„Pražáci, chcete jídlo alespoň za současné ceny?“ Z venkova drtivě. Co město neví

VIDLÁKŮV TÝDEN „Jestli chtějí mít Pražáci jídlo alespoň za současné ceny, tak by měli být rádi za jezeďáky, co jim plundrují krajinu,“ říká moravský zemědělec a bloger Daniel Sterzik. Na základě protestů v Německu vysvětluje, co město neví: Bez dotací Evropa potraviny nevyrobí. „Také můžeme vozit obilniny z Ruska, ovoce z Brazílie, maso z Argentiny... a debily z Bruselu. Naši (drazí) zemědělci pokojně či nepokojně zkrachují, z polí se udělají golfová hřiště a vše bude sluníčkově růžové,“ nastiňuje. „Ať venkov vyjede na Prahu. Marek Výborný takovou lekci potřebuje jako sůl,“ dodává.

reklama

Tak tedy, ty německé zemědělce jsme si teoreticky vysvětlili posledně. Někteří mí přátelé však mají vůči jejich protestu námitky: Proč by měli mít daňově osvobozenou naftu? Proč by měli mít vlastně právo na nějaké dotace a výhody? Co na to říct?



Zemědělci nemusejí mít žádné výhody. Vůbec. Může se jim to všechno klidně škrtnout. Stačí přijmout Ukrajinu do EU... Tam se pěstuje tak lacino a je tam tolik orné půdy, že to Evropu bez problémů uživí. Také můžeme vozit obilniny z Ruska, ovoce z Brazílie, maso z Argentiny... a debily z Bruselu. Naši (drazí) zemědělci pokojně či nepokojně zkrachují, z polí se udělají golfová hřiště a vše bude sluníčkově růžové. Ostatně se tak už děje.

Malé německé farmy jsou konkurenceschopné jedině tehdy, když dostanou dotace, které v Německu tvoří větší podíl příjmů než příjmy z prodeje produkce. České farmy jsou konkurenceschopné díky tomu, že jsou tak nějak velkovýroba. Potřebujete docela dost hektarů, abyste se jako český zemědělec uživil.

Anketa Bude Donald Trump v listopadu zvolen prezidentem USA? Bude 95% Nebude 2% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 866 lidí

Evropa dává dotace, aby se tady udržela zemědělská prvovýroba. Občas totiž nějací Hútíové zablokují dopravu Rudým mořem, Rusové omezí dopravu Černým mořem, v Jižní Americe dojde k převratu a rozvratu, libtardi zpřetrhají vazby s Ruskem... a pak je hrozně fajn, když něco vyroste i na našich polích. I když je to dotované.



Pokud zemědělci v EU nedostanou dotace, tak prostě žádné unijní zemědělství nebude, protože zbytek světa tak nějak produkuje laciněji. Ano, i v Evropě se to dá řešit. Ale rozhodně ne tím, že škrtneme zemědělcům platby s tím, že se to nějak vyvine.



Většina našeho okolí má ale jasno: Cokoliv poškodí Scholzovu vládu, je v pořádku. Jak se vám vývoj těch protestů zatím líbí?



Já už jsem vícekrát napsal, že mám pochopení pro obyčejné Němce, že se bouří. Chápu, co prožívají němečtí sedláci. Chápu všeobecnou naštvanost na liberální politiku. Normální člověk nekouká přívětivě na ničení klíčových odvětví hospodářství.

Ale rovnou dodávám, že žádné jednoduché řešení neexistuje a každá německá vláda bude v pokušení, přesunout svůj domácí problém na své vazaly, tedy nás. Obzvlášť když mají ve Strakovce takového vzorného lokaje. Proto je třeba, abychom se bouřili i tady. Klidně podle německého mustru. Ať venkov vyjede na Prahu. Marek Výborný takovou lekci potřebuje jako sůl.

Fotogalerie: - Protest zemědělců v Chomutově



U nás se odhodlali dva jednotlivci vyházet před Úřadem vlády kárku plnou hnoje. Představme si, že by takových protestů bylo víc. Neřekli by zase Pražáci, že vidláci z venkova ničemu nerozumí, nechce se jim dělat a navíc jsou agresivní, když vozí do města svůj hnůj?



Ano, je to takové české. Místo aby našel odvahu někdo s pořádným traktorem, který by jim tam vyklopil toho hnoje dvacet tun, udělal to Netík... Nepochybuji, že bude „po zásluze potrestán“, protože to by nešlo, soudruzi, aby si kriminální živlové dovolili něco takového. To se smí jen u ruské ambasády...

Mimochodem... v poslední době mám pocit, že je stále více Pražáků, kteří pro Netíka budou mít pochopení. Víc než si sami Pražáci myslí. A jestli tato kárka hnoje byla agrese, doporučuji návštěvu některého pařížského předměstí, tam je mír a vzájemnost…

Anketa Máme se připravovat na válku? Ano 9% Ne 88% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 7851 lidí



Ten vztah k venkovu z hlediska liberálních elit, to by možná stálo za probrání. Oni by rádi ekozemědělství, ne ty „jezeďáky“, co plundrují přírodu. Možná si představují venkov jako takový bukolický skanzen, kam zajedou na víkend, vy je tam pohostíte a oni zase odjedou do svých korporátů v prosklených krabicích. To se vám asi moc nelíbí?



Jéžiš, mně by se také líbilo bydlet v takovém „Hobitíně“, s řádně obdělanou půdou, malebnými vesničkami, holkami v krojích, na každém kroku milá hospůdka s dobrým pivem a turisti, kteří za půllitr zaplatí tři stovky, aby se to ekonomicky dalo dělat.

