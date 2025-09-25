„Prostě se musíme vzepřít.“ Markéta Šichtařová nevidí jinou cestu než rebelii

Pařížský soud poslal exprezidenta Francie Nicolase Sarkozyho na pět let do vězení za nelegální financování kampaně penězi libyjského diktátora Muammara Kaddáfího. Je to signál, že před zákonem jsou si ve Francii všichni rovni. U nás řešíme kauzu Čapí hnízdo a kauzu Dozimetr. Věříte, že fungující demokracii máme i v Česku?
Tak vzhledem k tomu, že Ústavní soud odmítnul ovlivnit volby a odmítnul tvrzení o skrytých koalicích, zdá se, že pořád ještě demokracie funguje. To však nic nemění na tom, že u nás jsou síly, které se demokracie bojí a ovlivňovat ji chtějí. Jako příklad mohu uvést například odmítání referenda vládními stranami. Navíc z průzkumu mezi voliči vyplynulo, že více než polovina voličů se obává ovlivnění voleb ze strany vládních stran.
Emisní povolenky ETS2 podle analýzy společnosti XTB zvednou roční náklady průměrné vesnické rodiny topící uhlím o 23 až 62 tisíc korun. Největší dopady čekají na nejchudší domácnosti. Co se musí udělat, aby takový scénář nenastal?
To je celkem jednoduché, emisní povolenky musíme odmítnout. A to nejen ty, které se chystají od roku 2027, ale i ty stávající, které již energie zdražily. To se snadno řekne, ale hůř se to provede, protože to znamená přímou rebelii vůči Evropské unii. Ale my se tomu prostě musíme vzepřít, protože jinak bude dopad na rodiny a na firmy naprosto drtivý. Už nyní dochází k ubývání průmyslu, pokud povolenky ještě přitvrdí, bude to znamenat bezprecedentní zchudnutí našich domácností. Tady nějaká loajalita vůči EU musí jít stranou.
Ing. Markéta Šichtařová
V týdnu jste s kolegou Tomášem Zítkem pokřtila vaši novou knihu Na prahu nové civilizace. Proč by si ji měli čtenáři ParlamentníchListů.cz přečíst?
Vzpomínáte, jak se v knize Harry Potter ten největší zlosyn, Voldemort, běžně označuje mezi lidmi jako „ten, jehož jméno nesmíme vyslovit“? Jde o to, že pokud nepojmenujeme velmi přesně problémy, kterým čelíme, nikdy je nepochopíme, neodstraníme, nebudeme proti nim schopni bojovat. A přesně to tato kniha dělá.
Já se domnívám, že opravdu naše civilizace v té podobě, v jaké ji známe, končí. A stojíme na prahu nové, jiné civilizace.
Tato civilizace bude znamenat velkou změnu našich životů. Bude mezi námi mnohem více imigrantů – víme například, že z Británie se již dnes stal částečně muslimský stát, a to během několika málo let. Současně víme, že se na nás chystá ještě mnohem větší zdražování než dosud a že energetické krize před třemi lety byla jen slabou předehrou toho, co by u nás Brusel chtěl zavést. Zdaleka ne každý ale tuší, že je to úplně zbytečné, protože kupříkladu dekarbonizace v takové míře, jakou plánuje, je fyzikálně zcela nemnožná. Respektive možná by byla jedině za cenu dramatické redukce počtu obyvatel a jejich životní úrovně… Asi nikdo soudný, kdo získá dostatek informací, si nemůže myslet, že náš svět zůstane beze změny.
Drahota, ekonomický úpadek, omezování osobních svobod, cenzura, boj s klimatem, zakazování spalovacích motorů, genderismus, ilegální migrace, vyvolávání strachu a agrese, štěpení společnosti – to vše je propojeno stejnými aktéry a jejich motivacemi.
Nic z toho se neobjevilo náhodou. Vše je záměrně vyvoláváno a má jednu společnou příčinu: tou je nová progresivistická ideologie – projekt utopistické společnosti podobný těm, které brutálně otřásly světem ve 20. století. Z mainstreamových médií se o tom ale nedozvíte. To, co popisuji, se týká v podstatě každého. A rozhodně si současná vládnoucí garnitura za to nese hlavní vinu.
Myslím, že to, co popisuji, nemůže nikoho nechat v klidu. A to, že mnoho lidí v klidu dosud je, je dáno jen tím, že jim stále chybí informace. A já chci lidem tyto informace poskytnout. Jako ekonomka vidím třeba na ekonomických jevech, že se plíživě dostavuje totalitní společnost. Zatím sice ještě o klasickou totalitu nejde, ale během doby covidové jsme k ní již měli velmi blízko. A stále se k ní víc blížíme. Dosud je čas její nástup zastavit, ale to se může podařit jenom za podmínky, že si lidé plně uvědomí, co se děje, kdo jsou hlavní aktéři tohoto vývoje a jaká je jejich motivace.
Analytiky překvapil vývoj americké ekonomiky. Rostla více, než očekávali. HDP USA se ve druhém čtvrtletí v celoročním přepočtu zvýšil o 3,8 procenta. Proč se USA daří a EU ne?
Protože D. Trump po nástupu do úřadu přijala řadu dekretů, kterými vrátil americkou ekonomiku zpět od ideologie ke svobodnému podnikání. Zasadil tvrdý úder ideologii ESG, která ekonomiku ničí. Například znovu zemi otevřel těžbě levných surovin a energií. Naproti tomu EU se utápí v děsivé ideologii, která produkuje chudobu, nikoliv růst. EU má chudobu za program, protože má za program dekarbonizaci, a to znamená zchudnutí. O ničem jiném to opravdu není. Až takhle jednoduché to je.
Jak hodnotíte práci Donalda Trumpa? (Ptáme se od 23.6.2025)
Anketa
Jak hodnotíte práci Donalda Trumpa? (Ptáme se od 23.6.2025)
Bulharsko se v lednu 2026 stane další zemí, která bude platit eurem. Co Bulhary čeká?
Bulhary čeká zastavení konvergence k západní Evropě. Čeká je podobný osud, jako třeba Řeky, Italy, Španěly a mnohé další, které přijetí eura poškodilo a změnilo strukturu jejich ekonomiky. Naštěstí Bulharsko je spíš zemědělská země, ne moc průmyslová, a to znamená, že euro Bulharsko nepoškodí tolik, jako by poškodilo například nás, protože máme vyšší podíl průmyslu. Právě pro průmysl je euro mnohem víc ničivé. Ale i tak se Bulhaři budou moci do několika málo let rozloučit s konvergencí, tedy se sbližováním životní úrovně k západu. Také je pravděpodobně čeká rychlejší růst veřejného dluhu. Neprojeví se to hned, ale do deseti let ano.
Výrobce automobilových součástek Bosch zruší v Německu dalších 13 tisíc pracovních míst. O desítkách tisíc zrušených pracovních pozic ve výrobě u našich západních sousedů si povídáme už poněkolikáté. Zdá se to jen mně, nebo průmysl Německa rychle chřadne?
Nezdá se vám to a to samé platí i pro Česko. Ale opakovala bych se, kdybych vysvětlovala příčiny. Jsou to pořád ty stejné. Je to cílené ideologické ničení životní úrovně v Evropě.
|
NA PRAHU NOVÉ CIVILIZACE
NOVÁ KNIHA!
Markéty Šichtařové a Tomáše Zítka
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jan Novotný