„Ruské firmy se možné dostavby Dukovan nezúčastní.“ Senátor z ODS odhaduje a říká proč

CIVILIZACE A MY Piráti, to je vlastně takový pytel blech. Že zkouší oslovit i starší potenciální voliče, se dalo očekávat. Ovšem výsledek bude kulantně řečeno velmi zajímavý. O politice, ale i EU, ruských aktivitách a životech v „bublinách“ hovoří pro ParlamentníListy.cz plzeňský senátor a starosta jednoho z městských obvodů, Lumír Aschenbrenner.

Co říkáte ambici Pirátů oslovit i starší generaci a důchodce? Je známo, že jejich nejen eurohujerské aktivity ve Sněmovně musí občas krotit i ODS...

Nepřekvapuje mě, že to Piráti dělají. Jak se říká odborně, je to typická catch-all-party, tedy strana, která se snaží oslovit co možná nejširší spektrum voličů. Tomuto typu stran často chybí i nějaké pevné ideové ukotvení, a to přesně představují čeští Piráti. Co by dělali, kdyby se například dostali do vlády, o tom můžeme jen fantazírovat, protože je to takový pytel blech. Když se neshodnou, pytel se roztrhne a blechy letí na všechny strany. Před volbami pak letí na mladé i na důchodce. Dalo se to čekat a proč to nezkusit, že. Obdobně a nejspíše se stejným výsledkem se snaží „tradiční strany“ oslovit mladé voliče.

Pokud jde o eurohujerské aktivity, tak se ale na české politické scéně nejedná pouze o Piráty. Vidím tam i další subjekty. Přístup k EU bývá u nás silně vyhraněný – buď jasně proti, nebo silně pro. Realistického přístupu, který bychom potřebovali, moc není.

V souvislosti s úmrtím předního českého multimiliardáře Petra Kellnera se diskutuje také o potřebě mecenášství, charity a podobně. Nežijí však tito lidé v jakési pomyslné „bublině“ a jsou poněkud odtrženi od reality?

Každý dnes žijeme v bublině svých vztahů, které nás bezprostředně ovlivňují. To se stalo jakousi normou. Bohužel to často přispívá k dalšímu a dalšímu štěpení společnosti, protože normálně vedené diskuse se pak mění v hašteření a překřikování. Každý má svoji pravdu a nechce přistoupit na kompromis. Petr Kellner proto zcela jistě žil ve své bublině. Zda byl u toho odtržen od reality nedokážu posoudit, protože jeho veřejná vystoupení byla v posledních dvaceti letech hodně sporadická.

Na druhou stranu je dobře, že bohatí a úspěšní lidé dávají peníze na charitu, pomáhají potřebným, starým, nemocným či podporují kulturu a další bohulibé aktivity. K tomu dodávám, že to ale nedělají jen lidé bohatí, ale mnoho občanů České republiky. Každý tak, jak si může dovolit. Já také sponzoruji některé věci, o kterých vím, že je dobré jim pomáhat. Nebudu to ale každý den vytrubovat do světa, prostě to tak cítím, tak to tak dělám.

Co říkáte na snahu Hradu i předsedy vlády všemožně preferovat Ruskou federaci? Jednak v dostavbě jaderné elektrárny, a také třeba v získání vakcíny Sputnik V. Od prezidenta také slyšíme o neúčinnosti sankcí proti Rusku...

Musíme u toho daleko více rozlišovat. Jedna věc jsou tahanice ohledně dostavby Jaderné elektrárny Dukovany. Druhá věc je vakcína Sputnik a třetí samotné vztahy České republiky k Rusku a u toho obhajoba českých národních zájmů, která někdy pokulhává.

Začnu vakcínou Sputnik. Pokud by ji příslušné české úřady, které mají v popisu práce ochranu zdraví našich občanů, schválily a převzaly tím zodpovědnost za očkování touto ruskou vakcínou, proč ji nepoužívat. I bez ohledu na stanovisko Evropské lékové agentury. Jenže lidé za to zodpovědní v České republice by museli jasně odpovědět na dotazy veřejnosti, zda mají z ruské strany dostatek ověřitelných informací, aby se to dalo vůbec povolit. Jinak diskutujeme o ničem, protože na prvním místě musí vždy být zdraví a bezpečí českých občanů.

Pokud jde o Dukovany. Současná vláda natahovala rozhodnutí o vypsání tendru na dostavbu tak dlouho, že to vlastně už přehrála na příští vládu. Je v tom určitá zbabělost a vypočítavost. Osobně si navíc myslím, že není zcela jisté, zda se podobná dostavba bude vlastně někdy skutečně realizovat. Technologie ve světě se vyvíjejí strašně rychle, a to, co nám dnes připadá jako realistické, bude za deset–patnáct let úplně mimo hru.

Možná účast ruské firmy Rosatom pak ukazuje na složitosti české zahraniční politiky, která nestojí v případě přístupu k Rusku na jedné pevné noze, jak by měla a jak by si to situace vyžadovala. Je tu hradní zemanovská politika, kterou podporují komunisté a další extremistické části politické spektra, která je jasně proruská. Premiér Babiš se k Rusku či Putinovi nikdy jasně nevyjádřil, aby si nerozzlobil prezidenta Zemana. No a šéf diplomacie Petříček k Moskvě přistupuje poměrně realisticky, protože ví, že vztahy s Ruskem nejsou dobré už mnoho let a nijak se to nemění zejména kvůli často agresivní politice prezidenta Putina.

