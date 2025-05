Premiér Fiala: V oblasti bezpečnosti nesmí existovat žádná „ale“! Žádné krátkozraké politikaření

Dámy a pánové, vážení přátelé,

děkuji vám, že jste přišli, že je vás tu tolik, že jsme tady spolu. Je to důležité, protože letos na podzim nás čekají volby, které naši zemi neovlivní pouze na další čtyři roky, ale možná na celá desetiletí.

Svět tak, jak jsme ho znali v posledních třiceti letech, končí. Mění se vztahy mezi velmocemi, bezpečnostní záruky, principy fungování mezinárodní ekonomiky, Evropu obchází strašidlo populismu a extremismu, na východ od našich hranic vede Rusko agresivní válku, která ohrožuje bezpečnost Evropy.

To všechno jsou výzvy a hrozby, kterým aktuálně Česká republika čelí.

A my máme dvě možnosti. Buďto tyto změny zvládneme správně, nebo je jako stát a společnost podceníme a zanedbáme. A necháme ty, kteří to s námi nemyslí dobře, aby je zneužili proti nám. A je jedno, zda to jsou domácí populisté, nebo zahraniční nepřátelé demokracie a západních hodnot.

Dámy a pánové, letos půjde opravdu o všechno!

V první řadě letos půjde o demokracii!

A pokud tomu nevěříte, tak se podívejte na naši opozici. A podívejte se i kolem sebe. Část jí vzhlíží k Maďarsku a Slovensku a těší se, že po volbách budou podobně měnit Českou republiku.

Další se netají tím, že chtějí po těchto volbách rovnou změnu režimu, tedy konec stávající podoby demokracie.

A odpovězte si sami na otázku, co bude výsledkem spojení těchto dvou proudů, pokud by dohromady v Parlamentu získaly potřebnou většinu. Opravdu to pro sebe a pro naše děti chceme?

Letos ale půjde i o naši budoucí bezpečnost!

Česká republika konečně plní svoje závazky vůči našemu členství v Severoatlantické alianci a hlavně vůči své vlastní bezpečnosti. Ale je jasné, a vy to všichni víte, že ani to dnes už nestačí. Svět se stává čím dál více nebezpečným a je zřejmé, že demokratické evropské státy se budou muset začít spoléhat zejména sami na sebe. A to si vyžádá veliké sebezapření, a to si vyžádá změnu přístupu doslova od každého z nás.

Říkám vám to jasně a na rovinu: V oblasti bezpečnosti nesmí existovat žádná „ale“! Žádné krátkozraké politikaření! Žádné zbytečné kompromisy!

Je škoda, že toto naše opozice vůbec nechápe.

Nechápou, že všichni čeští politici musí být v otázce bezpečnosti jednotní, tvrdí, rázní a předvídaví. Ať už jde o Putinovo Rusko, terorismus, nebo nelegální migraci.

Nelze připustit, aby naši občané ztratili v dalších letech důvěru v to, že stát jim je schopen zajistit základní bezpečnost. To by vedlo k rozpadu hodnot a k ohrožení demokracie v České republice. To je prostě něco, co koalice SPOLU nemůže a nechce dovolit.

Dámy a pánové, a v neposlední řadě letos půjde i o naši prosperitu! O peníze každého z vás…

Když jsme přebírali vládu po hnutí ANO, sociálních demokratech, ale také po komunistech a SPD, kteří je za různé výhody podporovali, tak jsme zdědili hned v prvním měsíci rozjetou inflaci ve výši 10 procent. 10 procent! Dnes se inflace dostala pod 2 procenta. A hnutí ANO má tu neuvěřitelnou drzost vylepovat plakáty a stěžovat si, o kolik se zvedly ceny. Zrovna oni, kteří tak mizerně hospodařili!

Naše vláda ozdravila hospodaření státu, když snížila deficit veřejných financí z pěti procent na zhruba dvě procenta HDP!

Naše vláda zajistila této zemi energetickou nezávislost a bezpečnost, když předchozí vlády neudělaly vůbec nic!

Naše vláda při těch všech problémech, kterým čelila, byla schopna zajistit historicky nejvyšší investice do naší budoucnosti!

Podívejte se kolem sebe, kde všude vznikají nové dálnice. Za toto volební období jsme jich zvládli otevřít přes 200 kilometrů! A další stovky kilometrů jsou zrovna v přípravě!

