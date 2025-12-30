Otevřít kauzy Fialovy vlády! Šílené, co se na nás řítí. Herec Kuželka o chudobě českých rodin

Jak hodnotit právě končící rok 2025? Co České republice přinesl?
Já končící rok hodnotím dobře už proto, že odešla ta pětikolka, že konečně prohráli volby. Ale pořád tam ještě zavánějí. Už by se měli sbalit, vykašlat se na všechno a nechat to na jiných lidech. V dnešní turbulentní době, když to tak vidím, tak je to šílené, co se na nás asi řítí. A na tu novou vládu, co všechno bude muset řešit. Neumím si to vůbec představit.
Co tedy od nové vlády čekat? Čím konkrétně by se měla přednostně zabývat?
Za prvé by se měly podle mne otevřít všechny kauzy, které byly v době vlády Petra Fialy zameteny pod koberec. Také by měla udělat vše proto, aby nebyly tak strašné ceny, energií, potravin… Mně to připadá, vždycky, když přijdu do do obchodu, že je to zase a zase dražší. Nevím, čím to je, všude slyším, jak to jde k lepšímu, ale zatím to nevypadá. A hlavně, co se týká, jak říkají, svobody slova, tak to si myslím, že tady už hodně chybí.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Když mluvíte o těch cenách potravin, jak v tomto smyslu podle vás běžná česká rodina zvládla Vánoce?
Vůbec si to nedovedu představit. Když vidím, kolik chtěli třeba za kolekce. Vysvětlete malému dítěti, co mu všechno nemůžete koupit. Když si přečtu v novinách, že má matka samoživitelka na den, úplně na vše, třeba 400 korun. Tak nevím, jak s tímhle dělat o Vánocích nějaké zázraky. Ale hlavně veškerá pomoc, kterou jsme cpali do úplně nesmyslných černých děr, tak by měla být směřována pro naše občany.
Takže souhlasíte s tím, co Babiš domluvil ohledně toho, že nebudeme ručit za půjčku Ukrajině?
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
A jak vidíte tu situaci na Ukrajině?
Já opravdu sázím na toho Trumpa. Ať je jaký chce, někdo říká, že je blázen, že mění názory… Ale je to jediný člověk, který může zasáhnout. A pokud by se mu do toho Evropa necpala těmi nesmyslnými protinávrhy, tak možná že už tam mohl dávno být klid a mír. Válka je hrozná věc, umírají tam zbytečně tisíce lidí, na obou stranách, jak na ruské, tak ukrajinské. A když si uvědomíte, že ty oběti jsou prakticky zbytečné, stejně si to velmoci domluví, jak to bude, mezi sebou, tak je to opravdu smutné.
Když hodnotíme rok 2025 v ČR, podívejme se i na EU. Co říci k její činnosti v právě končícím roce?
Strašný! Ta „žába na prameni“, tedy paní předsedkyně Uršula, to je neštěstí… Ta když něco vypustí... Já chápu, že nemůžeme z EU jen tak odejít. Ale to, co tam se děje, co tam vymýšlejí za nesmysly, proti lidem… To zůstává rozum stát.
Pojďme zpátky k nám. Díky své práci potkáváte opravdu hodně lidí, co tak zní republikou ohledně naší politické scény, co si vyslechnete?
Já jsem se nesetkal s někým, a to jezdím hodně po republice, kdo by nějak vyzdvihoval dnes už bývalou vládu. Ani mezi nejbližšími přáteli, že by je někdo velebil. A od této nové vlády čekají, že vyřeší právě to, co jim ta stará vláda po sobě zanechala.
A co říkají sousedi na chalupě, když se tak bavíte v hospodě?
No hospoda už tam není, protože lidi nemají na to, na vesnicích, aby chodili do hospody. Takže to je zavřené. Ale když s nimi mluvím, tak samozřejmě sledují internet, média a věří tomu, že to bude k lepšímu.
Podívejme se i na kulturu. Co říkáte na nového ministra kultury?
Zatím nevím. Znám ho jen jako muzikanta. Viděl jsem ho párkrát v životě. Ale jeho nápady, jak mluví, se mi líbí. Uvidíme…
A co diskuse kolem veřejnoprávních médií? Zda spojit ČT a ČRO, jakým způsobem je financovat? A celkově, jak veřejnoprávní média v současnosti vidíte?
Já veřejnoprávní média vidím poměrně špatně. Hlavně, co se týká veřejnoprávní televize, tam už vůbec nekoukám na zpravodajství. Koukám na CNN Prima News a vybírám si z médií, kde jsou nestranné komentáře… Nemusí se vším souhlasit, ale nepomlouvají a neházejí někoho předem přes palubu. A jak financovat veřejnoprávní média? Ve spoustě zemí už se koncesionářské poplatky neplatí. Nevím, pro důchodce nebo i pro matky samoživitelky je i tento obnos často poměrně zásadní. Takže když to nebudou muset platit, jenom dobře.
Co popřát České republice do nového roku?
Hlavně klid, pro všechny zdraví. A ne jen pro Českou republiku, ale pro celou Evropu i pro svět. Aby mohli lidé v klidu žít, pracovat a nemuseli se zabývat těmi strašnými věcmi, co se musejí zabývat dnes.