Za dva roky už ale nebude Miloš Zeman prezidentem a můžeme mít takovou vládu, že tato diskuse, kterou právě vedeme, bude už úplně v jiných kolejích. Moje predikce proto je, že ruské firmy se nakonec možné dostavby Dukovan nezúčastní.

Co říkáte novým aktivitám nových politických hnutí? Mám nyní na mysli především Šlachtovu iniciativu... Má šanci?

Podívejte se, s jakým očekáváním loni v prosinci vzniklo hnutí Lidé PRO, které inicioval bývalý předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář. Jenže nedávno oznámil, že do říjnových sněmovních voleb vůbec nepůjde, protože jeho podpora je u veřejnosti mizivá. Dalším příkladem je i osud Václava Klause mladšího, který oznámil konec. Také o něm se dlouho hovořilo, jak může uspět. Jenže ani to se nestalo. Co dělá hnutí Přísaha plukovníka Šlachty, skutečně nevím. Nic zvláštního z její strany nepozoruji a ani mě to nezajímá. O tom, kdo má jakou šanci, rozhodují voliči, jedině oni vystavují politikům vysvědčení. A to, co někdy vypadá mediálně zajímavě a silně, končí nicotně. Vzhledem k tomu, že mám za sebou dvoje volby senátní a všechny komunální od roku 1994, vím dobře, o čem hovořím.

Černým Petrem voleb bývá SPD, které má v reálu vždy více hlasů, než udávají průzkumy. Je Tomio Okamura jazýčkem na vahách a co jeho současní i minulí poslanci, „flákanců“ nevyjímaje...

No nevím, nevím, jak by se Tomiu Okamurovi líbilo spojení zrovna s výrazem „černý“. Tomio Okamura má jistě hbitý jazýček, který už léta opakuje ta samá slova, ale skutečným jazýčkem na politických vahách podle mě není a nebude, koaliční potenciál SPD byl vždy malý. Je to strana jen sama pro sebe. Nebo spíše pro jejího vlastníka. Poslance SPD nebudu hodnotit, já hodnotím práci politických stran podle toho, jaké zákony a v jakém stavu dostáváme z Poslanecké sněmovny do Senátu, kde působím jako místopředseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. A někdy k nám doputují nápady, nad kterými zůstává rozum stát.

Pokud jde o poslance Volného, kterého nazýváte „flákanec“, tak jeho kousky jsou sice sledované, ale opět platí to, co jsem už říkal – nakonec rozhodují voliči. Možná obohatil o nový výraz český jazyk, ale o obohacení politické scény dost pochybuji. A v tomto případě si myslím, že ohlas u voličů bude diametrálně odlišný od ohlasu v médiích.

V globalizovaném světě stačí jedna kontejnerová loď a hovoří se o světové krizi. Konspirátoři hovoří dokonce o tom, že podivuhodné rejdy v Suezu byly spíše výstrahou někoho jiného než blbostí pana kapitána.

Máte pravdu v tom, že globalizovaný svět je někdy velmi křehký a při narušení dodavatelských řetězců vznikají velmi složité problémy. Viděli jsme to například loni, kdy vypukla koronavirová pandemie a svět si musel přiznat, že mnoho zdravotnických pomůcek se vyrábí především v Číně. To bylo určitým varováním i poučením. Pokud jde o několik dní zablokovaný Suezský průplav, jasně se pak ukázalo, že vozit v takových objemech i zcela obyčejné zboží, které by se mohlo vyrobit kdekoli, z jednoho konce světa na druhý a pak zase jiné zboží jiným směrem, je sice výrazným, ale mnohdy zcela absurdním dopadem globalizace.

Na druhou stranu konspiračním teoriím ani v případě Suezu nevěřím. Že by někdo zorganizoval s takovou přesností zablokování významného světového průplavu pomocí jedné kontejnerové lodi, a tím si chtěl něco vynutit, tomu nevěřím. Zcela jistě se teď navíc v Suezu přijmou dodatečné předpisy, které se podobnou věc budou snažit omezit na minimum.

Evropské unii se stále nedaří zajistit skutečně potřebný počet vakcín. Propadla úplně, nebo jí dáváte ještě šanci? A to nemluvím o zeleném údělu.

Při diskusi o nedostatku vakcín, které objednala Evropská komise, se zapomíná na jednu životně důležitou písničku, která je sice obehraná, ale pořád platná – EU je potřeba zásadně reformovat. A to se přes všechny verbální proklamace a sliby nestalo a neděje mnoho let. Jak vidíme i teď, vše jede ve starých kolejích. V případě objednávání vakcín EU propadla. A bude se to opakovat, pokud zůstane tak silně byrokratická a přeregulovaná.

USA, Velká Británie či Izrael si objednaly loni vakcíny daleko dříve než EU. To mělo a má své dopady. EU také objednala méně vakcín, než měla. Hodně sázela na nižší cenu a nebrala ohled na to, že mezitím umírá tolik lidí. Protože v tomto případě rozhoduje rychlost očkování. Jak rovněž vidíme v posledních dnech, Babišova vláda si u toho počíná rovněž naprosto diletantsky – objednala méně vakcín, než měla, a není ani schopna přistoupit v EU na nějaký kompromis, který by nám něco přinesl. Je to opakované a fatální selhávání české vlády při vakcinaci, a především osobně premiéra Andreje Babiše, který si to vzal na triko. Ten člověk přímo ohrožuje zdraví obyvatel země.

Tak, jako EU nezvládla dostatečně problém migrační, nezvládá ani současný pandemický. No a jak jste vzpomněl Zelenou dohodu pro Evropu, to je téma na samostatný a velký rozhovor. Je to i téma na napsání politicko-společensko-ekonomického thrilleru.