K tomu jsme přilákali největší investici v dějinách země. A je to investice do čipového průmyslu, podílíme se na vývoji malých modulárních reaktorů, držíme si minimální nezaměstnanost a nastartovali jsme hospodářský růst vyšší, než je v Evropské unii.

To jsou konkrétní ekonomické výsledky naší vlády!

Ne, není to něco, co se vám hned objeví v peněžence, jako když třeba hnutí ANO slibuje plošné slevy na jízdné pro bohaté i chudé, to je dneska obnovený slib.

Naše ekonomická politika se soustředí na stabilitu a na citlivé vytváření podmínek pro dlouhodobou prosperitu naší země. Já prostě věřím, že v naší zemi je správné usilovat například o to, abychom měli platy srovnatelné s Rakouskem či Německem. Protože jenom bohatí občané dělají bohatý stát.

Ale stát postavený na rozdávání, jak to dnes opět slibuje hnutí ANO, nebude mít nikdy bohaté občany. A sám bude zadlužený a chudý!

A dámy a pánové, i o tom budou letošní volby.

Ne, samozřejmě to musíme také říct. Ani my nejsme bez chyb! I naší vládě se řada věcí nepovedla tak, jak jsme původně chtěli.

Troufám si ale tvrdit, že kdybychom v posledních čtyřech letech nemuseli vynaložit tolik sil a tolik peněz na řešení dopadů covidu, rozjeté inflace, energetické krize a války na Ukrajině, tak jsme na tom dnes v řadě oblastí mnohem lépe. A tím myslím kupříkladu školství, zdravotnictví nebo řešení dostupného bydlení.

Řada věcí jde správným směrem a my tyto strategické změny potřebujeme dokončit, aby fungovaly opravdu správně.

Už teď poslouchám nejenom výkřiky tady, ale výkřiky opozice o tom, co všechno po volbách zruší, co všechno zlikvidují a změní. Výsledkem takovéto destruktivní politiky ale nakonec bude, dámy a pánové, jen to, že se nepodaří nikomu nic prosadit. Nebudou žádné změny k lepšímu.

A stačí se podívat na to, co se děje v Parlamentu, kde Andrej Babiš a Tomio Okamura dlouhé hodiny doslova žvaní o ničem jenom, aby zabránili vládní koalici smysluplně pracovat. Takto se ale nedá řídit a budovat stát.

Chceme spoluobčany České republiky se vší pokorou přesvědčit o tom, že máme dostatek odborníků, dostatek sil a dostatek nápadů, jak ještě více zlepšit a ochránit život lidí v naší zemi.

Chceme co nejvíce lidí přesvědčit o tom, že je řada rozumných důvodů k tomu, aby koalice SPOLU dostala šanci dotáhnout svoji rozdělanou práci do úspěšného konce.

Dámy a pánové, dnes jsme tady pro to, abychom zahájili největší politickou tour tohoto jara. Během následujících šesti týdnů společně s přáteli z koalice SPOLU objedeme celou Českou republiku.

Navštívíme přes 200 nejrůznějších míst naší krásné země. A chceme se bavit úplně se všemi. S těmi, kteří nás podporují, i s těmi, které jsme něčím zklamali, ale i s těmi, kteří nás z nějakého důvodu nemají rádi.

Zejména bych rád na naše diskuse pozval ty, kteří mají pocit, že jsme je zklamali. Přijďte prosím, určitě si máme co říci. Rád se s vámi setkám například už pozítří v Jihlavě. Spolu s Ivou Pazderkovou, které děkuji, že se ujala role průvodce všech mých setkání.

A věřím, že se na diskusích všichni shodneme na tom, že Česká republika potřebuje v příštích letech pokračovat v rozumném hospodaření státu, ve výstavbě dálnic, silnic a železnic, v rozvoji energetiky a v investicích do moderních odvětví, jako jsou čipy, jádro a umělá inteligence.

A také, že naše země potřebuje jasné hodnoty, principy a prozápadní orientaci, aby dokázala svým občanům zajistit klid, prosperitu a bezpečí.

Ano, vážení přátelé, o tom všem budou letošní volby! To opravdu není málo. Prosím, mysleme na to!

Teď není čas váhat! Teď je čas na odvahu a odpovědnost! Teď jde, dámy a pánové, o všechno! Děkuji vám.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS

předseda vlády



