, hodně 6% Ano, trochu 18% Ne 76% hlasovalo: 4769 lidí ODS a SPOLU sepsali nicneříkající program, kde mají sice sliby za více než 200 miliard, ale nikde k nim neukazují příjmy. Pokud tedy někoho zajímá, kde hodlá pravice ty stovky vzít, musí pátrat v rozhovorech a televizních vystoupeních, ve svém programu se za to ODS stydí. Za ČSSD musím říci, že všechny plány na rozprodej České republiky a zavádění školného naprosto odmítáme. ČSSD dlouhodobě brání opakovaným snahám o výprodej státního majetku. V případě České pošty jsem prosadili ve vládě změnu rozhodnutí Topolánkovy vlády z roku 2007 privatizovat Českou poštu. A byla to opět ČSSD, kdo pak v tomto volebním období zablokoval nápad ministra Ťoka z hnutí ANO prodat nejlukrativnější část Českých drah - výdělečné ČD Cargo. A stejně tak zabráníme ODS a ANO zavést školné, jak slibují jejich poslanci. Nicméně toto ukazuje, že v případě společného vládnutí ANO a ODS, je hnutí ANO připravené ODS a koalici SPOLU k výprodeji státního majetku svítit.

Co jsou z vašeho pohledu ty důležité věci, které ČSSD prosadila?

Nastoupili jsme po letech vlády pravice, která předvedla asi nejdestruktivnější politiku tupých škrtů, jakou si umím představit. Místo u bohatých, brala u seniorů, rodin s dětmi či zaměstnanců. Na střední třídu vyrukovala se svou osvědčenou metodou utahování opasků, kterou v devadesátkách prosazoval už tatíček ODS Václav Klaus. Víte, v jakém stavu jsme Česko přebírali? Minimální mzda byla směšných 8 500 korun. My jsme ji zvýšili takřka na dvojnásobek a chci zajít ještě dál. Pravice tehdy také schválila, že důchody neporostou ani o korunu víc než inflace, a ještě v rámci „šetření“ rozhodla, že důchodový věk bude vyšší než 65 let. To byla pravicová důchodová reforma. Rodiny s dětmi ji nezajímaly už vůbec. Patnáct let se tu mluvilo o náhradním výživném, 12 let o zvyšování rodičovského příspěvku anebo přídavku na dítě. To vše jsme změnili až my.

