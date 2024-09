„Očekávám, že za to budu vyhozen.“ Nejen o Gregorové. Pirát vynesl informace

Jste rebelem či škarohlídem v České pirátské straně. Proč?

Rebelem ani škarohlídem ne, patřím spíše k vnitřní opozici. Z mého pohledu je v té straně spousta věcí špatně a není vůle něco změnit. Patřím mezi ty, co to neřešili tak, že prásknou do stolu a odejdou. Byla jich spousta a jejich důvody byly poměrně podobné mým. Patřím mezi tu skupinu, která se možnosti alespoň nějak ovlivňovat stranu zatím nevzdává. Jsem členem minimálně do doby, než budu vyloučen.

Jaké věci jsou špatně?

Už ideologicky vidím vývoj strany jinak, než jak ho vidí lidé, kteří stranou hýbou uvnitř. Nemluvím o předsednictvu, protože to má velmi omezené pravomoce. Hovořím o tom, že strana neplní očekávání voličů, kteří nás dostali do Poslanecké sněmovny v roce 2017. Šlo o obhajobu svobod a liberálního pohledu na svět. Šlo o to, že si lidé o svém životě rozhodují sami a role státu je taková, že má efektivně sloužit, ale nemá občany kárat, vychovávat a prostě kecat jim do života.

Na druhou stranu je Gregorová jediným zástupce českých Pirátů v europarlamentu…

Ano. Jediná. Ze tří jsme spadli na jednu, což je vizitkou její politiky, kterou tam dělala pět let. To je dostatečná odpověď. Když budu megasarkastický, tak zatleskám a řeknu: „Hurá, máme v europarlamentu sto procent žen!“ Stejně, jako když nám zastoupení v Poslanecké sněmovně spadlo na čtyři mandáty a někteří z toho levicového křídla slavili, že „máme padesát procent žen“. Sakra, z dvaadvaceti mandátů na čtyři a oni řešili tohle. To bylo neuvěřitelné.

Jak jste v tomto kontextu přijal v roce 2021 koalici PirSTAN?

Ve zmíněné koalici si nemyslím, že jsme nějak museli ustoupit z idejí a programu. Se Starosty a nezávislými (STAN) jsme kandidovali, protože tam byla vysoká kompatibilita a měli jsme velmi podobný pohled na spoustu věcí. To, že koalice díky kroužkování přispěla k našemu výprasku, je jedna věc. Druhá věc je, proč jsme ho dostali. A to souvisí se STAN do té míry, že je pro naše voliče STAN přijatelnější než my, protože je mnohem blíž ideálu liberální politiky. Mnohem lépe plní ta očekávání, která měli naši voliči vůči nám.

Jak vnímáte odvolávání pirátského předsedy Ivana Bartoše z vlády?

Je to s prominutím velmi bizarní cirkus. Překvapil mě premiér, který k tomu přistoupil takhle tvrdě a neslušně. Na druhou stranu to, že naši političtí oponenti využijí příležitost nás za naše chyby vytrestat, je logické. Co se mi opravdu nelíbí je, že velmi schopný pirátský předseda Ivan Bartoš udělá chyby a místo toho, aby to přiznal, omluvil se a snažil se o nápravu, tak slyšíme, že viník je jinde, že vyhození z vlády je spiknutí ODS a tak dále.

Voličům je to úplně jedno. Piráti selhali v základní úloze, kterou od nás očekávali. Pokud bychom mohli ještě někdy obnovit důvěru voličů, tak bychom měli přiznat chyby a vysvětlit lidem, co budeme dělat proto, abychom je neopakovali.

Máte Pirátské fórum, snažíte se být otevření, přitom nedokážete přiznat chyby. Není to opojením mocí?

Ivana Bartoše bych z opojení mocí neobviňoval. Dopustil se chybného úsudku, neuvědomil si následky toho, že když spustí nepřipravený systém a pak ho bude dodělávat, tak to bude mít široké a dalekosáhlé dopady.

Funguje vlastně u Pirátů svoboda slova?

V Pirátské straně musím bohužel o svobodě slova zcela otevřeně konstatovat, že je jen pro někoho. Jen pro ty, kteří drží basu s názorovým proudem, jenž tam dnes vládne. Ti mohou cokoliv. Mohou adorovat komunismus a je to úplně v pohodě. Ve chvíli, kdy si někdo dovolí je otevřeně kritizovat, tak má velký problém.

Piráti se nejspíš stanou opozicí vlády. Je to dobrá strategie?

Byla by to dobrá strategie, kdyby se to odehrálo rozumným, promyšleným a inteligentním způsobem. Protože tenhle cirkus ještě pár dní po dalším volební výprasku to není. Nevěřím, že by nám někdo uvěřil, že odchod z vlády je upřímná cesta, protože kalkul z toho přímo čiší.

Může to dopomoci k ozdravení strany...

Ozdravení strany mělo nastat již dávno, protože se vědělo, že jsme v krizi a dopadneme špatně. Tyhle volby jsou již třetím výpraskem v řadě, přičemž o tom, co je špatně, se mluví stále dokola. Strana nenašla odvahu to řešit a nevěřím tomu, že to nyní dokáže vyřešit.

Uvědomujete si, že ač Pirát, tak vlastně Českou pirátskou stranu pohřbíváte?

Možná hovořím vypjatě a tvrdě, ale opravdu jsem oponentem lidí, kteří tu stranu již pár let ovládají. Přitom nejsou ochotni vést diskuse o tom, jak by strana měla fungovat, a kam by měla směřovat. To své si prosazují tak tvrdě, že tam není prostor pro nesouhlas.

Očekávám, že za tu kritiku budu vyhozen. Nebyl bych první, ani poslední. Ve straně zůstávám proto, abych byl schopen vzdorovat trendům, s nimiž nesouhlasím. Přijde mi to konstruktivnější, než utéct a říct, že je to všechno nanic. Dokonce jsem se snažil přesvědčovat některé lidi, co odcházeli, aby to nedělali, aby ve straně zůstali alespoň jako pasivní členové s hlasovacím právem. Nicméně rozumím tomu, že spousta lidí je z toho otrávená.

Opravdu chci podotknout, že má kritika necílí na Ivana Bartoše, necílí na větší část našich poslanců, kteří dělají národní politiku, ale cílí na extremistické křídlo, které má ve straně velký vliv. A toho se naši poslanci, když ne bojí, tak už nemají sílu s ním bojovat.

Jak rozkladný charakter má toto extremistické křídlo Pirátů, které dejme tomu představuje Markéta Gregorová či Janka Michailidu?

Jednoznačně velký. Strana dnes je v rozkladu a je to způsobeno právě dlouhodobou činností této skupiny lidí. Troufnu si říct, že tu stranu unesli, protože ví, že kdyby se svým ultralevicovým programem měli někde kandidovat napřímo, tak je nikdo, nikdy, nikam nezvolí. Piráti, které ovládli, jsou pro ně příležitostí, jak si prosazovat to své.

Netrpí přímo nostalgií k minulému režimu, ale prosazují podobnou ideologii, která sice nikde nikdy nefungovala, ale oni jsou schopni tvrdit, že tentokrát to v jejich podání fungovat bude. Jde v podstatě o neokomunisty, kteří věří, že tentokrát se to povede.