Už jsem měl hodně hostů, kteří byli odhodlaní se pustit do zahrádkaření pěkně EKO a BIO. Zpravidla je to přešlo po prvním sbírání mandelinek v červnovém slunci. Jestli chtějí mít Pražáci jídlo alespoň za současné ceny, tak by měli být rádi za jezeďáky, co jim plundrují krajinu. Druhé řešení jsem už naznačil... zrušit u nás zemědělství úplně a plundrovat krajinu někde, kde to liberální kafírník neuvidí. Například na Ukrajině. Třetí řešení je, že pražští turisté budou jezdit do těch rustikálních hospůdek a vinných sklípků a nebudou se eklovat zaplatit za večeři pro dva deset tisíc korun.



Všem, kdo chtějí ekozemědělství a nechtějí henty jezeďáky, bych řekl jediné: Nerouhejte se, mohlo by se vám to vyplnit.

Fotogalerie: - Vystrčil a spol. - pocta Palachovi



My jsme spolu neřešili Alenu Schillerovou, která řekla, že my se nechceme připravovat na válku, ale chceme žít v míru a podle toho investovat. Dostala za to ze všech stran. Nemají ti její kritici tak trochu pravdu, že jsme si také mysleli, že Putin nepůjde na Ukrajinu… A šel? Tak třeba se může hnout i do Pobaltí?



Drze řeknu, že jestli tady v EU budeme pokračovat ve stejném trendu jako doposud, tak Putin asi jednoho dne skutečně přijde. Lidé ho budou vítat se šeříky a děkovat mu za osvobození. Nikdo neudělal víc pro to, aby Rusové zesílili, než současná evropská politická reprezentace. Málokomu se podaří udělat sankce tak, aby nepříteli pomáhaly a nám škodily. Málokdo řeší nedostatek granátů tím, že se prostě v ojroparlamentu usnesou, že jich bude víc, ale banky zbrojní výrobu financovat nebudou.

K tomu kupujeme letadla, která jsou tak drahá, že buď nebudou lítat, anebo škrtneme zbytek armády... přitom na ukrajinském bojišti nehrají skoro žádnou roli.

Jak znám ruské reálie, Putin nemá zapotřebí útočit na Evropu, protože mu ten snědený krám k ničemu není, ale když vidím, jak jde všechno kolem do kytek, tak myslím, že ruský prezident zažívá silné pokušení, aby se do toho pustil. Natahujeme mu totiž červený koberec.



Zelenskému je dopřáno další kolo jeho show, tentokrát ve Švýcarsku. Čili se zdá, že žádná změna se na Západě nechystá?



Mediálně nad Ruskem ještě pořád vítězíme. Ale na frontě už to tak dobře nevypadá. Rusové prohrávají pouze informační válku, nikoliv tu reálnou. Konference v Davosu byla v podstatě takovou novou mediální ofenzivou, protože stále ještě hodně liberálních elit věří, že když se pořádně semkneme a uděláme z toho pěkně sestříhané video s dramatickou hudbou, tak to nějak pomůže ukrajinským vojclům v zákopech.

Ještě můžeme nasvítit Eifelovku nebo Petřínskou rozhlednu, ještě můžeme vydat ukrajinské uprchlíky mobilizačním úřadům a koupit nějaký předražený obrněný šrot a pak bude hotovo.

Fotogalerie: - Střípky z politiky



Tak vám prý zrušili sál, kde jste chtěl přednášet. Povídejte, přehánějte…



To už je taková klasika. Pozvete si Druláka a Budila, dva znalce nad znalce, kteří skutečně rozumí problematice dnešního světa a nějaký nedouk se rozhodne to sabotovat hlasitým řvaním na twitteru, zastrašováním nebohých hostinských a udáváním. Zpravidla nám to jen udělá reklamu, protože sálů je v této republice víc než dost a lidé se přijdou podívat, jestli páni profesoři nemají rohy a čertovské kopyto.

Přednáška se přesunula do jiné hospody, bylo narváno k prasknutí, že lidé museli stát a vydrželi poslouchat čtyři hodiny. Všem cenzorům, práskačům a udavačům ještě jednou děkujeme za propagaci zdarma a posíláme klíčenku.



Mezitím Vít Rakušan natočil video, které podle mnohých popírá osobu svého protagonisty a všechno, co zatím dělal. Jak se vám líbilo? Protože kdyby se vám líbilo, byl jste, zdá se, asi v téhle zemi první.



Náhodou... mně se to video moc líbilo. Nemohu se totiž dočkat, až ministr vnitra přijede diskutovat někam k nám. Řekl bych, že se celá alternativa třese, aby se ho zeptali na Dozimetr, Slepičáka, pytel na mrtvoly, nekonání kolem Řeporyjce Novotného a jeho nenávistných výroků, cenzurní kampaň podle příruček gestapa, zpackaný zásah policie proti šílenému střelci na fakultě...



Myslím, že Vítka čekají napínavé zážitky. Prý to bude bez cenzury, takže z toho budou moc pěkná videa na sociálních sítích a po lidovcích se definitivně odrovná i hnutí STAN. Jen houšť a větší kapky.



Psali jsme: Poprvé v historii tu liberálové mají všechno... Vidlák s „programátorem vyvrhelem“ za jedním mikrofonem Mír – sprosté slovo? Schillerová našla zastání. Zato Černochová... U huby vezmou i nás. Proto fandit Němcům. „Na světlo vyjde takové špíny a takové lži...“ Nikdo není spokojen. A stejně ho budou volit. Žantovský si všiml, co se o Fialovi říká



Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.